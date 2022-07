L’edilizia a prezzi accessibili ottenuta con l’apporto delle fibre di canapa ed il cosiddetto “cemento canapa” sono nella progettualità federale degli Stati Uniti, tanto che il Governo Federale decide di investire in questo settore, anche in questo caso, in modo pioneristico, a livello mondiale. Gli esperti del settore edilizio, però, frenano: l’apporto della canapa nell’edilizia è un fattore importante ma non lo si può ancora considerare un elemento del tutto sostitutivo del cemento, per vari motivi. La prima azienda australiana autorizzata a coltivare cannabis terapeutica finisce sotto amministrazione controllata. Le Isole Fiji decidono di rivedere le proprie normative riguardanti la cannabis per potenziare il mercato della canapa, modificando i livelli di THC e le leggi relative ormai vecchie più di una trentina d’anni. Con le elezioni di midterm alle porte e il Congresso degli Stati Uniti che ha fretta di risolvere le questioni in sospeso, un gruppo bipartisan di legislatori è sempre più frustrato dal fatto che i democratici del Senato continuino a rifiutare il SAFE Banking Act già approvato dalla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti.

Stati Uniti

Il Governo federale finanzia un progetto basato sulla canapa per la costruzione di alloggi a prezzi accessibili

La Texas A&M University ha appena ricevuto un finanziamento di 3,47 milioni di dollari dal Dipartimento dell’Energia (DOE) per produrre cemento di canapa stampato in 3D per aiutare la costruzione di abitazioni a prezzi accessibili, come riporta Marijuana Moment.

Allo stato attuale, questo è uno degli ultimi esempi di come il governo federale abbia abbracciato la canapa (ma, in realtà, la cannabis). Spesso la cannabis viene considerata dai federali come una droga d’abuso (sì, anche la canapa che non fa sballare), ma qui vediamo il nostro governo abbracciare il potenziale del suo uso industriale. L’obiettivo di questa iniziativa è quello di utilizzare la canapa in progetti ingegneristici stampati in 3D e rispettosi dell’ambiente.

Il programma HESTIA (Harnessing Emissions into StructuresTaking Inputs from the Atmosphere) della Advanced ResearchProjects Agency-Energy (ARPA-E) del DOE finanzia questo progetto.

Il calcestruzzo di canapa si ottiene da una miscela di polvere di canapa, fibre, calce e acqua. È un’alternativa durevole ma leggera per i materiali da costruzione, come l’isolamento all’interno delle pareti.

«Mentre la produzione di materiali da costruzione convenzionali, come il calcestruzzo, richiede grandi quantità di energia e rilascia grandi quantità di CO2 (anidride carbonica), il calcestruzzo di canapa è un materiale a emissioni nette di carbonio, che può fornire grandi benefici ambientali», ha dichiarato Petros Sideris, professore assistente dell’università che fungerà da ricercatore principale del progetto.

«Il calcestruzzo di canapa ha un’eccellente resistenza al fuoco e proprietà di isolamento termico che possono ridurre la richiesta di energia per il riscaldamento e il raffreddamento. È resistente all’acqua e offre buone proprietà acustiche», ha dichiarato Sideris. “I progressi di questo progetto contribuiranno a far sì che gli Stati Uniti mantengano la loro leadership mondiale nei metodi di costruzione avanzati, nella sostenibilità delle infrastrutture e nelle tecnologie resilienti”.

Vale la pena notare che il termine “cemento di canapa” è un termine improprio. È molto più leggero del calcestruzzo, reagisce all’acqua in modo diverso dal cemento e non ha la forza complessiva del calcestruzzo. Secondo Bob Escher, architetto e presidente di Escher Design nel Vermont e membro fondatore dell’Associazione statunitense per l’edilizia in canapa, che me lo ha detto in un’intervista dello scorso maggio, non è un sostituto a tutti gli effetti.

Il progetto della Texas A&M non è l’unico progetto che i federali stanno finanziando per saperne di più sul cemento di canapa. L’anno scorso, l’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente (EPA) ha annunciato che avrebbe assegnato a un’azienda dello Stato di Washington una sovvenzione di 100.000 dollari per aiutarla a sviluppare mattoni di canapa.

Il DOE sta finanziando un progetto separato per aiutare a sviluppare una fibra di canapa che sia migliore per l’ambiente e la salute pubblica rispetto ai preparati convenzionali.

Il futuro del cemento di canapa e dei mattoni di canapa è luminoso. Sono la via attraverso la quale la canapa industriale sta attualmente ricevendo il maggior interesse, e quindi i finanziamenti per la ricerca. La ricerca sulle applicazioni della canapa industriale è scarsa, quindi questi esperimenti finanziati dal governo sono un passo importante nella giusta direzione.

