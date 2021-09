“Non si tratta assolutamente di spegnere le luci”, ha detto questa settimana alla Camera dei Comuni il segretario agli affari, Kwasi Kwarteng. “Non ci saranno settimane lavorative di tre giorni o un ritorno agli anni ’70”.

Quando i ministri anziani sono costretti a dare tali rassicurazioni, di solito è un segno che i guai sono in arrivo. Con l’economia britannica già colpita dal COVID-19 e dalla Brexit, l’ultima cosa di cui ha bisogno è un’altra crisi, per non parlare di una relativa a qualcosa di vitale come l’energia. Ma questo è esattamente ciò che il Paese sta affrontando.

Nelle ultime settimane i prezzi del gas sono aumentati vertiginosamente, con i prezzi all’ingrosso che sono aumentati di oltre tre volte il livello di inizio anno. Gli analisti hanno attribuito i prezzi alle stelle a una “tempesta perfetta” di fattori, tra cui le scorte europee esaurite dopo un inverno prolungato; manutenzione ritardata da parte degli operatori nazionali dei giacimenti di gas; minori forniture di gas dalla Russia; e forte domanda di gas naturale liquefatto in Asia e America Latina. Questa turbolenza nei mercati globali del gas è stata aggravata da un incendio su un importante cavo elettrico sottomarino tra il Regno Unito e la Francia, che ha ridotto le importazioni di energia dall’Europa continentale e alcune delle velocità del vento più basse dagli anni ’60, che ha drasticamente ridotto la produzione da le 11.000 turbine eoliche del Regno Unito.

Oltre a schiacciare i fornitori di energia, l’aumento dei prezzi del gas si sta diffondendo nell’economia, colpendo tutto, dall’agricoltura e la produzione alimentare alla produzione di acciaio e alla carbonatazione delle bibite.

Ma mentre le condizioni del mercato hanno sicuramente creato nuove sfide per l’approvvigionamento energetico della Gran Bretagna, non tutto può essere attribuito alla sfortuna. In realtà, la crisi energetica britannica è in atto da decenni.

Esposizione unica

In seguito alla privatizzazione dei settori del gas e dell’elettricità da parte del governo guidato dalla Thatcher negli anni ’80, le nuove compagnie energetiche affamate di profitto hanno intrapreso una “corsa al gas” – passando la produzione di elettricità britannica dal carbone verso le moderne centrali elettriche a gas , alimentato da forniture di gas a basso costo recentemente scoperte nel Mare del Nord.

Nel corso del tempo, la Gran Bretagna è diventata sempre più dipendente dal gas per alimentare il paese. Oggi, l’86% delle case britanniche utilizza il gas per il riscaldamento e più di un terzo della fornitura di elettricità proviene da centrali elettriche a gas.

A metà degli anni 2000, tuttavia, la produzione nazionale di gas del Mare del Nord ha iniziato a diminuire drasticamente, mentre la domanda ha continuato a crescere. Di conseguenza, la Gran Bretagna divenne sempre più dipendente dalle importazioni di gas. Nel 2020, la Gran Bretagna ha importato circa la metà del suo gas per soddisfare la domanda, in gran parte tramite gasdotti da Norvegia, Paesi Bassi e Belgio, mentre il resto importato via nave sotto forma di gas naturale liquefatto da Qatar, Stati Uniti e Russia.

Data questa dipendenza dal gas importato, si potrebbe presumere che la Gran Bretagna avrebbe investito pesantemente nella capacità di stoccaggio per fornire un cuscinetto contro gli shock del mercato. Ma il più grande sito di stoccaggio del paese, l’impianto di Rough al largo della costa dello Yorkshire, che in precedenza rappresentava il 75% di tutto lo stoccaggio di gas della nazione, è stato chiuso nel 2017 dal suo proprietario Centrica. Oggi meno dell’1% del gas immagazzinato in Europa è detenuto dal Regno Unito.

Questa mancanza di capacità di stoccaggio ha lasciato l’approvvigionamento di gas della Gran Bretagna in balia dei mercati globali volatili, con pochi strumenti disponibili per attenuare l’impatto di qualsiasi futuro shock di approvvigionamento. Questo è il motivo principale per cui la Gran Bretagna è stata tra i Paesi più colpiti dall’aumento dei prezzi del gas: è più dipendente dal gas per la produzione di elettricità rispetto alla maggior parte degli altri paesi europei e la sua mancanza di capacità di stoccaggio lo rende particolarmente vulnerabile alle improvvise oscillazioni dei prezzi.

In un disperato tentativo di colmare parte della carenza di energia, nelle ultime settimane il Regno Unito ha temporaneamente acceso le sue centrali elettriche a carbone, il più sporco di tutti i combustibili. Ma con una capacità di carbone una frazione di quella che era una volta, può fornire solo il 2% circa del fabbisogno energetico della Gran Bretagna. Nell’immediato, c’è poco che la Gran Bretagna possa fare per sfuggire alle grinfie dell’impennata dei prezzi del gas.

