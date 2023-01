Governo Meloni: cento giorni a ‘troncare e sopire, sopire e troncare’

Cento giorni di governo Giorgia Meloni: prematuro chiedere in quest’arco di tempo tutto sommato breve (e segnato da una quantità di emergenze), risultati di cui si possano cogliere gli effetti pratici; sufficienti tuttavia per un primo, sia pure sommario bilancio.

Dall’entourage meloniano si ostenta ottimismo, confortati dal giudizio favorevole dell’autorevole ‘Economist’ (e c’è chi non manca di sottolineare che questo è anche il giudizio della proprietà, Elkann-Agnelli). Si citano i cordiali incontri con la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e con Papa Francesco: “Due incontri”, si suggerisce, con “istituzioni che i primi ministri italiani devono sempre tenere dalla loro parte”. Sul fronte dell’ordine pubblico il 16 gennaio un vero e proprio ‘regalo’ di buon 2023: i carabinieri catturano Matteo Messina Denaro, uno degli uomini più ricercati d’Italia, dopo una latitanza durata ben trent’anni. Ancora: il Governo ha definito e guidato con successo in Parlamento il budget per il 2023. Da Palazzo Chigi si ha inoltre cura di ricordare che sono state soddisfatte le condizioni per il pagamento di una terza tranche di sovvenzioni e prestiti agevolati per un valore di 19 miliardi di euro dal fondo per la ripresa post-pandemia dell’UE.

Un bilancio soddisfacente; anche se gli ultimi sondaggi dicono che si è fermata la marcia trionfale, il partito della Meloni, Fratelli d’Italia, raccoglie pure sempre un 30 per cento di consensi di quel 50 per cento di elettori che ancora vota. Gli alleati di coalizione, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, sbuffano e mugugnano, ma al momento non hanno alternative, è Meloni che detta la linea. Aiutata anche da un’opposizione in pratica inesistente: il Partito Democratico appare paralizzato e privo di proposta politica; il Movimento 5 Stelle sembra nutrire come unica preoccupazione quella di sottrarre consensi al PD.

Sul temuto fronte dell’economia qualche segnale di ottimismo. I mercati, tutto sommato, hanno retto, non ci sono state significative reazioni a un governo dichiaratamente di destra i cui leader fino qualche mese fa non nascondevano il loro imbarazzante euroscettico. Meloni è stata abile nel rinnegare oggi tutto quello che sosteneva ieri; quanto a Salvini, le sue sono ormai bordare a salve, molto rumore per nulla. Conta che lo spread si sia ridotto: da 2,33 punti percentuali a circa 1,8 punti. Ottimisticamente i collaboratori di Meloni prevedono un disavanzo in discesa dal 5,6 per cento del PIL al 4,5 per centoquest’anno e al 3,7 per cento il prossimo.

Per quanto riguarda il recovery fund post pandemia, l‘Italia riceverà la quota maggiore: circa 200 miliardi di euro. Si capisce che palazzo Chigi non ha alcun interesse a entrare in rotta di collisione con Bruxelles e l’Unione Europea, almeno fino a quando non avrà ultimato l’incasso del sostanzioso assegno.

Navigazione sostanzialmente tranquilla, finora. Quanto durerà? Recovery fund: assicurazioni a parte, resta da dimostrare che tutte e 55 le scadenze e gli obiettivi fissati dalla commissione per l’ultima tranche siano stati effettivamente rispettati.

Si diceva poi delle turbolenze all’interno della coalizione di destra-centro. Molto dipenderà dai risultati delle elezioni in due regioni importanti, Lombardia e Lazio. La vittoria della destra-centro appare più che probabile. Occorre però vedere che equilibri si creeranno. La partita si giocherà su più tavoli. Meloni ha assunto una posizione marcatamente fino occidentale e pro-Washington, anti Putin. Molto più sfumati Salvini e Berlusconi, anche se finora non hanno osato sfidare la posizione del Governo per quel che riguarda le sanzioni alla Russia e gli aiuti all’Ucraina. Durerà? E quanto?

