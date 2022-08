Gorbaciov: una eredità contestata

«Mikhail Gorbaciov, ex Presidente dell’Unione sovietica, è morto all’età di 91 anni, dopo una lunga malattia. Gorbaciov -che, da ultimo segretario generale del Partito comunista sovietico, pose fine alla Guerra fredda con gli Stati Uniti, ma non riuscì a evitare il collasso dell’Unione sovietica- fu l’ultimo leader dell’Urss, e venne insignito nel 1989 della Medaglia Otto Hahn per la Pace e, nel 1990, del Nobel per la pace. Secondo quanto riferito dall’agenzia stampa ‘Tass‘, sarà sepolto nel cimitero di Novodevichy, a Mosca, in una tomba di famiglia, accanto alla moglie Raissa. Della guerra di Putin all’Ucraina aveva detto, secondo il direttore dell’’Eco di Mosca‘, pochi mesi fa: “Questa invasione ha rovinato tutti i suoi precedenti sforzi per la Russia”». Così recita uno dei tanti necrologi che appaiono in queste ore

Gorbaciov è morto prima di dover vedere, dopo aver assistito alla fine dell’Unione sovietica, anche la ‘fine‘ della Russia così come è stata fino al 23 febbraio 2021.

Gorbaciov «è stato un raro punto luminoso nella tragica, cupa e sanguinante storia della Russia. Anche nei suoi momenti peggiori, trasudava calore e brillava di ottimismo e umorismo. Appassionato animale politico, si rifiutava di aggrapparsi al potere per amore del potere», scrive oggi Vladislav M. Zubok, professore di storia internazionale alla London School of Economics e autore di diversi libri, tra cui ‘Collapse: The Fall of the Soviet Union‘.

«Tali qualità diedero a Gorbaciov la determinazione di portare avanti le politiche della perestrojka e della glasnost: riformare il sistema economico dall’alto verso il basso dell’Unione Sovietica, rendere il suo governo più trasparente e consentire alle persone più libertà e diritti civili. Quelle qualità forse erano anche quelle di cui aveva bisogno per porre fine pacifica alla Guerra Fredda, il suo più grande successo.

Il suo posto nella storia russa, tuttavia, è più complesso e ancora da determinare. I nazionalisti russi e i sostenitori del vecchio ordine generalmente lo considerano un imbroglione o un traditore, in gran parte perché ha supervisionato il crollo dell’Unione Sovietica. Altri russi e membri dell’ex blocco sovietico lo lodano come un liberatore lungimirante che ha cercato di liberarli dal giogo del totalitarismo corrotto.

Da parte sua, Gorbaciov, che soffriva del tipo di allegra vanità che lo portava a parlare di sé in terza persona, disse al biografo William Taubman che “Gorbaciov è difficile da capire”.

Fu certamente un prodotto del suo tempo: figlio di contadini russo-ucraini, ottenne un’istruzione superiore sovietica (insegnata da una coorte di intellettuali pre-comunisti) e raggiunse la maggiore età in un clima di ‘gioia con le lacrime’ dopo la vittoria della Russia contro la Germania nella seconda guerra mondiale. I Gorbaciov, come milioni di altri russi, dovettero risorgere dalle rovine della guerra, della carestia e del terrore inflitto dallo Stato, ma furono felicissimi di essere vivi e aspiravano a un futuro migliore.

Gorbaciov ha incontrato sua moglie, Raissa, una studentessa di filosofia, in un dormitorio dell’Università statale di Mosca durante l’ultimo anno di vita dell’ex leader sovietico Joseph Stalin. È diventata la sua anima gemella indispensabile per tutta la sua carriera politica, la confidente a cui si è rivolto quando, circondato da rivali, nemici e alleati ambigui, aveva bisogno di consigli di cui potersi fidare.

La prima infanzia di Gorbaciov lo preparò poco per il compito monumentale di governare e riformare un impero gigantesco. Un contadino di Privolnoye, nel Caucaso settentrionale, ascese all’interno del Partito Comunista dell’Unione Sovietica, principalmente concentrandosi sull’agricoltura. Per caso, Yuri Andropov del KGB lo ha incontrato e gli è piaciuto. Una volta che Andropov divenne segretario generale del Partito Comunista e leader supremo dell’Unione Sovietica, fece di Gorbaciov il suo erede apparente.

