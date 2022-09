Tutto quello che ho per difendermi è l’alfabeto;

è quanto mi hanno dato al posto di un fucile

(Philip Roth)

La morte di Mikhail Sergeevic Gorbačëv, uomo, politico e personalità dallo spessore fondamentale nella storia recente della Russia e del mondo chiude definitivamente con il XX secolo, secolo breve o lungo che sia secondo opposte interpretazioni storiche. ‘Tak dalshe zhitnelzya’, “non possiamo continuare a vivere in questo modo” si favoleggia abbia profferito Mikhail Sergeevic.

Sì perché quando gli uomini incontrano le vie della Storia in una sorta di riconoscimento entusiasta, ai nudi fatti si avvinghiano in un grumo inestricabile modalità di diversa attribuzione simbolica per enfatizzarne profilo e statura pubblica. Dunque vera o falsa quella frase confermerebbe, nell’immaginario occidentale sovente ottimistico su scarti e deviazioni da leggere in realtà molto più in profondità (e qui ripenso alle cosiddette ‘primavere’ arabe amplificate in Occidente più di quanto abbiano prodotto in loco), quel moto politico di trasformazione e trasparenza su cui avrebbe riflettuto sulla sua madre terra russa l’ultimo ‘gensek’, capo supremo in russo (ahia, mica sarò iscritto ai filoputiniani perché uso termini del nemico?!) Uno di quelli di cui si continuerà a parlare, al contrario di tanti figuranti servi e portaborse imperanti in quella nuova-vecchia Russia dai revanscismi imperiali alla ricerca della storia perduta. Fino ad invadere l’Ucraina. A cui non era estraneo il Nostro.

Una morte lacerata tra commenti positivi ma anche con diversi sciagurati emblematici silenzi dei nuovi padroni della Russia che con buona parte della popolazione proprio a Gorbaciov attribuivano la colpa di aver dissipato un impero rendendolo contendibile dall’Occidente. Come per la ex Jugoslavia del generale Tito, Gorbaciov rimuovendo censura e polizia segreta dalle libertà individuali, favorì indirettamente l’emersione delle moltissime anime etniche nazionaliste fino ad allora unite, volenti o meno, sotto la bandiera rossa sventolante al Cremlino fino alla notte del 26 dicembre 1991. Così come avvenuto nella ex Jugoslavia smembrata anche dall’Occidente e rilegittimata a pezzi. La vita politica di Gorbaciov fu breve quanto intensa, nell’esposizione mediatica globale. Il ciclo storico che lo vede protagonista come Primo segretario del Politbjuro del Pcus data al 1985. La sua fine con l’implosione politica militare e soprattutto burocratica di una macchina statale corrotta ed obsoleta dell’Unione Sovietica è del 26 dicembre 1991. Che cosa è successo nel lasso di tempo molto breve che ne accompagna decisioni e scelte? Tra le diverse situazioni che attraversò, anche oltre le capacità della sua personamolto amplificate in Occidente, quella cruciale e foriera di nuovi sviluppi della storia coincide con quella fraseriportata. Che traspose in due termini amplificate nel mondo e che avrebbero potuto cambiare la Russia, l’Europa, l’Occidente ed i rapporti con la Cina.

La prima fu ‘perestrojka’, ristrutturazione, del Paese dalla politica all’economia, intaccando decennali privilegi della sua burocrazia e dell’apparato di partito. Un rinnovamento sotto le bandiere della libertà ed in modi più sfumati ed ambigui rispetto all’alienazione del lavoratore dal suo lavoro. Fino ai centri lontani del potere periferico in un territorio sterminato di 17 milioni di chilometri quadrati con qualcosa come 300 etnie diverse tenute fin lì avvinte prima da un potere imperiale zarista che schiacciava il popolo affamato, la fame, tratto distintivo storico dei russi, per i suoi privilegi in nome di un diritto divino a governare. E poi passati ad essere schiacciati dalla rivoluzione d’ottobre del 1917 ad opera dei bolscevichi di Vladimir Il’ičUl’janov, pseudonimo di Lenin e di una dittatura del proletariato in uno Stato socialista monopartitico governato dal Partito Comunista dell’Unione Sovietica. Che Gorbaciov avrebbe voluto dapprima solo ristrutturare, appunto, e poi riformare. Con due capisaldi liberali: la libertà di espressione e l’autonomia del proprio vivere, che Gorbaciov ascriveva comunque al primato socialista della società. Con un’apertura inconsueta per quelle lande verso la verità la trasparenza contro un potere mummificato omertoso ed autoriproducentesi per apparati di potere. In questo la sua parabola appare ribaltata rispetto a quanto avvenuto nella vicina Cina di Mao e Deng Tsiao Ping.

