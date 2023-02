Governo Meloni: tregua armata fino alle elezioni regionali in Lazio e Lombardia

Non ha più la patina di autorevolezza e smalto di quando Luigi Albertini lo prende a modello per il suo ‘Corriere della Sera’. E’ comunque, con ‘Il NewYork Times’, la ‘Washington Post’, ‘Le Monde’, la ‘Süddeutsche Zeitung’, e il ‘Frankfurter Allgemeine Zeitung’, uno dei quotidiani più autorevoli e letti al mondo. Si capisce dunque che essere definita ‘la leader più popolare dell’Unione Europea‘ dal ‘Times’ costituisca per Giorgia Meloni una ‘medaglia’ da esibire con soddisfazione. Un raddoppio: giusto due anni fa, sempre il ‘Times’ individua Meloni come uno dei ’venti volti che potrebbero plasmare il mondo‘, unica tra le italiane.

Sdoganata, di fatto. Il quotidiano londinese ricorda l’inquietudine delle cancellerie europee per il fatto che non pochi esponenti di Fratelli d’Italia fossero ’troppo apertamente nostalgici’ del fascismo; inoltre – e questo il motivo vero di perplessità – le feroci polemiche contro l’Unione europea e mercati finanziari. Acqua passata, sembra dire il ‘Times’, soddisfatto che Meloni abbia ‘smorzato’ la sua ‘feroce retorica’ contro Bruxelles. Si è scommesso “su quanto a lungo una leader con poca esperienza di governo potesse tenere insieme una coalizione tripartitica che include due dei suoi più grandi rivali a destra”. I cento giorni di governo Meloni rivelano come si sia rivelata la leader ‘più popolare’ dell’Unione europea. Un successo dovuto anche all’abilità con cui sa gestire i rapporti con i partner della coalizione, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, costretti a far buon viso a cattiva sorte.

Peccato che le acque siano meno tranquille di come possono apparire oltremanica. La vicenda del lungo sciopero della fame dell’anarchico Alfredo Cospito e le polemiche sul 41/bis: Meloni non è né tenera né disposta a mettere in discussione quel regime carcerario speciale. Avrebbe tuttavia certamente preferito una polemica così dura e frontale, che mette in imbarazzo il ministro della Giustizia Carlo Nordio e l’intero esecutivo. Quei documenti sfacciatamente esibiti in Aula dal fedelissimo Giovanni Donzelli, passatigli dal sottosegretario alla Giustizia Andrea Del Mastro delle Vedove, hanno innescato una polemica con le opposizioni, e in particolare con il Partito Democratico, di cui avrebbe fatto a meno. Accusare il PD di aver “fatto l’inchino” ai boss della mafia, è sesquipedale sciocchezza che ha ridato fiato a un PD annebbiato e tutto preso da primarie confuse per la scelta del nuovo segretario.

Non solo: tutt’altro che rimarginate le ferite provocate dai costi della benzina e a catena di un po’ tutti i prodotti di mercato, e il mancato, promesso, abbassamento delle tasse. Da qui l’iniziativa, attraverso una ‘lettera’ pubblicata dal ‘Corriere della Sera’ a smorzare toni e polemiche, all’unità di intenti. Invito rivolto in particolare al PD, ma anche ai ‘suoi’. Solo che nel farlo, Meloni ha di fatto riproposto e confermato tutti gli attacchi al PD. Un goffo agitare la carota con ben in vista il nodoso randello. Ovvio che le opposizioni abbiano rispedito al mittente l’invito di palazzo Chigi, e tanto più che si è alla vigilia delle elezioni per la presidenza in Lazio e Lombardia.

Di più: nella sua reprimenda, Meloni non ha tralasciato quella parte di stampa che a suo giudizio la osteggia. In sostanza ha rivelato un volto che contrasta con il ritratto che ne ha fatto il ‘Times’: una leader che non gradisce essere contraddetta e non sopporta le critiche. Sintomo di un nervosismo giustificato: anche ieri i tre leader della coalizione di destra-centro, all’unisono, hanno sentito l’esigenza di rassicurare che sono uniti, nulla li divide, governeranno per almeno cinque anni. Il potere è un ottimo collante e certamente cementa l’attuale coalizione; ciò non toglie che Berlusconi e Salvini trovano più che indigesta la leadership di Meloni.

Nell’immediato poco o nulla muterà: in Lombardia e Lazio è data per certa la vittoria dei candidati della destra-centro. Occorrerà però vedere le proporzioni di questa vittoria, e come si ripartiranno i consensi. Cominceranno allora i regolamenti di conti, anche all’interno di Fratelli d’Italia, che non è un monolite compatto, e basterà poco per far emergere rivalità e conflitti.

Una situazione di cui tutto avrebbe da guadagnare l’opposizione, se solo fosse capace di essere tale. Ma il Movimento 5 Stelle appare impegnato soprattutto a creare difficoltà al PD; e lo stesso PD, preda di uno sconcertante masochismo politico, non riesce a trovare una sua rotta che lo faccia uscire dalle secche in cui è incagliato.

In questo scenario arriva l’annuale rapporto del settimanale ‘Economist’: l’Italia perde tre posizioni, si piazza nel gruppo delle cosiddette democrazie ‘imperfette’, trentaquattresimi. Quattro posizioni sopra di noi gli Stati Uniti (pagano l’assalto a CapitolHill). La Germania è quattordicesima, la Francia e la Spagna sono nel gruppo di testa; l’Italia è sotto Malta e Botswana.

Siamo penalizzati per non sufficiente cultura politica, libertà civili, partecipazione politica, e soprattutto per l’insoddisfacente funzionamento del governo e dei suoi apparati. Ancora: “La presenza in Parlamento di partiti di destra non è in sé dannosa per la democrazia…Se formazioni così forti nell’elettorato fossero escluse verrebbe vissuto come un gesto antidemocratico”. Tuttavia, “i partiti di estrema destra potrebbero minare la democrazia con legislazioni illiberali, o attraverso la censura dei media”.

Questa la situazione, questi i fatti.