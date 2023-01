Gli Stati Uniti devono contenere la Cina in Africa?

Il vertice dei leader USA-Africa del mese scorso mirava a competere con Cina, Russia, Turchia, Emirati Arabi Uniti (UAE) e altre nazioni per “l’influenza” in Africa, un continente che sta crescendo in importanza. Secondo il New York Times , la Cina, che di recente ha donato ben 60 miliardi di dollari in aiuti e prestiti alle nazioni africane, è in testa alla corsa per l’influenza sul continente in ascesa, con gli Stati Uniti che restano indietro negli aiuti.

Dopo la seconda guerra mondiale, durante la guerra fredda e 150 anni dopo la Convenzione costituzionale, gli Stati Uniti deviarono dalla loro tradizionale politica estera di essere un partecipante riluttante e tardivo alle guerre d’oltremare. Il presidente Harry Truman, scegliendo di aiutare i governi autocratici di Turchia e Grecia a respingere l’influenza comunista nel 1947, ha promesso agli Stati Uniti di competere per l’influenza in una guerra fredda globale con l’Unione Sovietica. In quei quarantadue anni di Guerra Fredda, gli Stati Uniti hanno speso enormi quantità di sangue e denaro competendo di riflesso in tutto il mondo per contenere, e in alcuni casi respingere, il comunismo. Ciò ha stabilito una memoria muscolare per ottenere una “influenza” sempre più eterea in zone remote del pianeta. Quando il blocco orientale e l’Unione Sovietica crollarono improvvisamente e si ritenne che gli Stati Uniti avessero “vinto” la guerra fredda, tale insolito interventismo americano sembrava avere una conferma. (In realtà, l’impero sovietico è crollato perché la sua economia scricchiolante non poteva più sostenere il suo impero troppo esteso. Se gli Stati Uniti non avessero contestato i casi di allora paniere di Corea del Sud, Vietnam, Laos e Cambogia e invece avessero lasciato che i sovietici sopportassero il costo di conquistarli e amministrarli, forse l’Unione Sovietica sarebbe crollata più velocemente di quanto sia accaduto.)

Ora che la Cina sta crescendo, i media statunitensi e i circoli di politica estera si stanno torcendo le mani sul fatto che gli Stati Uniti perdano terreno contro la Belt and Road Initiative (BRI) della Cina, che guadagna influenza grazie ai prestiti statali ai paesi in via di sviluppo per costruire progetti infrastrutturali disordinati che essi non possono permetterselo, accumulando così un debito pericolosamente elevato che le loro economie devono sostenere. L’Africa è stata uno dei principali obiettivi del progetto BRI influence.

Quando la Cina è stata coinvolta nel continente, anche altri attori, come Russia, Giappone, Unione Europea, Turchia ed Emirati Arabi Uniti, hanno voluto entrare in azione. Ad esempio, la Turchia e gli Emirati Arabi Uniti hanno realizzato progetti infrastrutturali nel continente e i russi e gli Emirati hanno venduto armi a un certo numero di nazioni africane. Molte nazioni stanno cercando i minerali della terra africana per le auto elettriche e vedono la popolazione in espansione dell’Africa – che entro il 2050 raddoppierà per rappresentare il 25% della popolazione mondiale – come un enorme mercato per le loro esportazioni.

L’amministrazione Trump, con la sua caotica politica estera egoista, non si è unita al partito in Africa. Ma l’amministrazione Biden, con un presidente che ricorda bene la concorrenza della Guerra Fredda, vuole mettersi al passo con il resto del gregge. Biden ha tenuto un vertice dei leader USA-Africa alla Casa Bianca a dicembre per distribuire alcune sue prelibatezze. Per iniziare, Biden si unirà al corteggiamento dei leader africani sostenendo la rappresentanza dell’Unione africana ai vertici del G-20, in organizzazioni come il Fondo monetario internazionale e altro ancora. Inoltre, Biden ha promesso 55 miliardi di dollari in nuove spese per l’Africa, comprese iniziative sull’educazione alla programmazione informatica, sicurezza informatica e minerali delle terre rare, che verranno estratti per costruire batterie per veicoli elettrici.

Dare alle nazioni e alle organizzazioni africane una maggiore rappresentanza nei forum internazionali va bene, ma il governo degli Stati Uniti dovrebbe unirsi alla folla di nazioni spalmando più generosità del governo nel continente? Le aziende americane in competizione per un mercato africano in crescita aiuteranno sia l’Africa che gli Stati Uniti. Al contrario, qualsiasi infrastruttura o programma di sovvenzione del governo degli Stati Uniti sarebbe probabilmente controproducente per entrambe le parti, come ha già dimostrato il record della BRI.

Per quanto riguarda la sicurezza, gli Stati Uniti dovrebbero lasciare che gli europei facciano di più per garantire la sicurezza nel continente, se richiesto. Più in generale, gli Stati Uniti devono enfatizzare l’autosufficienza africana nel regno della sicurezza. Gli Stati Uniti devono finalmente accettare la realtà che il mondo multipolare è già qui spingendo per l’allargamento del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, aggiungendo non solo l’Unione Africana ma anche India, Giappone, Germania e Brasile come membri permanenti. Ognuna di queste grandi potenze potrebbe gestire esclusivamente la propria sfera di influenza nel mondo, come originariamente immaginato dal presidente Franklin D. Roosevelt nella sua visione dei “quattro poliziotti” per la sicurezza del secondo dopoguerra. I nuovi membri permanenti del Consiglio di sicurezza potrebbero gestire qualsiasi conflitto di confine o problema trans-sfera, ad esempio il cambiamento climatico, che si verificasse nella loro sfera.

Un tale quadro consentirebbe il ringiovanimento economico degli Stati Uniti consentendo agli Stati Uniti di tagliare sostanzialmente la spesa per la sicurezza, ritirando così parte dei suoi mostruosi $ 30 trilioni di debito nazionale e riducendo la sovraestensione imperiale degli Stati Uniti causata dall’onere economico di controllare il mondo intero per altre nazioni ricche, che consente ai free-rider di deviare le risorse verso il raggiungimento di un vantaggio competitivo nei mercati commerciali. Gli Stati Uniti ora rappresentano solo il 13,6 percento del PIL globale, ma un enorme 38 percento della spesa mondiale per la difesa, il che ha creato un freno competitivo all’economia statunitense che deve essere ridotto. Washington può farlo rifiutandosi di fungere da poliziotto globale unilaterale o perseguire una competizione a somma zero con la Cina per il dominio militare, politico ed economico.