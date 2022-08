Quando gli Stati Uniti hanno iniziato ad aiutare l’Ucraina a difendersi da una Russia aggressiva, nel 2014, Vladimir Putin ha risposto espandendo l’influenza di Mosca in America Latina.

L’obiettivo principale di Putin era quello di minare l’influenza di Washington in una regione spesso definita come il cortile degli Stati Uniti, ma ha anche cercato di ridurre la fiducia nelle istituzioni democratiche dei partner regionali, distogliere l’attenzione degli Stati Uniti più vicino ai propri confini e di ottenere l’accesso a nuovi mercati e risorse naturali.

La crescente influenza della Russia si è riflessa nella sua presenza militare in Nicaragua, Venezuela e Cuba, probabilmente i Paesi dell’emisfero più ostili a Washington.

La distribuzione anticipata dei vaccini russi contro lo Sputnik in gran parte della regione alle prese con la pandemia di COVID-19 ha sicuramente aiutato gli sforzi di Putin.

La Russia ha anche compiuto notevoli tentativi per sostituire i Paesi occidentali come principali fornitori di armi nella regione.

Eppure, forse il segno più importante della crescente influenza russa è arrivato all’inizio di quest’anno, quando alcuni leader latinoamericani sia di destra che di sinistra non sono riusciti a condannare l’invasione dell’Ucraina da parte di Putin nonostante la sensibilità della regione stessa nei confronti di interventi militari stranieri indesiderati.

Mentre l’influenza russa sembra essere in aumento in America Latina, gli Stati Uniti non dovrebbero reagire in modo eccessivo.

A breve termine, l’influenza russa nella regione è limitata. Ma a lungo termine, gli Stati Uniti devono agire in modo più deciso per contrastare i tentativi russi di minare i partenariati statunitensi nell’emisfero occidentale. Può farlo dimostrando un impegno a lungo termine per il benessere della regione attraverso iniziative proattive e cooperative volte a mitigare le sfide condivise, come il cambiamento climatico e la tratta di esseri umani, nonché attraverso un’attenta diplomazia con i partner latinoamericani. La strategia di Washington in America Latina non può basarsi esclusivamente sulla lotta all’influenza russa e cinese sul territorio; invece, le politiche statunitensi devono mostrare un senso di preoccupazione e interesse per la regione in sé.

Nonostante il rinnovo da parte della Russia di alcune tattiche della Guerra Fredda in America Latina, le azioni di Putin sono più un gioco geopolitico che una seria minaccia per gli interessi statunitensi, che si basano sul fatto che gli Stati Uniti rimangano il partner preferito nell’emisfero. Sono più retorica che realtà.

A differenza della Guerra Fredda, la Russia non ha alcun tipo di legame ideologico con i suoi partner regionali. Ciò che li tiene uniti a livello ideologico è che, a differenza degli Stati Uniti in molti momenti, la Russia non richiede che i suoi partner latinoamericani siano politicamente ed economicamente allineati con Mosca. Inoltre, Putin ha trovato partnership con regimi di destra timorosi della democrazia e governi di sinistra sospettosi della leadership statunitense, specialmente nell’emisfero occidentale.

Anche l’affidabilità della Russia nella regione è stata messa in discussione in più di un modo. Con le sanzioni secondarie che le Nazioni occidentali hanno imposto alla Russia in seguito all’invasione dell’Ucraina nel 2022, è più difficile e potenzialmente più rischioso per le aziende latinoamericane fare affari con la Russia. La relativa inefficacia del vaccino russo contro il COVID, SPUTNIK 5 rispetto ai vaccini occidentali, ha anche sollevato dubbi sulla sua reputazione di alleato.

Anche il fatto che le forze russe siano schierate a Cuba, Nicaragua e Venezuela può destare preoccupazione.

Nel gennaio 2022, il viceministro degli Esteri Sergey Ryabkov ha suggerito che la Russia potrebbe inviare più forze militari in Venezuela o Cuba. Più recentemente, la Russia ha dispiegato equipaggiamenti e truppe militari, compresi mercenari russi del gruppo Wagner, per fornire assistenza al leader venezuelano, Nicolás Maduro. Ha costruito GLONASS, un sistema satellitare di navigazione globale per scopi di tracciamento di utenti militari e civili, con circa quattro basi di tracciamento in Brasile, una in Nicaragua situata adiacente all‘ambasciata americana a Managua e una base che si dice si trovi a Cuba.

