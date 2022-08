Secondo lo Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), nel 2021 il mondo ha speso 2.113 trilioni di dollari in armamenti. Di questa somma di denaro quasi incomprensibile, gli Stati Uniti hanno speso quasi la metà del totale, 801 miliardi di dollari.

Forse una delle ragioni della spesa sproporzionatamente elevata per le armi degli Stati Uniti è che in America l’industria degli armamenti è stata privatizzata, il che non è il caso della Cina o della Russia. Negli Stati Uniti, vendere armi e morte è un affare. È un affare, sul quale gli investitori capitalisti possono realizzare enormi profitti, vendendo armi e vendendo guerra.

Vendita di armi e guerra all’estero

Gli Stati Uniti sono di gran lunga il più grande esportatore di armi al mondo. Vendono a Paesi membri NATO e anche armi a dittature come l’Arabia Saudita, e queste stesse armi hanno prodotto catastrofi umanitarie come la fame nello Yemen. Le armi leggere esportate in Africa approfondiscono e prolungano i conflitti locali.

L’aggressiva politica estera degli Stati Uniti è strettamente correlata ai profitti realizzati dai produttori di armi.

Gli ostaggi del militarismo

I nostri ‘Dipartimenti di Difesa’ ci difendono davvero? Assolutamente no! Il loro stesso titolo è una bugia. Il complesso militare-industriale si presenta affermando di difendere i civili. Con questa affermazione giustifica budget vasti e paralizzanti; ma è una frode. Per il complesso militare-industriale, l’unico obiettivo è il denaro e il potere. I civili come noi sono solo ostaggi. Siamo sacrificabili. Siamo pedine nel gioco del potere, il gioco del denaro.

Le nazioni in possesso di armi nucleari si minacciano a vicenda con ‘Mutually Assured Destruction’, che ha l’acronimo molto appropriato MAD. Cosa significa questo? Significa che i civili sono protetti? Affatto. Invece sono minacciati di completa distruzione. I civili qui svolgono il ruolo di ostaggi nei giochi di potere dei loro leader.

Una guerra termonucleare oggi non sarebbe solo genocida ma anche omnicida. Ucciderebbe persone di tutte le età, neonati, bambini, giovani, madri, padri e nonni, senza alcun riguardo per la colpa o l’innocenza. Una simile guerra sarebbe l’ultima catastrofe ecologica, distruggendo non solo la civiltà umana ma anche gran parte della biosfera.

Oggi c’è molta preoccupazione per il cambiamento climatico, ma una catastrofe ecologica di entità uguale o maggiore potrebbe essere prodotta da una guerra nucleare. Ci si può fare una piccola idea di come sarebbe pensando alla contaminazione radioattiva che ha reso permanentemente inabitabile un’area grande la metà dell’Italia vicino a Chernobyl. È troppo presto per conoscere tutti gli effetti del disastro di Fukushima, ma sembra che sarà paragonabile a Chernobyl.

Gli effetti ambientali di una guerra nucleare sarebbero catastrofici. Una guerra combattuta con bombe all’idrogeno produrrebbe una contaminazione radioattiva del tipo che abbiamo già sperimentato nelle aree intorno a Chernobyl e Fukushima e nelle Isole Marshall, ma su scala enormemente aumentata. Dobbiamo ricordare che la potenza esplosiva totale delle armi nucleari nel mondo oggi è 500.000 volte maggiore della potenza delle bombe che hanno distrutto Hiroshima e Nagasaki. Ciò che oggi è minacciato da una guerra nucleare è il completo crollo della civiltà umana.

Oltre a diffondere una radioattività mortale in tutto il mondo, una guerra nucleare infliggerebbe danni catastrofici all’agricoltura globale. Tempeste di fuoco nelle città in fiamme produrrebbero molti milioni di tonnellate di fumo nero, denso e radioattivo. Il fumo salirebbe nella stratosfera dove si diffonderebbe intorno alla terra e rimarrebbe per un decennio. Il freddo prolungato, la diminuzione della luce solare e delle precipitazioni e il massiccio aumento della dannosa luce ultravioletta accorcerebbero o eliminerebbero le stagioni di crescita, producendo una carestia nucleare. Anche una piccola guerra nucleare potrebbe mettere in pericolo la vita del miliardo di persone che oggi sono cronicamente denutrite. Una guerra su vasta scala combattuta con bombe all’idrogeno significherebbe che la maggior parte degli umani morirebbe di fame. Anche molte specie animali e vegetali sarebbero minacciate di estinzione.

Gli incidenti in cui il disastro globale viene evitato per un soffio si verificano costantemente. Ad esempio, la notte del 26 settembre 1983, il tenente colonnello Stanislav Petrov, un giovane ingegnere informatico, era in servizio in un centro di sorveglianza vicino a Mosca. Improvvisamente lo schermo davanti a lui divenne rosso vivo. È scattato un allarme. Un enorme suono penetrante riempì la stanza. Seguì un secondo allarme, poi un terzo, un quarto e un quinto, finché il rumore fu assordante. Il computer ha mostrato che gli americani avevano lanciato un attacco contro la Russia. Gli ordini di Petrov erano di trasmettere le informazioni lungo la catena di comando al segretario generale Yuri Andropov. In pochi minuti sarebbe stato lanciato un contrattacco nucleare. Tuttavia, a causa di alcune caratteristiche incoerenti dell’allarme, Petrov ha disobbedito agli ordini e lo ha segnalato come un errore del computer, cosa che in effetti era. La maggior parte di noi probabilmente deve la propria vita alla sua decisione coraggiosa e fredda e alla sua conoscenza dei sistemi software. L’esiguità di questa fuga è aggravata dal fatto che Petrov era in servizio solo a causa della malattia di un altro ufficiale con meno conoscenze di software, che avrebbe accettato l’allarme come reale.