Andropov, tuttavia, morì prima che Gorbaciov potesse apprendere le complessità degli affari esteri, della politica di sicurezza, dell’economia e della finanza. Questa mancanza di background e di esperienza ha ritardato brevemente la sua ascesa al potere -Konstantin Chernenko ha assunto la carica di segretario generale alla morte di Andropov, solo per morire lui stesso 13 mesi dopo.

Nel marzo 1985, la notte prima che il Politburo votasse per nominare Gorbaciov segretario generale del Partito Comunista -era un affare fatto in anticipo- Gorbaciov fece una passeggiata con Raissa, che si chiese ad alta voce: “Hai davvero bisogno di questo?” Gorbaciov, secondo la biografia di Taubman, ha risposto che doveva assumersi la responsabilità. “Non possiamo proprio continuare a vivere così”, ha detto, riferendosi alla debilitante stagnazione e al marciume del sistema sovietico.

Gorbaciov vide giustamente un divario tra l’ideologia comunista e la realtà sovietica e inizialmente credeva che potesse essere colmato senza compiere passi radicali. Più tardi, ha ricordato con scusa la sua mentalità nel 1985: “Non si può, naturalmente, liberare la propria coscienza [tutta]in una volta dai precedenti paraocchi e catene”.

Durante il suo primo anno in carica, si è immerso nel lavoro con idealismo ed entusiasmo. Tre anni dopo, ha rilasciato riforme economiche, politiche e costituzionali radicali. E durante gli ultimi due anni del suo mandato, ha spesso zigzagato tra favorire un cambiamento radicale e opporsi ad esso, o semplicemente è rimasto paralizzato dall’indecisione. In seguito ha affermato di averlo fatto per evitare quella che temeva potesse diventare una guerra civile.

Alcuni storici si chiedono come un uomo che aveva ottenuto un tale successo all’interno della mostruosa macchina politica del partito potesse conservare così tanta comprensione umana. In gioventù, Gorbaciov amava leggere poesie e aveva aspirazioni artistiche. Imparò un detto latino: “Dum spiro, spero”, che significa “Finché respiro, spero”.

Come molti russi, Gorbaciov usava generosamente parolacce, ma non beveva mai molto ed era un tenero e amorevole padre di famiglia. In ogni vacanza portava un fagotto di libri di letteratura, filosofia e storia. Aveva un senso dell’umorismo ironico e gli piaceva ridere. Il fedele aiutante Anatoly Chernyaev ha ricordato un periodo in cui Gorbaciov lesse un romanzo molto critico sull’ex leader Vladimir Lenin di Aleksandr Solzhenitsyn. Gorbaciov descrisse il libro come “molto potente” e davanti al suo sorpreso aiutante iniziò a impersonare l’ex comandante sovietico con gusto e abilità artistica. Era “uno contro tutti”, disse Gorbaciov con ammirazione di Lenin.

Lenin era inizialmente il modello di Gorbaciov. Ha idealizzato grossolanamente l’eredità rivoluzionaria di Lenin, credendo che la sua filosofia fosse in realtà più democratica che totalitaria. Stalin divenne il suo antimodello. Gorbaciov introdusse la glasnost e la libertà di viaggio e di coscienza, e rinunciò al terrore e alla violenza; voleva smantellare l’oscura eredità del grande dittatore.

A metà della perestrojka, Gorbaciov decise di smantellare il governo del partito unico nell’Unione Sovietica e divenne, in sostanza, un socialdemocratico in stile europeo. Eppure non è mai riuscito a capire come governare il suo complesso Paese senza attingere alle sue radici autoritarie e senza il Partito Comunista.

Gli piaceva viaggiare in Occidente e incoraggiava gli altri a farlo, e gli piaceva parlare con i leader occidentali e riflettere sulle sue riforme in loro presenza, come se chiedesse loro un consiglio.