Una scommessa persa dal russo. Forse neanche vinta dai cinesi. Il tentativo fu di riformare dapprima lo stato sovietico dalle sue strutture istituzionali e di potere esistenti, di cui rivendicava un mutamento dai connotati socialisti, avvenuto dall’interno. Ciò di cui sottolineava la valenza. Per poi provare ad immette ‘glasnost’, trasparenza, nel modificare le strutture dello Stato. La cosiddetta implosione dell’Urss non fu solo economica una politica. E qui cadde Mikhail. Perché commise l’errore, facile dirlo da fuori e dopo, di voler prima riformare la struttura dello Stato, da 74 anni comunista con una classe di apparato di burocrati e di funzionari ormai inchiavardati ad un potere rigido che cercava di chiudersi alla spinte, interessate o meno, del mondo esterno. Mentre l’economia restò in qualche modo statale e l’impianto di Gorbaciov di un nuovo modo di produzione si rivelò ancora preda di oscure trasformazioni. Che non arrivarono mai.

Questo l’errore, facile dirlo lo so, che la Cina non commise. Perché se i sovietici vollero percorrere la strada politica-economia provando a riformare la prima, su cui si bruciò Gorbachev, la millenaria Cina capì molto meglio il problema degli esseri umani del soddisfacimento dei bisogni primari e dello stimolo a produrre qualcosa di cui sentirsi responsabile. Dando così luogo ad un rinnovamento economia-politica, dove comprese che l’enorme massa di popolazione cinese aveva necessità di essere soddisfatta nelle sue condizioni materiali dell’esistenza. Ovvero cibo, più denaro, maggiori opportunità economiche, apertura al mercato. Un ben strano mercato capitalistico nelle sue linee d’intervento in un corpo maoista. Ma tenendo stretta la politica attorno al comando del Partito comunista. Un ingresso nel mondo neo liberista che legittimò la Cina nel 1979 quando fu accolta dagli Stati Uniti nel consesso di nazioni con cui aprirsi a nuovi mercati di scambio, estremamente ambìti in Occidente per l’oltre 1 miliardo di futuri consumatori. E la Cina si misurò con i mercati, dopo di che oltre un trentennio dopo quell’Occidente annaspa essendo la Cina divenuta la potenza globale che sta minando le basi ad occidente dell’egemonia politica culturale economica. Così quell’impianto antropologico-culturale cinese fu fortemente reattivo ed innovativo, accettando di misurarsi con le regole imposte dal mercato capitalistico. Creando così un ircocervo, mercatista in economia, comunista in politica. Ovvero, ti garantisco una mobilità sociale ed economica migliore, ti faccio viaggiare, anche arricchire, ma non tantissimo e non a spese degli altri (come accade nelle pseudo libere lande occidentali dei grandi arricchimenti e delle enormi disuguaglianze, dei patrimoni immensi e degli indebitamenti di massa). Ti compri beni di lusso che io partito importo dall’Occidente e ti faccio pure divertire se vuoi acquistare una Ferrari una Porsche. Ma stai attento che il partito vigila sempre.

