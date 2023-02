Gli Stati Uniti hanno bisogno di una politica ferma sull’Iran

Gli Stati Uniti dovrebbero adottare una politica Iran-Russia più ferma, che affronti adeguatamente la partnership in rapida crescita tra il regime iraniano e Mosca su più fronti, compresi quelli militare, strategico, nucleare ed economico.

Sfortunatamente, la politica dell’amministrazione Biden riguardo ai legami Iran-Russia sembra aver incoraggiato, o facilitato, la strada per avvicinare Teheran e Mosca. Ad esempio, di recente, l’amministrazione Biden ha rinnovato una serie di rinunce alle sanzioni; queste sanzioni consentiranno all’establishment teocratico di Iran e Russia di cooperare tra loro riguardo al programma nucleare di Teheran presso gli impianti di arricchimento iraniani.

Apparentemente, le deroghe sono state autorizzate dal Segretario di Stato americano Antony Blinken “il 31 gennaio, ma il Congresso non è stato informato della decisione fino alla fine del 3 febbraio, dopo che il Free Beacon ha iniziato a fare indagini sulle esenzioni. Alte fonti del Congresso hanno affermato che l’amministrazione Biden sta cercando di nascondere le rinunce alle sanzioni sotto il tappeto tra le rinnovate preoccupazioni per l’alleanza militare tra Iran e Russia”, secondo il Beacon.

Vale la pena notare che Teheran e Mosca hanno precedentemente lavorato insieme per costruire diversi reattori nucleari in Iran e far progredire la tecnologia nucleare del regime.

L’amministrazione Biden sta inviando un messaggio ai leader iraniani e alla Russia che Washington è davvero favorevole a rilanciare il nuovo accordo nucleare. Il fedele alleato dell’Iran, la Russia, gioca un ruolo chiave nell’accordo sul nucleare iraniano di Biden. Secondo quanto riferito, l’accordo consentirà a Mosca di incassare un contratto da 10 miliardi di dollari per espandere l’infrastruttura nucleare iraniana.

Blinken in precedenza aveva chiarito ai legislatori statunitensi che l’amministrazione Biden non ostacolerebbe la Russia a incassare il contratto da 10 miliardi di dollari e la cooperazione nucleare Russia-Iran. E il portavoce del Dipartimento di Stato, Ned Price, ha ribadito formalmente la posizione dell’amministrazione Biden sottolineando: “Noi, ovviamente, non sanzioneremmo la partecipazione russa a progetti nucleari che fanno parte della ripresa della piena attuazione del JCPOA”.

Inoltre, a parte la questione nucleare, l’amministrazione Biden deve ancora adottare una politica più forte rispetto ai crescenti legami militari tra Iran e Russia. Come ha sottolineato il ministro della Difesa britannico Ben Wallace al parlamento britannico in merito al conflitto Russia-Ucraina: “L’Iran è diventato uno dei principali sostenitori militari della Russia”.

Invece di limitarsi a spedire i suoi droni, l’Iran sta progettando di creare una catena di montaggio di droni in Russia per aiutare Mosca nella sua guerra contro l’Ucraina. Una delegazione iraniana di alto livello ha recentemente visitato la Russia, guidata da Brig. Il generale Abdollah Mehrabi, capo dell’Organizzazione della Jihad per la ricerca e l’autosufficienza della forza aerospaziale del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, e Ghassem Damavandian, l’amministratore delegato dell’industria aeronautica iraniana di Quds.

Secondo un recente rapporto del Wall Street Journal, il regime iraniano e la Russia stanno andando avanti “con piani per costruire una nuova fabbrica in Russia che potrebbe produrre almeno 6.000 droni di progettazione iraniana per la guerra in Ucraina, l’ultimo segno di un approfondimento cooperazione tra le due nazioni, hanno affermato funzionari di un paese allineato con gli Stati Uniti. Come parte della loro emergente alleanza militare, hanno detto i funzionari, una delegazione iraniana di alto livello è volata in Russia all’inizio di gennaio per visitare il sito pianificato per la fabbrica e definire i dettagli per far funzionare il progetto.

Militarmente parlando, la Russia si sta anche muovendo per fornire attrezzature militari avanzate al regime iraniano, inclusi sistemi di difesa aerea, aerei da combattimento ed elicotteri.

Questo probabilmente renderà il regime, che è il principale stato sostenitore mondiale del terrorismo, uno stato più forte, più bellicoso ed espansionista. Secondo quanto riferito, i russi addestreranno i piloti iraniani su come utilizzare il jet da combattimento Su-35. Anche il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ha recentemente riconosciuto che la Russia stava offrendo all’Iran “un livello senza precedenti di supporto militare e tecnico che sta trasformando la loro relazione in una vera e propria partnership di difesa”. Per quanto riguarda i caccia russi Su-35, Kirby ha avvertito che questi aerei da combattimento “rafforzerebbero in modo significativo l’aviazione iraniana rispetto ai suoi vicini regionali”.

Colpito da sanzioni finanziarie draconiane, il regime iraniano sta anche tentando di eludere le sanzioni, aumentare le sue entrate e creare un’economia a prova di sanzioni rafforzando le sue relazioni con la Russia. Secondo un recente rapporto di Bloomberg: “La Russia e l’Iran stanno costruendo una nuova rotta commerciale transcontinentale che si estende dal confine orientale dell’Europa all’Oceano Indiano, un passaggio di 3.000 km (1.860 miglia) che è al di là della portata di qualsiasi intervento straniero .

“I due Paesi stanno spendendo miliardi di dollari per accelerare la consegna dei carichi lungo i fiumi e le ferrovie collegate dal Mar Caspio. I dati di tracciamento delle navi compilati da Bloomberg mostrano dozzine di navi russe e iraniane, comprese alcune soggette a sanzioni, che già percorrono la rotta.

In poche parole, l’amministrazione Biden ha bisogno di una politica più ferma per contrastare i crescenti legami militari e nucleari tra il regime iraniano e la Russia.