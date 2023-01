Governo Meloni: migranti e vaccinati alla ‘gogna’

E cominciamo questo nuovo anno con una domanda, anzi due. Due domande di logica elementare, non polemiche: semplicemente a fondamento logico. Io, vale la pena di precisarlo checché ne diciate, non faccio mai polemiche: magari uso parole forti ironiche sbeffeggianti, ma cerco sempre di essere razionale e ragionevole. Certo, lo vedete bene anche io ho dei ‘bersagli’ fissi, o almeno frequenti: si tratta per lo più di persone o cose scelte per la loro emblematicità, tipicità, non per atri motivi.

Potrei cominciare, quindi, da Guido Bertolaso, esemplare per me dell’inutilità dell’arroganza, del ‘sotuttoio’ della nostra politichetta, dell’incapacità non di ‘rispondere’ di ciò che si fa ma della incapacità di concepire che ciò che si fa richieda una spiegazione, appunto, una risposta. Come tutti i politicanti, lui non è sfiorato dal dubbio che non gestisce cose sue, ma cose di tutti, ammesso e non concesso che ne conosca la differenza. E dunque stia lì, tranquillo.

Evidentemente dopo ‘matura’ (si fa per dire) riflessione, dopo una lunga discussione, non certo fatta con la Costituzione in mano, non amata dal vice-capo dello Stato, il Governo adotta il solito ‘codice’ o ‘decalogo’ (i giornali cercano e usano sempre espressioni di una originalità travolgente) delle ONG, sui salvataggi in mare.

Ora, già adottare un codice sui salvataggi, fa una certa impressione, perché allude all’idea che uno prima di salvare una persona, che nella specie sta per affogare o rischia grosso di affogare, consulta i codici, chiede al ‘salvando’ se è veramente in pericolo, se ha freddo, se è della nazionalità giusta (anzi ‘nazzionalità’) eccetera. Uno che salva un altro, lo afferra per il collo in emergenza, lo tira su a fatica, si affianca lentissimamente al gommone semi-sgonfio perché se si avvicina troppo rischia di capovolgersi e affondare o la gente si muove e cade in mare. Ma secondo il Governo non è così. Secondo la mentalità del Governo i salvataggi sono tutti fasulli, organizzati da consorterie di delinquenti che usano le navi per fare prima, eccetera.

Hai voglia di dire al Governo e a Carlo Nordio (che vuole eliminare le intercettazioni) che in tanti anni, finora, non è emersa una prova, una intercettazione, nulla che lo dimostri. E con buona pace di Nordio e di Salvini, il nostro è uno Stato di diritto (temo ancora per poco), cioè in cui si rispettano i codici, quelli veri. Hai anche voglia di dire al Governo che la stragrande maggioranza dei ‘migranti’ arrivano in altro modo, che solo meno del 10% arriva grazie alle ONG, che meno ONG ci sono in mare più morti ci sono e più frequenti sono le necessarie ‘uscite’ della Guardia Costiera per salvare gente che rischia di affogare e che non hanno la nave ONG vicino o a tiro.

Ma il Governo queste domande non se le pone. Nella sua ‘visione’ ristretta, miope, oscurantista anzi oscurata, esiste solo una e una sola idea, anzi, sentimento: l’odio verso i ‘migranti’, visti come nemici nascosti, ostili, incivili (detto da loro … !) puzzolenti … negri. E accanto a questo sentimento animalesco, la frustrazione, il senso di impotenza per l’incapacità di affrontare il problema, anzi il rischio di finire sotto processo, l’ostilità ormai dichiarata (ma voluta dal nostro Governo) da parte degli altri Stati europei a cominciare dalla Francia a cui, zanzare di seconda classe, noi facciamo punturine irrilevanti, mentre veniamo investiti da nuvole di insetticida.

Ma queste cose non possono nemmeno essere comprese dai nostri governanti. Anzi, fedeli al ‘La-Russa-pensiero’, sono dell’idea imbecille ‘più nemici più onore’.

