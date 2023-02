Grande competizione di potere in Siberia

L’altro lato della guerra in Ucraina è la continuazione della battaglia tra Russia e Stati Uniti per mantenere o catturare la Siberia. Washington è consapevole del fatto che la Siberia e le sue risorse possono garantire la leadership degli Stati Uniti nel mondo per i prossimi cento anni. La Russia sta anche cercando di garantire la sua esistenza in Siberia distruggendo le relazioni transatlantiche attraverso la guerra in Ucraina. Putin è consapevole di poter pensare a un grande impero solo quando domina questo luogo strategico e le sue abbondanti risorse che non sono minacciate da nessuna potenza terrestre, aerea o marittima. Negli ultimi cento anni, la Russia è riuscita a diventare una delle più grandi potenze regionali e ha la migliore posizione difensiva facendo affidamento solo sulle risorse della Siberia.

Espandendo la NATO e fornendo un sostegno incrollabile all’Ucraina, i paesi membri della NATO sono stati in grado di rafforzare il blocco della Russia e mantenersi più vicini alla regione eurasiatica, il cui dominio equivale al dominio mondiale. Con la NATO che minacciava il suo perimetro di sicurezza, la Russia ha dovuto impadronirsi della Crimea per rafforzare le sue linee di difesa. Quindi, attaccando l’Ucraina e occupando Kherson, la Russia ha cercato di bloccare l’accesso dell’Europa e della NATO al Mar Nero. In questo modo, la Russia ha spostato la sua profondità strategica in Europa con minacce nucleari contro gli effettivi paesi della NATO.

L’obiettivo di Putin della guerra in Ucraina era di tagliare l’accesso degli Stati Uniti e dei suoi alleati alle risorse della Siberia. Per gli strateghi del Cremlino, la geopolitica dell’Eurasia e dell’Ucraina e il suo collegamento con il Mediterraneo e il Baltico hanno sempre avuto un’importanza strategica. Considerano questa connessione come una forte fortezza per Mosca e una porta d’acqua per il mondo. Putin ha persino stabilito la sua completa supremazia sul Mar d’Azov e sullo stretto di Kerch nella Crimea orientale catturando Mariupol e tenendo referendum a Kherson e Zaporizhzhia.

Questo stretto strategico garantiva il transito marittimo dal Mar Nero a Mosca e San Pietroburgo e poteva collegare il Mar Nero alle principali vie d’acqua della Russia, compreso il Volga-Don, attraverso il Mar d’Azov. D’altra parte, il fiume Volga collegava il Mar Caspio al Mar Baltico e anche il percorso verso il Mare del Nord attraverso il corso d’acqua Volga-Baltico.

Pertanto, la Russia stava cercando di controllare un sistema integrato di corsi d’acqua nel Mar Nero e ha deciso di collegare il Mar Caspio al Mar Mediterraneo attraverso il canale Volga-Don di 101 km e attraverso il Volga al Baltico e alla rotta del Mare del Nord. Ciò darebbe alla Russia il controllo di una linea di navigazione lunga 4800 km e collegherebbe la sua presenza marittima dall’Oceano Atlantico all’Oceano Pacifico.

Nella guerra in Ucraina, infatti, Putin ha cercato di assicurarsi uno spazio vitale per la Russia con l’obiettivo di controllare l’Eurasia e la regione siberiana. Ma le attrezzature avanzate occidentali hanno cambiato le regole del gioco e hanno respinto i russi dai punti strategici di Kherson. Se Mosca non può difendere i suoi confini nazionali, la NATO farà un altro passo verso la Siberia.

A causa dei cambiamenti climatici e del rapido scioglimento dei ghiacci polari, le fonti energetiche nelle due importanti regioni dell’Artico e della Siberia sono più accessibili. Se Mosca non può controllare il cuore dell’Eurasia, preservare la Siberia sarà più difficile. La Siberia si estende dai Monti Urali a ovest fino al Mare di Okhotsk e dal Giappone a est, e dal Kazakistan, dalla Mongolia e dalla Cina a sud fino all’Oceano Artico. Anche durante il periodo dell’ex Unione Sovietica, questa regione copriva più della metà delle dimensioni di quel paese, che è il 63% più grande degli Stati Uniti.

Si stima che l’Artico detenga il 30% delle riserve mondiali di petrolio e gas da scoprire. Accanto a questo c’è la Siberia russa che è più di 13 milioni di chilometri quadrati e fa parte della Russia dalla fine del XVI secolo.

L’attenzione della Russia si rivolse a questa regione durante il periodo di Stalin. Ha avviato il piano per espandere la costruzione della regione siberiana creando campi di lavoro forzato chiamati “Gulak” per sfruttare le difficili regioni della Siberia. Il pesante costo degli investimenti in questo settore ha portato Mosca a invitare l’Occidente e il Giappone a progetti siberiani. Durante la seconda guerra mondiale, 322 fabbriche chiave furono spostate dalla parte europea agli Urali per tenerle lontane dalle forze tedesche.

