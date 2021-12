Sono brutte settimane per Boris Johnson e il governo conservatore. È iniziato con le accuse secondo cui le feste di Natale si erano tenute a Downing Street durante il blocco del 2020 e si è trasformato in un conflitto aperto tra il primo ministro e i suoi sostenitori.

Una serie di voti sui nuovi regolamenti COVID-19 ha visto circa 100 parlamentari conservatori ribellarsi alla linea del governo in quello che è stato un duro colpo per l’autorità del primo ministro.

Giorni dopo, i conservatori hanno perso il collegio elettorale del North Shropshire in un’elezione suppletiva innescata dalle dimissioni da Primo Ministro di Owen Patterson, che è stato coinvolto in uno scandalo di lobby. I liberaldemocratici hanno ribaltato una maggioranza conservatrice di quasi 23.000 per prendere il seggio. Il famoso difensore Roger Gale ha descritto il risultato come un referendum sulla performance di Johnson e ha avvertito: “Un altro sciopero ed è fuori”.

Ma abbastanza sostenitori conservatori sono giunti alla conclusione che Johnson dovrebbe essere rimosso dalla carica di leader del partito? C’è un precedente storico che getta luce sulla situazione attuale. Fu allora che Margaret Thatcher fu licenziata come leader del suo partito – e di conseguenza perse il suo lavoro come primo ministro – nel 1990. Aveva un fedele seguito nel partito e aveva vinto tre elezioni di fila, ma anche questo non poteva salvarla quando i sondaggi hanno mostrato che i conservatori si stavano dirigendo verso una grave sconfitta sotto la sua guida.

Un fattore chiave nella sua rovina è stata la sua decisione di introdurre la tassa sui sondaggi che ha sostituito il vecchio sistema per la finanza del governo locale. La tassa significava che tutti pagavano lo stesso indipendentemente dal loro reddito, il che ha provocato un grave contraccolpo e proteste diffuse. Molte persone si sono rifiutate di pagare e sono scoppiati alcuni gravi disordini. Ha fatto precipitare un rapido calo del sostegno dei conservatori nei sondaggi.

Se si osservano le tendenze nelle intenzioni di voto nei sondaggi dal terzo successo elettorale della Thatcher nel 1987 fino al punto in cui si è dimessa da primo ministro nel novembre 1990, si può notare che il sostegno dei conservatori è crollato a picco dalla metà del 1989. Nell’aprile 1990, i laburisti guidavano i conservatori del 23% in termini di intenzioni di voto.

Intenzioni di voto – da luglio 1987 a gennaio 1991

I parlamentari conservatori di backbench sono diventati sempre più allarmati per le loro prospettive in una futura elezione. Michael Heseltine è stato quindi incoraggiato a sfidare la sua leadership e la sua incapacità di vincere al primo turno di votazioni ha significato che ha dovuto dimettersi. Successivamente è stata succeduta da John Major, un cambiamento che ha rapidamente spostato la posizione del partito nei sondaggi. Ha continuato a vincere le elezioni generali del 1992.

Intenzioni di voto, dal 2019 al 2021

Avanti veloce di 30 anni e puoi vedere le mutevoli fortune di Johnson. Dopo aver vinto le elezioni del 2019, ha vissuto una breve luna di miele, ma poi il suo partito ha iniziato a perdere sostegno dopo che Keir Starmer è diventato il nuovo leader laburista nell’aprile 2020. Anche il nuovo leader laburista ha avuto una luna di miele, anche se va detto che non è andata così. produrre un vantaggio decisivo sui conservatori per lungo tempo, e poi solo per un breve periodo.

Il problema principale per Johnson è stata la risposta stentata del governo alla pandemia emergente. I primi messaggi sono stati confusi e accompagnati da numerose inversioni di marcia e da una reazione generalmente lenta alla crisi. C’era anche una corsa per acquisire i dispositivi di protezione per il SSN per far fronte all’aumento dei ricoveri ospedalieri. Ciò è successivamente tornato a perseguitare il governo mentre i ministri vengono interrogati su contratti relativi alla pandemia, come per le forniture sanitarie, alcune delle quali sembrano essere state assegnate a contatti personali.

Ma all’inizio del 2021 il lancio di successo dei vaccini COVID stava servendo a ripristinare la fiducia del pubblico. Il risultato è stato un aumento del sostegno ai conservatori nella prima parte del 2021. Ma la recente serie di scandali, in particolare per le accuse secondo cui il personale del governo stava organizzando feste di Natale quando il resto della Gran Bretagna è stato bloccato, hanno riportato i laburisti in testa. . Un sondaggio YouGov pubblicato il 10 dicembre ha indicato i laburisti al 40% nelle intenzioni di voto, con i conservatori in svantaggio al 32%.

Detto questo, se l’esperienza della Thatcher è qualcosa su cui basarsi, al momento i conservatori non licenzieranno Johnson. Ci sono voluti 18 mesi di sondaggi in grave deterioramento perché una rivolta sulla leadership della Thatcher avesse finalmente successo – e lei è quasi sopravvissuta alla sfida della leadership. La speranza attuale tra i sostenitori conservatori sarà che il partito possa riprendersi l’anno prossimo.

La perdita del North Shropshire ricorda le elezioni suppletive di Ribble Valley nel Lancashire rurale che ebbe luogo nel marzo 1991 dopo che Margaret Thatcher aveva lasciato l’incarico. I liberaldemocratici hanno conquistato questo tradizionale seggio conservatore con uno swing del 25%, ma ciò non ha impedito a Major di vincere le elezioni generali l’anno successivo.

Data la volatilità nei sondaggi che è cresciuta in modo significativo dagli anni ’90, le cose potrebbero cambiare rapidamente. D’altra parte, se le ricadute per l’economia della pandemia di Covid sono più durature di quanto previsto dal governo e l’inflazione tornerà a perseguitare l’economia britannica il prossimo anno, ad un certo punto il soggiorno di Johnson a Downing Street potrebbe essere ridotto.