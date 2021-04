La dinastia Castro di Cuba è ufficialmente terminata. Il 16 aprile 2021, Raul Castro – fratello minore del leader cubano di lunga data Fidel Castro – ha lasciato la sua posizione di Primo Segretario del Partito Comunista di Cuba.

Raul Castro, 89 anni, era diventato Presidente di Cuba nel 2008, dopo l’incapacità di suo fratello, e aveva assunto il primo ruolo di segretario da Fidel nel 2011. Fidel Castro è morto nel 2016.

Proprio come la morte di Fidel non ha trasformato improvvisamente i rapporti tra Stati Uniti e Cuba, secondo Joseph J. Gonzalez, Docente dell’Appalachian State University, nemmeno il pensionamento di Raul Castro lo farà.

Il Presidente cubano Miguel Díaz Canel, entrato in carica nel 2018 dopo che Raul Castro si è dimesso da Presidente, ha resistito alle richieste di riforme democratiche e ha urgenti problemi economici da gestire, oltre a una pandemia.

Così fa la sua controparte americana, il Presidente Joe Biden. La Casa Bianca ha recentemente affermato che la politica di Cuba ‘non è una priorità assoluta’.

Nessuno dei due leader rischia il suo futuro politico con una politica coraggiosa. Ma, afferma il docente, i cubani più giovani continuano a separarsi dalle politiche e dalle priorità del loro governo, creando una base per una relazione diversa con gli Stati Uniti.

Il ritiro di Raul Castro ha coinciso con il 60 ° anniversario del trionfo militare di Cuba sugli Stati Uniti nella Baia dei Porci. Il 17 aprile 1961, i cittadini cubani aiutati dalla CIA iniziarono un’invasione progettata per rovesciare Fidel Castro. L’esercito cubano li sconfisse rapidamente, umiliando il Presidente Kennedy. Cuba si alleò presto con l’Unione Sovietica, allora il più grande nemico dell’America. Gli Stati Uniti risposero con un rigoroso embargo commerciale.

Nei sei decenni successivi, sostiene Gonzalez, le relazioni USA-Cuba si sono alternate tra ostili e gelide, con un breve disgelo sotto il presidente Barack Obama.

La Cuba di Fidel Castro ha sostenuto le insurrezioni di sinistra e gli alleati sovietici in tutta l’America Latina e nel mondo, dal Nicaragua all’Angola. Nel 1962, Castro permise che i missili sovietici fossero installati a Cuba e puntati sugli Stati Uniti, a circa 100 miglia di distanza, portando gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica sull’orlo della guerra.

Oggi Cuba è ancora comunista e resta nella lista dei Paesi che sostengono il terrorismo del Dipartimento di Stato, insieme a Iran e Corea del Nord. Ma non presenta alcun pericolo per la terraferma degli Stati Uniti o per i suoi alleati.

Cuba, sottolinea Gonzalez, può fare poco più che irritare i Presidenti degli Stati Uniti sostenendo i leader latinoamericani che resistono al potere americano, come il venezuelano Nicolás Maduro e l’ex leader della Bolivia, Evo Morales.

Secondo il Professor Gonzalez, che da decenni fa ricerche su questo, anche il popolo cubano è cambiato. A differenza dei loro genitori e nonni, i cubani tra i 20, i 30 e i 40 anni non hanno mai goduto di un contratto duraturo e funzionale con il regime. I cubani che sono diventati maggiorenni durante o dopo il cosiddetto ‘periodo speciale’ degli anni ’90 – quando Cuba ha dovuto affrontare il collasso economico – si affidano al governo per fornire determinati servizi, principalmente assistenza sanitaria e istruzione. Ma sanno che non può nutrire, vestire e ospitare la sua gente in nessun modo se non nel modo più elementare.

E il caos cubano ha un’inclinazione capitalista. Nel 2008, conferma Gonzalez, il governo di Raul Castro ha tagliato i libri paga pubblici e ha permesso ai cubani di guadagnare redditi privati, sperando che i cubani guadagnassero di più e generassero più entrate fiscali. In precedenza, tutti i lavori a Cuba erano lavori governativi. Oggi, le statistiche ufficiali dicono che circa un terzo dei cubani sono impiegati privatamente. Ma la proporzione reale è quasi sicuramente più alta.

Nel frattempo, sostiene Gonzalez, il governo ha iniziato a eliminare i sussidi che a lungo definivano la vita cubana. I libri annonari per gli alimenti di base stanno scomparendo e con essi i prezzi sovvenzionati. I costi di cibo e vestiario sono raddoppiati o triplicati a Cuba nell’ultimo anno. I prezzi delle utenze sono aumentati di quattro o cinque volte.

Di conseguenza, molti cubani operano al di fuori della legge, commerciando di tutto, dai vestiti ai rottami metallici o alla benzina rubata allo stato. I cubani chiamano le persone con attività illegali ’bisneros’.

I cubani più anziani rimangono fedeli alla visione dei Castro di Cuba come avamposto antimperialista e antiamericano. Ma slogan rivoluzionari come “socialismo o muerte” – “socialismo o morte” – non risuonano tra i giovani cubani.

La maggior parte dei cubani vuole anche legami più stretti con gli Stati Uniti, secondo un sondaggio del 2015. Dall’adozione lo scorso anno di una moneta unica ancorata al dollaro USA, il denaro americano è ‘come l’oro’ sull’isola. Sono l’embargo degli Stati Uniti e le restrizioni rafforzate dell’ex presidente Donald Trump sui viaggi verso l’isola – non il governo cubano – che impediscono agli americani di spendere i loro dollari sull’isola.

Secondo Gonzalez, i cubani più giovani riconoscono anche i problemi dell’economia pianificata centralmente di Cuba. I cubano-americani, però, hanno ampiamente sostenuto Trump. Recenti sondaggi hanno mostrato che circa il 45% sostiene il mantenimento dell’embargo, in aumento di 10 punti rispetto a due anni fa. Tali sentimenti rendono più difficile per Biden avviare una nuova politica in stile Obama, ma non possono fermare i cambiamenti in atto nella società cubana.