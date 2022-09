Negli ultimi mesi l’Europa è stata colpita da una crisi energetica. Nel mezzo della guerra in Ucraina, che ha visto sia l’Unione Europea che la Russia cercare di liberarsi dalle loro reciproche dipendenze energetiche, la questione più urgente per l’Europa oggi sembra scongiurare un blackout energetico. Mentre misure come la regolamentazione del consumo di energia possono solo essere una misura a breve termine per superare le carenze, la sfida principale sarà trovare sostituti praticabili a lungo termine.

È probabile che la mancanza di un’eccessiva capacità globale di petrolio e gas per compensare la carenza russa induca l’Europa a esplorare alternative energetiche sotto forma di rinnovabili, carbone, nucleare e gas naturale liquefatto (GNL), ciascuna con la propria serie di sfide corrispondenti.

Sebbene sia probabile che una transizione completa alle energie rinnovabili richieda tempo, l’attenzione sui combustibili fossili come il carbone respingerebbe gli ambiziosi obiettivi climatici e verdi del continente, una questione che sta a cuore all’Europa. Allo stesso modo, l’energia nucleare è rimasta impopolare, in particolare all’indomani della fusione dei reattori di Fukushima. Il GNL può aiutare ad attutire il colpo, come evidente nell’enorme aumento delle importazioni europee di GNL. Tuttavia, i vincoli di capacità e infrastruttura, nonché il loro impatto sulle emissioni di carbonio, presentano una serie di dilemmi.

Sullo sfondo di queste dinamiche, la domanda pertinente è: il GNL può offrire all’Europa un’ancora di salvezza nel mezzo di una crisi energetica senza precedenti?

Sforzi europei per l’acquisizione di GNL

Le importazioni europee di gas russo sono costantemente diminuite, volontariamente o a causa dell’armamento energetico russo, da 174,3 miliardi di metri cubi nel 2021 a 20,5 miliardi di metri cubi nel febbraio 2022, spingendo verso le importazioni di GNL.1 La natura intrinseca del GNL, in termini di stoccaggio e trasporto che consentono il trasporto di grandi quantità in navi cisterna, lo rende un’alternativa efficiente. Ciò ha portato a una rinnovata attenzione per accelerare la messa in servizio di altri 33 terminali GNL oltre a garantire l’efficienza di scala nei 29 terminali esistenti.

Oggi si stanno adottando misure per espandere le capacità del terminal Świnoujście in Polonia, del terminal Adriatic in Italia e del terminal Gate nei Paesi Bassi. Con un periodo di gestazione da tre a quattro anni, questi progetti dovrebbero entrare in vigore entro il 2025. In particolare, la Spagna, che ospita il maggior numero di terminal operativi in ​​Europa, con sei, deve affrontare vincoli strutturali a causa dei collegamenti limitati con il resto d’Europa.

Al contrario, la Germania, che ospita un sistema ben collegato di gasdotti per la distribuzione del gas, è l’unico paese europeo con una costa considerevole priva di un terminale GNL o addirittura di un’unità di rigassificazione di stoccaggio galleggiante (FSRU). Per superare questo vincolo strutturale, il governo di Olaf Scholz ha approvato la costruzione di un terminale GNL onshore oltre al noleggio di quattro FSRU (a Wilhelmshaven, Brunsbuttel e Stade), con almeno quella di Wilhelmshaven che entrerà in funzione entro questo inverno.2

La lunga costa europea, essenziale per ricevere navi GNL, è un fattore chiave per attrarre GNL importato. Ciò pone paesi come Spagna, Francia e Italia, rispetto agli stati senza sbocco sul mare di Ungheria, Slovacchia e Austria, in un notevole vantaggio per la costruzione di terminali di rigassificazione lungo le loro coste. Questi paesi possono emergere come fulcro per la ridistribuzione al resto dell’Europa, aiutati dalle condutture esistenti a un costo minimo.

Allo stesso modo, le FSRU che sono intrinsecamente mobili offrono il vantaggio di liberare immobili vitali lungo la trafficata costa europea. Possono anche essere facilmente noleggiati da altri stati, a differenza della lunga costruzione di terminali GNL a terra. Anche alcune vecchie navi metaniere vengono convertite in FSRU nel tentativo di fornire maggiori alternative in un breve lasso di tempo.

