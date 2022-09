Con la morte di Mikhail Gorbaciov (1931-2022) scompare l’ultimo dei grandi protagonisti della guerra fredda. Figura complessa e, per certi aspetti, enigmatica, in Russia, Gorbaciov e le sue riforme sono considerati ancora i principali responsabili della crisi politica, economia e sociale che ha colpito il Paese nel corso degli anni Novanta. In Occidente, il giudizio è, nell’insieme, più positivo e il suo arrivo alla segreteria generale del Partito comunista dell’Unione Sovietica (PCUS), nel marzo 1985, dopo la lunga fase di incertezza che aveva seguito la scomparsa di Leonid Breznev (10 novembre 1982), è normalmente associato all’avvio dell’ultima e più eclatante fase di distensione con gli Stati Uniti. I vertici con Ronald Reagan, a partire da quello di Ginevra del novembre 1985, sono una sorta di simbolo di quest’epoca: un’epoca di diplomazia personale che avrebbe avuto il suo culmine nel vertice di Reykjavik nell’ottobre 1986 e che avrebbe spianato la strada alla firma del trattato sulle armi nucleari a raggio intermedio (trattato INF – Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) dell’8 dicembre 1987.

In realtà, il rapporto fra Gorbaciov e l’amministrazione statunitense (quella di Reagan prima, quella di George H.W. Bush poi) è stato più complesso di quanto questa lettura ‘a posteriori’ lasci intendere. Il suo arrivo al potere e la sua politica di riforme interne sono guardati con sospetto dai servizi di intelligence e da una parte dell’establishment statunitense, almeno in una prima fase. D’altro canto, l’esperienza del riformismo gorbacheviano– in particolare quella della perestrojka (‘ricostruzione’) – si inserisce esplicitamente nel solco del pensiero sovietico, riprendendo alcuni dei tratti (autosufficienza delle imprese statali, liberalizzazione del commercio interno, parziale privatizzazione del settore agricolo…) su cui si era basata la Nuova politica economica (NEP) introdotta da Lenin nel 1921. Gli stessi vertici di Ginevra e di Reykjavik – pur dimostrandosi, in una prospettiva storica, essenziali per rilanciare il dialogo fra le due superpotenze – appaiono, all’epoca, piuttosto deludenti e mettono in luce le divergenze che continuano a esistere, fra Mosca e Washington, soprattutto sui delicati temi del disarmo.

In una fase successiva, il bisogno di assicurarsi il sostegno internazionale di fonte al calo del consenso interno e alle difficoltà del processo di riforma concorre a spiegare le crescenti aperture fatte alla posizione statunitense. La decisone di non ostacolare la transizione in atto in Europa centro-orientale e di non opporsi con la forza alle tensioni centrifughe interne all’Unione sono, da un lato, la conseguenza ‘necessaria’ di una trasparenza (glasnost) che della perestrojka era il corollario, dall’altro del bisogno di non perdere il sostegno della comunità internazionale, che continuava comunque a guardare a Gorbachev come al solo interlocutore credibile sulla scena politica sovietica. La ‘luce verde’ data da Mosca all’intervento militare a guida statunitense seguito all’invasione del Kuwait da parte delle truppe irachene (2 agosto 1990) rappresenta il punto di massima convergenza fra Mosca e Washington e segna – pochi mesi dopo la caduta del muro di Berlino (9 novembre 1989) – la nascita di quel ‘nuovo ordine mondiale’ di cui George H.W. Bush avrebbe parlato nel discorso al Congresso dell’11 settembre.

Di contro, lo stesso momento rappresenta l’inizio della fine della parabola gorbacheviana. Il fallito colpo di Stato del 19-21 agosto 1991 (il c.d. ‘putsch d’agosto’), se da una parte conferma la popolarità del Segretario generale presso l’opinione pubblica internazionale, dall’altra mette in luce l’ampiezza del fronte dell’opposizione interna e le tante ambiguità che si celano dietro la posizione del Cremlino. Il ruolo svolto da Boris El’cin nei giorni del golpe e il suo imporsi come il leader del movimento riformista svuotano rapidamente di contenuto il progetto della perestrojka, contribuendo a spingere Gorbaciov e il suo entourage ai margini della scena. Lo scioglimento formale dell’Unione Sovietica, il 26 dicembre successivo, non segna la fine dell’idea di ‘collaborazione a due’ nata con i summit Gorbaciov-Reagan e Gorbaciov–Bush dei cinque anni precedenti. Tuttavia, con l’amministrazione Clinton al potere a Washington, il rapporto fra gli Stati Uniti e la nuova Russia post-sovietica sarebbe stato assaipiù ambiguo e squilibrato, gettando i semi di un revanchismo destinato a prosperare alla svolta del nuovo millennio.