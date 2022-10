Gli europei dei Paesi NATO abbracciano la difesa degli Stati Uniti

L’opinione pubblica nella maggior parte dei Paesi membri della NATO prevede un forte calo dell’influenza esercitata dagli Stati Uniti negli affari globali nei prossimi cinque anni e ha poco o nessun interesse per il confronto con la Cina su Taiwan. Lo afferma il Transatlantic Trends 2022, un rapporto dettagliato su un nuovo sondaggio pubblicato venerdì dal German Marshall Fund.

Il sondaggio, che ha intervistato cittadini di 14 Paesi della NATO, inclusi gli Stati Uniti, ha anche riscontrato un maggiore sostegno sia per la NATO che per l’Unione Europea come garanti chiave della sicurezza nazionale delle rispettive nazioni rispetto agli anni precedenti.

L’indagine, che ha coinvolto complessivamente più di 21.000 intervistati, è stata condotta tra la fine di giugno e l’inizio di luglio. Questo è circa a metà strada tra l’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina alla fine di febbraio e il presente, e quindi non tiene conto degli ultimi sviluppi in quel conflitto, come le recenti controffensive dell’Ucraina nella parte nord-orientale del paese o l’annuncio di annessione di venerdì da parte di Putin.

Ma è chiaro dai risultati che, almeno dalla scorsa estate, la preoccupazione per le ambizioni di Mosca era alta, in particolare tra i cittadini geograficamente più vicini alla Russia (con l’eccezione della Turchia) e anche il sostegno alla NATO era piuttosto forte.

Allo stesso modo, alla domanda di classificare le ‘sfide per la sicurezza più importanti, una pluralità di intervistati nella maggior parte dei 14 Paesi ha valutato la Russia, insieme alla ‘guerra tra Paesi’ e al cambiamento climatico, come le maggiori minacce, sia con l’immigrazione che con le pandemie, che gli intervistati che hanno considerato per un anno la sfida numero uno, ora vista come priorità minore.

L’indagine ha rilevato alcune differenze di opinione relativamente ampie su una serie di questioni chiave tra e, in alcuni casi, all’interno del pubblico dei 14 Paesi, tra cui Canada, Francia, Germania, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania , Spagna, Svezia e Regno Unito, nonché Stati Uniti e Turchia. Ad esempio, gli intervistati più giovani tendevano a essere più scettici sia sull’influenza degli Stati Uniti che sui suoi effetti benefici sull’ordine mondiale rispetto agli intervistati più anziani.

Tra i risultati principali, il sondaggio ha rilevato che, mentre una media del 64% di tutti gli intervistati ha definito gli Stati Uniti l’attore più influente del mondo oggi, una media solo del 37% ha affermato che manterrà quella posizione tra soli cinque anni. È probabile che la Cina sia colei che ci guadagnerà di più, con una media del 25% degli intervistati che crede che aumenterà la sua influenza entro il 2027, un aumento rispetto al 13% di oggi. Gli intervistati in Francia e in Italia, in particolare, ritengono che Pechino avrà superato l’influenza di Washington con un margine significativo entro quell’anno.

Una media del 57% degli intervistati ha descritto l’influenza degli Stati Uniti sugli affari globali come “molto” o “generalmente positiva”, con Polonia, Lituania e Portogallo che esprimono le opinioni più positive. Due terzi degli intervistati turchi, d’altra parte, hanno descritto l’influenza degli Stati Uniti come “molto” o “generalmente negativa”.

D’altra parte, l’influenza dell’UE sugli affari globali, sebbene non così grande (una media del 17%) come quella di Washington, è stata considerata più positiva con il 65%. Al contrario, solo il 27% in media degli intervistati ha affermato di considerare positiva l’influenza della Cina, mentre il 57% ha affermato di considerarla negativa, sebbene vi fossero differenze significative tra e all’interno dei Paesi. Le percezioni della Russia sono anche peggiori: una media del 15% positiva e del 73% negativa.

Probabilmente a causa in gran parte dell’invasione russa dell’Ucraina, il sondaggio ha riscontrato un maggiore sostegno alla NATO nel sondaggio di quest’anno. Mentre una media di due terzi degli intervistati l’anno scorso ha affermato che l’Alleanza Atlantica ha svolto un ruolo “molto” o “piuttosto importante nella sicurezza del loro paese”, tale percentuale è salita al 78% quest’anno. Anche il desiderio di coinvolgimento degli Stati Uniti nella difesa europea è aumentato, con una media del 72% che ha affermato di volere che Washington fosse “in qualche modo” o “molto coinvolta” nella difesa europea, con un aumento di 12 punti percentuali rispetto al 2021, con il maggiore aumento in arrivo dagli intervistati svedesi.

Sorprendentemente, una media leggermente superiore dell’81% degli intervistati (esclusi gli intervistati statunitensi o canadesi) ha affermato di vedere l’UE come “importante” per la sicurezza nazionale del proprio paese, inclusi due terzi degli intervistati britannici nonostante l’uscita del proprio paese dal gruppo due anni fa.

Allo stesso modo, la maggioranza degli intervistati nei paesi europei coperti dall’indagine hanno affermato di preferire gestire le relazioni dei loro paesi con la Russia e la Cina attraverso l’UE piuttosto che attraverso la cooperazione con gli Stati Uniti o attraverso un approccio bilaterale indipendente (sebbene la Turchia fosse un tempo ancora una volta l’eccezione).

E la stragrande maggioranza degli intervistati nella maggior parte dei paesi è diventata sempre più negativa nei confronti della Russia, il sondaggio ha rilevato un’ambiguità molto maggiore sulla percezione della Cina, in particolare se Pechino debba essere considerata un “partner”, un “concorrente” o un “rivale”. Due terzi degli intervistati statunitensi collocano la Cina nella categoria “concorrente” o “rivale”, ma questo era molto più della media del 47% di tutti i 14 Paesi, un suggerimento che il pubblico statunitense è considerevolmente più aggressivo nei confronti di Pechino rispetto alle sue controparti nel resto della NATO.

Una media del 29% degli intervistati ha affermato di “non sapere” come caratterizzare le relazioni del proprio Paese con la Cina. Allo stesso tempo, il sondaggio ha rilevato che una pluralità di intervistati è favorevole a un approccio più duro nei confronti di Pechino su una serie di questioni, dai diritti umani al trasferimento di tecnologia ai cambiamenti climatici.

Ma alla domanda su quale azione dovrebbe intraprendere il loro paese se la Cina invadesse Taiwan, forti maggioranze in tutti i Paesi sono state divise tra “lavorare solo diplomaticamente per porre fine al conflitto” (una media del 35%) o “unirsi ad altri paesi nell’imporre sanzioni sulla Cina” (una media del 32 per cento).

Per quanto riguarda le altre opzioni, c’era pochissimo sostegno (tra il sei percento in Turchia e il 24 percento in Romania, un valore anomalo) per “non intraprendere alcuna azione”, tanto meno sostegno (tra l’uno percento e l’otto percento) per “inviare ( ing) armi a Taiwan” e ancora meno sostegno (dall’uno al sette percento) per “l’invio di truppe a Taiwan”, come ha suggerito il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden che potrebbe essere incline a fare. Per entrambe le ultime due opzioni, il più alto livello di supporto (rispettivamente 8 e 7%) è stato espresso dagli intervistati statunitensi.