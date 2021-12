Boris Johnson è nei guai, la sua stella si sta offuscando.

Prima la vicenda delle feste di Natale che si sono tenute a Downing Street durante il lockdown del 2020; poi una serie di regolamenti su Covid-19 respinti da circa 100 parlamentari conservatori, che si sono ribellati alla linea del governo in quello che è stato un duro colpo per l’autorità del Primo Ministro; pochi giorni dopo, poi, i conservatori hanno perso il collegio elettorale del North Shropshire. Ora, mentre si avvicinano i negoziati con l’Ue sul commercio con l’Irlanda del Nord, l’annuncio che il Ministro degli Esteri Liz Truss (un nome che per altro circola in caso di licenziamento di Boris) sostituirà Lord David Frost nel negoziato post-Brexit. Le dimissioni di Lord Frost sono state viste come un duro colpo per Boris Johnson che deve affrontare una fronda interna al suo partito. Secondo David Blunt, docente di politica internazionale alla City University of London, le dimissioni di Lord Frost«possono essere lette come un colpo di avvertimento sparato dal governo di Boris Johnson,se non il preludio di una sfida alla sua leadership.Il messaggio è chiaro: se il Primo Ministro ha perso il fegato che aveva in favore della hard-Brexit, della linea dura, allora dovrà affrontare un vero e proprio ammutinamento da parte degli ultras della Brexit. E come se non bastasse, c’è una forte sovrapposizione dei Brexiteers estremi ai ‘libertari’ resistenti a quasi tutte le misure limitative della diffusione del Covid-19 nel momento in cui la variante Omicron si sta diffondendo nel Paese mettendo a dura prova il Sistema sanitario nazionale».

Secondo quanto riferisce il ‘Daily Mail‘, un numero imprecisato di deputati conservatori ribelli ha già inviato lettere a Sir Graham Brady,Presidente del 1922 Committee, per avviare il processo mediante il quale i parlamentari Tory attivano l’elezione per la leadership. Secondo le regole del partito servono 56 lettere, ne mancherebbero ancora molte. Gli oppositori considerano che il cambio di Primo Ministro deve accelerare «un cambiamento fondamentale della politica sull’Europa per riportarci nell’unione doganale e nel mercato unico. Deve correggere l’errore fondamentale della premiership Johnson, non continuarlo», per usare le parole di Andrew Adonis, uno dei maggiori oppositori di Boris.

Johnson, prosegue Blunt, «si trova ora di fronte alle conseguenze di un’epurazione terribilmente miope dei Tories moderati nel 2019, dato che i membri del gruppo di messaggi WhatsApp ‘Clean Global Brexit’ sono più numerosi della sua maggioranza presso i Commons. La nomina di Liz Truss può tranquillizzarli, almeno per il momento, ma Johnson è incatenato a un’ala del suo partito che non è in grado o non vuole venire a patti con i compromessi necessari per far funzionare la Brexit senza minare decenni di pace in Irlanda del Nord e, al contempo, per contenere l’epidemia senza sacrificare decine di migliaia di britannici inutilmente. Non è chiaro come Johnson – profondamente ferito da continue storie di corruzione, scandali su partiti che violano la legge, e la devastante perdita del North Shropshire – sarà in grado di mantenere una rotta ragionevole senza dipendere dai voti del Partito Laburista». I sondaggi che mostrano che Johnson segue il suo sfidante laburista, Kier Starmer, di 13 punti.

Problemi interni, certamente, e come sostiene il ‘Foreign Policy‘, «la causa della caduta in disgrazia di Johnson è stata una serie di errori che hanno messo in luce tre delle sue più grandi debolezze apparenti: disonestà, clientelismo e un atteggiamento dilettante nei confronti degli affari di Stato». Ma non solo. Gratta gratta alla fine viene sempre fuori Brexit e l’Europa. C’è una criticità nella postura internazionale del Paese che, secondo alcuni osservatori, grava sullo stato del Paese e appesantisce il governo di Johnson. Il problema sarebbe la ‘Global Britain‘.

L’European Council on Foreign Relations, in un recente rapporto, ‘Beyond Global Britain: A realistic foreign policy for the UK‘, a firma di Jeremy Shapiro, direttore della ricerca ECFR, e di Nick Witney, senior policy fellow del think tank, analizza il problema, dalle ambizioni, alle criticità, ai risultati.

