Con l’apatica approvazione, nel mese scorso, di un referendum costituzionale che ha consolidato i poteri incontrollati del Presidente Kais Saied, la Tunisia ha confermato il suo status ignominioso come la più grande delusione della Primavera araba, essendo passata da una storia di successo democratico a una dittatura in poco più di un decennio.

Mentre analisti e commentatori lamentano la perdita della democrazia tunisina, vale la pena esaminare se l’arretramento della Tunisia sia una ‘autocrazia che si autoavvera’ e come questa regressione indichi i rischi e i passi falsi della politica estera di Washington che dà priorità alla democratizzazione.

Un anno dopo che il Presidente tunisino Kais Saied aveva destituito il Parlamento e il suo Primo Ministro, il 25 luglio ha tenuto un referendum su una nuova Costituzione che è stata liquidata come una farsa sia dal popolo che dai politici. Il processo ‘consultivo‘ di 10 settimane pre-referendum è stato ampiamente ignorato, coinvolgendo poco più di 500.000 partecipanti, di cui meno del 40 per cento ha effettivamente votato a favore della stesura di una nuova Costituzione.

Un certo numero di attori civici e politici, tra cui il National Salvation Front (Fronte di salvezza nazionale), l’UGTT (Union générale tunisienne du travail) e altri partiti minori, hanno pubblicizzato la loro decisione di boicottare il referendum, che, pur ricevendo quasi il 95% dei voti a favore, ha avuto circa il 27% di affluenza alle urne, secondo quanto riferito inferiore a quello per le elezioni comunali impopolari. Un mandato questo non lo era.

Per quanto antidemocratico fosse questo processo, non è emerso dalle ceneri di una democrazia perfetta. Per anni, nonostante la disattenzione o la propensione dell’Occidente a commenti elogiativi,i tunisini hanno vissuto in una democrazia non reattiva che aveva peggiorato, non migliorato, la vita di molti.

Prima della crisi finanziaria globale del 2008, la disoccupazione era in rapido declino; l’inizio della Primavera Araba ha esacerbato la sua recente ascesa. Nonostante un decennio di democrazia, la disoccupazione è a livelli mai visti dalla fine degli anni ’90. Il lodato sistema educativo tunisino, che spinge molti laureati a lavorare meglio all’estero, mostra un indebolimento a livello primario e secondario. Come ci hanno raccontato diversi intervistati durante un recente viaggio di ricerca in Tunisia, la scelta di rimanere in Tunisia porta con sé la domanda in più se educare i propri figli nel sistema.

Ci sono una miriade di ragioni per la non reattività del governo, ma alcune derivano dalle decisioni di finanziamento che Washington ha preso prima e dopo la Primavera Araba, così come da chi attualmente piega le orecchie dei politici statunitensi.

Nel caso di tutto il sostegno alla democratizzazione, è importante riconoscere che il potere dell’influenza statunitense sarà sempre meno impattante delle dinamiche del Paese in questione. Quando si tratta del sostegno di Washington alla democratizzazione in Medio Oriente, il processo è ostacolato da richieste contrastanti: gli interessi di sicurezza degli Stati Uniti, in particolare il terrorismo e l’ascesa dell’ISIS; necessità di controbilanciare i poteri regionali e le economie.

Nel 2006, mentre l’allora Segretario di Stato Condoleeza Rice sollecitava la democrazia in Medio Oriente, circa il 97% degli aiuti statunitensi alla Tunisia erano militari.

Il rapporto tra spesa militare ed economica è cambiato solo nel 2012, dopo la Primavera araba. Anche allora, il 70 percento dell’assistenza era legato alla difesa. Il Presidente Obama non ha ufficialmente sostenuto le aspirazioni democratiche dei manifestanti tunisini fino a quando il presidente Ben Ali non è fuggito dal paese.

Non sorprende, quindi, che durante il nostro recente viaggio abbiamo sentito spesso dai tunisini dire che non erano pronti per la democrazia. Molti hanno apprezzato la libertà di espressione e l’apertura che sono derivate dalla transizione democratica, ma non si sono sentiti molto esperti dei meccanismi di gestione di un Paese attraverso processi democratici.

Di maggiore rilievo è stato il cinismo con cui molti vedevano la promessa della democrazia, vedendola come l’obiettivo dell’élite politica, ma non come un sistema in grado di mantenere. In effetti, tra i tanti politici, imprenditori e leader della società civile che abbiamo intervistato, i più preoccupati per la perdita della democrazia sono stati i responsabili della sua perdita. Incluso il partito Ennahdha, che ha guidato il Paese durante l’ultimo decennio di progressi falliti, e membri del Parlamento ora sciolto che hanno ammesso la loro incapacità di attuare riforme significative per le persone.

