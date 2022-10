GUAM 2.0: il libero scambio può far rivivere il blocco regionale dimenticato?

Ci sono stati molti, discorsi, annunci, incontri, incontri collaterali e accordi durante la recente Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA). In questa cacofonia di informazioni, che affronta quasi tutti i problemi che si verificano in tutto il mondo, è facile che un annuncio si perda. È proprio il caso di un protocollo firmato a New York dai Ministri degli Esteri di Georgia, Ucraina, Azerbaigian e Moldova (GUAM) per creare una zona di libero scambio. Con il nuovo accordo, GUAM, un gruppo regionale a lungo inattivo, potrebbe avere una seconda vita.

GUAM è probabilmente uno dei blocchi regionali più oscuri oggi. Il blocco è stato concepito nel 1997dai governi di Georgia, Ucraina, Azerbaigian e Moldova e nel 2001 è stata firmata una carta. L’Uzbekistan è stato membro dal 1999 al 2005; quindi GUAM era temporaneamente noto come GUUAM. Il nome completo del blocco è GUAM Organization for Democracy and Economic Development, con un segretariato con sede a Kiev, in Ucraina. L’organizzazione ha una presidenza a rotazione, con la Moldova che detiene la presidenza a partire dal 1 gennaio.

Il blocco ha diversi progetti e gruppi di lavoro per promuovere lo sviluppo e la cooperazione tra i suoi membri. Ad esempio, il 21° incontro del gruppo di lavoro GUAM sui trasporti si è svolto praticamente lo scorso 14 settembre. C’è anche un gruppo di lavoro sulla cooperazione tra scienza e istruzione.

A margine dell’UNGA, si è svolta la 39a riunione del Consiglio dei ministri degli Affari esteri della GUAM. I ministri hanno firmato diversi documenti, tra cui un protocollo sulle regole per la determinazione del Paese di origine, un accordo per l’istituzione di una zona di libero scambio e una convenzione che richiede l’assistenza reciproca in materia consolare.

Il protocollo sul libero scambio si basa sull’accordo del 2002 sull’istituzione di una zona di libero scambio tra gli Stati partecipanti al GUUAM. Pertanto l’articolo 4 del protocollo rileva che esso è «parte integrante dell’accordo ed entra in vigore dalla data di deposito della seconda notifica al depositario, previo espletamento di tutte le procedure interne necessarie da parte delle parti contraenti, per la sua entrata in forza». L’articolo 5 aggiunge che il protocollo «non pregiudica i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da altri trattati/accordi bilaterali e multilaterali di cui sono parti».

I media georgiani hanno riferito della riunione ministeriale dell’UNGA e del Protocollo, rilevando che i ministri «hanno sottolineato l’importanza di un’interazione coordinata tra i Paesi membri nel quadro delle organizzazioni internazionali, pur rilevando le forme esistenti di cooperazione con i Paesi partner e le prospettive della loro espansione».

Dovremo aspettare e vedere quali due Paesi sono i primi a depositare le loro notifiche. Sebbene una zona di libero scambio tra i quattro Stati suoni come una buona idea, non è chiaro se questo progetto sia una priorità per qualcuno di loro. Sebbene questa analisi si concentri sul GUAM e sull’ALS da un punto di vista della politica estera e interna, c’è un ovvio aspetto economico e commerciale di cui tenere conto. In che misura l’ALS aiuterà gli Stati membri della GUAM? Quanto commercio intraregionale esiste e quanto potrebbe essere realistico il commercio se l’ALS fosse ratificato?

I progetti di GUAM sono nobili; tuttavia, i membri di questo particolare blocco hanno avuto la loro parte di sfide negli ultimi due decenni che hanno influenzato i tentativi di integrazione. Queste sfide includono la guerra russo-georgiana del 2008, la crisi ucraina del 2014, la guerra del Nagorno-Karabakh del 2020 tra Armenia e Azerbaigian, l’invasione russa dell’Ucraina del 2022, la pandemia di COVID-19 e altre priorità per ciascun governo. Pertanto, non sorprende che GUAM sia sul proverbiale‘backburner‘ piuttosto che in prima linea nei progetti di integrazione e sviluppo.