«La visione del governo del Regno Unito per la Gran Bretagna globale mira a ripristinare la grandezza britannica come Nazione commerciale marittima. Ma questa visione non riflette le realtà geostrategiche odierne, inclusa la continua importanza dell’UE», esordiscono Shapiro e Witney.

3 febbraio 2020, Johnson, concluso il ritiro della Gran Bretagna dall’Unione Europea e dopo una schiacciante vittoria alle elezioni generali, ha esposto la sua visione del nuovo Paese e del nuovo ruolo del Paese. «Nuovo, ma anche vecchio: Johnson ha esultato nella celebrazione barocca della passata grandezza marittima del Regno Unito nella Painted Hall, colorando il glorioso futuro che attende la Gran Bretagna come campione mondiale del libero scambio». In tale visione, il ruolo della UE è marginale. Secondo Shapiro e Witney «anche dopo la Brexit formale, il suo governo sembra aver bisogno di lotte perenni con l’UE per giustificare la sua esistenza politica. Per il governo Johnson, la Brexit è diventata più un’ideologia che una politica». Ma geografia e strategia dovrebbero dire a Boris che «il Regno Unito ha lasciato l’UE, ma non può lasciare l’Europa. Dal punto di vista geografico, sembra chiaro che l’UE rimane il partner essenziale della Gran Bretagna. In un mondo di crescente concorrenza geopolitica, progressi autoritari e coercizione geoeconomica, un Paese democratico di medie dimensioni al largo della costa occidentale dell’Eurasia può solo sperare di promuovere i propri interessi in combinazione con partner liberali che la pensano allo stesso modo. Con gli Stati Uniti sempre più egocentrici e concentrati sull’Indo-Pacifico e sulla Cina, l’UE è il partner geopolitico necessario del Regno Unito».

In questa prospettiva, la Gran Bretagna ha molte risorse da portare a questa partnership. «A differenza della sua ‘relazione speciale’ con gli Stati Uniti, non ha bisogno di assumere il ruolo di partner minore», piuttosto «ha bisogno di andare oltre gli attuali litigi su cibo e pesce«» e «cercare di strutturare un rapporto di lavoro che rifletta la vulnerabilità geopolitica della Gran Bretagna.

C’è un modo per realizzare questo allineamento geostrategico senza sacrificare alcun guadagno di sovranità che la Brexit potrebbe aver portato. L’attuale governo britannico non sembra voler adottare un simile approccio. Ma rimane una strategia politica molto praticabile in Gran Bretagna». Lo dimostra il recente sondaggio condotto da ECFR: «l’opinione pubblica britannica nel suo insieme è, nella migliore delle ipotesi, indifferente al ripristino della Gran Bretagna come potenza militare globale e, sulla scia della Brexit, non ha particolari animosità nei confronti dell’Unione Europea».

Una Gran Bretagna indipendente, secondo Shapiro e Witney certamente «potrebbe trarre profitto dalle sue risorse uniche, dalla sua posizione geografica e, soprattutto, da una stretta partnership strategica con l’UE per proteggere la sua sovranità in un mondo di forte competizione geopolitica, e diventare una forza negli affari globali. Come si evince anche dal sondaggio dell’ECFR, una tale politica può ottenere sostegno politico nel Regno Unito, nonostante i tamburi quotidiani di attacchi all’UE da parte del governo Johnson. La Gran Bretagna globale è un’illusione radicata in un passato imperiale mal ricordato». «Il Regno Unito, lavorando con l’UE, ha la capacità e la volontà politica di trovare un percorso migliore, ma solo se i suoi leader hanno la saggezza di cogliere l’opportunità. Johnson sembra sostanzialmente indifferente alla forte vulnerabilità geopolitica del Regno Unito».

Poco dopo il discorso di Greenwich, «Johnson ha annunciato che il suo governo avrebbe pubblicato la revisione integrata di sicurezza,difesa, sviluppo e politica estera, che Downing Street ha descritto come ‘la più grande revisione della politica estera, di difesa, di sicurezza e di sviluppo del Regno Unito dalla fine della Guerra Fredda’». Il documento è stato pubblicato il 16 marzo 2021 con il titolo ‘Global Britain in a Competitive Age‘.

