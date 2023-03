Governo Meloni, tra ferocia e indifferenza

Ho parlato, tempo fa, di ferocia. E ho riletto più volte quell’articolo prima di mandarlo e dopo, pubblicato, domandandomi se il termine non fosse eccessivo, esagerato. Mi domandavo, posso davvero pensare che al Governo siedano persone così prive di anima (termine generico, ma omnicomprensivo, penso) da non sentire il dolore che provocano deliberatamente e inutilmente.

Certo, mi dicevo, in politica se assumi certe decisioni, poi devi difenderle anche se vedi che provocano dolori … ma ‘con juicio’, come diceva quel tale … perché se è vero che quelle decisioni possono provocare dolore, è altrettanto vero che se si può fare qualcosa per impedire o ridurre quel dolore, solo quello non il fatto in sé che si sia ritenuto politicamente necessario, non farlo … eccola lì, la parola che io voglia o no: non farlo è ferocia, solo cruda e brutale ferocia.

Perché la ferocia è fare il male per il male, senza uno scopo, neanche abietto. Vincere una battaglia – guerresca o meno sia chiaro, non parlo solo di violenza fisica: quella morale talvolta è peggiore! – vincere, dico, uccidendo i nemici, riducendoli all’impotenza, togliendogli la ricchezza per modesta che sia, è terribile, è crudele, ma è la guerra, la violenza dello scontro, le conseguenze della “vittoria”, talvolta la conseguenza della ragione, di avere ragione. Anche chi ha ragione, però, se lotta e vince distrugge l’avversario e fa male, ma non è ferocia, finché resta nell’ambito della propria giusta ragione e della necessità ineluttabile. Ma la ferocia interviene, anche se hai ragione, quando infierisci sul vinto, solo perché è vinto … perfino senza provarne personale soddisfazione e perfino (esagero, temo) non provando odio o, peggio, provando solo indifferenza, allora questa è ferocia.

L’altra mattina una barca piena di persone (non mi importa sig. Salvini, signora Meloni, signor Piantedosi se ‘migranti’, ‘rifugiati’, ‘jihadisti’, non importa: uomini) si spezza in vista della costa calabra, nei pressi di Cutro, e muoiono affogati (una morte orribile, lo sappiamo, vero?) centinaia di persone, lo ripeto, persone, uomini, anime.

Si poteva impedirlo? Si poteva, certo. Intervenendo prima, ad esempio. Si poteva, si sarebbe potuto, se navi di soccorso e di aiuto fossero state sul posto, eccetera. O forse non si poteva per le ‘circostanze oggettive’ … discutibili, sospette, possibile che una barca con duecento persone a bordo non venga ‘vista’ da nessuno … e se invece di quella barca fosse stato un sommergibile atomico? Come si fa a credere a certe cose!

A ciò, che dovrebbe indurre certi politicanti a suicidarsi a dir poco, a ciò, dico, il silenzio più plumbeo, non una parola, almeno di dispiacere, da quelle stesse persone che appena ieri si scioglievano in lacrime (credibili?) in favore di telecamera. Anzi, magari, meglio così ‘diamo l’esempio’: non venite perché rischiate di fare questa fine. E, no per nulla, la signora Meloni, dopo le solite considerazioni strampalate sul fermare i migranti prima che partano (cioè sul nulla) conclude gelida e indifferente, senza lacrime: «Si commenta da sé l’azione di chi oggi specula su questi morti»: tutto si riduce a diatriba di e tra politicanti. Dunque seconda la signora Meloni, immagine piangente di sofferenza altrove (permettetemi: ridicola) è tutta una speculazione, forse intende che quei settanta o più sono morti solo per fare dispetto a lei e al suo fido Piantedosi, che, infatti, dice che se sono morti è colpa loro: bastava non partire per non mettere in pericolo i bambini. Su un omo e una donna del genere cosa c’è da dire: sono uomini, credete? E hanno anche il coraggio di fare intendere che se la prenderanno con chi denuncia che si poteva evitar la tragedia, dandone le prove! Che aspetta la Magistratura, o è già terrorizzata abbastanza da Nordio & co. da tacere?

