Come fa un’immagine a diventare un’icona? Si stima che ora produciamo più immagini in due minuti rispetto all’intero 19° secolo. Come può un’immagine essere così potente da simboleggiare l’orrore della guerra e aiutare a mobilitare il sentimento contro la guerra?

Domani, l’8 giugno segna il 50° anniversario da quando il fotografo dell’Associated Press Hyung Cong ‘Nick’ Út catturò una delle immagini simbolo della guerra del Vietnam.

Intitolata ‘Accidental Napalm’, la fotografia in bianco e nero da allora è stata riprodotta ripetutamente e continua a sopravvivere nella memoria collettiva.

Nonostante la sua età, l’immagine continua a mantenere la capacità di scioccare. Una bambina è nuda e corre direttamente verso lo spettatore. È leggermente inclinata in avanti e le sue braccia sono tese dal suo corpo.

La sua vicinanza all’obiettivo della telecamera è un indirizzo diretto allo spettatore: la sua agonia e il suo terrore sono inequivocabili.

Phan Thị Kim Phúc

Nel Vietnam del Sud era in corso una battaglia tra l’esercito sudvietnamita e il Viet Cong.

Diversi giornalisti si erano radunati appena fuori dal villaggio di Trảng Bàng, che era stato occupato dalle forze del Vietnam del Nord. Gli aerei del Vietnam del Sud volarono sopra la testa e sganciarono quattro bombe al napalm.

Pochi istanti dopo, un gruppo di sopravvissuti terrorizzati – compresi dei bambini – è arrivato correndo attraverso il fumo e giù per la strada verso il gruppo di giornalisti.

Nell’immediato primo piano a sinistra, c’è un ragazzo che urla di terrore. A destra, tenendosi per mano, corrono altri due bambini.

L’occhio dello spettatore si muove inquieto intorno alla fotografia, alla ricerca dei dettagli. Un fotografo ricarica la pellicola nella sua macchina fotografica.

I soldati camminano casualmente dietro i bambini, apparentemente indifferenti alla loro angoscia. La giustapposizione è sorprendente e alza il registro emotivo della fotografia: ci si aspetta che i soldati aiutino e forniscano assistenza.

L’immagine ha una trama granulosa molto diversa dalla levigatezza della fotografia digitale contemporanea. La profondità di campo è troncata a causa dello schermo di fumo fluttuante. Senza un orizzonte che offra tregua, lo sguardo dello spettatore è costretto a tornare sulla bambina.

Dopo aver scattato le fotografie, Út è stata in grado di portare la ragazza in un ospedale locale dove ha ricevuto cure per le sue ustioni.

A poco a poco, i dettagli che circondano i bambini hanno cominciato a emergere: il nome della bambina era Phan Thị Kim Phúc e aveva nove anni. Si era nascosta con la sua famiglia e altri membri del villaggio. Si è strappata i vestiti quando hanno preso fuoco durante lo sciopero.

Conosciuta informalmente come ‘Napalm Girl’, l’immagine di confronto quasi non raggiunse il resto del mondo. Inizialmente la fotografia è stata rifiutata dall’Associated Press a causa della nudità della ragazza. I giornali sono vincolati da rigide convenzioni e la nudità frontale era considerata una violazione del decoro.

Poche ore dopo, questa decisione è stata annullata da Horst Faas, capo redattore fotografico dell’Associated Press in Vietnam e la fotografia è stata riprodotta dai giornali di tutto il mondo.

Vietnam: la prima guerra mediatica

La guerra in Vietnam è stata la prima ad essere trasmessa in televisione. Le troupe televisive hanno documentato la fuga di Kim Phúc, ma l’immagine fissa di Út ha raggiunto la notorietà e si è radicata nella memoria collettiva.

La fotografia ha avuto un impatto immediato e diffuso. È apparso su giornali e riviste influenti tra cui Life e Newsweek. Il suo posto nella storia del fotogiornalismo è stato assicurato quando ha vinto sia il Premio Pulitzer per Spot News Photography che il World Press Photo nel 1973.

Come ha osservato lo storico dell’arte Julian Stallabrass, pochissime vittime del napalm hanno raggiunto un ospedale. È stata l’ampia diffusione della fotografia di Út che ha portato Kim Phúc a ricevere le cure mediche avanzate che le hanno salvato la vita.

Kim Phúc è diventata oggetto di documentari televisivi, oltre a una biografia che documenta la sua vita e la sua defezione dal Vietnam al Canada.

Nel suo libro ‘Riguardo al dolore degli altri‘, Susan Sontag ha affermato che la fotografia “appartiene al regno delle fotografie che non possono essere poste”.

Nei 50 anni trascorsi, i nostri atteggiamenti nei confronti della fotografia sono cambiati.

Oggi, con la fotografia del telefono così onnipresente, la maggior parte di noi può scattare immagini ragionevoli. La nostra fiducia nello stato di “verità” della fotografia è diminuita. Ciò può essere in parte attribuito all’ubiquità dei contenuti dei social media che vengono regolarmente “abbelliti” o “migliorati”.

Nel 2016, la fotografia è tornata sui giornali, questa volta per aver violato le regole di censura di Facebook sulla nudità.

Nel 1972, “Accidental Napalm” divenne l’immagine che ha definito la generazione che ha catturato l’inutilità della guerra in Vietnam.

Quando rivolgiamo la nostra attenzione all’Ucraina, forse è ancora troppo presto nel conflitto perché una fotografia emerga come il simbolo iconico della resistenza ucraina all’invasione russa.