Mentre era in carica, le sue frasi preferite erano “lascia che [il]processo si sviluppi”, “questo è imprevedibile” e “abbiamo bisogno di un consenso”. “Consenso” e “pluralismo” erano due delle tante parole occidentali che Gorbaciov introdusse nel discorso del Politburo; quelle parole sono persino diventate parte del vocabolario russo comune.

Il suo metodo preferito per creare il ‘consenso‘ prevedeva lunghi discorsi e opuscoli teorici, che preferiva entrambi ai decreti. Molti trovarono Gorbaciov prolisso; alcuni hanno notato che i suoi infiniti monologhi erano un modo di pensare ad alta voce ai problemi, soppesando un problema da tutte le parti.

Sfortunatamente, molti problemi sovietici avevano solo soluzioni dolorose e Gorbaciov usò sempre più parlare e teorizzare per ritardare l’azione. Non solo i suoi critici interni, ma anche i partner occidentali hanno trovato il suo stile di governo peculiare.

In economia ha concesso maggiore autonomia e una quota di utili ai ‘collettivi’ delle imprese statali, ma non ha permesso la proprietà privata e le riforme del mercato, temendo la disoccupazione e la disuguaglianza. In politica, ha creato istituzioni rappresentative ingombranti, ma non è riuscito a costruire un forte ufficio esecutivo che potesse sostituire il potere del Partito Comunista. Alcuni lo hanno accusato di aver aperto il paese alle influenze occidentali troppo lontano, troppo velocemente, lasciando spazio al caos in un Paese con tradizioni autoritarie radicate.

Con l’aumentare della crisi economica e sociale sovietica, molti volevano che usasse i suoi servizi militari e di sicurezza per tenere insieme l’impero, ma si rifiutò di farlo. Gorbaciov non aveva mai prestato servizio nell’esercito, una stranezza per il suo passato e la sua generazione. E non si è mai interessato alle questioni militari. Ha fatto sviluppare ai suoi alti ufficiali militari una dottrina di ‘sufficienza strategica‘ per evitare l’accumulo illimitato di armi.

Detestava avere il dito su un grilletto nucleare ed è diventato il primo leader sovietico a distruggere i missili nucleari. Eppure per molto tempo aveva sinceramente paura che gli Stati Uniti potessero disarmare l’Unione Sovietica con un attacco dallo spazio. L’allora presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan, suo partner nel porre fine alla Guerra Fredda, fu colpito dalla sua sincerità e in seguito divenne suo amico. George HW Bush, il successore di Reagan, inizialmente diffidava del leader sovietico, ma successivamente negoziò con Gorbaciov la ritirata delle forze sovietiche dall’Europa centrale.

Gorbaciov adottò l’idea di ‘Europa intera e libera‘ e propose persino di costruire ‘una casa comune europea‘ che includesse l’Unione Sovietica.

Quando il muro di Berlino crollò e il blocco sovietico si sciolse rapidamente come la neve in estate, Gorbaciov accettò questo come un verdetto della storia; mantenne le truppe sovietiche nelle loro caserme e in seguito accettò di ritirarle in Unione Sovietica. Questo è stato il momento in cui ha guidato un corso radicalmente nuovo per l’Unione Sovietica e il mondo, e anche il momento in cui la storia ha lasciato lui e la sua retorica alle spalle. La campana a morto per l’Unione Sovietica era stata suonata.

Mentre la Germania si muoveva rapidamente verso la riunificazione all’interno della NATO, Gorbaciov era in un vero problema. Non voleva fomentare lo sciovinismo russo in casa, ma le sue carte negoziali erano deboli. In questo momento, l’allora Segretario di Stato americano James Baker, gli promise oralmente che la NATO non si sarebbe spostata «di un pollice verso est». Gorbaciov non ha insistito per alcuna conferma, e questo impegno sarebbe apparso in una grande controversia tra Russia e NATO anni dopo.

Nell’autunno del 1990 Gorbaciov ricevette il Premio Nobel per la Pace per aver posto fine al conflitto est-ovest.

