Governo Meloni: addio Francia, destinazione Ungheria

A fare le vittime siamo tutti bravi, molto bravi, specie i nostri politicanti. A fare i gradassi pure, siamo tutti bravissimi e i nostri politicanti sono i primi della classe. A essere superficiali e strafottenti, siamo tutti bravi, specie i nostri politicanti, ma è un fatto generalizzato, questo.

Da tempo, dall’inizio improvvido e improvvidamente gestito del suo Governo di estrema destra e con contenuti e personaggi esplicitamente e orgogliosamente (c’è chi ne prova orgoglio, che ci possiamo fare … o meglio avremmo potuto, ma ormai è tardi) legati a idee e pratiche fasciste, si era fatto notare alla ‘Signor Presidente del Consiglio on. le Giorgia Meloni’ che l’Italia aveva appena concluso con grandi fanfare e il plauso di Mattarella un importante trattato con la Francia, il cosiddetto trattato del Quirinale, dal quale sarebbero potute derivare conseguenze molto positive per il nostro Paese e, badate bene e, per l’Europa.

L’Europa? Orrore, l’Europa alla quale ora faremo vedere che la pacchia è finita, e che l’Italia ora si fa valere: puah, viva Orbàn. E giù condoni fiscali eccetera, maltrattamenti da codice penale ai migranti, dispetti di ogni genere e, sotto-sotto, obbedienza cieca alla linea finanziaria e quant’altro europea, e alla linea statunitense e della NATO. La solita doppiezza fare i gradassi e obbedire, condita dalla sciocca speranza di poter rimettere le mani in pasta nel piano di rinascita e di raccattare qualche modesto vantaggio qua e là. Puntualmente smentito dalla realtà, che infatti vedeva e vede l’Europa (cioè le Istituzioni europee delle quali noi facciamo parte e che quindi decidono con il nostro concorso, come dire che ci diamo la zappa sui piedi) condannarci per l’infame trattamento dei migranti e per la bruttura medievale dell’ergastolo ostativo, non per nulla caro a tutta la nostra politica culturalmente medievale e specie a quella vendicativa e superficiale degli stellinie dei più o meno para-fascisti del Governo.

E gli altri Stati europei? Doppio orrore e anche un po’ di schifo, suvvia! Per cui, ignorando completamente gli accordi esistenti, ivi compresi quelli che, almeno sulla carta, promettevano scambi di migranti, in cambio di accoglienza decente, abbiamo allegramente mandato a spasso centinaia di migranti. E infatti, quando Macron, certo con un atto molto secco (ma, temo, perfettamente giustificato eticamente) di fronte all’ennesimo maltrattamento insulso di migranti costretti a navigare in lungo in largo il Mediterraneo per il divertimento di Piantedosi e compagni, si prende una intera nave e se la gestisce, ma dice anche “ora vedetevela voi, visto che non rispettate gli accordi”, alla ‘Signor Presidente del Consiglio on. le Giorgia Meloni’ ha uno sbotto di ira, prende Macron a male parole, dimenticando del tutto il Trattato del Quirinale. Macron abbozza, e poi lancia un paio di messaggi pacificatori, respinti con arroganza e maleducazione dal “Signor Presidente del Consiglio on. le Giorgia Meloni”: quando dice, ad esempio, “la aspetto a Parigi” è il colmo della anti-diplomaticità rispondere non sono stata invitata, si risponde “vabbè facciamo pace davanti ad una coppa di champagne e a una baguette” e rimettere in piedi le cose, magari avendone qualche vantaggio. Macché, la signora è offesa!

A proposito, non sono così scemo a credere che a Macron interessi l’etica delle migrazioni, ma sta in fatto che riesce a servirsene, mentre noi ci comportiamo com quei ngrieri che siano: non per nulla lo dice a chiare lettere oggi la Egonu.

E quando Macron, con un atto di gentilezza e di pacificazione celebra, e lo celebra Mattarella insieme a lui, l’anniversario del Trattato, fa la ‘zita contegnosa’ finge che non succeda nulla. Insulto a Macron e a Mattarella.

Come tutti sanno e avevano cercato di spiegare alla ‘Signor Presidente del Consiglio on. le Giorgia Meloni’, io incluso, quel trattato era in realtà il terzo lato di un triangolo per certi versi addirittura rivoluzionario. Un triangolo i cui lati erano: Francia, Germania e Italia. Triangolo destinato a creare un nucleo forte di stati europei veri e legatissimi gli uni agli altri, addirittura ‘integrati’ (basta leggere il trattato dove è scritto esplicitamente) che avrebbero costituito il nucleo forte di una sorta di ‘nuova Europa’ nella quale l’Italia avrebbe avuto un ruolo importante e, specialmente, avrebbe messo al sicuro il suo bilancio a dir poco scassato.

Ma il ‘Signor Presidente del Consiglio on. le Giorgia Meloni’ ha detto no.

E siccome francesi e tedeschi di noi ne hanno piene le tasche, e la Spagna si sta facendo avanti per sostituirci e metterci nell’angolo insieme ad Orbàn, vanno avanti, integrati, da soli e quindi, ad esempio, incontrano Zelenski ignorando l’Italia e la signora Meloni, che l’altra mattina pare abbia pure espresso a suo modo il proprio dissenso, ignorata. Non, come ovvio, che sia il massimo della goduria, incontrare Zelenski, ma farlo, è la prova che ‘guidano’ loro e noi contiamo come il due di briscola. Come già dimostrato nella (forse inutile, ma comunque fatta) visita dei due, e non tre, a Washington per vedere di mettere le mani sugli enormi aiuti di stato statunitensi in corso, aiuti, vietati in Europa, e che comunque, superata pure che fosse l’opposizione dei Paesi tirchi (loro dicono frugali, puah!), noi con i nostri bilanci nemmeno ci potremmo permettere, mentre contare anche su ciò in una sorta di bond europeo come per il Covid è pura speranza. E quindi l’uscita della nostra ‘Signor Presidente del Consiglio on. le Giorgia Meloni‘, che dice, livida come si vede nelle foto, ignorata dai due «Erano abituati ad avere un capo del governo italiano che andava a trovare il presidente francese come prima visita, ora il registro è cambiato, siamo andati a Berlino e non ancora nella capitale francese perché non si può fare una passerella senza contenuti, e su quelli, a partire dal dossier dei migranti, la resistenza è francese, non nostra».

Ah bene ‘erano! abituati e quindi? Ci hanno tagliato fuori, ma abbiamo fatto di tutto per farci escludere.

Ora, certo, si cercherà di metterci una pezza, interverrà probabilmente Mattarella, allietato dal festival di Sanremo e dalla visone di Madame in galosce cantare tranquilla, esente da certificazioni.

Interverrà, forse e otterrà forse qualcosa, ma ormai i giochi sono fatti: noi siamo fuori e poi, se ogni volta che cambia un Governo cambia la nostra ‘politica’, chi si potrà mai fidare di noi? Solo Orbàn: allegria.