Nuovi dati dal censimento degli Stati Uniti del 2020 pubblicato il 26 aprile 2021, indicano che a partire dal 2023 – dopo le prossime elezioni del Congresso – sette Stati avranno meno seggi al Congresso di quanto ne abbiano ora e sei ne avranno di più.

Questi calcoli e questi cambiamenti, afferma Dudley L. Poston Jr., sociologo della Texas A&M University, sono lo scopo principale degli sforzi del governo ogni 10 anni per contare tutte le persone che vivono negli Stati Uniti. È scritto nella Costituzione degli Stati Uniti. Inoltre, il numero di seggi alla Camera di uno Stato aiuta a determinare la dimensione della sua delegazione al Collegio Elettorale, aumentando o diminuendo il potere dei residenti dello Stato di scegliere il Presidente.

I sette Stati che hanno perso un seggio alla Camera a seguito del censimento del 2020 sono la California, da 53 a 52; Illinois, dalle 18 alle 17; Michigan, dal 14 al 13; New York, dal 27 al 26; Ohio, dalle 16 alle 15; Pennsylvania, dal 18 al 17; e West Virginia, da 3 a 2.

I sei Stati che hanno guadagnato uno o più seggi dopo il conteggio del 2020 sono il Colorado, da 7 a 8; Florida, dal 27 al 28; Montana, da 1 a 2; North Carolina, dalle 13 alle 14; Oregon, dal 5 al 6; e il Texas, che ne ha guadagnati due, da 36 a 38.

Durante il censimento, l’US Census Bureau conta il numero di persone che vivono in ogni Stato il giorno del censimento dell’anno in cui è in corso, in questo caso il 1 ° aprile 2020.

L’ufficio, sottolinea Poston, conta anche tutti i dipendenti militari e del governo degli Stati Uniti e i loro dipendenti che vivono all’estero in quel giorno e determina quali Stati rivendicano come residenza quando si trovano negli Stati Uniti.

Il personale militare dispiegato solo temporaneamente all’estero non viene conteggiato nel luogo in cui vive, ma negli Stati in cui si trovano le basi militari da cui è stato dispiegato.

Questi numeri forniscono un numero totale di persone che vivono in ogni Stato, ai fini della ripartizione. Quando si determina quanti seggi ottiene uno Stato, ci sono alcuni vincoli.

Il primo è che ci sono 435 seggi e 50 Stati; il Distretto di Columbia partecipa al Collegio Elettorale, ma ottiene solo un delegato non votante al Congresso.

Inoltre, gli Stati non possono ottenere seggi parziali. Poiché ogni Stato deve ottenere almeno un posto, i primi 50 posti vengono assegnati automaticamente, uno per Stato.

La Costituzione, sostiene il sociologo del Texas, non specifica il metodo specifico di ripartizione del resto dei seggi del Congresso, ma l’assunto di fondo è riassunto al meglio come ‘una persona, un voto’: ogni persona che risiede in ogni Stato dovrebbe essere inclusa e nessuna persona dovrebbe avere più di una voce più di ogni altra.

Dopo i primi 50, i 385 seggi rimanenti vengono assegnati secondo un sistema chiamato Metodo delle proporzioni uguali, proposto per la prima volta nel 1911 da uno statistico dell’Ufficio censimento statunitense di nome Joseph A. Hill. Questo metodo è stato utilizzato per la prima volta nella ripartizione basata sul censimento del 1940 e da allora è stato utilizzato. Si tratta di una serie di calcoli statistici e matematici che determina l’ordine di priorità in cui gli Stati ricevono i secondi seggi, i terzi seggi e ulteriori seggi oltre.

Negli Stati che hanno più di un distretto congressuale, saranno necessari calcoli aggiuntivi per determinare i confini di ciascuno di quei distretti. Spesso questo processo è lasciato ai legislatori statali. I dati necessari per il prossimo passo saranno disponibili entro il 30 settembre, ha detto il segretario al commercio Gina Raimondo durante una conferenza stampa virtuale che annuncia i risultati della ripartizione.