Australia

La prima azienda nazionale settore cannabis terapeutica va in amministrazione controllata

La prima azienda australiana autorizzata a coltivare cannabis terapeutica è ora sotto il controllo degli amministratori.

Medifarm è stata la prima azienda australiana di cannabis terapeutica a ricevere le licenze governative per la coltivazione e la produzione di cannabis terapeutica in questo Paese. L’azienda ha inizialmente iniziato a operare in collaborazione con l’azienda israeliana Tikun Olam.

Nel 2019, l’allora ministro della Sanità australiano Greg Huntinaugurò con grande clamore una struttura Medifarm nel Queensland. A quel punto, Medifarm forniva circa 1,2 tonnellate di materiale di cannabis all’anno, con piani di espansione a 7 tonnellate all’anno attraverso il nuovo impianto.

Il rapporto dell’azienda con Tikun si è evoluto e nel 2020 Medifarm è stata rinominata in Tikun Oceana, con il nome di Tikun Australia. Non è chiaro se ciò sia avvenuto prima o dopo che il fondatore di Medifarm, Adam Benjamin, abbia lasciato l’azienda.

Nell’ultimo anno non ci sono state molte notizie da Tikun Oceanafino alla settimana scorsa, quando è stato pubblicato un avviso di nomina di un amministratore. Un successivo avviso di una prima riunione dei creditori della società indica che la prossima settimana si terrà una riunione per valutare:

«se nominare un comitato di controllo; e –in caso affermativo– chi saranno i membri del comitato.

Nel corso dell’assemblea, i creditori potranno anche, con una delibera: rimuovere l’amministratore (o gli amministratori) dall’incarico; e nominare qualcun altro come amministratore/i della Società».

Al momento non ci sono molte altre informazioni disponibili pubblicamente su cosa abbia portato a questo stato di cose. La società ha lanciato solo di recente un sito web “rinnovato” e, al momento in cui scriviamo, invitava ancora gli investitori a registrare il proprio interesse.

La società madre Tikun Olam (che in ebraico significa “Ripara il mondo“) è diventata la prima organizzazione al mondo autorizzata da un governo nazionale (Israele) a trattare i pazienti con la cannabis medica. L’azienda afferma che negli ultimi 16 anni, i suoi ceppi di cannabis ereditari hanno fornito un sollievo sintomatico a più di 30.000 pazienti.

Tikun Olam ha svolto diverse attività di ricerca sull’uso della cannabis nella cura del cancro, dell’autismo, del morbo di Crohn e di altre patologie.

Isole Fiji

Il Governo delle Isole Fiji rivede le proprie normative sulle droghe per lanciare la canapa industriale

Il mercato della canapa nelle Figi sta lentamente iniziando a decollare. Questa settimana, Aiyaz Sayed-Khaiyum, ministro dell’Economia del Paese insulare, ha annunciato che le Figi modificheranno la Legge sul Controllo delle Droghe Illecite del 2004 e il Regolamento Doganale (Importazione ed Esportazione Vietate) del 1986 per lanciare l’industria della canapa nel Paese, come riporta FBC News. Egli afferma che la canapa industriale è una risorsa lucrativa e in gran parte non sfruttata nell’economia globale a causa di idee sbagliate su cosa sia realmente.

Secondo la nuova legge, la percentuale di THC nella canapa non può essere superiore all’1%. Sayed-Khaiyum ha dichiarato che il governo si impegnerà con l’Ufficio delle Nazioni Unite contro le droghe e il crimine per far sì che l’Università Nazionale delle Fiji e la sua Scuola di Agricoltura coltivino questi semi di canapa industriale, che inizialmente saranno acquistati dal Canada. In seguito, i semi saranno distribuiti agli agricoltori locali.

Aiyaz Sayed-Khaiyum ha sottolineato ai figiani che la canapa industriale non fa sballare, poiché il livello di THC è notevolmente inferiore. «La canapa industriale non è la stessa cosa della marijuana, come la chiamiamo nelle Figi. Contiene un livello molto basso di THC e non fa sballare nessuno, indipendentemente dalla quantità consumata. Tuttavia, il trucco per ottenere il giusto risultato è assicurarsi di importare e coltivare solo canapa industriale con livelli di THC inferiori all’1%, per cui i nostri emendamenti porteranno a questo effetto».

Gli emendamenti alla legge delle Figi renderanno anche la canapa industriale una voce di importazione condizionata, il che significa che la canapa può essere importata da altri Paesi con il solo scopo di uso industriale.