«Il governo, tuttavia, non aveva aspettato la conclusione della revisione per annunciare i suoi risultati più significativi: uno slancio verso l’Indo-Pacifico (sede delle nuove economie più dinamiche del pianeta, destinate a superare la moribonda UE); un taglio di 4 miliardi di sterline all’anno al budget per gli aiuti esteri e la subordinazione del Dipartimento per lo sviluppo internazionale al Ministero degli esteri in un nuovo Ufficio per gli esteri, il Commonwealth e lo sviluppo; e un aumento di 16,5 miliardi di sterline al budget della difesa nei prossimi quattro anni. Il principale beneficiario doveva essere la Royal Navy -che, Johnson assicurò al Parlamento, avrebbe riacquistato il suo status di prima potenza navale in Europa».

Si può fare un primissimo bilancio. A detta del governo questa linea funziona perfettamente, affermano Shapiro e Witney. «Un vertice del G7 organizzato con cura in Cornovaglia nel giugno 2021 ha mostrato la restaurata leadership internazionale della Gran Bretagna. È stata anche l’occasione per annunciare un accordo su un nuovo accordo di libero scambio con l’Australia, solo l’ultimo di oltre 60 accordi di questo tipo già siglati dalla Gran Bretagna post-Brexit in tutto il mondo. E il primo dispiegamento della nuova e massiccia portaerei britannica in Estremo Oriente è stato un potente simbolo della rinata potenza militare e della presenza globale del Paese».

Ma la realtà, secondo Shapiro e Witney, è meno incoraggiante. «Quasi tutti i ‘nuovi‘ accordi di libero scambio sono semplicemente rollover degli accordi dell’UE di cui la Gran Bretagna aveva beneficiato come membro dell’UE. È vero, non c’è ancora un accordo UE-Australia (sebbene uno sia imminente). Ma l’accordo della Gran Bretagna con l’Australia è una ‘birra piccola’, secondo le stime della House of Commons Library che varrà solo tra lo 0,01 e lo 0,02 per cento al PIL. E gli ostinati negoziatori australiani hanno approfittato dell’evidente bisogno della Gran Bretagna per assicurarsi un risultato che fosse ponderato 6:1 a proprio favore e privo delle condizionalità sul cambiamento climatico che il Regno Unito intendeva includere.

Forse più promettente è l’inizio dei negoziati per l’adesione della Gran Bretagna al Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Questo raggruppamento include molte di quelle dinamiche economie indo-pacifiche che i Brexiteers vedono come il loro El Dorado. Tuttavia, è improbabile che i guadagni aggiuntivi derivanti dall’adesione al CPTPP siano sostanziali, dato che la Gran Bretagna ha già accordi bilaterali di libero scambio con le quattro economie più significative del partenariato (Giappone, Corea del Sud, Canada e Singapore) -ancora una volta, eredità dell’adesione all’UE. Le stesse cifre del governo stimano il potenziale incremento del PIL a meno di un decimo dell’uno per cento».

Il tutto considerando che la previsione economica del governo stima il danno della Brexit al PIL al 4%. «Il commercio totale di beni Regno Unito-UE è diminuito del 15%, 17 miliardi di sterline, nel secondo trimestre del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2018. Sebbene non sia facile distinguere tra gli effetti della Brexit e della pandemia, una stima pone la riduzione del commercio complessivo di beni del Regno Unito a causa della Brexit all’11%. Un’analisi accademica delle cifre del governo conclude che, nel complesso, i nuovi accordi commerciali“grattano appena la superficie della sfida del Regno Unito di recuperare il PIL perso uscendo dall’UE”» «Nell’anno fiscale fino a marzo 2021, ilsettore pubblico ha preso in prestito 298 miliardi di sterline, oltre il 14% del PIL, una percentuale più alta che in qualsiasi momento dalla fine della seconda guerra mondiale. Alla fine di giugno 2021,il debito netto pubblico era di 2,2 trilioni di sterline, quasi il 100% del PIL (un livello che non si vedeva dal 1961, quando la Gran Bretagna stava ancora pagando la montagna di debiti di guerra). Con il Servizio sanitario nazionale che ora deve far fronte a un arretrato di quasi 6 milioni di casi non correlati al covid-19 e il sistema di assistenza sociale vicino al collasso, il governo ha introdotto un nuovo prelievo sull’assistenza sanitaria e sociale che porterà il carico fiscale del Regno Unito al massimo livello dagli anni Cinquanta.