Sebbene le azioni militari della Russia nell’emisfero siano certamente preoccupanti, hanno una portata limitata. Per prima cosa, le forze russe sono vulnerabili data l’instabilità dei Paesi in cui sono presenti, così come la loro distanza da Mosca. E anche se la Russia ha tentato di espandere il suo ruolo di fornitore regionale di armi, ha lottato per sostituire il dominio degli Stati Uniti e dell’Europa su questo mercato.

Ciò che può essere più certo è questo: l’espansione dell’influenza russa nella regione è il risultato diretto del relativo disinteresse degli Stati Uniti per l’America Latina. Date le immense risorse politiche ed economiche di Washington (oltre ai potenziali sforzi combinati con organizzazioni private o non governative), non ci vorrebbe molto sforzo da parte dei politici statunitensi per contrastare l’influenza russa nell’emisfero occidentale.

Forse la domanda più significativa è se gli Stati Uniti siano disposti o meno a dedicare la propria attenzione alla regione a lungo termine. La tendenza di Washington a concentrarsi solo sull’America Latina quando ‘il gioco si fa duro’ suggerisce una visione più pessimistica di come l’influenza russa in America Latina potrebbe espandersi a lungo termine se Washington continua a relegare le sue relazioni emisferiche in secondo piano.

Gli Stati Uniti hanno bisogno di una revisione su vasta scala delle loro politiche in America Latina. Un impegno più solido con le Nazioni della regione, indipendentemente dalle loro tendenze ideologiche, deve essere al centro della strategia di Washington.

Il Summit delle Americhe dello scorso giugno a Los Angeles ha dimostrato quanto lavoro devono fare gli Stati Uniti per stabilire legami diplomatici più forti con i loro partner regionali. Alcuni Paesi non sono stati invitati al Vertice perché gli Stati Uniti si sono opposti ai loro regimi politici o perché erano soggetti alle sanzioni statunitensi. Altri, il Messico soprattutto, hanno rifiutato di andare. Con molti problemi regionali urgenti, il Vertice ha perso credibilità e non c’era nessuno da incolpare tranne Washington.

Quasi 18 mesi dopo che Biden ha assunto la presidenza, un numero significativo di incarichi di ambasciatore nei Paesi della regione rimane vacante, suggerendo che la diplomazia statunitense in America Latina non è una priorità assoluta. Naturalmente, il Messico e il Triangolo del Nord rimangono ‘ground zero’ per quelle questioni che Washington considera più urgenti, principalmente per ragioni di politica interna: immigrazione, controllo della droga e sicurezza delle frontiere. Il vicepresidente Kamala Harris, sebbene forte su alcune questioni interne, non parla spagnolo e ha poca esperienza precedente nella regione. Non dovrebbe essere il volto degli sforzi degli Stati Uniti per aiutare a portare pace e stabilità in America Centrale. Invece, i politici statunitensi e le loro controparti latinoamericane hanno bisogno di un individuo esperto e di spicco che non solo parli la lingua ma capisca le prospettive regionali.

Le organizzazioni statunitensi e i loro partner antiautoritari nella regione hanno bisogno di informazioni migliori per identificare e monitorare preventivamente le mosse russe. Forse la cosa più importante (e più difficile da eseguire) è l’importanza che Washington approcci la sua strategia per l’America Latina non come reazione alla Russia o alla Cina, ma perché, indipendentemente dalle rivalità delle superpotenze, crede nel benessere della regione. La strategia degli Stati Uniti verso l’America Latina non può fondarsi sui timori della Russia o dell’influenza cinese. In breve, Washington deve essere più aperta ad adottare un approccio cooperativo e rispettoso con i suoi partner e alleati regionali, preferibilmente attraverso organizzazioni multilaterali.

Date le attuali sfide che il Cremlino deve affrontare, sembra improbabile che Putin investirà sostanzialmente di più nelle relazioni di Mosca con l’America Latina, almeno non in tempi brevi. Ma se Washington continua nella sua attuale posizione nei confronti del benessere dell’emisfero, le potenze rivali contrarie agli interessi degli Stati Uniti otterranno maggiore influenza.