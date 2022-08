Mentre l’invasione russa dell’Ucraina si avvicina al traguardo dei sei mesi, cresce la pressione sull’amministrazione Biden per designare la Russia uno stato sponsor del terrorismo. La mossa gode del sostegno bipartisan al Congresso ed è vista dai sostenitori come una risposta proporzionata alle crescenti prove dei crimini di guerra russi in Ucraina. Tuttavia, il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha espresso la sua riluttanza a confermare la designazione, mentre Mosca ha avvertito che qualsiasi passo del genere rappresenterebbe un “punto di non ritorno” diplomatico nelle relazioni tra Russia e Stati Uniti.

All’inizio di quest’anno, il senatore democratico Richard Blumenthal e il senatore repubblicano Lindsey Graham hanno presentato una risoluzione bipartisan chiedendo a Blinken di designare la Russia uno Stato sponsor del terrorismo. La commissione per le relazioni estere ha esaminato la risoluzione, che è stata poi approvata all’unanimità dal Senato. Sebbene la risoluzione non fosse vincolante, ha inviato un messaggio che il Congresso potrebbe prendere in mano la situazione se il Dipartimento di Stato non è disposto a designare la Russia.

La Camera dei Deputati ha fatto un ulteriore passo avanti. I rappresentanti Ted Lieu, Joe Wilson, Jared Golden, Adam Kinzinger e Tom Malinowski hanno presentato a fine luglio un disegno di legge bipartisan per designare la Russia uno Stato sponsor del terrorismo. La Presidente della Camera Nancy Pelosi ha sostenuto la mossa, definendo la designazione ‘attesa da tempo’. Il disegno di legge ha un sostegno bipartisan alla Camera e ci sono forti indicazioni che sarà approvato. È anche probabile che riceva il sostegno del Senato. Spetterebbe quindi al Presidente degli Stati Uniti Joe Biden firmare il disegno di legge.

Ci sono una serie di ragioni per cui l’amministrazione Biden esita ad applicare alla Russia la designazione di Stato sponsor del terrorismo. Questi includono i timori che la designazione possa avere un impatto negativo sui partner e alleati statunitensi che continuano a mantenere importanti interessi commerciali in Russia. Nel frattempo, Blinken ha minimizzato la questione suggerendo che molte delle sanzioni legate alla designazione duplicano le misure già in vigore.

Gli oppositori avvertono anche che applicare alla Russia la designazione dello Stato sponsor del terrorismo ridurrebbe drasticamente la portata del futuro impegno diplomatico con Mosca. I funzionari del Cremlino hanno fatto eco a queste preoccupazioni. Parlando all’inizio di agosto, il direttore del Dipartimento nordamericano del ministero degli Esteri russo Alexander Darchiev ha commentato: “Se questa iniziativa legislativa verrà approvata, significherebbe che Washington attraverserà il punto di non ritorno, con il più grave danno collaterale alle relazioni diplomatiche bilaterali, fino a il loro abbassamento o addirittura la rottura del tutto. La parte americana è stata avvertita”.

Designare i Paesi come Stati sponsor del terrorismo è responsabilità del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e dipende dal fatto che le azioni del Paese in questione soddisfino le definizioni statunitensi di terrorismo internazionale. Al momento, solo quattro Paesi sono ufficialmente etichettati dagli Stati Uniti come stati sponsor del terrorismo: Cuba, Corea del Nord, Iran e Siria. La designazione porta con sé una serie di nuove misure sanzionatorie, compresi i divieti all’industria della difesa e alle esportazioni a duplice uso insieme a una serie di restrizioni finanziarie e di altro tipo.

Non c’è dubbio che la Russia si qualificherebbe tecnicamente come uno Stato sponsor del terrorismo. Dall’inizio dell’invasione il 24 febbraio, i crimini di guerra dell’esercito russo in Ucraina sono stati ampiamente documentati e sono attualmente oggetto di una serie di indagini internazionali in corso. Ad oggi, sei Paesi si sono uniti all’Ucraina riconoscendo formalmente l’invasione della Russia come un atto di genocidio. Atrocità individuali, tra cui l’omicidio di massa di civili a Bucha e il bombardamento di obiettivi civili come centri commerciali e ospedali, hanno contribuito ad alimentare le richieste affinché la Russia venga riconosciuta come uno stato sponsor del terrorismo.

La designazione avrebbe conseguenze potenzialmente dolorose per Mosca e potrebbe creare nuove barriere significative all’impegno russo con il mondo esterno. Oltre a introdurre ulteriori restrizioni all’interazione economica degli Stati Uniti con la Russia, eserciterebbe anche pressioni sulle società internazionali che continuano a condurre affari in Russia. Inoltre, le persone potrebbero citare in giudizio la Russia nei tribunali statunitensi.

Il dibattito sulla designazione è chiaramente tutt’altro che concluso. I critici insistono che la mossa rischia di danneggiare le relazioni con gli alleati degli Stati Uniti e ridurrebbe ulteriormente la possibilità di un dialogo costruttivo con Mosca. Allo stesso tempo, è diffusa anche la consapevolezza che le attuali misure sanzionatorie non sono riuscite a portare la Russia al tavolo dei negoziati o a porre fine al massacro in Ucraina. Nel frattempo, le atrocità russe continuano ad aumentare con milioni di ucraini nelle regioni occupate del Paese che affrontano quotidianamente la minaccia di crimini contro l’umanità.

I sostenitori affermano che è giunto il momento di designare la Russia uno stato sponsor del terrorismo. Sostengono che ciò invierebbe un messaggio necessariamente potente a Mosca, riducendo anche la capacità del Cremlino di finanziare l’invasione dell’Ucraina. Se il Dipartimento di Stato rimane riluttante a fare questo passo, potrebbe essere il Congresso a tentare di farlo.

La versione originale di questo intervento è qui.