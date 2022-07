Al vertice della scorsa settimana a Gedda, in Arabia Saudita, il Presidente Joe Biden ha cercato di rassicurare il suo pubblico sull’attenzione degli Stati Uniti al Medio Oriente dichiarando: «Non ci allontaneremo e lasceremo un vuoto che verrà riempito da Cina, Russia o Iran». La metafora del vuoto applicata alle relazioni internazionali ha sempre avuto grossi problemi, soprattutto nell’ignorare come gli interventi stranieri in qualsiasi regione abbiano almeno la stessa probabilità di essere una reazione assertiva all’intervento di qualcun altro, piuttosto che il riempimento di un vuoto.

Gli Stati Uniti dovrebbero saperlo, visto come spesso sono stati il reattore in situazioni del genere. Ad esempio, la Marina degli Stati Uniti conduce operazioni di ‘libertà di navigazione’ nel Mar Cinese Meridionale non perché vi fosse stato lasciato un vuoto, ma perché la Cina aveva condotto le proprie operazioni militari assertive nell’area.

Lo stesso viaggio durante il quale il signor Biden ha fatto la sua osservazione illustra ulteriormente il punto. Il viaggio trasudava ostilità nei confronti dell’Iran, con Biden che parlava della sua volontà di usare la forza militare contro l’Iran. Il tema principale del viaggio è stata la promozione da parte degli Stati Uniti di relazioni più strette tra Israele e gli Stati arabi del Golfo, una relazione che èun’alleanza militare anti-Iran, di cui un membro sta già conducendo una guerra clandestina contro l’Iran e minaccia regolarmente di farla palese. Così minacciato, l’Iran cerca naturalmente di rispondere.

Uno dei modi in cui risponde è allearsi con potenze esterne che sono esse stesse avversarie degli Stati Uniti, o che hanno acquisito quell’etichetta perché Washington le descrive come tali. Negli ultimi anni l’Iran ha notevolmente rafforzato le sue relazioni economiche e di sicurezza con la Cina, nonostante la scarsità di legami ideologici o culturali o di valori condivisi. L’ Iran si unisce alla Shanghai Cooperation Organization, un allineamento eurasiatico in cui Cina e Russia sono i due membri dominanti. Quasi a sottolineare il punto per una questione di tempismo e non solo di sostanza, il Presidente russo Vladimir Putin ha scelto questo momento, sulla scia del viaggio di Biden in Medio Oriente, per recarsi a Teheran per coltivare le relazioni tra Russia e Iran.

Il consigliere per la sicurezza nazionale di Biden, Jake Sullivan, ha introdotto un ulteriore punto dati sostenendo che l’Iran venderà droni per uso militare alla Russia. Sullivan potrebbe aver ampliato un po’ le informazioni disponibili per migliorare il messaggio anti-Iran dell’Amministrazione al pubblico del Medio Oriente, alla vigilia del viaggio di Biden nella regione. Ma i rapporti successivi suggeriscono che la storia potrebbe avere validità, anche se le esportazioni postulate vanno nella direzione opposta rispetto alla maggior parte delle vendite di armi che coinvolgono la Russia.

Le teorie fisiche sulla natura che detestano il vuoto funzionano bene nel descrivere come si comportano fenomeni fisici, come i gas negli spazi chiusi. Ma una guida migliore su come si comportano le Nazioni è la teoria delle relazioni internazionali,specialmente di tipo realista, in cui il concetto di controbilanciamento per rispondere alle minacce percepite è centrale. Il bilanciamento potrebbe riunire stati che sono a mezzo globo di distanza e hanno poco in comune al di là dell’animosità e delle sanzioni degli Stati Uniti, come Russia e Venezuela, che si sono alleati al di là delle questioni petrolifere e hanno accettato di scambiare visite di navi da guerra.

In alcuni casi, le alleanze basate sulla condivisione dell’ostilità degli Stati Uniti,superano una significativa ostilità storica tra gli stessi alleati.

Questo è vero per le relazioni tra Russia e Cina, dove le differenze economiche, demografiche e ideologiche di lunga data hanno causato attriti così gravi da sfociare persino in una guerra aperta. Nonostante questo background, il bisogno percepito di contrastare gli Stati Uniti ha portato i presidenti di Cina e Russia a dichiarare, all’inizio di quest’anno, un’amicizia ‘senza limiti’. L’alleanza è finora sopravvissuta anche alla guerra russa in Ucraina, fonte di grande disagio per la Cina nel violare direttamente il mantra cinese sulla non interferenza negli affari interni delle altre Nazioni.

Una situazione simile prevale tra Russia e Iran, con uno sfondo storico di competizione per il territorio e influenza tra l’Impero russo e la Persia. L’Unione Sovietica ha occupato il terzo settentrionale dell’Iran durante la seconda guerra mondiale e ha causato una crisi quando si è rifiutata di lasciare il territorio per un altro anno. Russia e Iran competono oggi per l’influenza in Asia centrale e competono anche nella ricerca di mercati per il petrolio. Nonostante tutto questo, il fatto che entrambi siano ‘bestie nere’ degli Stati Uniti li unisce.

Un errore fin troppo comune è percepire il comportamento dei propri avversari come in qualche modo radicato nella loro natura, e non essere, invece, una reazione alle proprie politiche e condotte. Commettendo questo errore, gli Stati Uniti, tra le altre conseguenze, incoraggiano gli avversari a unirsi e quindi a opporsi agli interessi statunitensi in modo più efficace.