Come la vogliamo chiamare questa se non ferocia, anzi anche peggio, perché coperta di indifferenza. L’interesse politico prevale sull’anima … è mai accettabile?

Ma è un caso, un incidente? Mentre una nave che avrebbe potuto forse salvarli, è ferma in un porto lontanissimo e forse sequestrata e multata per … avere preso gente in pericolo di affogare non rispettando le insulse regole del Governo. E che ferma lì, magari non ‘vede’ altri che come quelli di oggi, affogano più lontano dalle coste. Certo, quelli non li vediamo.

Ma non è un caso, non si tratta di circostanze impreviste o imprevedibili. «C’è della logica in questa follia» diceva Shakespeare, c’è una coerenza, c’è un disegno. E quel disegno non è solo casuale, è determinato, programmato, deciso. Quel silenzio è plumbeo, ma pesa come un macigno: comunica più quel silenzio, di un anno di campagna elettorale!

Un gruppo di ragazzini della scuola, vengono aggrediti a pugni e calci da persone più grandi, adulte. Non vengono picchiati perché sono migranti o rifugiati, ma perché si oppongono a che vengano diffusi volantini di propaganda fascista, o, magari, vengono picchiati perché quello era lo scopo e il volantinaggio ‘solo’ la scusa. Sia come sia, si tratta di ragazzi, poco più che bambini, come quei tanti poco più che bambini morti affogati dinanzi alle coste calabre, ma a nessuno scappa una lacrima, magari una lacrimuccia ben forzata. Anche qui, indifferenza, almeno apparente.

Anzi, indifferenza no, non piena, perché la preside della scuola – subito ‘ripresa’ da certa stampa perché parla di cose avvenute fuori delle mura della scuola … basterebbe questo a qualificare quella stampa – scrive un lettera ai “suoi” studenti, in realtà una lettera diretta a tutti gli studenti d Italia, in cui “racconta” come si è sviluppato il fascismo in Italia: botte agli oppositori anche supposti tali, olio di ricino, discriminazioni, e poi arresti condanne eccetera. E ricorda, la condanna di Gramsci agli “indifferenti”, dei quali non per caso, parlavo prima.

Perché, questo alla fine, è il punto centrale di tutto questo articolo: l’indifferenza, la superficialità il trascurare che certe cose, oggi sottaciute, proprio perché sottaciute diventino usuali, comuni e quindi strumento di violenza. L’differenza (o la complicità come in questo caso) sono le pietre su cui si costruiscono i fascismi ovunque!

Ma la frase chiave è quella finale della brevissima lettera, in cui ogni parola andrebbe pesata anche per la stringatezza asciutta delle frasi «Senza illudersi che questo disgustoso rigurgito passi da sé. Lo pensavano anche tanti italiani per bene cento anni fa ma non e andata cosi». Parole pesanti come pietre.

Ma la ferocia è dietro l’angolo. Non solo la piagnucolosissima presidentessa del Consiglio, non solo non piange ma è del tutto, appunto, indifferente, tace … e chi tace acconsente. Come per dire, hanno fatto bene a picchiarvi, non sarò certo io a difendervi. Ma, poi, aggiunge ferocia a ferocia, mandando il Ministro della Istruzione non solo a mostrare indifferenza per l’agguato disgustoso, ma a minacciare la Preside: come sempre certa gente, appena ha potere lo usa per minacciare gli altri che non lo hanno o non lo hanno più. Poco importa che il Ministro (una infamia per la Repubblica italiana che ripudia il fascismo in ogni sua forma) debba, poi, abbassare i toni, il messaggio è dato: quale altro Preside oserà ora fare qualcosa di analogo.

E, dunque, rieccola l’indifferenza, il silenzio, l’accettare i soprusi per non disturbare il potere, silente e indifferente, ma ammiccante e dagli occhi asciutti, se non, come dicevo prima, semplicemente felici.

La ferocia.