Grandi passi in avanti nella coltivazione della canapa negli Stati Uniti

I funzionari dell’agricoltura del Texas hanno approvato i mangimi derivati dai semi di canapa per polli e cavalli e hanno autorizzato l’agenzia statale per i mangimi a stabilire le norme per tali prodotti. Il Texas Commercial Feed Control Act ha assegnato al Texas Feed and Fertilizer Control Service il compito di stabilire le regole per l’uso della canapa e dei suoi derivati nei mangimi commerciali, sotto forma di farina e olio di canapa. Una proposta di legge introdotta al Senato degli Stati Uniti libererebbe i coltivatori di cereali e fibre di canapa dai protocolli di campionamento e analisi, requisiti costosi che disincentivano i coltivatori, secondo gli sponsor della misura. Il governatore della Virginia Glenn Youngkin ha accettato di emendare una legge sulla canapa in attesa della sua firma, ma gli operatori del settore affermano che i cambiamenti non sono sufficienti. Un tribunale brasiliano ha accettato di pronunciarsi su un caso che darebbe il via libera alle imprese e agli agricoltori per la coltivazione della cannabis, ma anche con un esito positivo del caso, il Brasile potrebbe essere ancora lontano anni dall’istituire un quadro giuridico per l’industria della canapa.

Stati Uniti

Approvato in Texas un mangime derivato dai semi di canapa per cavalli e polli

I funzionari dell’agricoltura del Texas hanno approvato i mangimi derivati dai semi di canapa per polli e cavalli e hanno autorizzato l’agenzia statale per i mangimi a stabilire le norme per tali prodotti.

Il Texas Commercial Feed Control Act ha assegnato al Texas Feed and Fertilizer Control Service il compito di stabilire le regole per l’uso della canapa e dei suoi derivati nei mangimi commerciali, sotto forma di farina e olio di canapa.

Il Servizio di controllo ha definito i due derivati della canapa come ingredienti dei mangimi per tutti i cicli di vita e le categorie di cavalli e polli nello Stato.

Limitare il mercato

Sebbene la canapa sia stata legalizzata per la coltivazione e dichiarata un bene agricolo dal Farm Bill del 2018, la mancanza di un’approvazione specifica per i mangimi animali ha frenato i mercati dei cereali di canapa, dicono le parti interessate.

L’Associazione dei coltivatori di canapa del Texas ha presentato una valutazione del rischio al Servizio di controllo nel 2022 che ha avviato il processo di revisione e approvazione degli ingredienti. La valutazione del rischio si basava su una ricerca sui prodotti a base di semi di canapa condotta presso la Tarleton State University.

Con la proliferazione di prodotti o animali contenenti canapa, l’industria mangimistica statunitense, le autorità di regolamentazione dei mangimi e i funzionari della salute animale hanno spinto per ulteriori ricerche al fine di sviluppare regole uniformi.

Preoccupazioni per la salute

L’anno scorso, diverse organizzazioni, guidate dall’Association of American Feed Control Officials (AAFCO), hanno scritto una lettera aperta congiunta per mettere in guardia dalla canapa nei mangimi per animali e negli alimenti per animali domestici, affermando che tali prodotti non provati rappresentano una minaccia per la catena alimentare umana. L’AAFCO ha dichiarato che è troppo presto per sapere se la canapa sia sicura per gli animali da allevamento e da compagnia.

La U.S. Hemp Feed Coalition (HFC) ha reagito, suggerendo che l’avvertimento dell’AAFCO dipinge l’industria con un pennello troppo largo, confonde i cereali di canapa con i cannabinoidi e fa regredire anni di progressi nell’industria della canapa.