In Urss la via tentata fu un’altra, e fallì. L’economia rimase quella dei tempi bui mentre la politica tentò il rinnovamento ma collassando quest’ultima sotto i colpi di Eltsin in pochi mesi nell’anomia delle regole tra vecchio regime comunista ed aperture sul vuoto arrivarono oligarchi banditi e fuorilegge che cominciarono da subito a spolpare l’Unione Sovietica ormai in fase di implosione ed a rovinare la nuova Russia che doveva ancora insediarsi. Incontrando poche ragioni di tale scelta, dinanzi ai contrasti espressi dai nostalgici comunisti o dagli sparuti rinnovati liberali che trovavano il bicchiere troppo poco pieno per aderirvi. Questa la ragione delle posizioni contrastanti alla notizia della sua morte. Certo, fece terminare l’altra bruttissima invasione dell’Afghanistan, prima che gli americani si imbucassero nei loro deliri imperiali per venti anni, mentre i sovietici ‘solo’ per dieci, cancellando di fatto la dottrina Brezhnevdell’ingerenza armata dell’Urss nei Paesi satelliti. Provò così a superare i blocchi militari in Europa e benché con l’Urss frantumata il Patto di Varsavia chiudesse nel 1995, mentre l’Alleanza atlantica non solo esiste ma si è allargata, propose un’innovativa ed embrionale Casa comune europea. E non fu preso molto sul serio. Ponendo al centro del dibattito i temi del disarmo nucleare, che raggiunse con Reagan con la loro storica firma, di pace e soprattutto di integrazione di popoli e sistemi. Accettò che le Germanie fossero riunificate ricevendo in cambio l’assicurazione americana ed atlantica che la Nato non si sarebbe ami allargata ad Est. Che al contrario allargò i suoi membri da 12 a 30, con l’ingaggio a suon di denaro dimolti dei paesi ex sovietici. Così la certa colpa di Putin nell’invasione dell’Ucraina di oggi si accompagna a quello che Luciana Castellina chiama “l’imbroglio che l’Occidente ha perpetrato nei confronti di Gorby che aveva sperato nella possibilità, abbattuto il Muro, di costruire un’Europa autonoma dai blocchi”. Che in molti non volevano per nulla. E così l’Europa avrebbe avuto ben alta voce dall’afonìa odierna e forse i blocchi contrapposti avrebbero lasciato il passo ad una stagione di aperture e cooperazione. Non lo sapremo mai.

Intanto dopo il golpe dell’agosto 1991 con cui Gorbaciov fu destituito da Boris Eltsin, si aprì la velocissima strada verso una dissoluzione storica ed un nuovo inizio che ha portato all’odierna Russia dalle pretese neo imperiali. E dunque dopo la sua defenestrazione che lo mise da parte, 8 anni dopo, nel 1999, Boris Eltsin individuò in un oscuro tenente colonnello del Kgb, oggi Fsb, la tragica e temuta polizia segreta, Vladimir Putin, colui il quale avrebbe preso in mano la ‘nuova’ Russia oscurantista neo zarista nazionalista. Preveggente, Putin si dimise dal Kgb e, attenzione alle date, con furbizia e lungimiranza nel 1991 cominciò una lunga carriera politica a Leningrado, oggi San Pietroburgo, come vice sindaco della città e da lì intessendo relazioni ed alleanze che poi lo porteranno al grado supremo in Russia. Da qui in poi si parlerà sempre della cricca di Putin di S. Pietroburgo. Mikhail Sergeevic Gorbachev non riceverà l’onore dei funerali di Stato per quanti non da oggi, e lo stesso Putin che ha mandato un formale cordoglio alla famiglia, intravvedono proprio nell’uomo con la voglia di cambiamento l’uomo che ha svenduto l’impero della Russia degli zar, riportando il mondo indietro. Con un mano fornita da tanti altri, non estraneo lo stesso Occidente ancora nostalgico dei blocchi contrapposti. Così Gorbaciov è l’uomo che provò a mutare il corso della Storia che di suo segue linee faglie e percorsi che alle umane genti appaiono misteriose ed ambigue. Se ne tornerà a parlare non potendo liquidare una figura di alto profilo in poche note.