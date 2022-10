Gran Bretagna: quell’instabilità che preoccupa gli alleati

Le dimissioni di Liz Truss dopo poco più di quaranta giorni di governo chiudono la parentesi del più breve e – forse – del più travagliato fra i gabinetti britannici. Scelta dal Partito conservatore come successore di Boris Johnson, Truss, che di Johnson era stata ministro degli Esteri, con a sua fama di ‘falco della Brexit’, aveva sconfitto l’ex Cancelliere dello scacchiere, Rishi Sunak, prima di scontrarsi con le difficoltà dell’economia nazionale e le conseguenze delle scelte compiute in tema di politica fiscale, che hanno contribuito a portare la sterlina sotto un violento attacco speculativo. Anche se i tempi della crisi si preannunciano brevi, è difficile che l’arrivo di un nuovo inquilino a Downing Street possa portare davvero stabilità alla politica britannica. L’impopolarità del Primo ministro (che ha raggiunto livelli storici) ha impattato, infatti, anche sul Partito conservatore, che i sondaggi danno, in caso di elezioni anticipate, superato non solo da quello laburista, ma anche dallo Scottish National Party, nonostante quest’ultimo si presenti al voto solo in Scozia. Se a questo si aggiungono la recente scomparsa di Elisabetta II e le incertezze che sembrano accompagnare le prime settimane di regno di Carlo III è possibile capire come lo scenario appaia quanto meno fosco.

L’instabilità politica britannica è guardata con comprensibile preoccupazione sia dell’Europa, sia dagli Stati Uniti. In fatto, che dal ‘Parlamento sospeso’ (‘Hung Parliament’) del 2010, la vita politica britannica appaia caratterizzata da una costante – e, per molti aspetti, intrattabile – debolezza degli esecutivi, accentua questa preoccupazione. Agli inizi di ottobre, il primo incontro della nuova Comunità politica europea era stato l’occasione per un timido riavvicinamento fra Londra e Bruxelles. La stessa partecipazione di Truss all’incontro della CPE di Praga era stata vista positivamente, soprattutto alla luce della freddezza precedentemente dimostrata nei confronti del progetto. Segnali di distensione erano giunti anche sul fronte dei negoziati sul protocollo nordirlandese, che sotto la premiership di Johnson aveva costituito un importante punto disaccordo fra Gran Bretagna e UE. Nonostante la fama di intransigente del nuovo Primo ministro, il gabinetto Truss appariva quindi, agli occhi delle autorità europee, come uno con cui si potesse almeno cercare di gettare le basi di una convivenza meno conflittuale di quella degli scorsi anni e – se possibile – individuare terreni di collaborazione su argomenti critici come quelli delle politiche ambientali, dall’energia e dell’immigrazione.

Nel caso di Washington la situazione è un po’ diversa. Nonostante il sostegno (anche se spesso solo verbale) dato alla Brexit da Donald Trump e il favore espresso dal mondo conservatore verso la scelta di Londra, con l’arrivo di Joe Biden alla Casa Bianca le cose sono in parte cambiate. Pur prendendo atto dell’irreversibilità dell’uscita della Gran Bretagna dall’Unione, in questi anni Washington ha lavorato molto per ‘smussare gli angoli’ fra le parti, soprattutto sulla delicata questione nordirlandese. L’inizio della guerra in Ucraina, il sostegno che la Gran Bretagna offre a Kiev e la necessità di difendere la compattezza del fronte occidentale hanno rafforzato questa tendenza. D’altro canto, a livello bilaterale, gli anni dell’amministrazione Biden hanno assistito a un consolidarsi della convergenza politico-strategica fra Londra e Washington che ha portato, fra l’altro, nel settembre 2021, alla firma dell’accordo AUKUS sul Pacifico. Negli ultimi tempi non sono mancati gli screzi, in particolare riguardo alle scelte del Primo ministro in tema di politica economica, definiti da Biden un “errore”. Tuttavia, nemmeno questi screzi (che sono valsi al Presidente le critiche di una parte del mondo repubblicano) hanno intaccato un rapporto che, al di là degli alti e bassi, rimane tradizionalmente solido.

Difficilmente la composizione dell’attuale crisi potrà portare a una vera stabilizzazione della vita politica britannica e questo, a sua volta, finirà per avere ricadute sulle dinamiche sopra accennate. Nonostante la Brexit, la Gran Bretagna rimane un interlocutore importante delle istituzioni europee e non è un caso se, dopo il 2016, sia stata dedicata un’attenzione crescente alla ricerca di forme di cooperazione fra le parti. Un buon rapporto fra Gran Bretagna ed Europa è funzionale anche agli interessi degli Stati Uniti, che in Londra hanno spesso visto una sorta di loro ‘rappresentante’ sul Vecchio continente. Proprio in quest’ottica, l’attuale amministrazione ha cercato – come detto – di favorire il riavvicinamento fra Londra e Bruxelles. È, però, difficile giungere a risultati duraturi senza una sufficiente stabilità politica. Al contrario, il Partito conservatore appare, oggi, prigioniero di forti dissidi interni e – anche per questo – incapace di definire una efficace strategia a lungo termine. Il difficile scenario internazionale e la volontà britannica di giocarvi un ruolo ‘di peso’ rendono la situazione più intricata e rilanciano sul piano concreto il tema del legame che esiste fra politica interna ed estera, soprattutto in un paese che non ha mai davvero smesso di definire le sue ambizioni in termini globali.