Parallelamente al conflitto militare in Ucraina, è in corso una campagna altrettanto aggressiva per la fornitura di gas e petrolio dalla Russia.

Il 5 settembre 2022, la Russia ha rinunciato alla pretesa che solo i problemi tecnici fossero responsabili della chiusura del gasdotto Nord Stream che riforniva di gas l’Europa. Il portavoce presidenziale Dmitri Peskov ha collegato esplicitamente la ripresa della fornitura di gas alla revoca delle sanzioni alla Russia.

La Russia è in un cul de sac: realisticamente, nel breve termine, un ammorbidimento delle sanzioni è possibile solo se la Russia: a) pone fine alla guerra in Ucraina e restituisce i territori che ha occupato; oppure b) infligge così tanto dolore socioeconomico all’UE privandola degli idrocarburi che l’UE è costretta ad allentare almeno alcune delle sue sanzioni.

Putin sta optando per l’opzione b) – cercando di trasformare il proprio cul de sac in quello dell’UE: “allenta le sanzioni e riprenderemo le forniture di gas”. Non è un caso che questo apparente arresto indefinito del gas attraverso un importante gasdotto sia avvenuto poco dopo che il gruppo di paesi del G7 ha concordato in linea di principio di applicare un tetto massimo al commercio del petrolio russo a partire da dicembre. Viene come parte degli sforzi crescenti della Russia per rivoltare contro se stessa le sanzioni dell’Occidente armando le esportazioni di idrocarburi, ma mentre gli alti prezzi del petrolio (a loro volta in parte guidati dalle sanzioni) si sono rivelati un vantaggio per la Russia, sono le forniture di gas che si sono rivelate le più efficaci arma. L’ultima mossa della Russia è particolarmente efficace data la crisi energetica nell’UE: limitando le forniture all’Europa, la Russia può sia spingere i prezzi del gas ancora più in alto sia privare l’Europa di un bene chiave in vista di quello che Mosca senza dubbio spera sarà un inverno freddo e rigido. Sebbene ci siano numerosi altri fornitori di petrolio greggio a livello globale, ci sono poche alternative al gas russo in Europa, almeno non a breve termine. Norvegia e Regno Unito possono fornire volumi marginali ma dovranno affrontare la propria crisi di approvvigionamento; gli Stati Uniti possono spedire GNL, ma hanno una capacità limitata.

Punto di rottura

In altre parole, la Russia sta per rimanere al verde e sta cercando di infliggere il massimo dolore alle popolazioni e ai governi in Europa. I politici nei Paesi altamente industrializzati dell’Europa occidentale si trovano ad affrontare la reale prospettiva del malcontento degli elettori e persino dei disordini: testimoniano il boom delle bollette energetiche a Napoli questa settimana e il movimento ‘Don’t Pay”’ nel Regno Unito. Il Cremlino conta sicuramente sul fatto che gli elettori in Europa si chiedano “Sostenere l’Ucraina vale il dolore economico che sto provando ora?” e chiedendo che i loro governi facciano tutto il necessario per alleviare l’onere.

Soprattutto, questo illustra il principio di questa offensiva energetica e sanzionatoria: qualsiasi colpo al petrolio e al gas russo avrà un effetto uguale e opposto sulle economie europee. Se le azioni della Russia sembrano avventate, bisogna dire che ha poco da perdere; entro la fine di quest’anno, se il piano andrà a buon fine, assisteremo a un’azione più o meno coordinata sugli embarghi petroliferi e sui price cap da parte del G7 e dell’UE. È un ultimo disperato tentativo di seminare discordia tra i leader dell’UE (dove la Russia sa di avere una o due leve geopolitiche).

Complessità del limite di prezzo

Naturalmente, il massimale del prezzo del petrolio concordato dal G7 lascia certamente alcune domande senza risposta. È un meccanismo complicato che richiede la partecipazione di più parti per essere efficace; i Paesi partecipanti devono negare l’assicurazione, la finanza, l’intermediazione e altri servizi ai carichi di petrolio con un prezzo superiore al tetto massimo. Un rischio qui è l’eccesso di conformità: i fornitori di servizi si rifiutano di coprire qualsiasi petrolio russo per paura di violare inavvertitamente le normative.

E in ogni caso, in che modo le autorità di regolamentazione calcoleranno un prezzo per i carichi di petrolio? In che modo i trader identificheranno il petrolio russo dagli intermediari? E se la Russia mantenesse la sua promessa semplicemente di rifiutarsi di vendere petrolio ai paesi che impongono il limite? Ciò non solo priverebbe i Paesi sanzionatori del petrolio, ma causerebbe anche ulteriori pressioni al rialzo sui prezzi del petrolio. Inoltre, le crepe stanno già iniziando a mostrarsi anche all’interno della coalizione del G7, con il Giappone che avrebbe preso in considerazione l’esclusione dal prezzo massimo del petrolio da un importante progetto russo, Sakhalin-2.

E poi c’è la questione di come garantire che il cap abbia un effetto globale, il che è difficile date le dimensioni relativamente ridotte della “coalizione del price cap”. L’idea è che i Paesi che non hanno sottoscritto sanzioni ma siano i principali acquirenti del petrolio russo – come Cina e India – saranno costretti a rispettare il cap perché, in primo luogo, vorranno approfittare dei prezzi più bassi e, in secondo luogo, non vorranno assumersi il rischio di acquistare petrolio senza un’adeguata assicurazione (Le compagnie occidentali costituiscono circa il 90% del mercato assicurativo). Ma tali Paesi stanno già approfittando degli acquisti scontati di petrolio russo e ci sono meccanismi assicurativi alternativi: almeno alcuni acquirenti indiani si sentono a proprio agio con la copertura assicurativa di protezione e indennizzo (P&I) fornita da assicuratori russi come Ingosstrakh. Se la Russia desidera rassicurare gli assicuratori cinesi e indiani considerando la possibilità di assumere la copertura da società occidentali, le garanzie sovrane sono un’ulteriore opzione per garantire i rischi marittimi: la Russia avrà quasi certamente la volontà politica di fornirli se ciò significa mantenere questi importanti clienti petroliferi e fare il suo contrattacco contro il lavoro di cap.

Conclusione

Facendo un passo indietro: qual è la traiettoria della crisi energetica? Non vediamo una soluzione a breve e medio termine per l’Ucraina, data la mancanza di progressi diplomatici e la posizione implacabile della Russia. Non è probabile che le sanzioni vengano revocate prima della distensione in Ucraina. Il guadagno russo per la chiusura del gas arriverà questo inverno quando i costi energetici aumenteranno considerevolmente e l’impatto fiscale di massicci sussidi statali – come Svezia, Finlandia, Germania e Regno Unito – entrerà in vigore. Quello di cui possiamo essere ragionevolmente certi è quanto segue: razionamento energetico (già avviato in Germania); aumento dei sussidi statali (e dei relativi oneri fiscali); e il potenziale di disordini elettorali e turbolenze in tutta Europa.