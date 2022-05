L’invasione russa dell’Ucraina ha prodotto disastri su molti fronti, il più immediato per il popolo ucraino. Il conflitto ha scosso l’Europa da una fantasticheria di pace relativa estesa tra le maggiori potenze. La palese violazione del diritto internazionale da parte della Russia e le sanzioni occidentali in risposta, stanno accelerando l’inversione della globalizzazione iniziata sotto l’ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e continuata durante il COVID-19.

Ma rispetto ai Paesi occidentali, l’atteggiamento verso l’invasione russa e gli effetti di deglobalizzazione che ne derivano, sono visti con maggiore ambivalenza da molti in Asia. I governi dell’Asia del Pacifico rimangono legati alla loro visione di integrazione e modernizzazione regionale. Sebbene molti abbiano votato alle Nazioni Unite per condannare l’aggressione territoriale della Russia, solo una manciata ha accettato di imporre le proprie sanzioni, mentre molti si sono apertamente opposti al regime delle sanzioni.

Gli Stati asiatici sono generalmente restii ad alienare una grande potenza, in particolare una che è un importante esportatore di materie prime. I Paesi che dipendono dalla Russia per minerali, energia, cibo o armi si preoccupano degli effetti della carenza e dell’aumento dei prezzi sulle loro traiettorie economiche interne. Durante la sua visita a Washington, alla fine di marzo 2022, il Primo Ministro di Singapore, Lee Hsien Loong, si è lamentato del fatto che «la guerra comporterebbe una significativa inversione dell’ordine multilaterale globale e danneggerebbe economicamente i Paesi che fanno affidamento sulla globalizzazione per sostenere le loro economie».

L’ambivalenza asiatica si estende anche agli sforzi espliciti per escludere la Russia dai raduni internazionali. Nel 2022 nell’Asia orientale si terranno quattro grandi vertici multilaterali che tradizionalmente includono la Russia: BRICS, l’East Asia Summit, il G20 e l’APEC.

La Cina ospiterà il vertice BRICS alla fine di giugno. Quasi certamente apparirà il Presidente russo Vladimir Putin, poiché gli altri membri -Brasile, India, Cina e Sud Africa- si sono astenuti dal condannare l’invasione della Russia.

Gli altri tre vertici asiatici si terranno a novembre, con la Cambogia che ospiterà il vertice l’East Asia Summit dall’11 al 13 novembre. Mentre è improbabile che l’ASEAN disinviti la Russia, se gli Stati Uniti boicottano il vertice, lasceranno il campo alla Cina. L’argomento è emerso al vertice USA-ASEAN del 13 maggio a Washington, ma il mantra dell’ASEAN è ‘inclusività’ e la Russia è stata un partner importante.

Le lotte per la partecipazione russa stanno già ribaltando il G20, previsto dal 15 al 16 novembre in Indonesia. Gli Stati Uniti e altri Ministri delle Finanze hanno abbandonato i presentatori russi in una sessione dei Ministri delle Finanze del G20 ad aprile e gli Stati Uniti hanno chiesto l’esclusione della Russia dal prossimo vertice. Ma il G20 è un’organizzazione basata sul consenso e molti membri del G20,inclusa la Cina, rifiutano l’esclusione della Russia.

La Thailandia ospita l’APEC, subito dopo il G20. Al di là dell’invito russo, dovrà anche fare i conti con la realtà che l’obiettivo distintivo dell’APEC di integrazione economica regionale è andato invertito tra protezionismo strisciante, regimi sanzionatori a cascata e manifestazioni popolari di solidarietà politica come i boicottaggi. Incontrarsi per la prima volta dal 2018, è probabile che le dislocazioni economiche dovute alla guerra russa e agli attriti USA-Cina vadano abbiano la meglio sull’agenda di apertura del mercato dell’APEC.

La Cina, da parte sua, coglierà le opportunità lasciate da un vuoto di leadership diplomatica statunitense in Asia. L’Amministrazione Biden ha cercato di affermare un’agenda regionale attraverso incontri regolari del Quad (Stati Uniti, Giappone, India e Australia) e ha cercato di compensare l’abbandono del sud-est asiatico ospitando i leader dell’ASEAN a Washington. Ma la Cina ha portato avanti l’accordo di partenariato economico globale regionale (RCEP) e continua a promuovere progetti di integrazione e connettività regionale con appeal locale. L’agenda economica statunitense nella regione è stata finora assente.

Sulla scia delle sanzioni straordinarie contro la Russia, la Cina si sta preparando ad affrontare nuovi round di sanzioni statunitensi su questioni relative a diritti umani, tecnologia e sicurezza. Pechino approfitterà del conflitto per lavorare di più sulla de-dollarizzazione e corteggiare i partner regionali e del Sud del mondo. La prospettiva di sanzioni simili alla Russia non cambierà il calcolo della Cina sui suoi obiettivi e interessi strategici, ma lavorerà di più sugli sforzi per isolarsi da tali misure.

I governi dell’Asia orientale, che erano già stati colti a disagio dalle tensioni in rapida escalation tra Stati Uniti e Cina, ora devono affrontare ulteriori preoccupazioni. Mentre gli alleati occidentali si rivolgono verso le strutture del G7, della NATO e del Quad, la maggior parte dei Paesi al di fuori del G7 con i propri interessi non starà in disparte in attesa di istruzioni. È probabile che procedano con il loro approccio inclusivo della ‘grande tenda’, che massimizza le loro opzioni diplomatiche e il margine di manovra, in particolare in questo momento di incertezza.

Il fatto che l’Occidente risponda partecipando attivamente e delineando una visione positiva per il futuro della governance e della cooperazione globali determinerà se ‘restiamo tutti insieme o restiamo separati‘.