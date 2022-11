Guerra in Ucraina: diplomazia assente

Molto presto la guerra in corso in Ucraina compirà nove mesi, ma non c’è ancora alcun segno di fine. Nonostante il suo impatto economico, la maggior parte delle persone al di fuori dell’Europa e, forse, gli Stati Uniti, sembrano aver dimenticato che la guerra è ancora in corso. Solo gli ucraini stanno pagando la guerra con il loro sangue. Eppure, dimenticare la guerra sarebbe molto costoso perché, in qualunque modo andrà finire, trasformerà la politica globale in alcuni modi fondamentali.

La Russia ha avviato una guerra apparentemente senza pensare a come concluderla. Probabilmente, Putin pensava che la resistenza ucraina sarebbe crollata rapidamente o che una parte considerevole della popolazione ucraina avrebbe accolto le forze russe a braccia aperte. Poiché nessuno dei due è successo e, al contrario, quello che era un attore comico di grande successo è diventato il suo volto effettivo, le intenzioni russe hanno iniziato a diventare confuse.

È vero che la fonte del problema, forse, risiede nel senso di insicurezza della Russia di fronte a una NATO in espansione, che ha violato le regole di base della Guerra Fredda includendo nel suo gruppo di membri alcuni Paesi del Patto di Varsavia. Se è vero che un Paese indipendente e sovrano ha il diritto di scegliere con chi allearsi; e, su questa base, se un Paese decidesse di aderire alla NATO, potrebbe certamente farlo. Allo stesso tempo, era responsabilità dell’Occidente non scuotere la ‘barca della pace’ in Europa con troppa noncuranza, spingendo la Russia al muro. Nessuna Grande Potenza può accettare di essere ignorata e isolata da altre Grandi Potenze in un sistema internazionale. L’Occidente ha chiuso la Russia, che aveva subito cambiamenti epocali negli ultimi 30 anni a causa dell’implosione dell’Unione Sovietica, in un angolo? Se lo ha fatto, deve ricorrere a mezzi diplomatici efficaci per placare le lamentele russe, anche se sostiene la guerra di resistenza dell’Ucraina. Le sanzioni non sono mai state uno strumento efficace per promuovere le politiche; e, nel mondo globalizzato di oggi, le sanzioni, mentre danneggiano il nemico, danneggiano anche i poteri sanzionatori. Questa è la lezione che gli Stati dell’Unione Europea (UE) stanno apprendendo a caro prezzo.

D’altra parte, ci sono chiari segnali che la Russia di Putin stia cercando di espandere i confini russi, con l’intento di ripristinare al suo interno il maggior numero possibile di ex territori sovietici, sfruttando i dati demografici del suo vicinato. L’annessione della Crimea, che ha violato il Memorandum di Budapest firmato da Russia, Regno Unito e Stati Uniti (USA) nel 1994, affermando di rispettare l’integrità territoriale dell’Ucraina, compresa la Crimea, è stato un buon esempio.

L’attuale invasione potrebbe essere mirata a un cambio di regime a Kiev, in modo tale che la Russia possa installare un regime fantoccio; forse, riportando Viktor Yanukovich. Questo potrebbe, in effetti, essere un passo verso la creazione di una cintura di Stati clienti russi -come la Bielorussia del presidente Lukashenko- attorno ai confini occidentali della Russia come zona cuscinetto rispetto alla NATO.

Ma il cambio di regime non sembra un’opzione facile per la Russia ora, a meno che le sue forze di terra non occupino Kiev, cosa che finora non è riuscita a fare. Quindi, la Russia potrebbe adottare l’opzione più brutale, come l’appiattimento della capitale ucraina attraverso un bombardamento aereo.

In alternativa, la Russia punta probabilmente a incorporare permanentemente il Donbass all’interno della Russia, una regione industriale e mineraria nel sud-est dell’Ucraina (composta principalmente da Donetsk e Luhansk), che, un tempo, ha svolto un ruolo importante nell’economia industriale dell’Unione Sovietica. Oggi, il Donbass è una regione importante per l’Ucraina, quindi, separandola dall’Ucraina, la Russia potrebbe sperare di mantenere l’Ucraina debole e dipendente dalla Russia, aiutandola a svezzarla dall’influenza occidentale.

Dalla metà del 19 ° secolo, le regioni occidentali dell’Ucraina facevano parte dell’impero austro-ungarico mentre le regioni orientali caddero sotto i Romanov in Russia. Inoltre, come parte dell’Unione Sovietica nel recente passato, l’Ucraina continua ad avere l’80% di lingua russa mentre solo il 17,3% degli ucraini sono di etnia russa. Nella regione del Donbass, sebbene la presenza russa sia maggiore, è ancora solo il gruppo minoritario più numeroso, costituendo il 39% a Donetsk e il 38,2% a Luhansk. In entrambe queste oblast, gli ucraini costituiscono circa il 57% della popolazione. Queste cifre si basano sul censimento del 2001, che è stato l’ultimo tenuto, o su indagini basate sulla ricerca. Pertanto, i russi etnici e i russofoni sono predominanti nell’est e nel sud dell’Ucraina, ma hanno anche una certa presenza nel resto dell’Ucraina, ad eccezione delle sue regioni occidentali. Tuttavia, potrebbe essere vero, come alcuni ritengono, che la maggior parte delle persone, anche nelle aree controllate dai separatisti nel Donbass, vogliono vivere in Ucraina.

Con il movimento Euromaidan e la fuga di Yanukovich dall’Ucraina, la fine della centralità della regione del Donbass nella politica ucraina ha lasciato scontenti molti russi etnici. Nel complesso mosaico di etnia e regionalismo in Ucraina, per alcuni potrebbe esserci stato un accoppiamento tra identità regionale e identità etnica russa. Ciò ha rafforzato un’insurrezione regionale con l’obiettivo di separare il Donbass dall’Ucraina. Indipendentemente dal fatto che questa insurrezione sia stata ispirata o meno da Putin, ha visto l’opportunità di intervenire attraverso l’assistenza militare segreta ai separatisti per ‘proteggere’ i russi nel Donbass . Nel 2014, i separatisti filorussi di Donetsk e Luhansk hanno dichiarato le oblast di ‘popolo indipendente’. L’accordo di Minsk e Minsk II rispettivamente nel 2014 e nel 2015 sono stati tentativi di Francia e Germania di porre fine alla guerra civile in Ucraina portando le parti in guerra su una piattaforma comune con l’aiuto di tutte le parti interessate, compresi Russia e Stati Uniti. Ma nessuna delle parti è stata sincera e gli accordi sono crollati, facendo rivivere l’insurrezione separatista.

Nel 2014, la Russia aveva annesso la Crimea. Poiché questa annessione apparentemente è diventata irreversibile, almeno nel breve periodo, probabilmente ha stuzzicato l’appetito della Russia per ulteriori conquiste territoriali in Ucraina.

Sia l’Occidente che la Russia dovrebbero rendersi conto che la vittoria di entrambe le parti avrebbe comunque conseguenze catastrofiche. Se la Russia dovesse farla franca con l’annessione per motivi etnici, reinventerebbe una proposta pericolosa che stava per finire, ma questa volta in un’era nucleare. Al contrario, una volta annessa, la regione può essere riconquistata dall’Ucraina? E anche se ripresa, porrebbe definitivamente fine all’insurrezione sostenuta dalla Russia, o anche alla guerra attuale? Probabilmente, l’unica vera risposta a queste domande risiede nella diplomazia.