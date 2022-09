Il mondo intero ha molto per cui ringraziare Michail Gorbaciov. Come molti hanno sottolineato dalla sua morte a Mosca all’inizio di questa settimana, Gorbaciov -l’ultimo leader dell’Unione Sovietica- ha fatto più di chiunque altro per porre fine pacificamente alla Guerra Fredda, riducendo la minaccia che potessero essere utilizzate armi nucleari.

Nel 1989 ha permesso ai Paesi dell’Europa orientale di uscire dall’orbita sovietica e di dirigersi verso la democrazia. E ha cercato di mettere la Russia sulla strada di una società più democratica. Le sue azioni portarono allo scioglimento dell’Unione Sovietica nel 1991.

Sebbene Vladimir Putin consideri questa rottura uno sviluppo molto negativo, la maggior parte lo ha accolto con favore.

I sudafricani hanno un motivo speciale per ringraziare Gorbaciov. Ha contribuito a porre fine all’apartheid. Lo ha fatto sia direttamente che indirettamente.

L’assistenza fornita dall’Unione Sovietica sia all’Esercito popolare di liberazione della Namibia che a Umkhonto we Sizwe è stata essenziale per consentire loro di combattere lotte armate contro il regime sudafricano. Senza tale assistenza, l’Organizzazione del popolo dell’Africa sudoccidentale e l’African National Congress potrebbero non essere sopravvissuti in esilio o, alla fine, prendere il potere.

Ma non furono quelle lotte armate a portarli al potere. Ciò è stato reso possibile in parte dal fatto che dal 1988 l’equilibrio delle forze nella regione è cambiato. In questo Gorbaciov ha giocato un ruolo importante.

Subito dopo aver assunto la carica di segretario generale del comitato centrale del Partito Comunista dell’Unione Sovietica, nel 1985, decise che l’Unione Sovietica avrebbe dovuto ritirarsi dalle guerre regionali in cui era impegnata, in particolare in Afghanistan e in Angola.

Ha quindi autorizzato i suoi diplomatici a impegnarsi con gli americani per aiutare a mediare un accordo negoziato per l’Angola. Hanno contribuito a tale processo, che ha portato al raggiungimento di un accordo, nel dicembre 1988, che prevedeva il ritiro dell’esercito cubano dall’Angola e l’indipendenza della Namibia.

L’Unione Sovietica ha quindi partecipato alla commissione mista istituita a seguito di tale accordo per garantirne l’attuazione. Quando una crisi nell’aprile 1989 ne minacciò l’attuazione, i sovietici lavorarono di nuovo con gli americani per aiutare a disinnescare la crisi, dopodiché la Namibia si mosse verso l’indipendenza con l’assistenza delle Nazioni Unite.

A quel punto l’Unione Sovietica aveva chiarito di essere a favore di una soluzione negoziata in Sud Africa. Allo stesso tempo, l’ideologia comunista che aveva sostenuto l’Unione Sovietica e i suoi Paesi satelliti si stava sgretolando.

Il successo della transizione namibiana ha contribuito a rendere possibile quella sudafricana che ne è seguita. Ma è stato anche il crollo dei regimi comunisti dell’Europa orientale e la rimozione di quella che il governo del Partito nazionale sudafricano aveva visto come una minaccia comunista, che ha permesso al nuovo Presidente del Sudafrica, FW de Klerk, di prendere il suo partito con lui quando ha accettato di aprire la porta a un accordo negoziato.

Il crollo del comunismo nell’Europa orientale e nell’Unione Sovietica ha distrutto quella che restava di credibilità che l’idea di un “assalto totale” aveva ancora negli ambienti del Partito Nazionale e ha ridotto i timori, sia in quegli ambienti che nelle capitali occidentali, che il Partito Comunista Sudafricano potesse controllare l’ANC se dovesse salire al potere.

Sebbene de Klerk inizialmente sperasse in un accordo di condivisione del potere, anche un tale accordo, che si rivelò impossibile, significò la fine dell’apartheid e del governo delle minoranze bianche.

Come Gorbaciov, De Klerk fu un riformatore le cui riforme interne portarono a conseguenze inaspettate.

Quando De Klerk pronunciò il suo discorso rivoluzionario nel febbraio 1990, annullando il divieto dell’ANC e annunciando che Nelson Mandela sarebbe stato rilasciato dalla prigione incondizionatamente, fece molto di ciò che era accaduto nell’Europa orientale e nell’Unione Sovietica alla fine del 1989.

Senza Gorbaciov quei cambiamenti non sarebbero avvenuti, e senza di loro è improbabile che De Klerk si sarebbe mosso come fece allora.

Entro la fine degli anni ’80, le pressioni interne, in particolare dalla resistenza di massa, e una varietà di pressioni esterne dall’ovest, comprese le sanzioni, stavano minando il regime dell’apartheid.

Ma tra tutti i fattori esterni che hanno contribuito a portare alla fine dell’apartheid, nel 1994, il crollo dei regimi comunisti dell’Europa orientale e il processo che ha portato alla fine dell’Unione Sovietica devono essere tra i più importanti.

E dobbiamo ringraziare Gorbaciov per questo.