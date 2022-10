Guerra in Ucraina: escalation verso l’oblio

Dall’inizio della guerra in Ucraina il 24 febbraio 2022, la risposta della NATO, principalmente articolata e materialmente attuata dagli Stati Uniti, è stata quella di versare grandi quantità di benzina sulle fiamme del conflitto, aumentando l’entità della violenza, l’entità della sofferenza umana, e pericolosamente aumentando il rischio di un esito disastroso.

Non solo Washington ha mobilitato il mondo per denunciare “l’aggressione” della Russia, ma ha fornito armi avanzate in grandi quantità agli ucraini per resistere all’attacco russo, e ha fatto tutto il possibile all’ONU e altrove per costruire una coalizione punitiva ostile alla Russia, ma si è unito questo con una serie di sanzioni e la demonizzazione di Putin come un famigerato criminale di guerra inadatto a governare. Questa prospettiva della propaganda di stato è stata fedelmente trasmessa da un filtro mediatico occidentale autocensurato che ha rappresentato graficamente su base giornaliera gli orrori della guerra vissuta dalla popolazione civile ucraina e un nuovo entusiasmo orientato all’Occidente per la CPI raccogliendo quante più prove possibili dei crimini di guerra russi.

Tale posizione contraddiceva la sua intensa opposizione passata agli sforzi della CPI per raccogliere prove per un’indagine sui crimini di guerra da parte di non firmatari in relazione al ruolo degli Stati Uniti in Afghanistan o al ruolo di Israele nella Palestina occupata. In una certa misura tale unilateralità di presentazione era prevedibile, ma la sua intensità in relazione all’Ucraina è stata pericolosamente irresponsabile e dilettantesca rispetto ai più ampi interessi umani in gioco e, in un senso profondo, al benessere dell’Ucraina e del suo popolo.

Persino Stephen Walt, un influente commentatore della politica estera statunitense, che è un prudente critico dell’incapacità di Biden di fare del suo meglio per spostare il sanguinoso incontro in Ucraina dal campo di battaglia ai terreni diplomatici, si unisce comunque al coro guerrafondaio affermando in modo fuorviante senza qualifica che “l’invasione russa dell’Ucraina è illegale, immorale e ingiustificabile”. [Walt, “Perché Washington dovrebbe prendere sul serio le minacce nucleari russe”, Foreign Policy, 5 maggio 2022] Non è che una tale caratterizzazione sia errata in quanto tale, ma a meno che non sia ammorbidita da spiegazioni di contesto, conferisce credibilità a chi è orientato alla guerra, mentalità ipocrita mostrata dalla presidenza Biden. Forse Walt e altri di simile persuasione stavano assumendo questa posizione di assecondare questa rappresentazione pubblica della crisi ucraina come parte di un patto faustiano per ottenere un posto al tavolo in modo che il loro messaggio di cautela potesse essere efficacemente consegnato.

Per essere chiari, anche se si può sostenere che Russia/Putin hanno lanciato una guerra illegale, immorale e ingiustificata, il contesto è importante se si vuole ripristinare la pace ed evitare la catastrofe. Per prima cosa, l’attacco russo potrebbe essere tutte queste cose presunte, e tuttavia far parte di un modello geopolitico di comportamento consolidato che gli stessi Stati Uniti hanno stabilito in una serie di guerre a partire dalla guerra del Vietnam, e in particolare più recentemente con il Kosovo Guerra, guerra in Afghanistan e guerra in Iraq. Nessuna di queste guerre era legale, morale e giustificabile, sebbene ciascuna godesse di una logica geopolitica che le rendeva convincenti con le élite della politica estera statunitense e i suoi più stretti partner di alleanza. Naturalmente, due torti non fanno una ragione, ma in un mondo in cui gli attori geopolitici godono della licenza di perseguire i propri interessi strategici, non è oggettivamente difendibile condannare così ipocritamente la Russia senza tener conto di ciò che gli Stati Uniti hanno fatto in giro il mondo per diversi decenni.

