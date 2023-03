Gli Stati Uniti non possono salvare Taiwan dall’Honduras

Il 14 marzo, il Presidente dell’Honduras Xiomara Castro ha annunciato che sta prendendo provvedimenti per avviare relazioni diplomatiche ufficiali con la Cina, una mossa che reciderebbe i legami con Taiwan. L’Honduras è uno dei soli 14 Paesi che riconosce ancora diplomaticamente Taipei rispetto a Pechino, ma ora sembra destinato a cambiare.

La situazione diplomatica di Taiwan è peggiorata da quando la presidente Tsai Ing-wen si è insediata nel 2016. Durante la sua prima presidenza, sette paesi avevano interrotto le relazioni con Taipei a favore di Pechino. In risposta, nel settembre 2018, gli Stati Uniti hanno richiamato i loro massimi diplomatici nella Repubblica Dominicana, El Salvador e Panama per la decisione di questi paesi di non riconoscere più Taiwan.

Da quando Tsai è stato rieletta l’11 gennaio 2020, la campagna diplomatica e di pubbliche relazioni di Taipei ha attirato l’attenzione di Pechino, che ha liquidato il tentativo come un tentativo di “cercare l’indipendenza con il pretesto della pandemia”. Il 9 dicembre 2021, il Nicaragua ha annunciato la rottura delle relazioni diplomatiche con Taiwan a favore della Cina. L’opinione pubblica taiwanese ha risposto con freddezza, soprattutto a causa dell’“effetto rana bollente” creato dal governo di Tsai.

Il presidente nicaraguense Daniel Ortega ha chiesto a Taiwan di evacuare tutto il personale entro il 23 dicembre. Successivamente, Taiwan è stata costretta a donare frettolosamente l’ex ambasciata all’arcidiocesi cattolica romana di Managua. Ulteriori danni collaterali seguirono quando il Nicaragua confiscò e diede alla Cina i terreni che un tempo ospitavano l’ambasciata taiwanese. Taiwan ha condannato il Nicaragua per aver sequestrato i suoi beni diplomatici e averli trasferiti a Pechino.

Cambiamenti di regime che interessano la diplomazia di Taiwan

Il cambio di presidenti porta diverse ideologie e obiettivi politici a Taiwan e in tutta l’America centrale, decidendo se i paesi rimangono alleati di Taipei o Pechino. A Taiwan, durante gli otto anni del mandato di Ma Ying-jeou (2008-2016), nessun paese dell’America centrale ha cambiato squadra a favore di Pechino, ad eccezione del ripristino delle relazioni diplomatiche tra Cina e Gambia il 17 marzo 2016. Questo è abbastanza diverso da Tsai Ing- la scarsa prestazione diplomatica di Wen.

In America centrale, El Salvador è l’esempio per eccellenza del trend. Dopo essere passato da Taipei a Pechino nel 2018, l’allora presidente Salvador Sanchez Ceren, ex membro del Fronte di liberazione nazionale (FMLN) di sinistra Farabundo Martí, ha detto che il suo governo era certo che “era un passo nella giusta direzione” che corrisponde a ” le tendenze inevitabili del nostro tempo”.

Un altro esempio dal successore di Sanchez, Nayib Bukele, che ha approfondito i rapporti con la Cina. Mary Anastasia O’Grady, editorialista del Wall Street Journal, ha avvertito che “anche l’abile Tom Shannon non è stato in grado di far risplendere l’immagine offuscata di Nayib Bukele all’interno del Beltway. Il guaio è che mentre l’ex diplomatico americano ha sudato per la causa nel circuito dei pranzi e dei cocktail di Washington, Bukele ha corteggiato la Cina e ha fatto piedino con le organizzazioni criminali transnazionali.

Negli Stati Uniti, sebbene l’ascesa della Cina fosse stata una preoccupazione delle amministrazioni Bush e Obama, è stata l’amministrazione Trump a trasformare davvero l’intera narrativa. Il suo rapporto sulla strategia di sicurezza nazionale, pubblicato un mese dopo la visita di Trump in Cina nel 2017, ha cambiato il linguaggio del governo sulla Cina da quello di “partner strategico” a quello di “concorrente strategico”.

Da quando il presidente Biden ha preso il timone, nulla è cambiato radicalmente per quanto riguarda la competizione USA-Cina. Sebbene Taiwan potesse navigare senza problemi diplomaticamente con gli Stati Uniti come protettore; una volta contro le onde, non poteva avanzare e poteva anche capovolgersi.

Nel gennaio 2022, i registri delle lobby straniere hanno mostrato che il Guatemala aveva pagato Brian Ballard, uno dei principali sostenitori dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, $ 900.000 per cercare influenza con i funzionari statunitensi. Questo insolito contratto di lobbying, datato 12 gennaio, è stato pagato da Taiwan. Non solo è insolito che un governo paghi le tasse per esercitare pressioni su un altro, ma è problematico per due motivi.

In primo luogo, la diplomazia del libretto degli assegni di Taipei è pronta per una resa dei conti con l’agenda anticorruzione di Washington. Il Guatemala non è stato invitato a partecipare al vertice per la democrazia nel dicembre 2021 a causa del suo ostacolo al principale obiettivo della politica estera degli Stati Uniti. In secondo luogo, il contratto è stato firmato da Alfonso Quiñónez, ambasciatore del Guatemala negli Stati Uniti, e Brian Ballard, presidente dell’omonima società di lobbying e alleato di lunga data di Trump. Sembra che Taiwan abbia iniziato a fare offerte per la campagna di Trump nel 2024. Biden non dovrebbe salvare Taiwan dall’America centrale se Taiwan non serve i propri interessi.

Al Summit delle Americhe tenutosi a Los Angeles lo scorso giugno, il presidente dell’Honduras Xiomara Castro, insieme ad altri quattro presidenti latinoamericani, non ha partecipato perché Cuba, Venezuela e Nicaragua non erano stati invitati. È comprensibile perché, nel giugno 2009, suo marito Manuel Zelaya è stato imbarcato su un aereo diretto in Costa Rica, che si è fermato per fare rifornimento a Soto Cano. Soto Cano è una base aerea honduregna che ospita 600 soldati statunitensi. Nel prossimo futuro, Washington potrebbe mantenere Soto Cano come ultima base militare statunitense in America Latina, ma difficilmente potrà impedire all’Honduras di passare da Taipei a Pechino.