«La canapa industriale sarà ammessa nel Paese per la coltivazione e l’esportazione solo quando test di laboratorio indipendenti confermeranno che il contenuto di THC è inferiore all’1%», ha detto Sayed-Khaiyum.

Sayed-Khaiyum ha dichiarato di essere interessato a utilizzare la canapa specificamente per l’industria delle fibre, per produrre corde, tele, carta, abbigliamento e tessuti alternativi, e di essere interessato anche all’utilizzo del calcestruzzo di canapa nell’edilizia.

L’ingresso delle Figi nel mercato della canapa industriale segnerà in ultima analisi l’espansione del mercato globale della canapa industriale. La Colombia, la Cina, l’Europa e il Canada sono alcuni dei Paesi attualmente in testa alla classifica del fiorente settore della canapa industriale.

Secondo Allied Market Research, il mercato globale della canapa industriale è stato valutato a 4,9 miliardi di dollari nel 2019 e si prevede che raggiungerà i 18,6 miliardi di dollari entro il 2027.

Stati Uniti

I democratici della Camera degli Stati Uniti chiedono al Senato di approvare la propria legge bancaria sulla marijuana

Con le elezioni di midterm alle porte e il Congresso degli Stati Uniti che ha fretta di risolvere le questioni in sospeso, un gruppo bipartisan di legislatori è sempre più frustrato dal fatto che i democratici del Senato continuino a rifiutare il SAFE Banking Actgià approvato dalla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti.

Inoltre, il Senato non ha ancora tenuto una votazione sul SAFE Banking Act – o su qualsiasi altra proposta di riforma della marijuana – che potrebbe aprire la strada ai negoziati tra Camera e Senato.

Il capo della commissione bancaria del Senato, nel frattempo, dice di avere le mani legate dal leader della maggioranza del Senato americano Chuck Schumer, anche se il tempo stringe verso le elezioni di midterm di novembre.

In breve, la legge bancaria sulla cannabis sembra aver incontrato un altro muro e le probabilità che raggiunga la scrivania del presidente Joe Biden quest’anno sono molto alte.

Tuttavia, alcuni legislatori stanno lottando per farla passare. I legislatori della Camera, in particolare, chiedono l’intervento delle loro controparti del Senato.

«La frustrazione è presente da molto tempo. Devono capire cosa vogliono e cosa possono approvare. Queste due cose non sono necessariamente la stessa cosa, quindi devono solo parlare tra di loro – Democratici e Repubblicani – laggiù», ha detto a MJBizDaily il rappresentante degli Stati Uniti Ed Perlmutter, democratico del Colorado.

Perlmutter – il principale sponsor della legge bancaria SAFE – sta nuovamente guidando i suoi colleghi democratici verso una soluzione a due vie:

Sta lavorando per includere la misura che consente alle imprese di cannabis di accedere al sistema bancario statunitense come emendamento al National Defense Authorization Act (NDAA), che la Camera ha approvato giovedì. La riforma consentirebbe alle istituzioni finanziarie di servire le imprese di marijuana legali nello Stato senza timore di essere punite.

Ma Perlmutter sta anche aspettando di vedere la legge di riforma della marijuana promessa da tempo – e perennemente rinviata – da Schumer, che dovrebbe includere elementi di giustizia penale, come la cancellazione delle condanne passate per cannabis. Secondo alcuni media, la legge potrebbe essere presentata questa settimana.

I membri della Camera sono stati pazienti con i Democratici del Senato per tutto l’anno.

Ma ora stanno aumentando la pressione sulla camera alta per far passare qualsiasi cosa relativa alla marijuana, in modo che i due organi possano risolvere le loro differenze in un comitato di conferenza formale.

«In questo momento c’è un disegno di legge a sé stante nella commissione bancaria del Senato. Potrebbe essere il centro di una legge più ampia, ma non così ampia come quella di cui si è parlato», ha continuato Perlmutter.

Ha aggiunto che «il prossimo passo sarà quello di mantenerla nel NDAA».

La Camera ha approvato il SAFE Banking Act sette volte, sia come emendamento a un provvedimento legislativo più ampio, sia da solo.

La commissione bancaria del Senato ha attualmente il disegno di legge a sé stante, che secondo Perlmutter i senatori devono ora approvare.

«Possono iniziare a modificarlo… o possono iniziare qualcosa di nuovo e rimandarlo a noi. Ma devono iniziare a muoversi», ha detto Perlmutter.

«Avranno almeno due veicoli con cui lavorare: l’NDAA o la legge bancaria autonoma (SAFE Banking Act) per vedere cosa possono ottenere. Perché sono abbastanza sicuro che alla Camera, qualsiasi cosa possano fare loro, possiamo farla anche noi».