Con questo aumento delle tasse, le stime del governo proiettano una riduzione del debito al 88 per cento del PIL nel corso dei prossimi cinque anni. Ma la situazione rimane estremamente fragile: i problemi della catena di approvvigionamento e la carenza di manodopera (entrambi esacerbati dalla Brexit), insieme all’aumento dei prezzi dell’energia, stanno contribuendo allo sviluppo di una crisi del costo della vita. La Banca d’Inghilterra prevede che l’inflazione raggiungerà il 5% l’anno prossimo. Né è chiaro come il governo intenda finanziare i suoi impegni per il cambiamento climatico o pagare per la promessa di Johnson di ‘aumentare di livello’ quelle regioni svantaggiate del Paese che gli hanno consegnato la sua vittoria elettorale del 2019».

La «Gran Bretagna si sta dirigendo nelle turbolente acque globali con il tipo sbagliato di nave e senza previsioni affidabili a portata di mano», avvisano Shapiro e Witney.

La revisione integrata identifica diverse risorse chiave che dovrebbero aiutare il Paese a sopravvivere e prosperare nel nuovo ambiente strategico: le sue reti internazionali, il suo softpower e le sue competenze informatiche avanzate. Il documento raggiunge anche alcune conclusioni sensate su dove la Gran Bretagna dovrebbe scommettere: investendo pesantemente nella sua base scientifica e tecnologica, basandosi sull’eccellenza esistente nella tecnologia dell’informazione e nelle scienze della vita; e cercando di svolgere un ruolo guida negli sforzi per stabilire norme e standard futuri in quelli che definisce ‘gli spazi di frontiera’ – aree come l’intelligenza artificiale e lo sfruttamento dello spazio, dove i progressi tecnologici infrangono i limiti dell’attuale governance globale». La Revisione Integrata punta sullo status della Gran Bretagna come ‘superpotenza soft power‘, includendo in ciò il modello di governance democratica, sistemi legali e patrimonio del Common Law, la monarchia, le istituzioni e gli standard di istruzione, scienza e ricerca di livello mondiale. «Il rapporto rileva che ‘il soft power del Regno Unito è radicato in chi siamo come Paese: i nostri valori e il nostro stile di vita, la vitalità e la diversità della nostra Unione”». C’è un problema, però, secondo Shapiro e Witney: «molti degli istinti e delle politiche del governo Johnson sembrano concentrati, quasi con precisione laser, nel minare le risorse molto soft power lodate nella revisione integrata. L’immagine della Gran Bretagna come Paese affidabile e rispettoso della legge si è deteriorata poiché è diventato più chiaro che Johnson ha firmato il trattato di recesso dall’UE senza voler rispettare alcune delle sue disposizioni più cruciali». Ma non solo, per esempio, si pensi al tentativo di chiudere il Parlamento non cooperativo nell’autunno 2019, che di certo «non ha suscitato l’ammirazione internazionale per il modello di governo democratico britannico».

«Eppure Johnson sembra determinato a mantenere viva la disputa sul Protocollo dell’Irlanda del Nord. Ad esempio, ha salutato la disponibilità dell’UE a trovare soluzioni pratiche ai problemi reali che interessano il commercio di merci attraverso il Mare d’Irlanda con nuove richieste sul ruolo della Corte di giustizia dell’UE, anche se deve sapere che queste non sono negoziabili, perché colpiscono il cuore del prezioso mercato unico dell’Unione. La strategia sembra bizzarra, fino a quando non si ricorda l’interesse del governo a mantenere accesi i fuochi dell’antagonismo Brexit fino alle prossime elezioni».

Johnson e i suoi sostenitori, affermano Shapiro e Witney «si sono definiti nell’immaginario collettivo dei guerrieri della Brexit, che lottano per sempre per mantenere la preziosa sovranità britannica nonostante gli sforzi revanscisti dell’UE per controllare le minuzie della vita quotidiana britannica. Da un punto di vista politico, questa è una battaglia che non possono permettersi di perdere. Ma, meno evidentemente, è una battaglia che loro non possono permettersi di vincere: senza la sua ragion d’essere, questo è semplicemente un altro governo conservatore guidato da un buffone con una crescente reputazione di promesse non mantenute.