Benefici dimostrati

HFC ha guidato gli sforzi per eliminare la farina di semi di canapa per le galline ovaiole. Questo sottoprodotto viene lasciato dopo la spremitura dei semi per ottenere l’olio di canapa. La coalizione ha presentato una richiesta di approvazione del materiale al Centro di Medicina Veterinaria della Food & Drug Administration (FDA-CVM) tre anni fa, sulla base di ricerche che hanno dimostrato che le uova delle galline ovaiole analizzate presentavano molteplici benefici nutrizionali, erano sicure e non contenevano THC o altri cannabinoidi.

Separatamente, anche la Food & Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti ha affermato che la mancanza di ricerche significa che le indicazioni curative fatte sull’uso del CBD negli animali non sono provate. L’agenzia ha messo in guardia contro il rischio che i proprietari di animali si sostituiscano alle cure veterinarie somministrando il composto, che deriva dai fiori di canapa.

Stati Uniti

Una proposta di legge bi-partisan alleggerirebbe i requisiti di analisi per i coltivatori di cereali e fibre di canapa

Una proposta di legge introdotta al Senato degli Stati Uniti libererebbe i coltivatori di cereali e fibre di canapa dai protocolli di campionamento e analisi, requisiti costosi che disincentivano i coltivatori, secondo gli sponsor della misura.

Mentre i cereali e i prodotti in fibra derivati dalla canapa sono sempre stati esenti dalla legge federale sulle sostanze controllate, secondo le attuali norme del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA), tutte le colture di canapa sono soggette a test di conformità.

In base alle disposizioni della proposta di legge, l’Industrial Hemp Act 2023, le aziende agricole che producono canapa non sarebbero tenute a sottoporsi a controlli e protocolli di analisi se le loro colture sono considerate conformi. Ai produttori che violano le regole verrebbe impedito di partecipare all’industria della canapa per cinque anni.

Distinzione

La canapa e i suoi derivati, come il CBD, non sono sostanze controllate, ma le parti interessate hanno affermato che il Farm Bill del 2018 non ha distinto i prodotti derivati dal fiore della canapa da quelli ottenuti dal grano e dal gambo della pianta. I fiori vengono lavorati principalmente per ottenere il CBD, che non è regolamentato.

«Gli agricoltori non hanno bisogno di burocrati governativi che impongano inutili oneri alle loro attività», ha dichiarato il senatore John Tester, democratico del Montana, co-sponsor della legge bi-partisan insieme al senatore repubblicano dell’Indiana Mike Braun. «È ora di ridurre la burocrazia e rendere più facile per i coltivatori di canapa industriale portare il loro prodotto sul mercato».

Un allentamento

Secondo l’Industrial Hemp Act 2023, i coltivatori dovrebbero sottoporsi solo a un’ispezione visiva annuale per dimostrare che stanno coltivando le loro colture per prodotti di canapa approvati. Le aziende agricole che non superano l’ispezione potrebbero fornire una documentazione che dimostri «un chiaro intento e pratiche sul campo coerenti con la designazione» della canapa industriale. In caso contrario, i regolatori potranno analizzare il materiale vegetale raccolto.

La misura bloccherebbe anche gli Stati e le tribù dall’imporre ai coltivatori di canapa industriale restrizioni più severe di quelle previste dalla legge federale.

Altri disegni di legge, altre questioni

I cambiamenti auspicati nella legge sulla canapa industriale potrebbero essere affrontati nel Farm Bill federale di quest’anno, che dovrebbe aggiornare e integrare le leggi e i regolamenti esistenti che riguardano il settore della canapa. Le parti interessate alla canapa hanno appoggiato altre proposte di legge sulla canapa industriale emerse durante l’attuale sessione del Congresso, che potrebbero essere trattate anche nel Farm Bill del 2023.

Alla Camera dei Rappresentanti sono state presentate due proposte di legge che prevedono che il CBD e gli altri cannabinoidi derivati dalla canapa possano essere utilizzati come alimenti e ingredienti alimentari e che stabiliscano regolamenti per tali prodotti. Un’altra proposta di legge bi-partisan introdotta all’inizio di questo mese alla Camera permetterebbe ai condannati per droga di possedere o ricoprire ruoli principali in aziende produttrici di canapa, abbattendo le restrizioni previste dal Farm Bill del 2018.

