Gli USA non piegheranno l’esercito cinese con le sanzioni sui semiconduttori

Nell’ottobre 2022, l’amministrazione Biden ha introdotto controlli sulle esportazioni in Cina, vietando la vendita di chip semiconduttori all’avanguardia, le attrezzature avanzate necessarie per fabbricarli e il know-how nei semiconduttori dagli Stati Uniti. I controlli sono il tentativo più serio dell’amministrazione Biden di minare la modernizzazione militare della Cina, ma sono anche le misure più dannose che il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha adottato contro la Cina.

I semiconduttori avanzati sono alla base di tutto, dai veicoli autonomi ai sistemi d’arma ipersonici. I chip sono fondamentali per l’industria della difesa e per le tecnologie del futuro. Prendendo di mira questo input critico, l’amministrazione Biden mira a congelare la suite di semiconduttori della Cina ai livelli del 2022 e ostacolarne lo sviluppo militare.

La Cina probabilmente farà fatica a mantenere i suoi rapidi progressi nell’intelligenza artificiale, nel quantum e nel cloud computing senza l’accesso alla tecnologia e alle competenze statunitensi. I produttori di chip come Semiconductor Manufacturing International Corporation, il più grande produttore cinese di chip logici, perderanno l’accesso alla manutenzione delle macchine e alla sostituzione delle apparecchiature sotto i nuovi controlli.

I fornitori statunitensi di apparecchiature per chip come Lam Research, Applied Materials e KLA Corporation hanno sospeso le vendite e i servizi ai produttori di chip cinesi mentre ASML Holding, un fornitore con sede nei Paesi Bassi, ha comunicato al suo personale statunitense di interrompere l’assistenza ai clienti cinesi fino a nuovo avviso.

I nuovi controlli sfruttano le debolezze della Cina nello sviluppo del talento e della ricerca. Richiedono a tutti i cittadini statunitensi, residenti e possessori di carta verde – comprese centinaia di cinesi etnici istruiti e formati negli Stati Uniti – di chiedere il permesso al Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti per lavorare negli impianti di fabbricazione cinesi. Poiché tale autorizzazione è improbabile, i cittadini statunitensi che lavorano presso aziende cinesi di semiconduttori saranno costretti a sacrificare la propria cittadinanza o il proprio lavoro. La maggior parte dovrà rinunciare al lavoro attuale. In effetti, Yangtze Memory Technologies Corp ha già chiesto al personale principale degli Stati Uniti di lasciare l’azienda.

Nonostante le fosche prospettive a breve termine, è sbagliato presumere che i controlli statunitensi ostacoleranno la Cina per anni. Nel caso delle armi nucleari, una volta che i leader politici decisero che erano essenziali per la difesa nazionale, furono investite risorse significative nell’acquisizione della tecnologia delle bombe. Questo sforzo ha inevitabilmente fatto soffrire altri settori, ma il più delle volte ha portato a termine con successo programmi di armi nucleari.

Ora che i semiconduttori avanzati sono considerati essenziali per la difesa nazionale, Pechino sta adottando l’approccio dell’intera nazione e sta investendo risorse nazionali nel settore. È probabile che molti ingegneri e scienziati informatici vengano assegnati alla progettazione e produzione di semiconduttori, assistiti dallo spionaggio contro aziende di chip statunitensi, sudcoreane, taiwanesi, giapponesi ed europee.

I controlli sulle esportazioni non paralizzeranno l’esercito cinese. Secondo un rapporto della RAND Corporation del 2022 , i sistemi militari cinesi si basano su chip più vecchi e meno sofisticati fabbricati in Cina sui quali i controlli sulle esportazioni statunitensi non avranno alcun effetto. Se la Cina ha bisogno di chip più avanzati per i sistemi d’arma guidati dall’intelligenza artificiale, probabilmente può produrli, anche se a un costo molto elevato. Molti esperti del settore dei semiconduttori concordano sul fatto che la Cina ha la capacità tecnica di produrre chip all’avanguardia, ma non ha la capacità commerciale di aumentare la produzione. Ciò significa che il divieto degli Stati Uniti avrà un effetto minore sui sistemi d’arma, ritardando invece il lancio di applicazioni civili, come i veicoli autonomi.

Né le aziende statunitensi di semiconduttori usciranno indenni dalle sanzioni, dato che molte hanno la Cina come mercato più grande. La Cina rappresenta il 27% delle vendite di Intel, il 31% di Lam Research e il 33% di Applied Materials. Sia Applied Materials che Nvidia si aspettano che i nuovi controlli sulle esportazioni riducano di 400 milioni di dollari (rispettivamente il 6% e il 7%) dalle vendite del prossimo trimestre. Lam Research, uno dei maggiori fornitori di Yangtze Memory Technologies Corp, prevede che i controlli ridurranno l’enorme cifra di 2,5 miliardi di dollari (15%) dalle vendite del 2023.

Questi drastici tagli arrivano in un momento particolarmente difficile per l’industria statunitense dei semiconduttori, che sta registrando un calo delle entrate e un aumento dei costi di input. Secondo una stima, il danno che le sanzioni statunitensi infliggono alla ricerca e allo sviluppo e agli investimenti di capitale nell’industria occidentale dei semiconduttori “supererà di un fattore cinque o più i modesti sussidi di Washington per l’industria dei chip”.

La rappresaglia tit-for-tat contro Washington non è un’opzione per la Cina, data la sua forte dipendenza dalla tecnologia straniera. Qualsiasi misura reciproca infliggerebbe più danni alla stessa Cina. Punire le aziende statunitensi con una grande esposizione in Cina, come Nike o Apple, danneggerebbe il mercato del lavoro cinese poiché tali aziende impiegano molti cittadini cinesi. Ne risentirebbero anche altre catene di approvvigionamento estere e aziende cinesi che riforniscono Nike e Apple.

L’imposizione di controlli sulle esportazioni sui prodotti dominati dalla Cina, come le terre rare o gli ingredienti farmaceutici, accelererebbe il movimento degli Stati Uniti verso la produzione di ‘reshore’, onshore e ‘friend-shore’ di quei prodotti, come è avvenuto con il Giappone nel 2012.

Invece di ritorsioni aperte, la Cina cercherà probabilmente alternative alla tecnologia dei chip statunitensi. Ma poiché le alternative sono lontane decenni, il furto di proprietà intellettuale e la nazionalizzazione delle aziende straniere di semiconduttori potrebbero aumentare.

Non è chiaro se i controlli sui chip statunitensi rappresentino una politica a sé stante o prefigurino sanzioni in una gamma più ampia di settori ad alta tecnologia. In vista delle elezioni presidenziali statunitensi del 2024, molti repubblicani chiederanno controlli più severi. Nel suo recente incontro con il Presidente cinese Xi Jinping al vertice del G20, Biden ha cercato di reprimere le ostilità USA-Cina. Ma a meno che non resista alle chiamate dei ‘falchi’ statunitensi, Biden potrebbe ritrovarsi trascinato in una seconda guerra fredda.