Per tornare all’economia: la BCE prevede di aumentare i tassi di interesse e ridurre il suo programma di acquisto di obbligazioni, politica che Meloni e i suoi ministri vedono come fumo negli occhi. Il debito pubblico lordo dell’Italia in percentuale al PIL è sceso da quel 155% raggiunto nei giorni della pandemia; ma è ancora alto, e nessuno può prevedere cosa potrebbe accadere se dovesse verificarsi una svendita di obbligazioni da parte di investitori spaventati per instabilità politica o imprevisti sconvolgimenti economici.

Questa la ‘polpa’ delle questioni sul tappeto, al netto del ‘colore’ costituito da polemiche a ben vedere di scarsa rilevanza, annunci-spot senza seguito, dichiarazioni avventate di questo o quel ministro, corbellerie pavesate da proposte di legge di singoli parlamentari destinate a non aver seguito pratico.

In negativo, c’è il metodo di governo: il rapporto con il Parlamento è quello di sempre, pressoché svuotato delle sue competenze; il rapporto conflittuale con le altre istituzioni; la stampa e il mondo della comunicazione percepiti come avversari se critici o indisponibili a essere compiacenti megafoni.

In definitiva: sostanzialmente confermati gli indirizzi di linea economica del governo di Mario Draghi e dagli obblighi di rispetto ed attuazione degli impegni presi con l’Europa. Pochi e poca cosa i provvedimenti marcatamente ‘meloniani’, nulla rispetto alle promesse fatte in campagna elettorale. Pasticciati e confusi provvedimenti anti-rave, concepiti da un ministro che ha rivelato poca dimestichezza con diritto e diritti costituzionali. Da registrare che sul fronte dell’immigrazione clandestina, gli sbarchi sono aumentati. Il baluginato ‘blocco navale’ è finito com’era giusto, nel dimenticatoio; alle ortiche i cosiddetti decreti Salvini, peraltro dichiarati in larga parte incostituzionali. Restano le misure vessatorie contro le navi umanitarie, con l’assegnazione di porti di sbarco nel centro e nel nord Italia. Misure demagogiche con cui il Ministro Matteo Piantedosi si illude di occultare una sostanziale impotenza e incapacità di governare il fenomeno.

La politica del ‘troncare e sopire, sopire e troncare’ sembra essere la cifra di palazzo Chigi. Quest’arte del galleggiare e rinviare è di marca andreottiana: ricordate il ‘Meglio tirare a campare che tirare le cuoia’? Ma c’è un particolare non irrilevante: che occorre l’astuzia e l’esperienza di un Giulio Andreotti. La volenterosa e caparbia Melonine deve ancora magiare di cicoria per raggiungere quel livello.

L’insperato aiuto arriva, al momento, dall’opposizione. Nel senso che né PD né Movimento 5 Stelle sono alternativa credibile, e chissà se mai lo saranno.

Il PD in particolare somiglia a un pugile cui sia capitata la sfortuna di scontrarsi con i cazzotti di un Mike Tyson infuriato.

Il gruppo dirigente del PD appare anchilosato, incapace di intendere e di volere. Dovrebbe trovare forza, capacità, risorse per trasformarsi profondamente non già nei suoi principali e storici obiettivi, ma nella capacità di realizzarli con una nuova struttura che si fondi su un gruppo dirigente compatto e nuovo e con ampie alleanze nei confronti dei vari gruppi di centro e di moderati che condividono i gravi pericoli che sta affrontando la democrazia italiana e contemporaneamente quella europea. Macché! Discutono se sia opportuno mutare di nome: cosa c’è che non va, il termine ‘Partito’? O quello di ‘democratico’? Bellissima poi l’idea di chiamarlo Partito del Lavoro, il cui acronimo suonerebbe nel già sentito ‘PdL’ di berlusconiana memoria. Dopo l’appassionante dibattito se alle primarie si vota di persona o via computer (salomonica decisione: in entrambi i modi), ora si discute dell’adesione al PD dell’ex grillino Dino Giarruso al partito, e del suo voler sostenere Stefano Bonaccini. A parte che ci si può legittimamente chiedere: ma poi, chi è Giarruso?,non è surreale che Bonaccini dica di essere disposto ad accoglierlo, a patto che prima chieda scusa?