Stati Uniti

Gli operatori della canapa della Virginia sostengono che le regole sul THC contenute nel disegno di legge emendato non sono sufficienti

Il governatore della Virginia Glenn Youngkin ha accettato di emendare una legge sulla canapa in attesa della sua firma, ma gli operatori del settore affermano che i cambiamenti non sono sufficienti.

Youngkin ha ordinato di modificare una disposizione relativa al contenuto di THC negli alimenti a base di canapa, ha eliminato una norma che obbligava a mescolare gli agenti amaricanti nei prodotti topici a base di canapa e ha abbassato le tasse di registrazione per gli operatori della canapa.

La Virginia Hemp Coalition (VHC) ha accolto con favore i progressi del disegno di legge, ma ha affermato che le restrizioni sui prodotti alimentari contenute negli emendamenti renderebbero ancora illegale nello Stato la maggior parte dei prodotti a base di CBD a spettro completo.

Quanto THC?

Secondo le disposizioni emendate da Youngkin, una clausola originale che fissava un limite di 2 milligrammi di THC per confezione è stata eliminata a favore di una dichiarazione che indica la barriera del THC in un rapporto tra contenuto di CBD e THC – fissando l’equilibrio a 25/1.

La VHC ha detto che queste variabili sono fuori luogo.

«Il rapporto deve essere di 10/1 per proteggere tutti i buoni prodotti derivati dalla canapa“, ha dichiarato la Coalizione in un comunicato. “L’estratto naturale di canapa proveniente dai fiori della pianta di canapa coltivata in conformità con il Farm Bill statunitense supererà il rapporto di 25/1».

Si profila una battaglia

Se il disegno di legge rinnovato non includerà questo cambiamento critico, la Coalizione ha dichiarato che si impegnerà per sconfiggere il provvedimento, il Senate Bill 903, quando tornerà al Senato della Virginia.

«La nostra posizione è che se la legge non può essere emendata per passare a un rapporto di 10/1, allora non possiamo sostenerla. Dobbiamo chiedere che venga bocciata», ha dichiarato la Coalizione a proposito del provvedimento, che combina le versioni del Senato e della Camera di precedenti proposte di legge.

La dichiarazione del VHC non riguarda una disposizione del disegno di legge che vieterebbe il THC sintetico delta-8 derivato dalla canapa. Mentre il disegno di legge rimuove il delta 9 THC dall’elenco delle sostanze controllate dello Stato, la misura «rende illegale, ai sensi della legge sulla protezione dei consumatori, la vendita o l’offerta di vendita di qualsiasi sostanza destinata al consumo umano che contenga un derivato sintetico del THC».

Sicurezza

Questa disposizione riflette la posizione del governo statale secondo cui la sicurezza dei consumatori dovrebbe prevalere su tutte le altre preoccupazioni nello stabilire le leggi per guidare il settore della canapa, hanno detto i legislatori promotori.

La morte di un ragazzo della Virginia, avvenuta l’anno scorso, è stata attribuita a un’ingestione eccessiva di THC delta-8, causando l’accusa di omicidio e negligenza nei confronti della madre. La morte è stata ufficialmente dichiarata un incidente attribuibile a “tossicità da delta-8-tetraidrocannabinolo” dall’Ufficio del medico legale del Distretto Centrale della Virginia, anche se alcuni esperti di cannabis hanno messo in dubbio questa conclusione.

Problema nazionale

Gli Stati degli Stati Uniti stanno gradualmente facendo ordine per affrontare i prodotti a base di delta-8, molto popolari, che hanno invaso il mercato. Il composto, un’alternativa psicoattiva al delta-9 THC derivato dalla marijuana, viene prodotto in laboratorio sottoponendo il CBD derivato dalla canapa a un processo di sintesi.

