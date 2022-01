Il 12 gennaio 2022 – una data che vivrà nell’ipocrisia – gli Stati membri della NATO hanno dichiarato la loro eroica determinazione a combattere fino all’ultimo per l’Ucraina. Lo hanno fatto rifiutando in effetti le condizioni della Russia per un accordo con l’alleanza, incentrate sulla richiesta che la NATO escludesse un’ulteriore espansione in Ucraina, Georgia e altre ex repubbliche sovietiche.

L’ipocrisia e l’idiozia – per le quali è probabile che gli storici del futuro scuotano la testa per lo smarrimento – risiedono nel fatto che la NATO non ha alcuna reale intenzione di ammettere l’Ucraina, né di combattere la Russia in Ucraina. Sia Washington che Bruxelles lo hanno apertamente escluso. In effetti, la NATO non potrebbe farlo anche se lo volesse. Le forze statunitensi in Europa sono del tutto inadeguate allo scopo, così come ciò che resta degli eserciti britannico e francese.

Nonostante tutta la retorica isterica di politici e giornalisti europei sulla minaccia russa, non è stato fatto né si sta compiendo alcun serio tentativo di rafforzare le forze armate europee; come testimonia il consistente rifiuto della maggior parte degli Stati della NATO, anche di alcuni di quelli più aspramente ostili alla Russia, di aumentare le proprie spese militari al due per cento del PIL.

Il vero deterrente all’azione militare russa contro l’Ucraina risiede nella minaccia di sanzioni economiche fortemente intensificate, un potente deterrente, ma che il Senato degli Stati Uniti sta ora minacciando di buttare via imponendo queste sanzioni in anticipo, quando la Russia non ha ancora intrapreso alcuna azione .

Se il Presidente Putin, e la stessa Russia, fossero le forze dell’aggressività e dell’ambizione istintiva e illimitata che i media occidentali hanno evocato, la minaccia di sanzioni economiche sarebbe inefficace. Fortunatamente, Putin ha sempre operato come uno statista spietato ma anche cauto, freddo e pragmatico. Possiamo ancora sperare che questo continui ad essere il caso.

Spazio al compromesso?

Ma proprio come la NATO ha passato gli ultimi 20 anni assiduamente mettendosi in un angolo con la sua vuota retorica sul mantenere aperta la possibilità di adesione alla NATO per l’Ucraina, così Mosca si sta ora mettendo in un angolo con la sua richiesta apparentemente non negoziabile che gli Stati Uniti Gli Stati e la NATO escludono ufficialmente e categoricamente.

C’è ancora una possibilità che la flessibilità degli Stati Uniti in altre due aree possa scongiurare l’azione militare russa. Il primo è l’impegno della NATO a non schierare nuove forze nei Paesi della NATO vicini ai confini della Russia, in cambio dei limiti russi ai nuovi schieramenti e del ritiro delle truppe ora dispiegate ai confini dell’Ucraina.

Il secondo è il genuino sostegno degli Stati Uniti e dell’Occidente all’accordo di Minsk II sull’autonomia per una regione smilitarizzata del Donbas all’interno dell’Ucraina, e una reale pressione sul governo ucraino affinché lo ammetta. L’autonomia del Donbas all’interno dell’Ucraina rappresenterebbe un serio ostacolo sia per l’Ucraina che aspira all’adesione alla NATO, sia per lo sviluppo di un’Ucraina monoetnica, e risponderebbe quindi indirettamente alle principali preoccupazioni della Russia.

Gli Stati Uniti, tuttavia, ora devono muoversi molto velocemente per offrire questi compromessi. In caso contrario, una nuova guerra sembra sempre più possibile. Questa guerra sarebbe un disastro per tutte le parti interessate: per la NATO, la cui impotenza militare sarebbe crudelmente sottolineata; per la Russia, che subirebbe gravi danni economici e sarebbe costretta a una posizione di dipendenza dalla Cina con gravi implicazioni per il futuro della Russia; e soprattutto per le migliaia di soldati e civili ucraini che perderebbero la vita. In effetti, l’unico Paese che beneficerebbe inequivocabilmente di una simile guerra sarebbe la Cina, e non sapevo che le politiche degli Stati Uniti e della NATO fossero progettate per promuovere gli obiettivi geopolitici di Pechino.

Un serio dibattito sulla vera funzione della NATO

Come risultato di una lunga serie di passi, la NATO oggi è quindi diventata un’organizzazione profondamente lesiva dei reali interessi degli Stati Uniti e dell’Europa. Non deve essere così. Se potesse tornare alla sua funzione fondamentale di ultimo sostegno alla sicurezza dell’Europa occidentale e centrale, può comunque svolgere un ruolo modestamente utile. Per condurre un serio dibattito sul ruolo della NATO, tuttavia, è necessario prima esaminare con onestà lucida e coraggiosa le ragioni per cui i suoi vari Stati membri rimangono così attaccati a un’alleanza il cui scopo originario è scomparso con la fine della guerra fredda.

