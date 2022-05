Il regime autocratico di Alyaksandr Lukashenko sembra aver deciso di togliersi i guanti quando ha a che fare con cittadini bielorussi che hanno agito per interrompere l’invasione russa dell’Ucraina.

Il parlamento bielorusso sta valutando una legge che imporrebbe la pena di morte ai condannati per atti di terrorismo, compreso il sabotaggio delle linee ferroviarie per interrompere il movimento delle truppe russe verso l’Ucraina. Se approvato, segnerebbe una drammatica espansione della legge sulla pena di morte esistente in Bielorussia, che attualmente limita la pena capitale a un piccolo numero di reati gravi, inclusi atti di terrorismo che provocano la morte, in particolare uccisioni brutali e omicidi multipli.

Vladimir Andreychenko, Presidente della camera bassa del parlamento bielorusso, ha chiarito a chi è diretta la modifica della legge sulla pena di morte. «Le forze distruttive stanno continuando l’attività terroristica estremista cercando di sconvolgere la situazione in Bielorussia, provocando instabilità interna e conflitti», ha affermato Andreychenko. «Si stanno prendendo provvedimenti per disabilitare le attrezzature e i binari ferroviari, infrastrutture di importanza strategica. Non ci può essere giustificazione per le azioni dei terroristi».

La misura è passata alla camera bassa del parlamento bielorusso il 27 aprile. Deve ancora passare alla camera alta ed essere firmata da Lukashenka prima che diventi legge.

La minaccia della pena capitale per i sabotatori ferroviari non è l’unico modo in cui il regime di Lukashenko sta cercando di scoraggiare gli attivisti contro la guerra. L’intelligence militare ucraina afferma che le connessioni Internet in Bielorussia sono state disabilitate in alcune regioni per nascondere il movimento di equipaggiamento militare russo attraverso il Paese, ha riferito Ukrayinska Pravda. Questo sembra progettato per rendere più difficile per gli attivisti bielorussi monitorare, denunciare e interrompere il movimento delle truppe russe e dell’equipaggiamento militare.

Secondo l’intelligence ucraina, «il KGB della Bielorussia e l’FSB della Russia stanno cercando di limitare la comunicazione dei cittadini patriottici e impedire la diffusione di informazioni sui social network sul movimento dell’equipaggiamento militare russo attraverso il territorio della repubblica», ha annunciato il ministero della Difesa di Kiev su Telegram.

In un certo senso, le ultime mosse del regime di Lukashenko sono il modo in cui il dittatore ha reagito alla campagna sorprendente e sorprendentemente efficace dei cittadini bielorussi per interrompere la capacità di Vladimir Putin di utilizzare la Bielorussia come piattaforma per la sua guerra in Ucraina. Oltre ai lavoratori delle ferrovie che sabotano le linee ferroviarie che trasportano truppe russe, gruppi di attivisti come i Cyber ​​Partisans hanno violato il sistema di trasporto del Paese. Nel frattempo, centinaia di volontari bielorussi si sono uniti alle brigate per combattere dalla parte ucraina nella guerra.

Anche i recenti passi di Lukashenka sono un atto di disperazione. I sondaggi dell’opinione pubblica mostrano costantemente che i bielorussi sono contrari alla guerra della Russia in Ucraina e si oppongono fermamente al fatto che la Bielorussia faciliti o partecipi all’invasione. Il ruolo di supporto di Lukashenko nella guerra di Putin ha dato nuova vita all’opposizione bielorussa, che era stata in gran parte messa a tacere da una brutale repressione sostenuta dal Cremlino sulla scia delle massicce proteste di piazza in seguito alle elezioni presidenziali bielorusse rubate nell’agosto 2020.

L’opposizione bielorussa è chiaramente consapevole delle opportunità offerte dall’inquietudine interna per la guerra di Putin. «Il destino dell’Ucraina e quello della Bielorussia sono interconnessi e staremo al fianco degli ucraini in questi tempi pericolosi», ha affermato il leader dell’opposizione in esilio Sviatlana Tsikhanouskaya in un discorso alla Conferenza di Ottawa sulla difesa e la sicurezza a marzo. «La storia ci giudicherà, non per le nostre parole ma per le nostre azioni. La storia mostrerà se il mondo si è unito in difesa della libertà e della democrazia, o se abbiamo permesso all’aggressività di vincere perché abbiamo agito troppo tardi o troppo poco. Scriviamo la storia oggi e stiamo insieme contro l’oscurità».

L’invasione russa dell’Ucraina ha spostato le placche tettoniche della geopolitica. Questo è più immediatamente evidente nell’ex Unione Sovietica. La guerra sta spostando e ricalibrando il calcolo dei regimi autoritari come quello di Lukashenko e degli attivisti che vi si oppongono. E sta cambiando la stima di tutti sul vero potere della Russia nella regione.

Essendo un astuto sopravvissuto, Lukashenka questo lo sa bene. È stato un giocatore esperto per decenni, ma il gioco è improvvisamente cambiato. Dopo aver affidato la sua sorte a Putin dall’agosto 2020, Lukashenko è ora bloccato con lui. La sua vecchia tattica di fingere di accettare l’Occidente non è più un’opzione. Se Putin fallisse in Ucraina, Lukashenka quasi certamente è consapevole che il gioco sarebbe finito anche per lui.

«Lukashenko è un complice della guerra di Putin e dovrebbe finire sul banco degli imputati con lui come criminale di guerra», ha affermato il Washington Post in un editoriale del 2 maggio. Senza nessun altro a cui rivolgersi, Lukashenko sta ora tornando alla sua impostazione predefinita di reprimere il suo stesso popolo e di abbracciare strettamente il suo ‘maestro’ al Cremlino.

La versione originale di questo intervento è qui.