In un impeto di frustrazione in qualche modo perspicace, George W. Bush, dopo non aver ottenuto l’autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel 2003 per l’uso della forza per il cambio di regime contro l’Iraq, ha dichiarato che le Nazioni Unite avrebbero perso la loro “rilevanza” se non fossero state d’accordo con il piano d’azione imperiale americano, e così è stato. L’ambiguità sul diritto internazionale nasce dall’equivoco stesso della Carta delle Nazioni Unite, che afferma che tutti gli usi non difensivi della forza sono vietati, una posizione rafforzata dalla modifica dello Statuto di Roma che disciplina la Corte penale internazionale dichiarando l'”aggressione” come un crimine contro la pace , pur conferendo un diritto di veto.

Come conciliare questo diritto di veto ai cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, che ha l’effetto di precludere qualsiasi decisione che contrasti con i loro interessi strategici, con il divieto di aggressione.

Tale diritto di eccezione è integrato dall’esperienza del diritto penale internazionale, che da Norimberga ad oggi ha esentato dalla responsabilità gli attori geopolitici dominanti, anche per atti incredibili come sganciare bombe atomiche su obiettivi a stragrande maggioranza civili alla fine della seconda guerra mondiale.

Questa zona grigia che separa il diritto dal potere è ulteriormente rafforzata dall’esistenza di sfere di influenza rivendicate e dominate da attori geopolitici, che se territorialmente vicine e identificate come tali, tendono a essere rispettate dagli avversari. Tale sovranità compromessa di questi paesi di confine è descrittiva della tolleranza reciproca esibita durante la Guerra Fredda nei confronti della divisione dell’Europa, mostrando tolleranza anche di fronte a interventi violenti “illegali”. In questo senso, l’Ucraina si trova nella posizione poco invidiabile del Messico. Molto tempo fa il grande personaggio culturale messicano, Octavio Paz, proclamò la tragedia del suo Paese “così lontano da Dio e così vicino agli Stati Uniti”.

Queste considerazioni sono qui rammentare non per difendere, tanto meno scagionare la Russia, ma per mostrare che il contesto dell’ordine mondiale della guerra in Ucraina è profondamente problematico in relazione all’autorità normativa, soprattutto quando invocata in modo così partigiano. Nelle relazioni geopolitiche contemporanee, distinte dalle normali relazioni da stato a stato o internazionali, il precedente prende il posto delle norme e del comportamento governato da regole. Antony Blinken ha confuso le acque del discorso internazionale affermando falsamente che gli Stati Uniti, a differenza degli avversari Cina e Russia, osservano il comportamento governato da regole tanto quanto gli “stati normali” in relazione alla pace e alla sicurezza.

In questo senso, è opportuno guardare indietro alla guerra chiaramente illegale della NATO del 1999 che ha frammentato la Serbia garantendo al Kosovo l’indipendenza politica e la sovranità territoriale prima di condannare acriticamente l’annessione russa di quattro parti dell’Ucraina orientale dopo referendum certamente dubbi. Ancora una volta, è importante riconoscere che ci possono essere casi in cui la frammentazione degli stati esistenti è giustificabile per motivi umanitari e altri in cui non lo è, ma affermare che la Russia ha oltrepassato i limiti del diritto in un contesto in cui il potere ha plasmato il comportamento e la politica risultati in casi simili è quello di preparare il pubblico a una guerra più ampia piuttosto che portarlo a cercare ed essere pragmaticamente ricettivo a un compromesso diplomatico.

Questa comprensione contestuale della guerra in Ucraina è, a mio giudizio, estremamente rilevante in quanto rende l’attuale moda di montare argomenti di condanna legali, morali e politici distrarre dal seguire un corso d’azione altrimenti razionale, prudente e pragmatico, che fin dall’inizio fortemente ha sostenuto uno sforzo a tutto campo per incoraggiare un cessate il fuoco immediato seguito da negoziati volti a un accordo politico duraturo non solo tra Russia e Ucraina, ma anche NATO/USA e Russia. Il fatto che il governo degli Stati Uniti non abbia mai indicato alcun interesse, tanto meno un impegno a fermare le uccisioni e a incoraggiare la diplomazia, nonostante i crescenti costi e rischi di una guerra prolungata in Ucraina dovrebbe essere scioccante per la coscienza delle persone orientate alla pace e dei patrioti di umanità ovunque.

