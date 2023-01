Gli Stati Uniti e il Mar Cinese Meridionale: imperativi strategici ed economici

L’anno 2022 ha visto la pubblicazione di tre importanti documenti strategici degli Stati Uniti (USA): la Strategia indo-pacifica (IPS) , la Strategia di sicurezza nazionale (NSS) e la Strategia di difesa nazionale (NDS) . Questi documenti forniscono approfondimenti su come Washington vede il suo ambiente di sicurezza, l’identificazione dei suoi interessi nazionali e le principali linee d’azione che intraprenderà per affrontare le sfide strategiche.

Poco dopo il rilascio dell’IPS nel febbraio 2022, la Russia ha invaso la vicina Ucraina, che ha poi spostato l’attenzione dall’Indo-Pacifico all’Europa. Al momento della stesura di questo articolo, la guerra Russia-Ucraina è ancora in corso . Tuttavia, è interessante esaminare come questi documenti strategici – in particolare l’NSS e l’NDS – articolassero le opinioni e il ruolo di Washington sull’Indo-Pacifico, in particolare sulla sicurezza marittima della regione. Dopotutto, l’Indo-Pacifico non solo possiede il potenziale per ulteriori scambi e sviluppo, ma ospita anche alcuni dei potenziali focolai mondiali , tra cui il Mar Cinese Meridionale (SCS).

Opinioni sull’ambiente strategico

L’IPS sottolinea che “l’intensificazione dell’attenzione americana è dovuta in parte al fatto che l’Indo-Pacifico deve affrontare crescenti sfide, in particolare dalla RPC [Repubblica popolare cinese]”. In effetti, la Cina “sta combinando la sua potenza economica, diplomatica, militare e tecnologica mentre persegue una sfera di influenza nell’Indo-Pacifico e cerca di diventare la potenza più influente del mondo”.

Nonostante l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia poco dopo il rilascio dell’IPS, l’NSS ha chiarito che gli Stati Uniti non stanno abbandonando il loro impegno per l’Indo-Pacifico. Definendo la regione “l’epicentro del 21 °geopolitica del secolo”, l’NSS ha descritto la Cina come “la sfida geopolitica più significativa dell’America” ​​e “l’unico concorrente con l’intento sia di rimodellare l’ordine internazionale sia, sempre di più, il potere economico, diplomatico, militare e tecnologico per portare avanti tale obiettivo. ” La Russia, d’altra parte, rappresenta una “minaccia più immediata e continua per l’ordine di sicurezza regionale in Europa ed è una fonte di disgregazione e instabilità a livello globale, ma manca delle capacità a tutto campo della RPC”. L’NSS avverte che il mondo è “ora a un punto di svolta” e che il prossimo decennio “sarà decisivo, nel fissare i termini della nostra competizione con la RPC, gestire la grave minaccia rappresentata dalla Russia e nei nostri sforzi per affrontare sfide condivise, in particolare il cambiamento climatico, le pandemie e le turbolenze economiche”.

L’NDS dichiara apertamente che si tratta di una “strategia focalizzata sulla RPC”. Lavorando in collaborazione con alleati e partner degli Stati Uniti, l’obiettivo generale è “prevenire il dominio della RPC su regioni chiave proteggendo al contempo la patria degli Stati Uniti e rafforzando un sistema internazionale stabile e aperto”. Questo obiettivo è coerente con gli interessi strategici delle maggiori potenze. Nella sua opera fondamentale, The Tragedy of Great Power Politics, John Mearsheimer ha sostenuto che in un sistema internazionale anarchico e di auto-aiuto, la chiave per la sopravvivenza è la massimizzazione del potere. In effetti, Mearsheimer ha sostenuto che “gli stati comprendono rapidamente che il modo migliore per garantire la loro sopravvivenza è essere lo stato più potente del sistema. Più uno stato è forte rispetto ai suoi potenziali rivali, meno è probabile che qualcuno di questi rivali lo attacchi e ne minacci la sopravvivenza”. Una volta che una grande potenza raggiunge la preminenza regionale, tuttavia, cercherà di impedire ad altri stati di raggiungere lo stesso status nelle rispettive regioni perché “una potenza rivale che domina la propria regione sarà un nemico particolarmente potente che è essenzialmente libero di causare problemi in il terribile cortile del grande potere” – o, come lo chiamò in seguito Mearsheimer, la “ libertà di vagare”.