I rapporti hanno suggerito che le stazioni di servizio, i minimarket e altri punti vendita della Virginia hanno venduto prodotti etichettati in modo errato che contengono quantità illegali di THC delta-9 commercializzate come prodotti “legali” delta-8. L’assenza di una regolamentazione federale ha anche portato alla commercializzazione di prodotti di bassa qualità che contengono metalli pesanti e altre sostanze inquinanti.

Si attendono le regole federali

L’industria della canapa, i legislatori e le autorità di regolamentazione si sono divisi sul fatto che il Farm Bill del 2018, che ha legalizzato la canapa a livello federale, intendesse rendere legali i prodotti psicoattivi derivati dalla pianta. In attesa delle norme federali sia per il delta-8 che per il CBD da cui viene ricavato, alcuni Stati hanno nel frattempo bandito del tutto il delta-8, mentre altri lo hanno inserito nelle norme per i prodotti a base di THC delta-9.

Oltre a trattare l’imballaggio, l’etichettatura e i test di laboratorio, il disegno di legge che il Senato ha originariamente passato a Youngkin stabilirebbe anche una sanzione civile di 10.000 dollari per la produzione o la vendita di estratti di canapa o di alimenti contenenti estratti senza un permesso.

Il possesso e la coltivazione domestica di marijuana sono diventati legali in Virginia nel 2021. Ma la vendita di marijuana nello Stato è limitata ai dispensari medici autorizzati.

Brasile

Il tribunale brasiliano accetta di pronunciarsi sulla coltivazione della canapa, ma la legislazione è in ritardo

Un tribunale brasiliano ha accettato di pronunciarsi su un caso che darebbe il via libera alle imprese e agli agricoltori per la coltivazione della cannabis, ma anche con un esito positivo del caso, il Brasile potrebbe essere ancora lontano anni dall’istituire un quadro giuridico per l’industria della canapa.

La Corte Superiore di Giustizia (STJ), la più importante corte d’appello brasiliana, si pronuncerà sul caso in cui la DNA Solucoes em Biotecnologia sta cercando di importare semi da coltivazione e piantare canapa industriale. Il tribunale dovrebbe emettere una sentenza definitiva nei prossimi 12 mesi.

Sebbene il caso costituisca un precedente legale in Brasile, il Paese ha ancora bisogno di leggi e regole specifiche per guidare l’industria della cannabis, ha affermato Lorenzo Rolim da Silva, presidente della Latin American Industrial Hemp Association (LAIHA).

Domande che sorgono spontanee

«Anche se apparentemente molto promettente, questa potenziale decisione dell’STJ lascia più domande che risposte», ha detto Rolim da Silva. «Non è chiaro come si evolverà la situazione nel caso di una decisione positiva».

Sebbene una decisione positiva a favore della cannabis da parte del tribunale attiri probabilmente l’attenzione dei legislatori, non li obbligherà a fare ciò di cui l’industria della canapa ha veramente bisogno: Creare leggi e regole chiare. In assenza di un sistema normativo, il Ministero dell’Agricoltura e l’ANVISA, l’autorità sanitaria brasiliana, non hanno modo di guidare l’industria, secondo da Silva.

«La decisione non può obbligarli a creare leggi e regolamenti sulla coltivazione della cannabis. Questo è qualcosa che solo il potere legislativo può fare in Brasile», ha detto.

Altri casi simili di licenze per la canapa sono pendenti nei tribunali brasiliani. Da Silva ha detto che una sentenza a favore della cannabis potrebbe scatenare altre sfide di questo tipo.

«Una decisione positiva darebbe un chiaro segnale a qualsiasi azienda o persona nel Paese che potrebbe semplicemente avviare una causa legale contro lo Stato e iniziare a coltivare la propria cannabis senza alcuna regola o normativa», ha detto, osservando che «resta da vedere se questo sarebbe positivo o negativo per l’industria nel suo complesso».