Oltre a ciò, molte società vulnerabili in tutto il mondo stanno attualmente sopportando costi catastrofici a causa degli effetti di ricaduta delle sanzioni anti-russe e del loro impatto sulle forniture e sui prezzi di cibo ed energia. Una situazione così deplorevole, che probabilmente peggiorerà con il prolungarsi e l’intensificarsi della guerra, ora sta anche avvicinando alla realtà i crescenti rischi dell’uso delle armi nucleari poiché le alternative di Putin potrebbero restringersi al riconoscimento della sconfitta o cadere personalmente dal potere. Pur non cedendo un po’ all’attuazione di un approccio aggressivo per ottenere le ambizioni di vittoria dell’Ucraina, lo stesso Biden riconosce che qualsiasi uso anche di un’arma nucleare tattica in Ucraina porterebbe quasi con certezza all’Armageddon. Questa dualità di valutazione (che unisce l’escalation della guerra e l’ansia su dove potrebbe portare) sembra un abbraccio di follia geopolitica piuttosto che un riconoscimento delle cupe realtà in gioco.

Come sempre le azioni parlano più delle parole. Blinken, di fronte a un crescente clamore pubblico per i negoziati, risponde con le sue solite incapaci evasioni. In questo caso, sostenendo che, poiché l’Ucraina è vittima dell’aggressione russa, essa sola ha l’autorità di cercare una risoluzione diplomatica e gli Stati Uniti continueranno a sostenere gli obiettivi massimi di guerra dell’Ucraina, inclusa anche la loro estensione alla Crimea, che fa parte della Russia da allora 2014.

Il contesto conta anche in relazione alla condotta della guerra. La sua maggiore escalation nel mese del sabotaggio del gasdotto Nord Stream verso l’Europa, che Blinken ha nuovamente confuso definendola “un’enorme opportunità” per indebolire la Russia e portare a una maggiore indipendenza energetica europea. Tale operazione inizialmente attribuita in modo non plausibile alla Russia, ma in seguito viene più o meno riconosciuta come parte dell’espansione della guerra facendo affidamento su tattiche di combattimento “terroristiche”.

La sua ultima espressione è l’attentato suicida dello strategico ponte di Kerch il 7 ottobre, che collega Crimea e Russia, un importante risultato infrastrutturale del periodo di Putin della leadership russa e linea di rifornimento per le truppe russe nelle parti meridionali dell’Ucraina. Queste operazioni contengono le impronte digitali della CIA e sembrano concepite come incoraggiamento alla determinazione ucraina di impegnarsi per una vittoria decisiva, inviando a Putin segnali inequivocabili che gli Stati Uniti rimangono poco ricettivi a una geopolitica responsabile del compromesso. La rabbia degli Stati Uniti nei confronti dell’Arabia Saudita per aver tagliato la sua produzione di petrolio è un altro segno dell’impegno per uno scenario di vittoria in Ucraina, nonché una reazione contro la resistenza saudita alla geopolitica egemonica statunitense. Con tali provocazioni, non sorprende, sebbene altamente illegale e immorale, che la Russia si vendichi scatenando la sua versione di ‘shock and awe’ contro i centri civili di dieci città ucraine. Tale è l’escalation!

Sempre in agguato sullo sfondo, a spese dell’Ucraina e del mondo, c’è l’opportunismo geopolitico di Washington, cioè il tentativo di sconfiggere la Russia e di dissuadere la Cina dall’osare sfidare l’unipolarità egemonica raggiunta dopo la disintegrazione sovietica nel 1992. Questo enorme investimento nella sua identità militarista come l’unico “stato globale” che da solo spiega questo approccio da cowboy all’assunzione di rischi nucleari e le decine di miliardi spesi per dare potere all’Ucraina.

Un tale tragico dramma politico si svolge mentre i popoli del mondo ei loro governi, insieme alle Nazioni Unite, osservano lo svolgersi di questo spettacolo orrendo, testimoni apparentemente impotenti non solo della carneficina ma dei loro destini nazionali.