Durante l’era di Stalin, gli strateghi economici comunisti cercarono di accelerare le scoperte in diversi settori per ottenere l’autosufficienza nelle risorse strategiche. Concettualizzando la Siberia come un sito nucleare impenetrabile, gli strateghi militari hanno trasformato questa regione in una fortezza nucleare e vi hanno costruito città per l’insediamento permanente delle persone. Pertanto, la Siberia e l’Estremo Oriente della Russia si sono sviluppate più che altrove. Ma con il crollo dell’Unione Sovietica nel 1991, il processo di sviluppo di questa regione è rallentato soprattutto a causa dei costi delle guerre in Crimea e Ucraina e delle sanzioni occidentali che ne sono seguite. Inoltre, molte aziende occidentali, soprattutto nel settore energetico, hanno sospeso le loro attività nell’area e la migrazione inversa è aumentata.

In caso di sconfitta nella guerra in Ucraina, la Russia con più di 140 nazionalità situate in 11 fusi orari, potrebbe subire un altro crollo. In caso di collasso, la Siberia svolge un ruolo molto importante in quanto gli Stati Uniti e l’Europa potrebbero tentare di separare per sempre questa regione vitale dalla Russia.

Secondo un rapporto del CSIS sponsorizzato dalla Norvegia, sono stati presi in considerazione tre scenari per il futuro della Russia. Uno è mantenere lo status quo. Il secondo è il processo di riduzione del rischio e relativa normalizzazione dei rapporti tra Occidente e Russia, annullato con l’attacco russo all’Ucraina. Il terzo scenario era accettare un grado di rischio più elevato ed entrare in un confronto con la Russia. La situazione attuale mostra che è stato scelto il terzo scenario.

Dall’invasione russa dell’Ucraina, alcune istituzioni occidentali hanno lavorato al crollo della Russia e alla sua divisione in diversi paesi di nuova indipendenza. Anche alcuni centri di ricerca occidentali stanno lavorando su come controllare le armi nucleari della Russia. A questo proposito, varie mappe sul futuro della Russia sono state pubblicate con il titolo “Dissoluzione della Russia” e ora vengono discusse più pubblicamente.

In un rapporto del giugno 2022, il sito web di EU Observer prevedeva anche separazioni nel sud, nell’est e nel centro della Russia. Per quanto riguarda il sud, c’è la questione dell’Inguscezia, della Cecenia e del Daghestan con una popolazione di 5,2 milioni di persone. Dopo i feroci conflitti e la seconda guerra cecena nel marzo 2000, le loro azioni sono continuate svolgendo varie attività terroristiche fino a dicembre 2013. Nell’est della Russia Yakutia, e nel sud della Russia, Tatarstan e Bashkiristan con una popolazione di 8 milioni sono instabile. Durante il crollo dell’Unione Sovietica, il Tatarstan si è accordato con il Cremlino sull’integrità territoriale tenendo un referendum. Quando l’Abkhazia e l’Ossezia settentrionale hanno dichiarato l’indipendenza nell’agosto 2008, anche il Tatarstan ha dichiarato l’indipendenza e ha chiesto alle Nazioni Unite di riconoscerla, che è stata respinta in entrambi i casi.

Anche la Cina, nonostante il suo desiderio di sviluppare il proprio territorio in Russia, può accettare lo scenario del collasso e, in alcune circostanze, rendere economicamente dipendente la regione siberiana. Ad esempio, le due grandi città dell’Estremo Oriente della Russia, vale a dire Veli Vostok e Khabarovsk, dipendono più dalla Cina e dalla Corea del Sud che dalla parte europea della Russia.

La Russia ha tensioni irrisolte con la Cina e ne è profondamente preoccupata. Solo circa 10 milioni di russi vivono dall’altra parte degli Urali, in confronto, il numero di cinesi lungo il confine con la Russia è molto significativo. La maggior parte delle risorse naturali della Russia si trovano nella Siberia orientale e sono molto vicine alla Cina. Dopo il crollo dell’Unione Sovietica e dall’estate del 1992 a seguito di un accordo tra Russia e Cina, molti cinesi sono stati impiegati in territorio russo.

A causa della disciplina del lavoro dei cinesi, la loro presenza nella regione aumentò legalmente e illegalmente e in breve tempo circa un milione di cinesi si stabilì ai confini. Questa situazione è indicata come un’occupazione non conflittuale della Siberia meridionale da parte dei cinesi. Naturalmente, a causa del timore dell’espansione della NATO, la Russia persegue inevitabilmente lo sviluppo delle relazioni con la Cina.

I cinesi hanno beneficiato molto dell’espansione delle loro relazioni con la Russia in vari modi. Nell’ultimo decennio, la Cina ha rivolto la sua attenzione alla regione artica e la cooperazione con la Russia nelle risorse artiche e nelle linee di navigazione può aumentare il ruolo e l’influenza della Cina nella regione e rendere questo paese un partner legittimo nell’Artico.

L’unica conclusione che si può trarre dalla situazione attuale è che se non si raggiunge una soluzione per la guerra in Ucraina, il mondo dovrà sperimentare una guerra nucleare su vasta scala tra le grandi potenze prima del crollo della Russia.