Un settore frammentato

Le vulnerabilità della Gran Bretagna agli shock dell’offerta globale sono state aggravate da un sistema energetico frammentato, che si è evoluto negli ultimi decenni poiché i governi e le autorità di regolamentazione hanno cercato di iniettare più “concorrenza” e incentivi di mercato nel settore. Ma in pratica, la concorrenza nel settore o è in gran parte illusoria, o si basa su fondamenta sempre più fragili.

Una volta generata, l’energia viene trasportata in tutto il paese alle case e alle aziende attraverso le reti di trasmissione e distribuzione britanniche. Dopo la privatizzazione, queste reti sono state possedute e gestite da una serie di monopoli di proprietà privata, tra cui National Grid plc a livello nazionale e un certo numero di imprese regionali a livello locale.

Essendo monopoli naturali senza concorrenti, l’unica salvaguardia per proteggere i clienti dalle pratiche di sfruttamento è il regolatore del settore, Ofgem. Negli ultimi anni, tuttavia, il regolatore è stato criticato per non aver tenuto sotto controllo le tariffe di rete. Uno studio del 2017 di Citizens Advice ha stimato che i clienti pagavano circa 1 miliardo di sterline all’anno in più di quanto possa essere ragionevolmente giustificato, consentendo agli operatori di rete di realizzare profitti in eccesso significativi.

Un altro studio condotto dall’Energy and Climate Intelligence Unit ha stimato che circa un terzo delle entrate degli operatori di rete regionali veniva realizzato come profitto e almeno la metà di questo veniva versata agli azionisti, lasciando il sistema in modo permanente. Con i costi di rete che rappresentano oltre un quarto delle bollette del gas e dell’elettricità, questi rendimenti in eccesso sono una delle ragioni principali per cui i costi energetici in Gran Bretagna sono più alti che in molti paesi europei.

Una volta che l’energia lascia le reti di distribuzione, viene venduta alle famiglie e alle imprese dai rivenditori di energia. Queste aziende acquistano energia dal mercato all’ingrosso e competono tra loro per venderla ai clienti finali, offrendo tariffe e opzioni di pagamento differenti. Il loro modello di business si basa sulla loro capacità di vendere energia ai clienti a un prezzo più alto di quello a cui la acquistano sui mercati all’ingrosso. È qui che l’aumento dei prezzi del gas sta creando problemi significativi.

Per molti anni dopo la privatizzazione, il mercato al dettaglio è stato dominato dai fornitori di energia “Big Six”: British Gas, EDF Energy, E.ON, npower, Scottish Power e SSE. Tuttavia, in risposta alle crescenti critiche sul dominio del mercato e sulla mancanza di concorrenza, nel 2014 Ofgem ha ridotto le barriere all’ingresso nel mercato della fornitura di energia per facilitare la creazione di una società energetica. Sebbene ciò abbia consentito a nuovi operatori di entrare nel mercato (il numero di fornitori domestici è aumentato da appena 12 nel 2010 a circa 70 nel 2018), alcuni hanno abbracciato modelli di business precari che li hanno resi vulnerabili agli shock del mercato.

Uno di questi è arrivato nel 2019, quando il governo ha introdotto il tetto massimo del prezzo dell’energia, che ha autorizzato Ofgem a fissare un prezzo massimo che i fornitori possono addebitare ai clienti su una tariffa standard. Mentre il tetto protegge i consumatori da improvvisi aumenti dei prezzi, impedisce anche ai fornitori di trasferire immediatamente l’aumento dei prezzi del gas all’ingrosso ai clienti. Dopo l’introduzione del limite, un certo numero di nuovi operatori sono usciti dal mercato, citando il potenziale del limite di spremere i margini di profitto.

Ma c’è voluto un altro shock, questa volta dal lato dell’offerta, per rivelare quanto sia davvero irregolare la “competizione” tra i nuovi entranti e le aziende più grandi e storiche. I Big Six, che generano anche energia su larga scala, sono in grado di acquistare in anticipo l’energia dei propri clienti nel mercato dei futures, bloccando i prezzi e coprendo la propria esposizione alla volatilità del mercato. Tuttavia, i fornitori più piccoli in genere non sono in grado di farlo a causa delle elevate commissioni di negoziazione, il che significa che sono costretti ad assorbire immediatamente i costi più elevati. Le aziende più grandi possono anche beneficiare di altre economie di scala, come un minor costo del capitale e l’accesso a linee di credito, il che significa che sono meglio in grado di superare la volatilità del mercato.

Senza accesso a tali privilegi, l’aumento dei prezzi del gas ha spinto molti piccoli rivenditori verso la rovina finanziaria. Questa settimana, altre due aziende, Avro Energy e Green, sono crollate, il che significa che sette società energetiche sono fallite nelle ultime sei settimane, colpendo 1,5 milioni di clienti. Gli analisti si aspettano che molti altri seguiranno l’esempio nelle prossime settimane.