Le ragioni sono più chiare nel caso degli Stati Uniti. Militarmente, la NATO funziona come Airstrip One (il nome di George Orwell per la Gran Bretagna nel 1984), una base per la proiezione del potere degli Stati Uniti in Eurasia, Medio Oriente e Nord Africa. Alleato a questo è l’influenza che dà all’America su ciò che rimane – per il momento – uno dei tre grandi centri economici del mondo. Il Canada, in quanto inevitabilmente situato nella sfera di influenza americana, fa quello che dice Washington, con l’occasionale strillo di risentimento impotente.

Tra i membri europei della NATO, le motivazioni sono diverse. Il segretariato della NATO esiste per garantire la propria esistenza, con tutti i mezzi necessari. Alcuni degli europei dell’est soffrono di una comprensibile paranoia nei confronti della Russia a causa delle loro passate sofferenze per mano di Mosca, anche se, come con il nostro atteggiamento verso qualsiasi vittima di reato, non dovremmo confondere la compassione per le loro passate sofferenze con l’accettazione della conseguente paranoia come razionale. Per quanto riguarda la Turchia, è ancora nella NATO in parte per evitare che diventi ancora più un nemico, e in parte per la difficoltà procedurale di cacciarla fuori.

La Gran Bretagna sostiene la NATO essenzialmente come parte dell’alleanza con gli Stati Uniti, che consente a Londra di presentarsi come una grande potenza sulla scena mondiale cavalcando sulle spalle dell’America. La Francia lo fa più o meno per lo stesso motivo, con la differenza che mentre gli interessi della Gran Bretagna in questo hanno quasi interamente a che fare con l’immagine di sé nazionale, la Francia ha bisogno dell’alleanza degli Stati Uniti per una ragione molto concreta: la crescente necessità del sostegno militare degli Stati Uniti per mantenere sfera di influenza nell’Africa francofona e combattere le insurrezioni islamiste lì.

Per quanto riguarda gli altri membri della NATO dell’Europa occidentale, la ragione essenziale della loro adesione all’alleanza è la paura – la paura della Russia – ma soprattutto la paura gli uni degli altri e di se stessi. Gran parte di ciò è dovuto alla seconda guerra mondiale e alla facilità con cui una serie di paesi si è arresa alla Germania, mentre nel caso della Germania c’è ancora un grado in cui temono se stessi.

Una nuova e disastrosa svolta ai timori europei è stata data dal vergognoso fallimento europeo nella guerra in Bosnia dei primi anni ’90. Ciò ha lasciato negli europei la profonda sensazione (apertamente riconosciuta dai funzionari tedeschi in privato) di non poter risolvere nemmeno quelli che (in termini militari) sono piccoli problemi nel loro stesso continente senza il pieno coinvolgimento degli Stati Uniti, garantito dalla NATO. E infine, naturalmente, la presenza militare americana come parte della NATO risparmia agli europei le spese militari e le dolorose riforme militari che dovrebbero intraprendere se dovessero assumersi la responsabilità della propria sicurezza.

Questi motivi possono essere leggermente spregevoli, ma sono almeno modesti e razionali. Il problema è che sono stati assorbiti da altre due ambizioni per nulla modeste e razionali. Il primo è il desiderio degli Stati Uniti di un’egemonia universale, compreso il diritto di dettare i sistemi politici di altri paesi e quale influenza potranno possedere oltre i propri confini.

Il secondo è la convinzione delle élite europee nell’Unione Europea come una sorta di superpotenza morale, che si espande per abbracciare l’intera Europa (senza la Russia ovviamente) e che dà al mondo un esempio di internazionalismo liberale; ma una superpotenza militarmente impotente che fa affidamento per la sicurezza sugli Stati Uniti, tramite la NATO.

Questi progetti sono ora palesemente falliti. Il progetto statunitense per l’egemonia globale universale è stato frantumato da Iraq, Afghanistan, Libia e soprattutto dall’ascesa economica della Cina. Il progetto europeo è stato respinto da un gran numero di europei; e l’incapacità di stabilire una democrazia liberale stabile nell’Europa orientale e nei Balcani rende eccezionalmente improbabile che l’UE pianifichi seriamente di estendere l’adesione all’Ucraina nel prossimo futuro.

Se possiamo riconoscere questo fallimento e tornare a una visione più modesta di noi stessi e del nostro ruolo nel mondo, possiamo anche abbandonare la falsa e ipocrita promessa di un’ulteriore espansione della NATO e cercare una relazione ragionevolmente cooperativa con la Russia. Oppure possiamo continuare a vivere nel nostro mondo di finzione, anche se i mondi di finzione hanno un modo di essere sconvolti da dure realtà.