Questa duplice strategia per il GNL è un passo fondamentale nella diversificazione dell’Europa. In effetti, il GNL dovrebbe integrarsi perfettamente con le infrastrutture energetiche europee esistenti, poiché l’Europa fa affidamento principalmente sul gas per soddisfare i propri consumi domestici e commerciali.

Sfide

La sfida più grande, tuttavia, per l’Europa oggi è la mancanza di un eccesso di capacità globale. Ciò nonostante gli Stati Uniti siano emersi come il più grande esportatore di GNL in Europa nella prima metà del 2022. Hanno aumentato le forniture di GNL all’Europa da 34 miliardi di metri cubi nel 2021 a 39 miliardi di metri cubi fino a giugno 2022. 3 Non sorprende che l’energia statunitense le aziende trovano più redditizio dirottare i loro carichi verso l’Europa anche a costo di pagare penalità contrattuali ai loro precedenti mercati di esportazione.4

Nel frattempo, i tentativi dell’Europa di acquistare ulteriore GNL si riverbereranno in tutto il mondo. Dato lo squilibrio tra domanda e offerta, che ha spinto i prezzi del gas ai massimi storici, è probabile che la domanda dall’UE crei un deficit altrove. Questo è particolarmente probabile che sia acuto in Asia e in America Latina. Nel periodo 2016-2021, le forniture di GNL degli Stati Uniti a Corea del Sud, Giappone e Cina hanno rappresentato rispettivamente 1,4 trilioni, 1 trilione e 865 miliardi di piedi cubi.5 Infatti, lo scorso anno, la Cina ha superato il Giappone diventando il maggiore importatore di GNL , che rappresentano il 21,3 per cento delle importazioni globali di GNL.6

Anche se questi paesi dovessero prendere in considerazione l’importazione della quota europea di gas dalla Russia (come GNL a causa dell’assenza di gasdotti), dovrebbero affrontare l’ostacolo della scarsa disponibilità di navi cisterna per il trasporto di GNL. Resta il fatto che la parte del leone delle compagnie di navigazione globali ha sede in Occidente.7 Ed è improbabile che ci sia un appetito tra queste compagnie di commerciare energia russa per paura delle sanzioni occidentali. È anche improbabile che rinuncino a profitti sovradimensionati derivanti dalla pressante necessità dell’Europa di nuove fonti di energia.

Per inciso, questa enfasi sul GNL verrà probabilmente a costo di dirottare le finanze da altrove. Nuovi investimenti nelle infrastrutture del GNL potrebbero intaccare il fondo verde europeo. In precedenza, i piani europei di considerare il gas naturale come un ponte per la transizione verde non richiedevano investimenti aggiuntivi.

Conclusione

Oggi, i tentativi dell’Europa di aumentare il costo della guerra russa in Ucraina evitando l’energia russa sembrano ritorcersi contro. La carenza di energia e i prezzi astronomici hanno portato a una turbolenza interna senza precedenti. Non solo l’Europa si sta affrettando a sostenere le forniture in mezzo alla scarsità globale, ma lo sta anche facendo a ritmi che potrebbero minare la sua stabilità economica e politica. Soluzioni rapide al pantano energetico dell’Europa, tuttavia, sembrano improbabili. Nel frattempo, la Russia continua a guadagnare energia inaspettata nonostante la spedizione di quantità molto inferiori dopo la guerra in Ucraina.

Nei suoi tentativi di diversificazione, l’Europa sembra puntare sul GNL statunitense, con le importazioni americane che rappresentano il 10% rispetto alle importazioni dalla Russia, anche se hanno un prezzo maggiorato. È probabile che ciò porti a un ulteriore rafforzamento del partenariato transatlantico. Tuttavia, la sicurezza energetica a lungo termine dell’Europa risiederebbe forse in un’ulteriore diversificazione delle fonti energetiche oltre a sfruttare il proprio potenziale verde. A breve termine, tuttavia, l’Europa dovrebbe probabilmente prepararsi a un’acuta crisi energetica.