Si sta aprendo un divario tra gli ucraini ei loro sostenitori occidentali. Questi ultimi cercano di promuovere la pace in quanto tale anche se richiede enormi sacrifici da parte dell’Ucraina, ma gli ucraini, dice Svetlana Chunikhina, vogliono la pace “ma non a qualsiasi prezzo, compreso il prezzo delle concessioni territoriali o della capitolazione”.

“Ora, dopo i crimini bestiali dei soldati russi sul territorio del nostro Paese, dopo tutte le distruzioni e tutte le vittime, afferma il vicepresidente dell’Associazione ucraina degli psicologi politici, “per loro non si può parlare in generale di pace sulle condizioni dell’aggressore”.

Gli ucraini “vogliono una vittoria completa e incondizionata sull’esercito nemico”, afferma Chunikhina, un’opinione del tutto naturale dato che il loro paese è stato invaso e che avrebbe caratterizzato il pensiero della maggior parte delle persone di buona volontà in un’era pre-nucleare ma non lo fa più.

Invece, poiché la Russia ha armi nucleari e poiché Vladimir Putin ha minacciato di usarle, analisti, diplomatici e politici occidentali si sono concentrati sul raggiungimento della pace piuttosto che sulla sconfitta dell’aggressore, temendo che fare qualsiasi cosa che possa minacciare tale esito porti Putin a mettere il mondo sulla buona strada per Armageddon.

Ma se gli ucraini si sentono come dice Chunikhina, ed è sia naturale che supportato dalle prove esistenti, prima o poi gli ucraini avranno un problema con coloro che sostengono che devono sacrificare parte del loro territorio, della loro sovranità o delle loro libertà per evitare una guerra più ampia.

È probabile che questa differenza di prospettiva già evidente in alcune occasioni diventi sempre più importante nelle conversazioni tra Kiev e le capitali occidentali, soprattutto quando i crimini russi contro l’umanità in Ucraina aumentano e gli ucraini diventano ancora più convinti che la Russia debba essere sconfitta piuttosto che placata.

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data.

Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi.

Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento.

L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma.

Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro.

In molti ti chiedono di donare per sostenerli.

Noi no.

Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione.

Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra.

Entra nel club L'Indro con la nostra Membership