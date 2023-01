Grazie Margherita!

Sabato 14 Gennaio 2023, alle ore 15, è venuta cristianamente a mancare all’affetto dei suoi cari e dei suoi collaboratori Maria Margherita Peracchino (Mariella), giornalista di lungo corso, co-Fondatrice e Direttrice di questa testata. La Redazione, la sua ‘famiglia professionale’ – riconoscente per l’arguzia, la determinazione, l’energia e l’impegno con cui, ogni giorno, dalla fondazione fino agli ultimi giorni, nonostante le avversità, ha guidato, anzi, ha fatto vivere il ‘suo’ quotidiano, la ‘sua’ creatura – La ringrazia e La ricorda così:

“Ho conosciuto Margherita, se mi si permette un minimo di ironia in un momento come questo (lei apprezzerebbe) circa milleduecento articoli fa. proprio così, forse sbaglio, forse sono di meno, forse sono di più. Non importa: circa milleduecento. Ma io non sono un giornalista per me scrivere un articolo di giornale, è una contraddizione in termini: i primi tempi i suoi collaboratori (lei, invero, mai) mi facevano notare che le parentesi disturbano il lettore. Ne ho appena “messa una”. Non sono un giornalista, ma sono perseguitato dalla ansia della precisione che cerco di soddisfare con le parentesi. In realtà, infatti, farei lo scienziato … qualche mio amico “scienziato vero” a sentirmelo dire si sbellica dalle risa, poi mi fa “tap-tap” sulla spalla, come a un bambino cretino. E vabbè, scrivo male, metto parentesi, faccio incisi, dico quello che penso senza mezzi termini, talvolta perfino con maleducazione. Lei lo ha capito e mi ha lasciato fare, perfino “contro” qualche suo collaboratore. Perché tutto si può dire di Margherita, compreso che ha un carattere durissimo, lontano dal compromesso, deciso, ma non che non rispetti gli altri: profondamente … anche “se non le torna”. La ho conosciuta millecinquecento articoli fa, ma, più precisamente, il 6 Ottobre 2014 quando (ovviamente fu il solito amico capace di sgrufolare su internet, cosa della quale sono incapace) scrisse un articolo su mio Padre Antonio, morto da pochi giorni. Non lo avevo chiesto io, nemmeno la conoscevo, non lo aveva chiesto nessun altro, di “coccodrilli” n erano “usciti” un paio: chi sa come o perché era rimasta legata alla figura di mio Padre, che, come me, certo non aveva mai conosciuto, ma del quale e “sul” quale aveva letto e studiato … a Napoli, chi sa perché. E cominciava quell’articolo con un frase stentorea: «glielo dovevo». Leggetelo, ne vale la pena e, a posteiori, è una delle cose più belle scritta su di lui, senza fronzoli. Mi arrabattai a cercare un indirizzo mail, le scrissi due parole di ringraziamento. Secondo me, non se le aspettava, rimase sorpresa e … mi ringraziò del ringraziamento! Da lì, un rapporto di stima, talvolta di scontro, mai di lite. Eppure, appunto, chi sa perché era a Napoli a seguire i corsi di mio Padre dal quale ebbe un “buon voto” ma non dice quale, del quale conservava un ricordo, sì di affetto, ma di stima: la cosa più importante. E dunque, non la ho mai, dico mai, vista di persona. Non ne ho una foto, un curriculum, nulla. La sua voce la ho sentita una volta sola. Qualche mail e anche quelli messi tutti insieme faranno al massimo due pagine. Più di recente qualche WhatsApp, anche quelli telegrafici. Capito che, per male che sia, io scrivo così, mai un intervento: talvolta mi avvertiva di avere aggiunto una parola all’inizio per google o non so cosa: roba innocua. Ne ho dette di tutti i colori a tutti e di tutti: mai una piega. Della sua vita non so nulla, salvo che credo sia stata una lotta sempre: credo, non ha mei detto una parola, né io mai ho chiesto. Ho percepito un amore sconfinato per la madre malata, che talvolta non la riconosceva e la trattava male. Quando morì, mi scrisse tre parole: ora sono sola. Secca, tremenda. Con trucchi vari, lo confesso, riuscii a farle “scucire” un suo indirizzo e, l’anno scorso, le feci arrivare una “pastiera” napoletana: a lei torinese che capiva il napoletano. Di nuovo non se la spettava, non sapeva come ringraziare … tre parole tre in un WA, ma le aveva fatto piacere davvero. Un amore sconfinato per questo “suo” giornale, al quale era attaccata non visceralmente, ma in modo profondamente razionale, convinta che fosse, come è, una voca libera e importante nel deserto del nostro giornalismo danaroso e “venduto”, da consumare (come mi segnala scherzosamente un amico, vero) a colazione in Radio … se no il caffè si versa sul giornale, dice l’amico scherzoso. Ma io non faccio colazione, per (s)fortuna? Lo leggono in pochi? Certo, ma quei pochi, per scelta. Voleva lanciarlo di più e meglio, ma le mancavano i soldi, ma specialmente, pochi secondo me lo capivano, ma specialmente le mancava la forza, la malattia la aggrediva da anni, lottava ma non basta lottare. Forse il suo torto, se di torto si può parlare, è stato di non avere un amico accanto del qual fidarsi per dedicarsi alla parte giornalistica e di fantasia. Ma era combattuta anche da una sorta di “pudore”: non voleva “chiedere” aiuto a nessuno, in una società in cui anche se chiedi difficilmente hai. Niente, non da me almeno, parole mielose, niente ricordi strappacuore, niente frasi celebri. Una persona eroica nel suo modo riservato di esserlo, dura con tutti, ma durissima con se stessa. Peccato: un pezzo, magari un pezzetto, di giornalismo vero, che scompare. Speriamo che resti la sua creatura, ma non sarà facile”.