Inoltre, una discussione su un FTA all’interno del GUAM deve anche considerare le sfide alla sicurezza che influenzeranno le capacità commerciali e industriali dei loro membri. Caso in questione, l’Ucraina sta ancora combattendo una guerra con la Russia, mentre l’Azerbaigian e l’Armenia continuano a essere coinvolti in violenze al confine. Si teme anche che, a seconda della guerra, la Moldova e la Transnistria favorevole a Mosca possano essere trascinate nel conflitto.

Inoltre, ci sono anche sfide politiche, in particolare per la Moldova. Il Presidente Maia Sandu ha una politica orientata al commercio e sta cercando alleati per ridurre al minimo la dipendenza del suo Paese dalla Russia, ma le tese relazioni Chisinau-Mosca e la guerra hanno colpito duramente l’economia della Moldova. Di conseguenza, il costo della vita è in aumento, compreso l’aumento dei prezzi dell’energia che colpisce la popolazione generale. Il 25 settembre migliaia di moldavi hanno protestato contro Sandu a Chisinau. Con l’arrivo dell’inverno, la situazione diventerà probabilmente ancora più problematica. Se le proteste e il malcontento dovessero costringere il governo moldavo a indire elezioni per eleggere un nuovo primo ministro, il prossimo premier potrebbe essere meno interessato al GUAM e al libero scambio.

Su una nota più ottimistica, i quattro Paesi GUAM hanno generalmente sostenuto politiche commerciali e di integrazione più aperte dall’inizio della guerra. Georgia, Moldova e Ucraina hanno tutte presentato domanda di adesione all’Unione Europea; a giugno, Bruxelles ha concesso l’ambito ‘status di candidato’ a Chisinau e Kiev, mentre Tbilisi dovrebbe diventare un candidato una volta completate le riforme necessarie. Nel frattempo,l’Azerbaigian sta investendo pesantemente nelle sue infrastrutture di trasporto e nelle industrie energetiche per diventare un fornitore e un corridoio per il mercato europeo. Il Paese è un membro della Trans-Caspian International Transport Route (TITR), più comunemente noto come Middle Corridor, insieme al collega membro della GUAM Georgia. L’Azerbaigian e il Kazakistan, vicino al Mar Caspio, sono probabilmente l’asse del Corridoio Medio.

Da un punto di vista accademico, GUAM ha ricevuto una copertura minima. Ad esempio, il centro di esperti azeri Topchubashov Center ha discusso nel 2021 di come rilanciare il GUAM creando partnership strategiche da blocco a Paese, come GUAM + Turchia o GUAM + Polonia. Tuttavia, la guerra in Ucraina ha sospeso le potenziali partnership.

Guardando al futuro, è troppo presto per dire se gli Stati membri della GUAM ratificheranno presto l’area di libero scambio o se il progetto verrà interrotto. In effetti, tutti e quattro gli Stati membri hanno altre priorità, come abbiamo discusso. Quindi l’attenzione del governo sarà probabilmente concentrata altrove. C’è anche la domanda su quanto un FTA possa aiutare finanziariamente i Paesi GUAM rispetto ad altri progetti, come l’adesione all’Unione Europea o il Middle Corridor.

Detto questo, il GUAM è un blocco regionale che non ha dimostrato la sua utilità ai suoi Stati membri rispetto ad altre organizzazioni o progetti di cui fanno parte gli Stati membri del GUAM. Pertanto, se ratificata, una zona di libero scambio non solo aiuterebbe gli Stati membri della GUAM, ma aiuterebbe anche l’organizzazione GUAM a convalidarne l’esistenza.