Gli Stati del Golfo diventano digitali con la Cina

La rivalità strategica USA – Cina si estende alla lotta per il controllo dell’economia digitale, in particolare delle infrastrutture digitali e dell’innovazione tecnologica. L’economia digitale cinese è tra le più vivaci al mondo, classificandosi seconda a livello mondiale nel 2021 con 7,1 trilioni di dollari. È diventata una parte cruciale delle relazioni tra Cina e Stati del Golfo, tra cui Bahrain, Kuwait, Iraq, Oman, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti (UAE).

Il settore energetico è il principale destinatario degli investimenti cinesi nella maggior parte dei Paesi del Golfo. Le importazioni cinesi di greggio provengono da sole nove Nazioni del Medio Oriente. Le importazioni di petrolio e gas, gli investimenti in infrastrutture e la vendita di armi di Pechino le conferiscono un’influenza regionale contraria a quella degli Stati Uniti. Le economie degli Stati del Golfo storicamente sono dipese dalle esportazioni di energia per la prosperità economica.

L’ascesa delle tecnologie digitali nell’ultimo decennio ha visto gli Stati del Golfo diversificare le loro economie sviluppando settori finanziari e industrie basate sulla conoscenza. Ciò significa che la cooperazione digitale tra la Cina e gli Stati del Golfo potrebbe essere un punto di svolta per Pechino nella sua competizione con gli Stati Uniti per raggiungere la superiorità strategica nella regione.

Lo sviluppo congiunto di telecomunicazioni, città intelligenti, intelligenza artificiale e attività orientate alla tecnologia è uno sforzo complementare per la Cina e gli Stati del Golfo. La giovane popolazione del Golfo è esposta alla crescente presenza della tecnologia cinese, che spazia dalle applicazioni di social networking alle piattaforme di pagamento digitali.

La Digital Silk Road (DSR) è il braccio tecnologico della Belt and Road Initiative. L’iniziativa DSR ha il potenziale per aggiungere 255 miliardi di dollari al PIL regionale e creare 600.000 posti di lavorolegati alla tecnologia nei Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo entro il 2030. Tuttavia, i progetti relativi alla DSR rimangono distribuiti in modo non uniforme tra gli Stati del Golfo.

I giganti della tecnologia hanno un ruolo nel fornire l’iniziativa DSR cinese e nel continuare lo sviluppo digitale della regione. Huawei sta lavorando con l’Arabia Saudita per sviluppare un’infrastruttura digitale per i pellegrinaggi religiosi. L’azienda ha anche collaborato con i funzionari di Dubai per aiutare ad aggiornare il suo aeroporto e ha collaborato con la Dubai Electricity and Water Authority per costruire fibre ottiche e videosorveglianza.

Nel 2022, la società di telecomunicazioni degli Emirati Arabi Uniti, Du, ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con Huawei per ricercare, verificare e replicare applicazioni di edge computing multiaccesso nella regione. Ciò include lo sfruttamento delle applicazioni di edge computing multiaccesso 5G per trasmettere in diretta la Presidential Cycling Cup.

Huawei ha ricevuto il permesso di offrire servizi di cloud computing in Kuwait nel luglio 2022. Da allora Alibaba si è impegnata a costruire una ‘Tech Town’ con Meraas Holding, uno sviluppatore con sede a Dubai, che ospita oltre 3000 aziende high-tech. Alibaba ha anche siglato accordi per archiviare dati cloud in Oman e ha una vasta presenza di e-commerce in Arabia Saudita.

La società cinese di intelligenza artificiale SenseTime ha aperto una sede regionale ad Abu Dhabi nel 2019. Abu Dhabi Global Market e Hong Kong Securities and Exchange hanno recentemente collaborato per promuovere l’innovazione dei servizi finanziari a Hong Kong e negli Emirati Arabi Uniti.

La società saudita M/s Aramco Asia è in trattative per firmare un protocollo d’intesa con la società cinese Avic International sui servizi di droni e lo sviluppo tecnologico. La società di telecomunicazioni cinese Huawei sta cercando di fare offerte per l’espansione dei centri di elaborazione dati a Dammam e Riyadh.

I giganti della tecnologia cinese hanno in particolare partecipato allo sviluppo di reti 5G negli Stati del Golfo. Gli Emirati Arabi Uniti e il Kuwait sono stati i primi Stati del Golfo a costruire reti 5G. Entro il 2019, la rete 5G degli Emirati Arabi Uniti copriva l’80% delle sue città e Huawei aveva implementato più di 1000 siti 5G in tutto il Kuwait.

La crescente presenza regionale della Cina ha portato Washington a fare pressioni sugli Stati del Golfo affinché si schierassero. Gli Stati Uniti percepiscono alcuni aspetti della loro cooperazione digitale con la Cina come dannosi per la sua sicurezza nazionale. Gli Stati del Golfo sono consapevoli delle preoccupazioni degli Stati Uniti sulla presenza regionale della Cina e vogliono evitare di essere coinvolti in un grande conflitto di potere.

Nonostante i dubbi sull’impegno di Washington per la loro sicurezza, gli Stati del Golfo riconoscono che non vi è alcun sostituto per la presenza militare statunitense per bloccare l’aggressione iraniana.Gli Stati del Golfo stanno cercando di diversificare il loro sostegno economico e militare per evitare la dipendenza assoluta da Washington o Pechino. Scegliere le parti rischia che gli Stati del Golfo perdano la loro partnership per la sicurezza con gli Stati Uniti o la loro partnership tecnologica con la Cina.

La presenza militare statunitense nel Golfo suggerisce un certo grado di interdipendenza militare tra gli Stati Uniti e gli Stati del Golfo. La Cina non ha la stessa capacità di proiettare la potenza militare globale in quanto manca di portata globale, trattati di difesa straniera e basi militari all’estero.

Né la Cina ha i soldi per sostituire Washington come garante della sicurezza del Golfo Persico nonostante gli Stati Uniti si stiano dimostrando un partner sempre più inaffidabile. Ciò si aggiunge alla situazione impossibile che devono affrontare gli Stati del Golfo mentre bilanciano la loro vitale partnership per la sicurezza con gli Stati Uniti insieme ai fiorenti legami digitali con la Cina.

Ma la misura in cui gli Stati del Golfo possono impegnarsi in una collaborazione economica o tecnologica con la Cina è una funzione della pressione degli Stati Uniti. Gli appelli di Washington a rallentare la proliferazione delle tecnologie cinesi complicano l’ambiente commerciale per le aziende cinesi. La Cina potrebbe, in risposta, usare la pressione diplomatica ed economica per promuoversi a spese degli Stati Uniti, rendendo difficile per gli Stati del Golfo mantenere partenariati paralleli.

In un’era di rivalità geostrategica, Washington si aspetta che i suoi alleati del Golfo facciano scelte dure e brutali. Gli Stati del Golfo devono gestire i loro legami digitali con la Cina pur comprendendo che le preoccupazioni di Washington pongono limiti alle loro nuove partnership tecnologiche.