Anche se Gorbaciov ha profondamente liberalizzato il sistema economico e politico sovietico, ha anche condiviso con milioni di sovietici la paura del mercato capitalista e di ciò che potrebbe portare alle persone con redditi più bassi che non avevano mai conosciuto la disoccupazione o l’impresa privata. Alla fine, le sue riforme hanno contribuito a destabilizzare il vecchio sistema senza creare un’economia di mercato praticabile. Il tenore di vita sovietico, abbastanza miserabile, scese ancora più in basso.

Ha liquidato questo come una difficoltà temporanea, anche prendendo in prestito la battuta di Reagan secondo cui “gli economisti dovrebbero avere un braccio” in modo che smettessero di dire: “Da un lato, dall’altro”. Alla fine, tuttavia, la sua autorità cadde vittima di una cattiva economia. Ha perso popolarità a causa di Boris Eltsin, un anticonformista del Politburo, che ha lanciato una campagna per affermare la piena sovranità della Russia all’interno di un’Unione Sovietica decentralizzata come via d’uscita al ‘fallimento della perestrojka‘.

Durante una fatidica ultima vacanza in Crimea, nell’agosto del 1991, quando i suoi stessi ministri lo dichiararono ‘malato‘ e lo misero agli arresti domiciliari, Gorbaciov lesse un resoconto storico del destino di Pyotr Stolypin, un primo ministro che domava la rivoluzione russa del 1905 ma cadde vittima di un assassino. Lesse anche una biografia americana di Stalin. Questa scelta di lettura rifletteva il suo grande interesse per coloro che cercavano di governare il Paese con mano di ferro: uno che cercava di domare una rivoluzione e un altro che costruiva un impero.

I tre giorni di prigionia virtuale furono durissimi per lui e Raissa, che si ammalò. I cospiratori, tuttavia, esitarono a versare sangue contro i civili a Mosca e il tentativo di colpo di Stato fallì. Tuttavia, quando Gorbaciov tornò a Mosca, scoprì che il vero potere era stato passato a Eltsin, il suo rivale. Durante i restanti giorni in carica di Gorbaciov, mirava a convincere Eltsin a un compromesso che avrebbe consentito loro di gestire il Paese insieme. Alla fine, tuttavia, Eltsin si è sbarazzato di lui senza tante cerimonie.

La profonda avversione di Gorbaciov per l’uso del potere grezzo lo aveva spinto a delegare l’autorità ad altri, compresi i leader delle 15 repubbliche sovietiche. Alla fine si ritrovò un sovrano senza uno Stato sovietico, eppure mantenne la sua dignità fino all’amaro giorno del 25 dicembre 1991, quando si dimise e Eltsin ereditò formalmente l’arsenale nucleare sovietico. Molti dei compatrioti di Gorbaciov apprezzarono le nuove libertà che aveva concesso, ma molti altri lo incolparono del caos economico e del crollo dell’impero sovietico.

Gli piaceva scherzare sul fatto che “la fila di coloro che volevano uccidere Gorbaciov era più lunga della fila per comprare la vodka”. Eppure, fino alle sue dimissioni nel 1991, credeva ostinatamente che sarebbe stato in grado di riformare l’Unione Sovietica guidandola attraverso un abisso ribollente di cambiamento e instabilità senza che si rompesse in pezzi.

Gorbaciov è stato il primo ex leader russo in un secolo a vivere una vita dignitosa dopo aver lasciato l’incarico. Guadagnava grazie alle lezioni ed era pagato per apparire negli annunci pubblicitari, il denaro da cui usava per sostenere la sua fondazione, dove stretti collaboratori, storici e scienziati politici raccoglievano prove sulle sue riforme e discutevano le loro lezioni. Ha cercato di tornare alla politica russa pochi anni dopo le sue dimissioni, ma ha ottenuto solo la metà dei voti nelle elezioni presidenziali del 1996.

La morte di Raisa nel 1999 lo ha lasciato un uomo solo. Crescendo, iniziò a criticare le politiche occidentali nei confronti della Russia e dell’allargamento della NATO, ma rimase per sempre fedele ai principi della democrazia, dei diritti umani e del non uso della forza militare».