Ci sono diversi fattori che incidono. Da un lato, la classe politica tunisina non aveva un’adeguata comprensione o incentivo ad operare in modo veramente democratico.

I finanziamenti post-rivoluzione degli Stati Uniti sono stati di scarso aiuto. Dei 277 milioni di dollari di aiuti andati alla Tunisia nel 2020, oltre il 40% è andato a due attività principali: una nel settore della difesa e una incentrata sulla crescita economica.

La terza più grande attività in termini di finanziamento complessivo è andata al programma di responsabilità, decentramento e municipalità efficaci di USAID Tunisia. Il progetto promuove il miglioramento della raccolta dei rifiuti, del traffico e delle strade, dell’illuminazione pubblica e di altre esigenze infrastrutturali che sono indubbiamente importanti. E per essere onesti, c’è una buona dose di reattività democratica incorporata in un progetto che promuove l’impegno e il decentramento dei cittadini. Tuttavia, sarebbe stato incoraggiante vedere alcuni programmi educativi palesi incentrati sui dadi e bulloni della democrazia.

Un altro fattore critico è la fedeltà di Washington alla democrazia per il bene della democrazia.

Abbiamo sentito come le persone in tutto il Paese detestassero il Partito Ennahdha per non aver mantenuto la promessa del periodo post-rivoluzione. Dopo aver incontrato il fondatore di Ennahdha, Rached Ghannouchi, abbiamo anche sperimentato come le sue idee e i suoi ideali possano essere seducenti per gli americani desiderosi di avere successo nella ‘democrazia più promettente del mondo arabo’. Anche Ennahdha lo sa, poiché hanno lavorato con importanti società di pubbliche relazioni e lobby per raggiungere Capitol Hill e influenti think tank e pubblicazioni, essenzialmente per dire loro cosa volevano sentire.

Il problema è che nessun linguaggio altezzoso può cambiare il fatto che molti tunisini hanno visto il loro decennio di democrazia come insensibile e inadeguato alla loro situazione. Questa discrepanza tra gli obiettivi democratici degli Stati Uniti e le voci delle persone che sperano di aiutare a ‘democratizzare‘ dovrebbe essere un segnale di avvertimento per i responsabili politici di Washington.

Il mondo è a un punto critico nelle sue linee di tendenza geopolitiche. Il Presidente Biden aveva ragione quando ha denunciato la lotta tra democrazie e autocrazie. Il punto in cui gli Stati Uniti, e alcuni dei suoi alleati democratici, si smarriscono, è come preservare ed espandere la cerchia delle democrazie attuali.

Per prima cosa, l’apertura dell’Amministrazione Biden nel dare priorità ai diritti umani e ai valori democratici corre sempre il rischio di scontrarsi con altri interessi, compresi quelli della sicurezza e quelli economici, lasciando dietro di sé una scia di ipocrisia. Il recente viaggio cappello in mano del Presidente Biden in Arabia Saudita per cercare un agio nei mercati petroliferi globali è un esempio calzante.

In secondo luogo, aspettarsi che altri Paesi siano all’altezza degli ideali democratici di Washington quando, in realtà, molti governi e alcuni dei loro cittadini non vogliono lo stesso sistema, è un approccio intrinsecamente antidemocratico. Il recente Vertice delle Americhe, che il Messico, tra gli altri, ha boicottato, in risposta al fatto che gli Stati Uniti non hanno invitato Cuba, Nicaragua e Venezuela, è un esempio recente del modo in cuiconcentrarsi sull’idealismo rispetto al pragmatismo può minare un’agenda e rafforzare il comportamento antidemocratico. Adottare un approccio così alto può funzionare quando gli Stati Uniti hanno l’imperativo economico e morale. Tuttavia, con l’indebolimento della democrazia interna e il calo del peso economico degli Stati Uniti nella regione, tali misure di esclusione rischiano di ritorcersi contro.

I tunisini sono ora alle prese con il fatto di essere tornati al governo autocratico e la dura realtà che l’uomo che molti avevano sperato avrebbe riportato l’ordine tanto necessario al Paese potrebbe non essere in grado di farlo. La popolarità di Kais Saied è crollata nell’ultimo anno; tuttavia, non ci sono nemmeno proteste diffuse contro di lui.

Con molti a Washington che chiedono di tagliare gli aiuti o di prevedere un futuro prestito del FMI su riforme politiche e non solo economiche, gli Stati Uniti rischiano di perdere non solo l’influenza che hanno sul governo tunisino, ma anche sul popolo. Sarà il popolo a soffrire di più se la crisi economica tunisina diventerà una pedina nella lotta di Washington per una soluzione alla crisi della democrazia. Ed è improbabile che la sofferenza generi buoni sentimenti riguardo all’approccio degli Stati Uniti alla democrazia.