Giancarlo

“Non riesco ad accettare l’idea di non sentire più la voce di Margherita, di chattare con lei sui temi da affrontare per l’Indro, ma anche sulle nostre vicende personali ( soprattutto sanitarie), che negli ultimi tempi erano diventate il nostro leit motiv settimanale, lei mi informava puntualmente dell’andamento altalenante delle sue, io delle mie ansie e delle mie analisi quasi fosse in atto tra noi un rito consolatorio oltre ad un messaggio di speranza, condito da un pizzico d’ironia ( “Ormai tra io e te di terapie ne abbiamo una collezione infinita! Bacio”), così mi scriveva a fine novembre, sì, un po’ ci scherzavamo, ma a dicembre avevo cominciato a rendermi conto del peggiorare delle sue condizioni (“Sono ancora molto debole e poi ho panico continuo. Sono molto giù”) parole cui rispondevo con altre che miravano a darle coraggio e fiducia che accettava con un “Grazie bacio grande “. Poi a dicembre mi preannunciava un prossimo ricovero perché la ferita si era riaperta e la situazione era brutta (“c’è da sperare non debbano riaprire. Sarà lunga, attendo trasferimento in clinica oncologica che non si sa quando ci sarà”). L’ultima chat è stata per Natale: “Tutti e due a noi.Buon Natale di speranza” mi scriveva. Sì, di grande speranza. Da allora non c’è più stato alcun contatto diretto. Volevo lasciarla tranquilla, leproposte per il giornale le trattavo con Emanuele che mi informava anche dello stato di salute di Margherita. Poi, raggiunto pochi giorni fa, da una lunga telefonata di Emanuele, apprendevo del precipitare irreversibile della situazione. Una notizia che davvero non mi aspettavo e che mai avrei voluto ricevere. Per il turbamento non ci ho dormito le notti, successive, temendo di riceverne un’altra, e sperando al contempo in una miracolosa ripresa. Scusate se parlo della strana piega che aveva preso il mio rapporto con Margherita, basato su reciproca stima e affetto quali si erano andati consolidando negli anni. Di lei ammiro ( preferisco parlare al presente) innanzitutto la dedizione alla sua “creatura” , l’Indro, che ha difeso con i denti nei momenti difficili che pur ci sono stati, l’ha fatta crescere con forza, coraggio, competenza, visione, lucidità ottenendo anche da noi il massimo che potevamo dare, perché quella “ creatura” si affermasse come voce libera da condizionamenti, indipendente, puntigliosa e competente sui tanti temi della vita politica, nazionale e internazionale, della società e della cultura ( il campo cui ero più dedito) riuscendo a conquistare un suo spazio e, soprattutto, credibilità e autorevolezza. Questo ha fatto Margherita, donna forte, intelligente, coraggiosa e generosa, che ha dedicato al giornale le ore più importanti delle sue giornate, divise con l’attenzione per l’amata madre che l’ha preceduta nella meta finale di poco tempo. Margherita, un capitano coraggioso, che ha condotto la nave a superare ogni ostacolo. A noi il compito di proseguire la navigazione, certi che questo è ciò che vorrebbe e che lei ci seguirà con l’affetto e lo sguardo benevolo di sempre. Ciao Margherita”.