Processo lento

I legislatori brasiliani hanno ripetutamente bloccato i progressi su un quadro normativo completo sulla cannabis. L’iter legislativo del Paese sulla cannabis è iniziato nel 2015 con un progetto di legge originale che è stato poi sostituito da una proposta aggiornata nel 2020. Da allora, poco è accaduto.

«Il Congresso ha un po’ di timore a decidere sulla questione della cannabis, in quanto si tratta di una questione controversa», ha detto alla Reuters l’avvocato Arthur Arsuffi. «Così ha rimandato una decisione e, dato il numero di cause, la magistratura finisce per dover risolvere la questione», ha detto Arsuffi, che rappresenta DNA Solucoes em Biotecnologia nella causa.

Nonostante il divieto di coltivare canapa a livello nazionale, i produttori brasiliani possono importare le materie prime per produrre il CBD, che è legale su prescrizione medica secondo la legge sulla cannabis medica del Paese. Anche la marijuana medica è disponibile per i pazienti in base a tale legge.

Le attuali norme dell’ANVISA consentono già l’importazione e la vendita solo su prescrizione di farmaci derivati dalla cannabis registrati come prodotti farmaceutici e di quelli con “autorizzazione sanitaria” che non richiedono studi clinici, secondo un regolamento entrato in vigore nel marzo 2020. Tale norma prevede anche un’autorizzazione per “uso compassionevole” che consente ai pazienti di importare prodotti a base di cannabis su base individuale.

Il mercato del CBD è pronto

L’ANVISA ha stimato che più di 100.000 brasiliani si sottopongono a qualche tipo di trattamento con il CBD – molti dei quali si procurano i prodotti sul mercato nero – e che ogni anno vengono registrate 66.000 prescrizioni di farmaci a base di cannabis, compreso il CBD. Il Brasile ha diversi milioni di epilettici e di pazienti con altri disturbi come l’autismo e il dolore cronico che potrebbero trarre beneficio dal CBD. Con i sussidi per le medicine in Brasile, il governo offre un generoso sostegno ai pazienti.

Gli osservatori dicono che il potenziale della cannabis medica potrebbe aumentare una volta stabilite le leggi, con stime secondo cui il settore potrebbe raggiungere un fatturato di 5 miliardi di dollari nei prossimi tre anni. Diversi importatori hanno già stabilito delle basi in Brasile, tra cui la britannica GW Pharmaceuticals, che vende il suo farmaco Sativex a base di CBD nelle farmacie. Anche l’azienda farmaceutica brasiliana Prati-Donaduzzi è autorizzata a produrre e distribuire alcuni prodotti a base di cannabis nelle farmacie.

Il Brasile, il più grande Paese del Sud America, è il quarto mercato farmaceutico del mondo. La britannica GW Pharmaceuticals vende già il suo farmaco per l’epilessia Sativex, a base di CBD, nelle farmacie brasiliane, e i principali operatori farmaceutici hanno mostrato interesse per il potenziale brasiliano del CBD.

Oltre il CBD

Oltre il CBD, l’ultima proposta legislativa, introdotta nel 2020, aprirebbe la strada a prodotti per la salute e la bellezza, la cellulosa, le fibre, la veterinaria non medica e i semi alimentari.

Il Brasile è il quarto Paese agricolo al mondo dopo Cina, India e Stati Uniti, con il potenziale di coltivare canapa su vasta scala, aprendo opportunità per la produzione di cereali e fibre.

Con un mercato di 214 milioni di consumatori, costi di produzione complessivamente più bassi, una solida esperienza nella produzione alimentare e un clima favorevole alla canapa, il Brasile potrebbe diventare un importante concorrente internazionale nei settori basati sulla canapa.

Il Brasile è anche leader nell’industria globale della cellulosa e della carta, un mercato principalmente di esportazione, ma in cui si prevede che gli input della canapa si espandano con la crescita della domanda di materie prime sostenibili.

