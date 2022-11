Gruppo Wagner: il caso di una designazione terroristica

Il gruppo Wagner è stato oggetto di polemiche sin dal giorno della sua fondazione. Un’organizzazione paramilitare russa, il gruppo mercenario ha condotto operazioni che il Ministero della Difesa russo ha silenziosamente approvato pur mantenendo una plausibile negabilità. Dopo anni di smentite e silenzi, il Cremlino ha ora ammesso formalmente l’esistenza dell’organizzazione, nonostante i mercenari siano formalmente illegali secondo la costituzione russa.

Wagner ha preso parte a operazioni militari in Siria, Nord Africa, Ucraina e Repubblica Centrafricana. Le loro operazioni hanno lasciato una scia insanguinata di civili, con numerose stragi presumibilmente legate ai paramilitari.

Il gruppo Wagner è attualmente guidato da Yevgeny Prigozhin, un membro del Cremlino associato alla cricca della linea dura. Prigozhin ha alimentato un culto della personalità attraverso le attività dell’organizzazione, attaccando apertamente il Ministero della Difesa russo per le perdite sul campo di battaglia in Ucraina e, più recentemente, aprendo un ‘Centro Wagner’ a San Pietroburgo per aiutare a incubare start-up IT con potenziali applicazioni militari.

Anche Dmitry Utkin, un ufficiale del GRU di estrema destra, guida il gruppo mercenario. La Wagner ha cercato reclute nel settore di estrema destra non solo della Russia, ma anche tra gli stranieri che possono utilizzare le tattiche del gruppo in patria, se necessario. Ad esempio, il gruppo Rusich, una filiale di Wagner, recluta apertamente neonazisti, fascisti e duginisti nei suoi ranghi.

Wagner ha guadagnato il suo famigerato status di organizzazione oscura che ha acceso le fiamme nella regione del Donbas in Ucraina nel 2014, prendendo parte a operazioni militari per volere del GRU armando milizie filo-russe. I mercenari Wagner facevano anche parte delle truppe russe ‘non contrassegnate’ che schierarono e annetterono la Crimea.

In Siria, Wagner avrebbe regolarmente preso parte a estorsioni e massacri di civili, il tutto con la tacita approvazione del governo siriano. La loro importanza ha continuato a crescere mentre aiutavano il regime mal equipaggiato a riconquistare il territorio, in particolare contro lo Stato islamico. Nel 2017, quattro mercenari russi hanno brutalmente picchiato a morte un disertore dell’esercito siriano, filmando l’omicidio e usando una mazza per torturare e uccidere l’uomo.

Nel febbraio del 2018, l’organizzazione apparentemente ha cercato di consolidare il proprio status di forza combattente di prim’ordine attaccando un avamposto delle forze speciali statunitensi nella Siria orientale. Diverse centinaia di mercenari Wagner insieme alle forze governative siriane hanno formato un convoglio per assaltare trenta forze speciali statunitensi e i loro alleati SDF, provocando, secondo quanto riferito, diverse centinaia di vittime Wagner e siriane rispetto a una SDF e zero statunitensi uccisi o feriti. La Russia, imbarazzata, in seguito ha minimizzato il numero di vittime tra i mercenari Wagner, nonostante le testimonianze di prima mano dei sopravvissuti che descrivono decine di morti.

Approfittando dei vuoti di potere all’indomani della primavera araba, Wagner ha dispiegato forze in Africa a sostegno dei signori della guerra allineati con i loro interessi (nazionali) geopolitici o (privati) di lucro. I mercenari hanno svolto un ruolo nella seconda guerra civile libica, combattendo per il generale Khalifa Haftar quando il suo governo rivale ha tentato di prendere d’assalto la capitale Tripoli. Un rapporto di Human Rights Watch ha affermato che il gruppo ha posizionato indiscriminatamente mine in tutto il paese, il che continua a colpire la gente del posto. I mercenari erano anche legati alle esecuzioni civili prima che un cessate il fuoco ponesse fine ai combattimenti.

La reputazione di Wagner è solo peggiorata a causa del coinvolgimento in nazioni africane come il Mali, il Sudan e la Repubblica Centrafricana. L’organizzazione è stata legata a diversi massacri nella Repubblica Centrafricana, al punto che quest’anno le Nazioni Unite hanno iniziato a indagare sui loro legami con le esecuzioni civili.

In Mali, Wagner ha sostenuto la giunta militare, che è stata vantaggiosa per gli interessi russi tra le richieste del governo di armi russe e il sostegno diplomatico per fermare le indagini dei gruppi per i diritti umani sulle diffuse repressioni contro i dissidenti. Wagner è stato anche legato ai massacri di civili in Mali.

In Sudan, Wagner ha sostenuto la giunta militare che negli ultimi anni ha represso i civili sundanesi. In cambio, la giunta ha permesso a Wagner di contrabbandare oro sul mercato nero. I minatori sudanesi hanno fornito resoconti di prima mano dei mercenari che li minacciano con la violenza se non consegnano le loro quote d’oro, uccidendo i minatori che disobbediscono.

Wagner ha assunto un ruolo di primo piano nelle operazioni di combattimento durante la guerra in Ucraina, dove Yevgeny Prigozhin ha utilizzato lo status del gruppo per dimostrare la propria esperienza di combattimento nei confronti di un vacillante MOD russo. Wagner sta prendendo il comando nella battaglia di Bakhmut nell’oblast di Donetsk. Tuttavia, questo fronte ha visto guadagni di pochi metri al giorno e nessuna cattura di questa città logistica chiave nonostante mesi di combattimenti. L’area rappresenta l’unico luogo in cui le forze russe sono riuscite a progredire dopo l’arrivo di armi pesanti occidentali.

Prigozhin si è guadagnato gli elogi dei blogger russi, degli ultranazionalisti e di altri oligarchi intransigenti, nonostante le sue critiche alla gestione della guerra da parte di Putin, critiche che Putin ha raramente consentito durante il suo governo autocratico. Insieme a questi rifiuti alle tattiche del MOD russo, Prigozhin ha fatto di tutto per creare forze di autodifesa lungo il confine russo dell’Ucraina e rilasciare i detenuti dalle carceri russe nei ranghi di Wagner, indipendentemente dai loro crimini.

Mentre la reputazione di Putin si deteriora e la comunità internazionale è più incline a dichiarare i suoi bluff, ad esempio sulle armi nucleari tattiche o il suo finto ritiro dall’accordo sul grano del Mar Nero, Prigozhin cerca di sostenere Wagner e se stesso come l’unica forza combattente affidabile della Russia, e un potenziale successore se il regime di Putin crolla.

Il Cremlino deve ancora fare una mossa nonostante le operazioni sempre più audaci del Gruppo Wagner, suggerendo che Putin è ora nella posizione di aver bisogno del suo sostegno nonostante le sempre maggiori usurpazioni della sua autorità. Indipendentemente da ciò, la scia di atrocità del gruppo in tutto il mondo rende naturale la designazione terroristica, che forse potrebbe aiutare a porre fine alla guerra in Ucraina facendo pressioni sul Cremlino affinché si presenti al tavolo dei negoziati prima piuttosto che dopo.