Status quo al Senato

Mentre continua a esserci una raffica di movimenti sulle misure relative alla cannabis alla Camera – i legislatori stanno anche usando il NDAA per cercare di espandere gli studi sui farmaci e consentire ai veterani l’accesso alla cannabis – nulla è cambiato al Senato.

«Nessun aggiornamento», ha dichiarato la settimana scorsa a MJBizDaily il senatore americano Sherrod Brown, democratico dell’Ohio e presidente della commissione bancaria del Senato.

«Non so perché sia così. Sanno dove dobbiamo andare a parare – anche la riforma delle sentenze».

Il numero massimo storico di nove repubblicani al Senato ha sponsorizzato il SAFE Banking Act in questa sessione.

Con le banche statali, locali e comunitarie in tutto il Paese che stanno facendo pressioni sui legislatori per la misura, alcuni democratici scettici dicono di sapere perché così tanti colleghi repubblicani sono al tavolo.

«Le banche hanno molta influenza sui repubblicani. Mi limiterò a questo», ha detto Brown.

Finora, Brown e i leader democratici del Senato non si sono mossi dalla linea rossa tracciata all’inizio di questo Congresso: «Se le persone che chiedono il SAFE Banking vogliono quella legge, devono fare i conti con la riforma della pena», ha continuato Brown.

«Non posso parlare per Schumer, ma è stata la sua linea. È stata la mia linea fin dall’inizio».

Stati Uniti

Le aziende produttrici di marijuana trovano una crescente accettazione per la ricerca terapeutica sulla cannabis a scopo terapeutico

A lungo limitata dal governo federale e stigmatizzata dalle comunità mediche e scientifiche, la cannabis è stata coinvolta solo in una manciata di studi condotti negli Stati Uniti negli ultimi decenni.

La stragrande maggioranza degli studi sulla cannabis intrapresi da università, aziende farmaceutiche e altri enti – e spesso finanziati dallo scettico National Institute on Drug Abuse e dal National Institutes of Health – si sono concentrati sulla dipendenza e sul deterioramento, sull’impatto sugli adolescenti e su altre conseguenze potenzialmente negative della cannabis.

Ma le agenzie federali come la Drug Enforcement Administration e la Food and Drug Administration – pur non avendo esattamente fumato con la NORML in prima linea per la legalizzazione – non sono i fanatici anti-marijuana che erano solo un decennio fa.

La DEA amplia le licenze

La DEA, per esempio, nell’ultimo anno ha aumentato da uno a sei il numero di entità autorizzate a coltivare cannabis per la ricerca approvata a livello federale. L’agenzia ha anche concesso licenze di ricerca sulla cannabis, comprese alcune per aziende con licenze commerciali per la marijuana rilasciate dallo Stato, come la MedPharm Holdings, con sede in Colorado.

C’è stato un modesto aumento delle opportunità di finanziamento federale per la ricerca sulla cannabis e almeno un’azienda di marijuana con licenza statale, la CT Pharma del Connecticut, ha ottenuto l’approvazione federale per fornire cannabis per uno studio in collaborazione con l’Università di Yale. Tali finanziamenti alla ricerca probabilmente aumenteranno, grazie a una disposizione della legge federale sulle infrastrutture da 1.000 miliardi di dollari approvata l’anno scorso, che consente ai ricercatori di utilizzare la cannabis proveniente da aziende con licenza statale.

Inoltre, molti coltivatori di cannabis e ricercatori approvati a livello federale affermano che la DEA e la FDA si sono dimostrate partner favorevoli.

«La DEA è stata molto brava a lavorare con loro. Sono lenti, lo ammetto. Ma per la maggior parte sono molto reattivi», ha dichiarato all’inizio di quest’anno Albert Gutierrez, CEO di MedPharm, a MJBizDaily.

«La DEA è stata un sostenitore estremamente collaborativo… da quando ho iniziato a lavorare con loro 15 anni fa», ha detto la dottoressa Sue Sisley, direttore esecutivo dello Scottsdale Research Institute, una delle sei entità che hanno ricevuto l’approvazione federale per la coltivazione della cannabis. «Abbiamo avuto un ottimo rapporto con la DEA».

Partnership in crescita

Allo stesso tempo, i circoli medici, scientifici e farmaceutici statunitensi sono stati lenti nell’accettare i benefici terapeutici della cannabis, ma anche questo sta cambiando.

In effetti, alcune università stanno studiando i potenziali effetti terapeutici della cannabis, come uno studio sulla gestione del dolore coordinato dall’Albert Einstein College of Medicine di New York in collaborazione con l’operatore multistatale Vireo Health, con sede in Minnesota e filiale di Goodness Growth Holdings.