Gran Bretagna

Quasi 3.000 prodotti avanzano nel concorso CBD da 800 milioni di dollari nel Regno Unito

La Food Standards Agency (FSA) del Regno Unito ha fatto avanzare un totale di 2.847 prodotti a base di CBD alla seconda fase del suo processo di approvazione in tre fasi per i nuovi (o “nuovi”) alimenti. Lo sviluppo più recente è stato il passaggio alla categoria “convalidata” del registro della FSA di 2.692 prodotti a base di CBD isolati presentati in una richiesta congiunta di EIHA projects GmbH, un consorzio della European Industrial Hemp Association.

La FSA sta esaminando le richieste per circa 12.000 singoli prodotti, mentre lavora per chiarire un fiorente mercato grigio che negli ultimi anni ha visto i punti vendita al dettaglio inondati di prodotti a base di CBD, sollevando dubbi sulla sicurezza.

Il consorzio EIHA ha altri 2.205 prodotti in una seconda domanda per i distillati di CBD che rimane nella prima fase di revisione della FSA, «in attesa di prove».

Anche un secondo consorzio, organizzato nell’ambito dell’Associazione britannica per l’industria dei cannabinoidi (ACI), ha presentato prodotti in una domanda congiunta recentemente “convalidata” dalla FSA. Queste domande riguardano 29 prodotti isolati e distillati, ma l’ACI ha dichiarato che potrebbero avere un destino di 4.000 prodotti.

I prodotti convalidati sono ora sottoposti a una valutazione della sicurezza basata su esami tossicologici e altri parametri tecnici.

400 prodotti rimossi

Un totale di 400 richieste di prodotti è ora nella categoria “rimossi” e non sono più in corsa per ricevere l’approvazione del mercato. La FSA non rende note le cause delle rimozioni, ma ha dichiarato che esse riflettono il ritiro da parte dei richiedenti o che i prodotti non soddisfano in qualche modo i criteri dell’agenzia. I prodotti eliminati dall’elenco non possono più essere offerti ai consumatori secondo le regole della FSA.

Più di 300 richieste di prodotti che sono state rimosse provenivano dalla società britannica JM Wholesale Ltd. Ma questa società ha ancora più di 400 prodotti che continuano nella prima fase della revisione. La British Cannabis, che ha presentato il maggior numero di prodotti (1.471) al processo di revisione della FSA, ha visto 15 prodotti squalificati; e la RX Pharmatech, il candidato numero 2 (801), ne ha visti otto uscire dalla lista, ma ne ha ancora quasi 800 in lizza.

Per entrare nell’elenco pubblico dei prodotti a base di CBD della FSA – e quindi rimanere sul mercato in attesa dell’approvazione finale – i prodotti già in distribuzione dovevano essere in vendita prima del 13 febbraio 2020. Quelli introdotti sul mercato dopo tale data non potevano essere presi in considerazione dall’agenzia.

La sfida della FSA

All’inizio dello scorso anno, la FSA è stata sommersa da richieste di CBD dopo che le parti interessate si erano lamentate del processo di revisione che guidava l’opportunità unica per i produttori di rendere legali i loro prodotti del mercato grigio. Alla fine l’agenzia ha riaperto il periodo di presentazione delle domande per un anno intero, il che ha portato un’ondata di prodotti nell’elenco, quasi quadruplicando il numero originale in esame da circa 3.500 a più di 12.000.

La FSA ha dichiarato che prevede che i primi prodotti a base di CBD saranno pienamente autorizzati nella seconda metà del 2023, se le prove necessarie per la valutazione della sicurezza saranno complete. Il processo di autorizzazione può richiedere più tempo se sono necessari ulteriori studi, secondo l’agenzia.

L’ACI ha stimato il mercato nazionale del CBD a circa 690 milioni di sterline (830 milioni di dollari/785 milioni di euro).