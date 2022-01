Il Primo Ministro del Regno Unito, Boris Johnson, è stato chiamato a dimettersi dopo che è stato rivelato che il suo staff teneva riunioni a Downing Street mentre erano in vigore rigide regole sulla pandemia per il resto della nazione.

Di fronte alle continue domande su quanto sapesse e se avesse autorizzato gli eventi, Johnson ha costantemente insistito sul fatto che tutte le domande riceveranno risposta da un’indagine i cui risultati saranno presto pubblicati. Ma qual è questa indagine e quanto potrebbe essere dannosa?

Chi conduce l’inchiesta sullo scandalo?

La donna dietro l’inchiesta è Sue Gray. È un funzionario pubblico, un burocrate del governo piuttosto che un giudice o un legislatore. Questo è importante da notare perché ciò su cui sta lavorando è un’indagine interna e non ha uno status legale. Si potrebbe dire che il governo stia indagando da solo attraverso Gray. I termini di riferimento per questa inchiesta sono stati fissati dallo stesso presidente del Consiglio. In questo senso, non è un’indagine indipendente e non ha alcuna relazione con un’indagine pubblica come la intendiamo noi.

Gray è stato chiamato per indagare sui fatti e fornire una cronologia degli eventi, non per giudicare se le leggi di blocco siano state violate. Non dovremmo aspettarci uno scenario in cui Johnson si dimetterà sulla base del rapporto nello specifico. Né possiamo aspettarci che il rapporto venga pubblicato per intero. Può darsi che il presidente del Consiglio decida di non pubblicare parti del rapporto che ritiene dannose. Aspettiamo di vedere.

Che cosa sta guardando l’inchiesta?

Gray è stato coinvolto dopo che varie rivelazioni si sono fatte strada nei media su come si comportava il personale governativo mentre il pubblico in generale era costretto a rispettare limiti estremi delle proprie vite. Sono emerse foto di drink nel giardino di Downing Street e l’ex capo delle comunicazioni del primo ministro è stato ripreso mentre ammetteva che si era svolta una festa di Natale. Più di recente è trapelata un’e-mail che sembrava invitare le persone a “portarsi da bere” a un raduno nel giardino di Downing Street il 20 maggio 2020, quando la legge affermava che potevi incontrare solo un’altra persona al di fuori della tua famiglia.

Gray deve presentare i fatti su questi incontri. Ad esempio, esaminerà chi era presente in orari particolari esaminando i registri e le registrazioni su chi entra negli edifici governativi. Cercherà prove, come e-mail, che indicherebbero che Johnson o altri hanno capito che questi incontri sono qualcosa di diverso da eventi di lavoro.

Johnson potrebbe affrontare accuse penali?

Al momento in cui si sono verificati questi eventi, era illegale fare molte cose nel Regno Unito ai sensi della legislazione di emergenza introdotta per la pandemia. Non era consentito radunarsi in gruppo né viaggiare per scopi diversi da quelli essenziali. Se Gray dovesse scoprire attività potenzialmente illegali, potrebbe passare le informazioni che trova alla polizia o chiedere loro di indagare su determinati punti. Non può assumere essa stessa autorità legale ed esprimere giudizi sulle attività sulla “cultura” al 10 di Downing Street durante la pandemia o emettere sanzioni legali.

Va anche notato che mentre il rapporto Gray sarà pubblicato imminentemente, ci sono pochissime aspettative che qualsiasi indagine di polizia possa produrre risultati nell’immediato futuro. Chiunque speri di vedere un primo ministro in carica portato via per essere interrogato sarà probabilmente molto deluso. È altamente improbabile che le accuse vengano presentate sulla base del rapporto di Gray.

Allora perché c’è così tanta attesa attorno a questo rapporto?

Il rapporto non può, di per sé, far cadere Boris Johnson. Ma ha un certo peso. Questo scandalo ha danneggiato Johnson e il partito conservatore. Sta concentrando le menti sulle prossime elezioni.

È certamente vero che Johnson ha sostenitori nel partito, anche adesso. Ha vinto le elezioni del 2019 con una larga maggioranza. Johnson ha capitale elettorale e i sostenitori sono restii a lasciar perdere.

Il problema è che non tutti lo supportano. Il modo in cui ha gestito questo scandalo ha causato una profonda rabbia nel suo partito. I parlamentari arrabbiati tendono a trovare ragioni per esprimere la loro rabbia non seguendo la linea del partito, rendendo più difficile per Johnson consolidare la sua significativa maggioranza parlamentare e ottenere un accordo sulle sue politiche. Ad esempio, un deputato conservatore ha denunciato pubblicamente che i frustini conservatori, o dirigenti di partito, avrebbero ricattato i parlamentari. Diventare pubblico, piuttosto che tenere la questione a porte chiuse, equivale a una significativa espressione di rabbia nei confronti del primo ministro.

E i parlamentari non sono semplicemente arrabbiati con Johnson: ora è sempre più visto come una potenziale responsabilità elettorale. Le espressioni di rabbia sono quindi significative. Per Johnson costare voti al partito conservatore sarebbe uno sviluppo imperdonabile. Alcuni dei suoi parlamentari hanno portato ulteriormente i loro sentimenti di rabbia e hanno già inviato lettere di sfiducia al Comitato 1922 di backbench del partito. Se il 15% di tutti i parlamentari conservatori lo facesse, scatenerebbe un voto di sfiducia nei confronti di Johnson – ed è un processo cruciale che potrebbe avviare una corsa alla leadership per il partito conservatore e quindi per la carica di primo ministro.

Il timore è che se il rapporto di Gray è tanto dannoso quanto temuto, più conservatori saranno motivati a scrivere, avvicinando sempre più lo spettro di una sfida alla leadership. Questa settimana, in cui si prevede che Sue Gray completerà la sua indagine, è molto importante per Johnson come primo ministro perché è in gioco il valore del suo capitale elettorale. Senza di essa, ha poco da offrire al partito conservatore.