Il Mar Cinese Meridionale e l’Indo-Pacifico

Gli Stati Uniti e la Cina competono su una vasta gamma di questioni, in particolare nel regno della geopolitica. In effetti, l’Indo-Pacifico ospita molti potenziali focolai, tra cui il Mar Cinese Meridionale (SCS). Ci sono molte ragioni per cui la SCS è un’area di competizione per le grandi potenze. Da una prospettiva strategica, il Mar Cinese Meridionale è fondamentale per gli Stati Uniti per mantenere la propria preminenza nell’Indo-Pacifico. In effetti, il Mar Cinese Meridionale fa parte della First Island Chain , un concetto sviluppato dal diplomatico statunitense John Foster Dulles- utilizzato per illustrare un perimetro offensivo e difensivo che va dalle isole giapponesi fino a Taiwan, Filippine e Indonesia. Come concetto, ha cercato di contenere l’espansione militare cinese nel Pacifico. Dal punto di vista degli Stati Uniti, le strette relazioni con i paesi della First Island Chain rafforzano il punto d’appoggio strategico dell’America nella regione tra i discorsi sul suo relativo declino. Dal punto di vista della Cina, è circondata da alleati e partner americani che impediscono a Pechino di avere una presenza militare commisurata al suo status di superpotenza emergente. Se la Cina stabilisce la preminenza nel Mar Cinese Meridionale, Pechino sarà in una posizione migliore per guardare all’esterno e spostare l’equilibrio di potere regionale a suo favore.

Al di là delle dimensioni strategiche, il Mar Cinese Meridionale è importante anche per considerazioni economiche e di altro tipo. In primo luogo, il Mar Cinese Meridionale è ricco di risorse naturali. La Cina rivendica la maggior parte della SCS attraverso la sua linea a nove trattini che prende per sé la pesca, il gas naturale e il petrolio . Per contestualizzare, il SCS è di 3,5 milioni di km² con molte zone di pesca e idrocarburi grezzi situati all’interno delle 200 isole e isolotti. Per i ricorrenti, ciò significa che la Cina minaccia sostanzialmente l’economia blu delle persone coinvolte. Molti stati costieri dipendono ancora dalla pesca per nutrire la loro nazione in crescita. Così, con il palese disprezzo della Cina per la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), gli stati colpiti dovrebbero rischiare la loro crescita potenziale a causa del calo delle scorte di cibo e delle maggiori minacce alla sicurezza.

Il significato economico del Mar Cinese Meridionale si riferisce anche al reddito generato non solo per le famiglie delle coste ma anche per le industrie che dipendono dalla pesca. I numeri sono sbalorditivi, dato che le acque contese forniscono milioni di posti di lavoro ai loro cittadini . Nel frattempo, potenziali risorse energetiche dalla US Energy Information Administrationsono stimati in 11 miliardi di barili di riserve di petrolio e 190 trilioni di piedi cubi di riserve di gas naturale. In effetti, le acque contese possono sostenere le nazioni una volta che le risorse sono sfruttate per le rispettive sicurezze energetiche e alimentari. Inoltre, le risorse naturali nel Mar Cinese Meridionale possono accelerare lo sviluppo dell’Asia perché soddisfa ciò di cui le nazioni hanno bisogno per una crescita sostenibile. Un esempio di ciò è il potenziale aumento dei posti di lavoro generatori di reddito che possono essere prodotti dalle industrie che cercano di sfruttare gli idrocarburi e le risorse marine. I ricorrenti in queste aree potrebbero non disporre della tecnologia per esplorare e sfruttare adeguatamente le risorse nel Mar Cinese Meridionale, il che rende ancora più necessaria la giustificazione della legittimazione del diritto internazionale e la sua applicazione.

Un altro motivo importante per cui le acque contese sono importanti per la comunità internazionale sarebbero le sue rotte commerciali. In effetti, l’importanza del commercio con i paesi della regione è stata rilevata dall’Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) proposto dagli Stati Uniti, in cui i suoi partner iniziali nella regione “rappresentano il 40% del PIL mondiale”. La regione è stata anche sottolineata dal presidente degli Stati Uniti Joseph R. Biden Jr. come ” il futuro dell’economia del 21° secolo “. A questo proposito, le rotte commerciali nel Mar Cinese Meridionale sono davvero cruciali. Il think tank con sede a Washington, Center for Strategic and International Studies (CSIS), stima un terzo del commercio mondiale passa attraverso il Mar Cinese Meridionale. I dati forniti dal think tank evidenziano l’importanza dello Stretto di Malacca per il commercio di petrolio e suggeriscono l’ipotesi che potrebbe costare trilioni di dollari se interrotto. Ciò rappresenta un rischio per la sicurezza della comunità internazionale. Per essere precisi, i costi di spedizione aumenteranno e i paesi dovrebbero adeguarsi all’onere finanziario delle catene di approvvigionamento globali interrotte. Se Pechino controlla le rotte marittime di comunicazione (SLOC), la Cina sarà in una posizione migliore per influenzare la politica estera dei paesi della regione, inclusi alleati e partner degli Stati Uniti. Una situazione del genere non sarà di buon auspicio per la strategia statunitense volta a mantenere un equilibrio di potere regionale favorevole.