C’è il pericolo che il nostro mondo, con tutta la bellezza e il valore che contiene, venga distrutto da questo cinico gioco di potere e denaro, in cui i civili sono ostaggi del militarismo. Lasceremo che questo accada?

Alla ricerca di nemici

Poiché il mondo spende circa due trilioni di dollari ogni anno in armamenti, ne consegue che moltissime persone si guadagnano da vivere con la guerra. Questo è il motivo per cui è corretto parlare di guerra come istituzione sociale, politica ed economica, e anche uno dei motivi principali per cui la guerra persiste, sebbene tutti si rendano conto che è la causa di gran parte della sofferenza dell’umanità.

Sappiamo che la guerra è una follia, ma persiste. Sappiamo che minaccia la sopravvivenza della nostra specie, ma persiste, radicato negli atteggiamenti di storici, editori di giornali e produttori televisivi, radicato nei metodi con cui i politici finanziano le loro campagne e radicato nel potere finanziario dei produttori di armi – radicato anche nel pesante e costoso hardware bellico, nelle flotte di navi da guerra, bombardieri, carri armati, missili nucleari e così via.

Nel suo discorso di addio, il presidente degli Stati Uniti Dwight D. Eisenhower ha messo in guardia la sua nazione dallo strapotere che era stato acquisito durante la seconda guerra mondiale dal complesso militare-industriale.

Le parole di Eisenhower hanno fatto eco a quelle di un altro presidente degli Stati Uniti, George Washington, che ha messo in guardia contro gli “istituti militari troppo cresciuti”

Il complesso militare-industriale ha bisogno di nemici. Senza di loro appassirebbe. Così, alla fine della seconda guerra mondiale, questo vasto complesso di potere si trovò di fronte a una crisi, ma fu salvato dalla scoperta di un nuovo nemico, il comunismo. Tuttavia, alla fine della Guerra Fredda ci fu un’altra terribile crisi per l’establishment militare, i produttori di armi ei loro sostenitori nella ricerca, nel governo e nei mass media. Si parlava del “dividendo della pace”, cioè dell’uso costruttivo dei due trilioni di dollari che il mondo spreca ogni anno in armamenti. Tuttavia, appena in tempo, il complesso militare-industriale è stato salvato dall’incubo del “dividendo di pace” degli attacchi dell’11 settembre a New York e Washington.

Indipendentemente dal fatto che gli attacchi fossero crimini commessi da individui piuttosto che atti di guerra, crimini contro i quali sarebbe stata appropriata un’azione di polizia piuttosto che un’azione militare. L’amministrazione Bush (e la CNN, la Fox, ecc.) proclamarono rapidamente che esisteva uno stato di guerra e che le regole di guerra erano in vigore. La Guerra Fredda è stata sostituita con la “Guerra al Terrore”.

In larga misura, questa reazione eccessiva agli eventi dell’11/9/2001 può essere interpretata nei termini delle esigenze del complesso militare-industriale contro il quale Eisenhower aveva messo in guardia. Senza uno stato di guerra e senza nemici, questo vasto conglomerato di organizzazioni e gruppi di pressione sarebbe languito.

Se lo scopo della “Guerra al terrorismo” fosse stato quello di liberare il mondo dalla minaccia del terrorismo, atti come l’assassinio illegale mediante droni sarebbero stati controproducenti, poiché creano molti più terroristi di quanti ne distruggano. Ma poiché il vero scopo è produrre uno stato di guerra perpetua, aumentando così i profitti del complesso militare-industriale, tali metodi sono i migliori che si possa immaginare. Urinare sui cadaveri afgani o bruciare il Corano o incursioni notturne assassine nelle case dei civili aiutano anche a promuovere il vero obiettivo, la guerra perpetua.

Per coloro che appartengono al complesso militare-industriale, la guerra perpetua è una benedizione, ma per la maggior parte della gente del mondo è una maledizione. Poiché noi che ci opponiamo alla guerra siamo la stragrande maggioranza, non possiamo far sentire la nostra volontà?

La guerra è sempre stata una follia, sempre immorale, sempre causa di indicibili sofferenze, sprechi economici e distruzioni diffuse, e sempre fonte di povertà, odio, barbarie e cicli infiniti di vendetta e controvendetta. È sempre stato un crimine per i soldati uccidere le persone, così come è un crimine per gli assassini della società civile uccidere le persone. Nessuna bandiera è mai stata abbastanza ampia da coprire le atrocità della guerra.

Ma oggi, lo sviluppo di armi termonucleari che distruggono tutto ha portato la guerra completamente oltre i limiti della sanità mentale e dell’umanità elementare.

Non possiamo sbarazzarci sia delle armi nucleari che della guerra stessa? Dobbiamo agire rapidamente e con decisione prima che il nostro bel mondo si riduca in cenere radioattiva, insieme a tutto ciò che amiamo.