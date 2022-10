Gratta e Vinci sul sito web o tradizionale: caratteristiche e diversità del gioco

I Gratta e vinci sono notoriamente uno dei giochi più utilizzati dagli italiani che vogliono sfidare la fortuna. Il motivo è semplice: non richiedono grandi abilità, anzi non ne richiedono alcuna. Permettono in pochi secondi di acquistare una cartella (o un biglietto) e scoprire il possibile premio vinto. La loro nascita risale al 1994 e fin da subito rappresentarono una piccola rivoluzione capace di soddisfare tantissime persone. Ma oltre a questa versione tradizionale, da qualche anno, il Gratta e vinci si è evoluto in perfetto stile 2.0.

La rivoluzione digitale ha permesso di trasformare questo grande classico della lotteria per renderlo utilizzabile anche nei casinò online. Di seguito scopriremo come mai i Gratta e vinci sono così amati e quali sono le differenze tra versione online e tradizionale.

Tutti pazzi per i siti di gratta e vinci online?

Storicamente i Gratta e vinci potevano essere comprati nelle ricevitorie con appena 2000 lire, usate per acquistare un biglietto e riuscire a vincere fino a 100 milioni di lire. Un successo immediato per una modalità di gioco immediata. Ed è per questo che sono approdati in modalità digitale sul web: ricordiamo che si possono trovare siti di Gratta e vinci sul sito CasinoDeps.it e imparare a divertirsi all’interno di diversi casinò online con licenza ADM. L’agenzia si occupa di controllare e verificare la legalità del gioco d’azzardo in Italia sia a livello tradizionale che online.

Ma come si gioca online? In realtà non vi è nulla di più semplice e piacevole: è possibile scegliere una piattaforma di riferimento e acquistare in pochi secondi un biglietto per sfidare la fortuna. Ovviamente non bisogna grattare manualmente gli spazi appositi, ma l’emozione resta la stessa.

Quale scegliere

Non vi è una regola assoluta, poiché si tratta ovviamente di una scelta personale ma indubbiamente i Gratta e vinci in versione tradizionale e quelli giocati online su piattaforme affidabili offrono lo stesso tipo di divertimento. Per capire più da vicino quali sono le loro caratteristiche andiamo a confrontare vantaggi e svantaggi di ogni tipologia di gioco.

Gratta e vinci Online

Vantaggi: si ha la possibilità di giocare in qualsiasi momento su una o più piattaforme che offrono questo tipo di gioco, inoltre è possibile farlo anche attraverso app mobile e non solo da browser. In un unico posto il giocatore potrà trovare un’ampia disponibilità di biglietti e provare così diverse forme di gioco istantaneo. Non dimentichiamo poi che giocando a gratta e vinci online si evita un grosso problema, ovvero perdere i biglietti vincenti con il rischio di non poter riscuotere le proprie vincita.

Svantaggi: la mancata possibilità di incassare immediatamente una vincita in contanti. Ovviamente quando si vince online il valore della vincita verrà trasferito sul conto di gioco e per ottenerlo bisognerà provvedere a un prelievo dei fondi che richiede tempi di attesa.

I “grattini” tradizionali

Pro: i Gratta e vinci cartacei sono presenti in tantissime ricevitorie sul territorio, e permettono di ottenere eventuali vincite da ritirare in contanti o da utilizzare per acquistare altri biglietti, con i quali giocare in un secondo momento.

Contro: a differenza delle versioni online non tutte le ricevitorie offriranno una vasta quantità di giochi tra cui scegliere. Inoltre per prelevare l’eventuale vincita bisognerà assicurarsi di preservare i biglietti ed evitare di perderli. Inoltre non prevedono la possibilità di scommessa attraverso l’uso di bonus o promozioni che invece ritroviamo nei casinò online.

Conclusione

In base a quanto abbiamo visto fino adesso in entrambi i casi il gioco di Gratta e vinci viene regolamentato e controllato dall’ADM. Ma trovare la modalità più adatta alle proprie esigenze è una scelta del tutto personale. Sia all’interno delle ricevitorie che nei casinò online è possibile provare l’emozione di questa lotteria istantanea, ma solo nella versione digitale è prevista una categoria di biglietti il cui prezzo è di appena 0,50€.