E quindi l’unica cosa che resta è l’odio. Che si può fare per essere il più odiosi possibile e per determinare qualche affondamento in più ‘così imparano’, quel 10%? Semplice, creare regole assurde e astruse, utili solo a creare intralcio e fare morire qualcuno in più. Ma, attenti senza dirlo … l’altra sera da Telese-Aprile, uno strano sedicente deputato di destra estrema illustrava felice l’idea e, alla domanda brutale “ma se una nave nel lungo folle percorso verso un porto, incontra altri migranti che affogano li deve lasciare affogare in mare?” Così dice il decreto, infatti. E lui “ah no, la vita umana è sacra, che c’entra”.

La solita doppia verità: se lo fai, magari dopo un processo lungo che ti blocca sei mesi, ti danno ragione, ma intanto ti hanno creato una difficoltà in più, hanno determinato un ritardo in più, e un’altra barca fatiscente, forse, sarà affondata.

Perché l’odio del Governo, alla fine, a questo si riduce. Ti danno un porto a cinque giorni di navigazione, così ci metti più tempo ad andare e tornare (che poi i migranti soffrano il freddo, siano terrorizzati per il rischio corso, eccetera ‘chissenefrega’) e poi mille adempimenti, compresa la cosa ridicola di avvisare lo Stato di bandiera … chi sa quale sottile manovra diplomatica (auspice il sempre vitale Tajani, che quando nacque si mormora che la madre abbia detto ‘ah è morto’ … ) nasconde questa idea! Bah.

Questa è la nostra politica.

E l’altra faccia della medaglia: sempre ottusità e odio.

Hanno scoperto, grazie a documenti, intercettazioni e quant’altro … eh dr. Nordio, che un certo numero di cantanti, attori, tennisti, e roba varia, medici inclusi, non solo non si sono vaccinati pur avendo continuato la loro attività (e fin qui è ‘solo’ stupidità pericolosa per gli altri) ma hanno falsificato i certificati di vaccinazione: per cui risultavano vaccinati e la loro pericolosità aumentava a dismisura. A parte il fatto, peraltro centrale in uno Stato di diritto, per il quale è stata violata gravemente una legge ed è stato commesso un vero e proprio reato: il falso, roba da galera.

Che Ti fa il Governo e/o i suoi accoliti sparsi qua e là? Da un lato proibisce ad una pianista colpevole di essere russa, di suonare alla Fenice di Venezia perché russa … dovunque abbia suonato è russa suona dove le chiedono di farlo … gli attori e cantanti statunitensi andavano ad allietare le truppe in Iraq dove gli USA avevano provocato 150.000 morti civili, ma mica sono stati esclusi dai teatri o dai campi del mondo. Lei, invece sì: senza motivazioni, magari le pagheranno i danni!

Ma la cantante no, eh che siamo matti: la cantante no, lei deve cantare a Sanremo lo ha deciso il Ministro del canto Amedeo Umberto Rita Sebastiani da Ravenna, quello è uno che conta, se si incavola sono c … !

Caro Nordio, cara Giorgia che aspettate a intervenire: quella signora è una, presunta per carità, ma presunta delinquente. Che si fa, ci si passa sopra? Pare di sì. Qualche giornalista in vena, forse, di fare spiritosaggini ha scritto sussiegoso: «nell’arte c’è una sola regola: che sia buona» … se Landru canta bene, basta che non sia russo!

Ma sì, suvvia: noi, o almeno il nostro Governo, mica ce l’ha con i delinquenti e se no che avrebbero chiamato a fare il ‘supergarantista’ Nordio, ce l’ha con quelli che si sono vaccinati e che hanno vaccinato, salvando magari la propria vita e quella di tanti membri anche di questo splendido Governo, che non si vaccina, ma almeno la sfanga perché gli altri sono vaccinati!

Ma odia i vaccini, tanto quanto i ‘migranti’.

Perché? Chiedetelo a loro, io mica voglio essere querelato, io!

Buon anno.