Con il settore sull’orlo della crisi, il governo è ora costretto a intervenire.

Profitti privatizzati, perdite socializzate

Con l’aumento dei prezzi del gas destinato a essere sostenuto in inverno, il governo si trova di fronte a un dilemma: dovrebbe cercare di impedire un bagno di sangue di compagnie energetiche lasciando che i prezzi aumentino bruscamente, o dovrebbe proteggere i clienti dall’aumento dei prezzi del gas e accettare che ciò potrebbe uccidere via molti dei recenti entrati nel mercato?

Le possibilità di trasferire l’aumento dei costi all’ingrosso sulle famiglie sono già limitate: milioni di famiglie in Inghilterra, Galles e Scozia stanno già affrontando un aumento del 12% delle bollette energetiche da ottobre, quando entrerà in vigore un limite di prezzo più elevato. Anche cinque milioni delle famiglie più povere della Gran Bretagna subiranno presto un taglio del reddito di 20 sterline a settimana, poiché l’aumento del credito universale scade il 30 settembre. Con una stima di 3,2 milioni di famiglie già in povertà energetica nella sola Inghilterra, qualsiasi ulteriore aumento dei prezzi dell’energia potrebbe significare che milioni di famiglie sono costrette a scegliere tra il riscaldamento e il mangiare.

Secondo il Financial Times, l’opzione preferita dal governo è lasciar fallire i rivenditori più piccoli e persuadere le aziende più grandi ad assumere i clienti dei loro ex rivali con l’aiuto di prestiti garantiti dallo stato. Un’opzione di backup è quella di creare una “cattiva banca in stile Northern Rock” per ospitare i clienti bloccati, creando di fatto un rivenditore di proprietà statale.

In entrambi i casi, il risultato è lo stesso: il costo della crisi sarebbe parzialmente socializzato, uno scenario che è diventato fin troppo familiare quando si tratta dei servizi pubblici privatizzati della Gran Bretagna. Durante i periodi buoni, dirigenti e azionisti godono di pacchetti salariali e dividendi eccezionali, ma durante i periodi difficili ci si aspetta che il contribuente riscuota il conto.

Un sistema a prova di futuro

È chiaro che il sistema energetico britannico è rotto, ma cosa si può fare per risolverlo? A Westminster, gran parte del dibattito politico si concentra sulla riforma del mercato al dettaglio dell’energia. Per la destra del libero mercato, la risposta è promuovere una concorrenza più genuina livellando il campo di gioco tra i nuovi entranti ei grandi operatori storici. Per la sinistra, la risposta è spesso quella di creare un rivenditore di energia di proprietà pubblica per servire l’interesse pubblico piuttosto che il profitto privato.

Ma mentre Ofgem può chiaramente fare di più per controllare i nuovi fornitori e reprimere i prezzi di sfruttamento e le strutture tariffarie, per la maggior parte, la vendita al dettaglio di energia non è dove si trovano i problemi della Gran Bretagna. Invece, le cause profonde possono essere trovate altrove nel sistema: una dipendenza dai combustibili fossili importati per il riscaldamento e la generazione di elettricità; una mancanza di capacità di stoccaggio dell’energia per fornire un cuscinetto contro la volatilità dei prezzi; un sistema di distribuzione e trasmissione che sia un terreno di gioco per l’estrazione di valore da parte dei monopoli privati; e un quadro normativo che non riesce a proteggere i clienti.

Affrontare questi problemi non può essere raggiunto dall’oggi al domani. Ma se la Gran Bretagna vuole rendere il suo approvvigionamento energetico a prova di futuro e soddisfare i suoi obblighi climatici, è necessaria una revisione radicale. Cosa sembra questo?

Significa accelerare gli investimenti nelle energie rinnovabili per svezzare il paese dai combustibili fossili il più rapidamente possibile e garantire che i benefici economici delle rinnovabili siano catturati dalle comunità locali. Significa investire pesantemente nelle tecnologie di stoccaggio per garantire che l’energia pulita possa essere immagazzinata, consentendo una gestione strategica dei prezzi e dell’offerta. Significa gestire le reti di trasmissione e distribuzione della Gran Bretagna come servizi pubblici piuttosto che come monopoli privati, allentando le pressioni sui conti dei clienti. Significa implementare l’isolamento domestico e altre misure di efficienza energetica in tutta l’economia, riducendo la domanda di energia e creando migliaia di posti di lavoro verdi. E significa rivedere il quadro normativo per garantire che l’intero sistema stia lavorando verso gli obiettivi comuni di decarbonizzazione, accessibilità e sicurezza dell’approvvigionamento.

La crisi del gas ha messo in luce vulnerabilità di vecchia data nel sistema energetico britannico. Mentre le luci che fiancheggiano i corridoi di Westminster potrebbero non spegnersi presto, potrebbe essere una storia diversa per molte famiglie questo inverno.