Marcello

“Il lettore che scorre fino in fondo la schermata iniziale de “L’Indro”, in basso a sinistra leggerà di un “Impegno con i lettori”. Leggerà che “L’Indro” è un quotidiano digitale indipendente di approfondimento di geopolitica che racconta il Mondo e l’Italia che si muove nel Mondo, oltre la notizia per capire cosa c’è dentro. Leggerà che è un giornale indipendente da qualsiasi forza politica e/o potere finanziario, laico, che racconta quello che i media mainstream non raccontano; che ha un solo proprietario: il corpo dei Lettori e dei Professionisti Co-Fondatori che vi lavorano. Maria Margherita Peracchino, che lo ha voluto, ideato, fondato, diretto, era così, la si può descrivere come lei descriveva il suo giornale. Convinta che “l’informazione è un bene che non può e non deve essere manomesso o inquinato da corpi esterni ed estranei”. Cinque punti fermi a cui ha prestato “giuramento”: terzietà (vale a dire indipendenza); laicità; oggettività (vale a dire perseguimento della ‘verità dei fatti’); qualità; sobrietà. In sostanza il modo di essere e i di vivere della stessa Margherita. Non ricordo esattamente quando mi ha proposto (e coinvolto) di scommettere su questa “avventura”. Tutto in modo schietto e informale, ci si è intesi subito: sapeva che avevo altri impegni professionali; che poteva garantire “solo” indipendenza e libertà di spaziare ove avessi ritenuto; in breve ci si è accordati per una nota politica da pubblicare il lunedì; e un’altra su temi di giustizia per il mercoledì. Non una che sia mai stata respinta. Non una che sia mai stata modificata. Se ho scritto stupidaggini (e sarà certamente accaduto), l’errore, la stupidaggine è sempre stata commessa in buona fede, senza secondo o terzo fine; e Margherita mi è sempre stata “complice”: nel senso che non so se condividesse le mie analisi, forse no, certamente non tutte; ma le ha sempre rispettate e pubblicate. Qualche volta mi ha suggerito degli argomenti. Sempre in modo discreto, quasi timidamente: “Che dici, ti andrebbe, se hai tempo e voglia di scrivere…”. L’argomento proposito era sempre di attualità, e di buon grado accettavo il consiglio; una volta accordati sui tempi, si ritirava in buon ordine, fidandosi di come avrei poi sviluppato il tema che mi aveva proposto. Una direttrice ideale, più unica che rara: chi dirige un giornale ha ben diritto di metterci il becco: è il direttore che deve rispondere all’editore e di fronte alla legge. Questo il rapporto umano e professionale con Maria Margherita. “L’Indro” era come lei; la sua “creatura”, con i suoi principi e i suoi valori, quelli enunciati nell’“impegno con i lettori”. Ci ha lasciato qualche giorno fa, dopo una rapida quanto implacabile malattia. Si cercherà di proseguire in questa “impresa”, in questa “avventura” che tanto l’assorbiva e a cui ha dato tutta se stessa. Non sarà facile, non sarà semplice. Ma glielo dobbiamo. Quanto a te, Margherita, che la terra ti sia lieve. Ciao”.

