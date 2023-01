Guerra in Ucraina: come sfatare i miti popolari sul ‘lend-lease’ degli aiuti

Mentre la guerra in Ucraina continua a infuriare senza una fine in vista, ci sono state crescenti lamentele sulla quantità di aiuti che gli Stati Uniti stanno inviando al Paese. Alcuni sono legittimi, ma altri sono intrisi di disinformazione; ad esempio, definendo gli aiuti alla nazione in guerra uno “schema di riciclaggio di denaro”.

Poiché il Presidente Biden ha recentemente firmato un Lend Lease Act per l’Ucraina, nulla di ciò che Kiev riceverà è gratuito. Ecco come funziona il Lend-Lease e perché è nell’interesse per la sicurezza nazionale USA migliorare la sicurezza dell’Ucraina.

Sulla scia delle offensive russe e della continua riluttanza di Vladimir Putin a fermare l’assalto, entrambe le camere del Congresso e il presidente Joe Biden hanno ratificato la legge di prestito-affitto per la difesa della democrazia ucraina la scorsa primavera. La legge consente l’invio di aiuti militari a Kiev per tutto il tempo necessario a respingere l’invasione di Mosca ea ristabilire la sicurezza dei confini del paese dopo l’indipendenza sovietica del 1991.

Il disegno di legge è stato ufficialmente firmato dal presidente Biden il 9 maggio 2022, che ironicamente è il giorno in cui la Russia celebra il Giorno della Vittoria della Seconda Guerra Mondiale, a significare per Putin che questa volta è lui dalla parte sbagliata della storia.

Il Lend-Lease ucraino è simile al disegno di legge dell’era della seconda guerra mondiale che ha consentito alle nazioni alleate, come la Gran Bretagna e l’Unione Sovietica, di ricevere l’equipaggiamento militare tanto necessario per sconfiggere l’Asse. Il disegno di legge della seconda guerra mondiale affermava che gli Stati Uniti potevano prestare o noleggiare attrezzature militari a qualsiasi nazione in cui la loro difesa fosse vitale per la sicurezza nazionale americana.

Con la Russia come nostro secondo più grande rivale geopolitico, guidata da un presidente che ha dichiarato apertamente di voler riconquistare i territori di Pietro il Grande e destabilizzare le nostre alleanze, il Lend-Lease è giustificato nel contesto della guerra in Ucraina. Inoltre, Yevgeny Prigozhin, l’amministratore delegato di Wagner, ha dichiarato apertamente che continuerà a interferire nelle elezioni americane per volere degli interessi russi.

Entro la fine del conflitto, gli inglesi avrebbero ricevuto più di cinquanta cacciatorpediniere per quasi un secolo di locazione, navi che altrimenti sarebbero state destinate allo smantellamento. Allo stesso modo, anche l’Ucraina ha ricevuto armi obsolete che hanno raccolto polvere per diversi decenni. Ad esempio, i sistemi HIMARS e Javelin sono stati prodotti nei primi anni novanta e l’Ucraina ha attualmente restrizioni sui vecchi Abrams, ATACMS, F15 e F16.

Con l’Europa in ritardo nella produzione della difesa e nell’indipendenza della sicurezza, come ha recentemente sottolineato il primo ministro finlandese, Mosca si è sentita abbastanza incoraggiata da lanciare un assalto a tutto campo contro l’Ucraina. Allo stesso modo, l’ ex Segretario alla Guerra Henry Stimson si era lamentato degli anni di consolidamento militare della Germania in dichiarazioni alla Commissione per le Relazioni Estere del Senato nel 1941: “Con il nostro ritardo negli ultimi sei anni, mentre la Germania si stava preparando, ci siamo trovati impreparati e disarmati, di fronte a un potenziale nemico accuratamente preparato e armato.

Il Lend-Lease deve essere rimborsato, o attraverso mezzi monetari o tramite l’uso di appaltatori americani per aiutare a ricostruire il paese, consentendo di reindirizzare i prestiti attuali verso l’economia statunitense. Ad esempio, la Gran Bretagna e la Russia hanno impiegato diversi decenni per rimborsare il contratto di locazione. Entrambi sono stati rimborsati integralmente entro il 2006.

Anche con le ingenti somme di assistenza finanziaria a Kiev, l’aiuto militare è arrivato principalmente tramite armi piuttosto che transazioni monetarie. Attualmente c’è un piccolo contingente di forze americane in Ucraina che agisce come ispettori delle armi per verificare che non vi sia stato traffico di armi statunitensi sul mercato nero. Di ritorno negli Stati Uniti, agenti russi sono stati recentemente catturati dall’FBI mentre tentavano di rubare le nostre stesse armi, probabilmente per reindirizzarle verso la Russia o verso il mercato nero, per volere dell’FSB.

Gli aiuti complessivi all’Ucraina hanno rappresentato meno del 5% del bilancio della difesa degli Stati Uniti, che opera in modo diverso dai suoi bilanci per infrastrutture e assistenza sanitaria. Durante lo stesso periodo dell’approvazione del contratto di locazione, è stata approvata una legge sulle infrastrutture da 1,2 trilioni di dollari insieme a una legge sul cambiamento climatico da 300 miliardi di dollari e un’importante spinta da parte della Casa Bianca per cancellare il debito degli studenti fino a 20.000 dollari. Poiché gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Polonia hanno guidato l’avanguardia degli aiuti militari all’Ucraina, tutte e tre le nazioni avranno la preferenza contrattuale per la ricostruzione del paese dopo la fine della guerra.

Si potrebbe sostenere che non ci sarebbe bisogno dell’aiuto militare statunitense se non fosse stato per le politiche statunitensi post-collasso sovietico che hanno disarmato l’Ucraina. Nel memorandum di Budapest, Kyiv è stata costretta a rinunciare al terzo arsenale nucleare più grande del mondo, insieme a bombardieri strategici e missili a lungo raggio da parte di Stati Uniti e Regno Unito in cambio della sovranità territoriale. È stato recentemente rivelato che la Russia sta usando gli stessi missili a lungo raggio a cui l’Ucraina ha rinunciato per bombardare il Paese, riflettendo un fallimento della politica estera statunitense in quel momento.

Il Lend-Lease non è andato sprecato, poiché la Russia ha subito oltre 100.000 vittime militari, continua ad essere respinta dai territori occupati. Inoltre, il Cremlino affronta difficoltà economiche con sanzioni che iniziano finalmente a farsi sentire , costringendo il paese a orientarsi verso un’economia in tempo di guerra che non può sostenere indefinitamente.

Il sostegno all’Ucraina ha anche funzionato da deterrente, non solo nell’Europa orientale ma anche nel sud-est asiatico. Poiché il Giappone e Taiwan sono gli alleati più strategici nel Pacifico, il nostro principale rivale geopolitico, la Cina potrebbe rivalutare i piani per una potenziale invasione di Taiwan.

Non solo gli aiuti all’Ucraina alla fine saranno ripagati, ma combattere il nostro secondo più grande rivale senza che un solo soldato americano venga ucciso è un investimento in una maggiore sicurezza per i nostri alleati. Anche in mezzo a una spinta isolazionista in alcuni circoli politici, è importante integrare i nostri alleati europei, poiché la maggior parte di loro rimane impreparata a un conflitto senza l’assistenza americana. Il rinnovato Lend-Lease ci offre l’opportunità di rafforzare una futura potenza militare regionale in Ucraina, che rende il continente europeo meno dipendente dagli Stati Uniti per gli aiuti futuri.