Gli Stati Uniti ampliano la presenza militare nelle Filippine

Il 2 febbraio 2023 è stata diffusa la notizia di un incontro tra i segretari alla Difesa statunitense e filippino che consentiva l’uso statunitense delle basi militari filippine, suggerendo che il numero totale di basi da mettere a disposizione delle forze statunitensi è salito a nove.

L’annuncio sembra segnare un modesto cambiamento rispetto alla precedente posizione del presidente delle Filippine Ferdinand Marcos Junior, che considerava il suo governo un “nemico di nessuno”. I governi filippini dall’inizio degli anni ’90 hanno tradizionalmente vacillato sulla questione delle relazioni con i paesi esterni, in particolare gli Stati Uniti e la sua partenza dalla base navale di Subic Bay nel 1992.

Al momento della pubblicazione da parte dell’emittente giapponese NHK News, non è chiaro dove siano esattamente queste basi né le loro missioni primarie. I luoghi ideali per le basi che gli Stati Uniti vorrebbero vanno da Luzon, Palawan o le isole Batanes scarsamente popolate. Ciò è dovuto alla loro vicinanza geografica alle isole e ai territori contesi del Mar Cinese Meridionale, alla Cina continentale, e alla sua considerazione di essere parte integrante di quella che viene definita “strategia della catena di isole”.Secondo questa strategia, le Filippine fanno parte di una serie di isole che vanno dal Giappone, attraverso Taiwan e le Filippine, e completano il Mar Cinese Meridionale con Malesia, Brunei e Vietnam. L’obiettivo dell’inizio sin dalla Guerra Fredda è stato storicamente quello di contrastare la diffusione del comunismo nella regione. E con una ripresa della Cina negli ultimi decenni, la strategia ha avuto una rinascita filosofica per gli analisti statunitensi interessati al teatro dell’Asia orientale.

Oltre alla strategica prima catena di isole, ci sono altri importanti fattori che giocano negli interessi di sicurezza di Washington nella regione più ampia. Gli Stati Uniti e le Filippine hanno una relazione iniziata nel 1898 dopo la vittoria della prima nella guerra ispano-americana. Tra allora e il 1946, l’arcipelago era una colonia degli Stati Uniti. Da quando le proteste hanno rovesciato il regime autoritario di Ferdinand Marcos, le Filippine sono state considerate una democrazia , rendendole un alleato naturale di Washington nella regione del sud-est asiatico.

Strategicamente, le Filippine fiancheggiano le principali rotte marittime che attraversano il Mar Cinese Meridionale, che, come molte nazioni dell’Asia orientale, è essenziale per l’economia delle Filippine, in particolare per le sue regioni settentrionali. A lungo considerata una porta di accesso tra i mari delle Filippine, della Cina orientale e della Cina meridionale, la sua posizione geografica la rende di interesse strategico. Culturalmente e linguisticamente, le Filippine sono imparentate con gli stati della Micronesia del Pacifico e del Compact of Free Association allineati con gli Stati Uniti a est (escluso Kiribati), che insieme costituiscono la “seconda catena di isole”.

Le crescenti tensioni con la Cina negli ultimi anni hanno effettivamente avvicinato le relazioni diplomatiche e militari tra Filippine e Stati Uniti; gli Stati Uniti e le Filippine hanno tenuto esercitazioni navali fino alla fine del 2022 . In quanto arcipelago, è particolarmente dipendente dalla sicurezza marittima attraverso la quale gli Stati Uniti agiscono come garanti della sicurezza marittima. Mentre l’esercito filippino ha avuto impegni limitati di forze nelle missioni di mantenimento della pace e una rivolta decennale nella regione Moro di Mindano, nel sud del paese, la marina filippina non può stare faccia a faccia con la sola marina dell’EPL. E in termini puramente militari combinati, il governo filippino spende meno dell’1,25% del suo PIL in spese militari.

Economicamente, il Paese ha più che triplicato il suo PIL pro capite negli ultimi 20 anni. Tuttavia, la disuguaglianza del Paese e la mancanza di infrastrutture nazionali rispetto a Paesi sviluppati in modo simile significa che una buona parte del denaro e dell’energia del paese deve essere destinata a questioni interne. Potrebbero passare decenni prima che questo equilibrio tra l’attenzione di Manila sullo sviluppo interno si sposti verso l’essere una potenza regionale più attiva, parallelamente all’ascesa della Cina.

La risposta relativamente misurata, ma ancora critica, della Cina suggerisce che non considera la collaborazione militare USA-Filippine come una minaccia fondamentale alla sua sicurezza e integrità nel breve e medio termine. Con 650 chilometri tra il punto più settentrionale delle Filippine e la Cina continentale, ciò che Pechino temerà di più dalle Filippine è la capacità degli Stati Uniti e dei suoi alleati regionali di contenere l’espansione cinese in quello che Pechino vede come il proprio cortile. L’ex presidente delle Filippine Rodrigo Duterte ha anche cercato per un po’ di perseguire relazioni più calde con Pechino, il che potrebbe dare fiducia ai cinesi che Manila non è un cagnolino geopolitico permanente degli Stati Uniti, o almeno non uno che ignorerà totalmente o contrastarli costantemente su ogni questione.

Nel contesto della politica interna filippina e della storia recente, consentire l’uso di basi militari è un atto simbolico, con alcune potenziali implicazioni militari a lungo termine. Le basi sono ancora filippine e non vi è alcun obbligo per gli americani di restituirvi una presenza militare permanente. Ma avere questa opzione invia un messaggio a Pechino che l’America intende pienamente mantenere i suoi impegni con i partner regionali se le tensioni regionali dovessero intensificarsi ulteriormente.