Coercizione della zona grigia

Chiaramente, il Mar Cinese Meridionale è importante per ragioni strategiche ed economiche. Non sorprende quindi il motivo per cui la Cina ha stabilito isole artificiali nell’area per avanzare le sue massicce rivendicazioni sul Mar Cinese Meridionale. Tuttavia, le isole artificiali fanno parte di uno sforzo più ampio per fare pressione sui suoi vicini: la coercizione della zona grigia . Utilizzando tali tattiche, la Cina agisce di proposito al di sotto della soglia del conflitto armato. Tra le altre tattiche simili, la Cina non usa le proprie forze armate formali, ma assiste i suoi pescatori nel proteggere le acque contese. Conosciuta come la milizia marittimadella SCS, i pescherecci cinesi pattugliano e molestano i marinai stranieri per proteggere la rivendicazione territoriale della Cina. Pertanto, altri pretendenti delle acque contese sono costretti a promuovere i propri interessi sul Mar Cinese Meridionale a causa delle intimidazioni, minacce e aggressioni della Cina. Esistono due scenari per richiedenti e non richiedenti. Per i ricorrenti, il loro accesso alle loro zone economiche esclusive (ZEE) si ridurrà lentamente anche fino alla probabilità della Cina di limitare l’accesso di altre nazioni. L’economia blu sarebbe sostanzialmente insostenibile. Le nazioni costiere ricorrerebbero a maggiori importazioni e si tradurrebbe in insicurezza alimentare e mancanza di beni di prima necessità. Per i non ricorrenti, una grave crisi o addirittura un conflitto armato nel SCS potrebbe mettere in discussione i loro interessi economici, energetici e di sicurezza.

È interessante notare che sia l’NSS che l’NDS riconoscono le sfide della zona grigia. L’NSS osserva che “concorrenti più capaci e nuove strategie di comportamento minaccioso al di sotto e al di sopra della tradizionale soglia del conflitto significano che non possiamo permetterci di fare affidamento esclusivamente sulle forze convenzionali e sulla deterrenza nucleare”. L’NDS ha evidenziato le attività di coercizione grigia della Cina anche al di là del dominio marittimo: “La RPC impiega forze controllate dallo stato, operazioni informatiche e spaziali e coercizione economica contro [gli Stati Uniti] e i suoi alleati e partner”.

Nell’emettere l’NSS, il presidente Biden ha sottolineato che “l’ordine basato sulle regole deve rimanere il fondamento per la pace e la prosperità globali”. Per far avanzare un ordine basato su regole alla luce delle sfide della zona grigia, l’NDS sottolinea la necessità di promuovere “condivisione di informazioni, misure economiche, azioni diplomatiche e attività nel dominio dell’informazione” poiché “gli strumenti militari tradizionali potrebbero non essere sempre i più appropriati risposta.”

Come notato in precedenza, il Mar Cinese Meridionale è significativo per le parti coinvolte a causa del commercio di alto valore che attraversa le acque contestate. Che si tratti di un ricorrente o di un non ricorrente, l’importanza del Mar Cinese Meridionale è così sensibile che la strategia di invasione della Cina sconvolge le regole e le norme internazionali. Inoltre, il coinvolgimento degli Stati Uniti nella regione consente non solo ai suoi alleati ma anche ad altri stati rispettosi della legge di applicare le norme internazionali. A questo proposito, l’attuazione delle tre strategie, così come i progetti esistenti come il Programma per la libertà di navigazione e l’ Iniziativa per la sicurezza marittima , è fondamentale per promuovere la pace e la stabilità nel Mar Cinese Meridionale e oltre.

Sostenuto dalla sua rete di alleanze e partenariati, l’ordine internazionale basato sulle regole guidato dagli Stati Uniti è minacciato da una Cina sempre più assertiva. Una chiave per garantire la pace e la stabilità nel Mar Cinese Meridionale e oltre è un equilibrio di potere favorevole. Senza gli Stati Uniti come forza di bilanciamento nel Mar Cinese Meridionale, la Cina probabilmente crescerebbe fino a diventare l’egemone della regione ed espandere le sue tattiche di coercizione della zona grigia come parte della sua agenda espansionistica marittima