Valter

“Queste sono parole che avevo timore a scrivere dinanzi a sensazioni che si intrufolano subdolamente nel pensiero e che vorresti scacciare come un sogno malmostoso. Ho saputo il 14 gennaio del non avercela fatta da parte della Direttrice Maria Margherita Peracchino che come suol dirsi ha perso l’ultima battaglia. E non riusciamo a capacitarci perché ad uno sì ed all’altro no. Una statistica di cui non conosciamo premesse esiti e raziocinio. Accidenti, pensavo speravo che potesse vivere ancoradinanzi ad un futuro in cui avrebbe potuto fare e dire molto di più. Anche perché dal tono della voce forte e decisa mi ero fatto convinto che avesse più anni vissutialle spalle. Ed invece con gli odierni standard di aspettative di vita si dice che era relativamente giovane. Avevo avuto qualche indizio di lievi smottamenti incisivi quando il serio e professionale Capo Redattore Centrale, che talora mi sollecita sempre con garbo e perizia ad affrontare temi d’interesse per il Quotidiano, mi aveva comunicato poco tempo fa un recapito nuovo dove inviare le mie riflessioni perché la Direttrice era impegnata a gestire la sua vita. Lei stessa me ne aveva fatto cenno con il suo stile secco ed asciutto in cui mi ero convinto di ritrovarvi un antico piemontesismo di razza, laico oltre se stessi. Avevamo dialogato diversi mesi orsono di questioni editoriali e di altri temi e con discrezione mi aveva comunicato che le cellule si erano ripresentate e dunque avrebbe dovuto sottoporsi ad altri bombardamenti. Dei frammenti di vita hanno incrociato le nostre esistenzebenché non ci fossimo mai incontrati in presenza diretta, fisica. Le avevo anche proposto, prima della perdita dolorosa del legame con l’anziana madre, di “scendere” e venire a godersi il mare e le bellezze mozzafiato della Costiera sorrentina. Lei avrebbe tanto voluto. E sono qui a unire parole della vita che incrociano quelle ultime della morte, la vita che termina il suo breve percorso tra un nulla iniziale ed un nulla post mortem. Io lo vivo così altri vi daranno le risposte che riterranno più significative per loro. Ho incrociato Margherita, leggo da vicini e sodali chiamandola Mariella, nel maggio del 2020 quasi tre anni fa quando il Prof. Giancarlo Guarino studioso di ampio e profondo spessore mi propose di scrivere su quel Quotidiano che vide la luce poco più di 10 anni fa e dunque di inviarle un curriculum. Cosa che feci Mariella lo lesse e poi ci parlammo diverse altre volte per telefono. Lei apprezzò il mio bagaglio scientifico e professionale e ritenne che la mia partecipazione potesse essere apprezzata con contributi e riflessioni della disciplina sociologica. Diverse volte mi manifestò il suo convinto apprezzamento per “la bellezza” di alcune riflessioni. Direttrice discreta ma ferma con competenza che le derivava da una storia di cultura personale che traspose nell’oggi decennale Quotidiano digitale che unisce competenza e profondità ad una libertà di espressione oggi seriamente messa in discussione da un potere sempre più senza freni. L’intervento che talora mi è costato è quando abbiamo discusso, poche volte in realtà, sul titolo da dare ad un articolo. I miei sono in genere troppo scientificamente pomposi mentre Margherita da esperta di giornalismo coglieva il senso di una titolazione che doveva colpire il lettore. Naturalmente aveva ragione Lei. E dunque scrivo con migliore apertura possibile scevro dalla preoccupazione che qualcosa mi verrà censurato in un organo d’informazione di spessore nelle molte firme provenienti dal panorama del mondo. Non molti organi di informazione seria senza intrattenimento e sciocchezzaio vario posso ambire ad un livello simile. E nel non dilungarmi molto, in realtà per provare a respirare dinanzi ad una fine, questa triste inevitabilità ognuno la vive e soffre a modo suo ma poi tutti confluiremo nell’unica condizione dell’esausto come direbbe un filosofo. Ché l’esausto non ha più forze a cui potersi aggrappare mentre lo stanco necessita solo di una pausa per riprendersi e riattivare la vita. Di Mariella posso dire che per quanto mi riguarda pur senza averla mai “toccata” fisicamente la sento più vicina di tanti altri che frequento e vedo. I frammenti sono importanti non per la loro grandezza ma per il peso specifico di ciò che producono ed esprimono. E Margherita la sua forza la lascia ad un’opera fattiva di cultura ed informazione ed ai suoi collaboratori competenti che ne sapranno valorizzare la memoria di ciò che hanno vissuto con qualche utopia per ciò che riserviamo al futuro con le nostre aspettative e curiosità. La curiosità il piglio e la tenacia di Mariella continueranno in chi la ricorderà. E saremo molti”.

Massimo

“Ho conosciuto Margherita Peracchino solo nel 2022, attraverso il cugino Giancarlo Guarino, ben più prolifico e rilevante contributore del quotidiano “L’Indro” di quanto abbia fatto poi io.

Ho conosciuto una giornalista vera, dai cromosomi ai polpastrelli. Una donna che da sola ha tenuto in vita la testata con onore per tanto tempo.

Già questo basterebbe per ammirarla e onorarla come merita. Aggiungo che custodirò memoria di una signora piacevolissima, con una mente che volava intorno e avanti, anche quando il corpo faceva di tutto per zavorrarla. Mi unisco quindi alle voci che oggi la salutano con stima e ogni bel sentimento”.

Andrea