La strategia della Brexit perpetua prevede che l’UE sia vista per sempre o come vendicativa, osemplicemente irrilevante», con la Revisione Integrata che praticamente riesce ignorarla.

«Se la visione del mondo dietro Global Britain è davvero un’illusione, la Gran Bretagna post-Brexit ha bisogno di una politica estera che rifletta il suo nuovo status al di fuori dell’UE. Il primo passo è capire cosa vuole e cosa ha bisogno il Paese dalla sua politica estera e quale politica estera il pubblico britannico potrebbe sostenere». A questo scopo, ECFR ha incaricato Datapraxis di sondare il pubblico britannico su questi temi. E quanto emerge dovrebbe parlare chiaro a Johnson.

«Il pubblico britannico ha un desiderio generale di indipendenza e sovranità. La decisione britannica di lasciare l’UE ha origini complesse ma, chiaramente, un grande motivatore è stato il desiderio di consentire alla Gran Bretagna di decidere da sola questioni controverse -come parte di ciò che Johnson ha salutato con orgoglio come ‘sovranità riconquistata‘. Su questo punto il governo sembra incanalare lo spirito di un’era sempre più nazionalista. Una pluralità di cittadini britannici considera i Paesi più spesso indicati come gli interlocutori chiave del Regno Unito, inclusi Stati Uniti, Francia, Germania e India, come ‘partner necessari‘, piuttosto che alleati che ne condividono i valori. Dal punto di vista del pubblico, il Regno Unito non sembra avere un rapporto speciale con nessun Paese (con la sola eccezione dell’Australia: Anzacs, Bondi Beach e il cricket contano ancora più del ruolo più recente del paese come leader climatico- demolitore). Un precedente sondaggio ECFR aveva rilevato che i cittadini dell’UE hanno una visione altrettanto strumentale delle relazioni internazionali»

La seconda conclusione che si può trarre dal sondaggio è che il pubblico non sembra condividere il desiderio del proprio governo di un conflitto politico permanente con l’UE. La reazione pubblica alla Brexit non è stata nazionalistica come il governo avrebbe potuto aspettarsi. Nel complesso, l’opinione pubblica è equamente divisa su chi è la colpa dell’attuale impasse tra il Regno Unito e l’UE (il 39% incolpa il primo, il 38% la seconda)». Il 39 per centodell’opinione pubblica britannica, vede l’UE come un partner chiave per il futuro»

Terzo elemento significativo è la mancanza di ‘entusiasmo’ per gli Stati Uniti. «Il 55% degli intervistati ritiene che ci sia già una guerra fredda tra Stati Uniti e Cina. Il 45% ritiene che sia necessario ‘contenere’ la Cina, ma tra questi solo il 39% ritiene che il Regno Unito dovrebbe essere coinvolto in questo. Il 46 per cento, la maggioranza, preferirebbe rimanere neutrale in caso di guerra tra Stati Uniti e Cina. Ancora una volta, i cittadini del Regno Unito hanno opinioni simili ai loro omologhi dell’UE».

«Questa preferenza per la neutralità riflette un desiderio generale di evitare spese militari e soluzioni militari ai problemi di politica estera. Solo il 6% degli intervistati è a favore di una politica estera che dia priorità alla forza militare britannica. Al contrario, il 40% desidera che la politica estera britannica si concentri sul rafforzamento dell’economia interna. Solo il 7% vorrebbe vedere una maggiore presenza militare britannica nell’Indo-Pacifico e solo il 13% desidera maggiori investimenti nell’esercito a spese degli sforzi per ridurre la disuguaglianza regionale all’interno del Regno Unito. L’orgoglio del governo nel vedere le forze navali britanniche entrare nell’Oceano Pacifico non sembra ispirare il pubblico».

E’ in questa situazione che Boris Johnson si trova a dover affrontare da una parte la perdita di credibilità presso il suo elettorato e i vertici del partito, e dall’altra una situazione del Paese tutt’altro che brillante. La sua ‘magia politica‘, ora che la Brexit è finita, deve trovare un nuovo modo per mantenere la lealtà degli elettori mettendo in soffitta la strategia della Brexit perpetua. La ‘Global Britain‘ e i suoi non effetti o effetti negativi, alla lunga potrebbe affondarlo, ma sopratutto danneggerà pesantemente il Paese.