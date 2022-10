Gli etruschi protagonisti al Salone del turismo archeologico

Ora che è calato il sipario sull’8ª edizione di ‘Tourisma-il Salone dell’Archeologia e del Turismo culturale’ organizzato da Archeologia Viva (Giunti editore) al Palazzo dei Congressi di Firenze dal 30 settembre al 2 ottobre, già si può tracciare un primo bilancio di questa manifestazione, la più importante d’Europa in questo settore, che vedeva grandi protagonisti gli etruschi, l’Egitto, la Grecia e tante altre comunità che ancora oggi hanno qualcosa da raccontarci.

Per una prima riflessione su questa edizione di TourismA vale la pena ascoltare Piero Pruneti, direttore di Archeologia Viva la rivista promotrice dell’evento: «Anche quest’anno – afferma – la manifestazione è stata la riprova di quanto la storia del nostro passato, comunicata attraverso grandi divulgatori e scoperte in ogni parte del mondo, coinvolga un pubblico sempre più vasto. C’è tanta voglia di cultura da vivere insieme. E ora che si torna a guardare con fiducia alla ripresa dei viaggi, le molte proposte di turismo culturale (e consapevole) diverso dal “mordi e fuggi” trovano “in tourismA” la loro casa privilegiata con incontri e racconti dalle principali destinazioni italiane ed europee. In tre giorni, dalla Toscana alla Sardegna, dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia, dalla Valle d’Aosta alla Romagna fino a Cipro, Croazia, Turchia, Grecia è stato possibile farsi un’idea di quanto ancora ci sia da conoscere e visitare in Italia e nel mondo grazie all’enorme patrimonio storico-archeologico che parla di un passato comune, aperto e accessibile a tutti. Esattamente come vuole essere la nostra manifestazione».

Entrando più nel dettaglio del Salone, possiamo dire che i grandi protagonisti – gli etruschi, l’Egitto, la Grecia e le tante realtà presenti – hanno confermato le aspettative, sia per quanto riguarda le scoperte e gli eventi celebrativi che per i laboratori, le conferenze, gli scambi culturali e i momenti didattici e divulgativi che hanno visto generazioni diverse ( dai ragazzi agli anziani) interessarsi alle iniziative proposte, tanto da assegnare al Salone il carattere di una vera e propria Festa dell’archeologia, della cultura, del turismo sostenibile. Se i momenti celebrativi hanno avuto ampio risalto – com’era doveroso che fosse dato che cadevano tre importanti ricorrenze per la storia dell’archeologia: i 100 anni dalla straordinaria scoperta della tomba di Tutankhamon, il faraone bambino, il bicentenario della decifrazione dei geroglifici e il cinquantesimo della rappresentazione dell’Aida di Giuseppe Verdi – la scoperta più significativa non riguarda gli egizi, ma gli Etruschi. Di che si tratta? Di un messaggio che proviene da una tomba etrusca, rinvenuta nel 1963 a Ponticello di Campo, vicino Perugia ma la cui importanza è stata scoperta e rivelata proprio in questi giorni, dall’etruscologa Maria Angela Turchetti, direttrice del Museo Nazionale archeologico dell’Umbria, la quale esaminando le undici urne disposte a semicerchio una vicino all’altra nella camera sepolcrale, nei depositi del Museo etrusco di Perugia, ha scoperto che in una di esse, risalente al II secolo a. C. l’iscrizione posta sulla sepoltura indica nel numero 91 l’età della morte di una donna, tale Thana Caia Prucui. La vicinanza con un’altra tomba sovrastata dalla rappresentazione di due figure teneramente abbracciate, un uomo e una donna, ha portato a stabilire che le due urne contengano i reperti ossei di marito e moglie, che recano i nomi di Vel Cai Carcu e di sua Thana. “Il che dimostra- afferma Maria Angela Turchetti – che la ricerca si fa non solo sul campo ma anche attraverso il patrimonio conservato nei depositi, che va esaminato studiato e interpretato. …“

L’importanza della scoperta sta nel fatto che anche a quel tempo, nel quale l’aspettativa media di vita era di 35 anni, si potesse raggiungere la ragguardevole età di 91 anni. Ma c’è dell’altro, aggiunge l’etruscologa: “ Laposizione ravvicinata tra le due urne, l’abbraccio raffigurato su quella del marito e l’età di morte avanzata di lei ci suggeriscono che la donna scelse di rimanergli fedele fino alla fine dei suoi giorni, pur potendo non farlo perché nella società etrusca era possibile per la donna, tenuta in grandissima considerazione, rifarsi una vita dopo la vedovanza. “ Lui era deceduto prima. “ Emaciata, innamorata, fedele e…assai longeva.” Così può essere descritta la personalità di Thana Caia Prucui, la donna etrusca morta a 91 anni, la cui inedita vicenda umana è stata narrata a TourismA.

Inoltre, quelle urne ci trasmettono un messaggio di amore immortale “. Le ricerche condotte dalla studiosa ci raccontano anche altre cose, che sono state al centro del suo intervento, nell’incontro dedicato a “ La lunga vita degli etruschi” ( vecchie e nuove ricerche a Perugia). Oltre all’analisi del contesto tombale, sono state condotte da un antropologo studi sui reperti umani, i cui esiti saranno illustrati in altra occasione. Certo è che queste antiche popolazioni, sulla cui origine gli studiosi hanno dibattuto a lungo, hanno lasciato significative testimonianze (si pensi alla cultura villanoviana) in vaste aree territoriali del nostro paese ( Toscana, Lazio, Umbria, Emilia-Romagna, con propaggini in Veneto, Lombardia, Campania e Corsica, insomma dal Tirreno all’Adriatico), che suscitano sempre maggior attrattiva, dovuta al fascino del mistero che le circonda. Gli etruschi sono parte di un progetto di itinerari turistici affrontati in un altro specifico convegno ( la Toscana degli etruschi tra terra e mare).

Grazie a un lavoro di squadra tra comuni (capofila il Comune della Città di Chiusi), Regione Toscana, direzioni museali e agenzie, assieme al Comitato scientifico, la ripartenza nel segno della cultura vede gli Etruschi al centro di azioni di promozione sinergiche e integrate, al fine di riuscire a omogeneizzare un’offerta ricchissima che cerca di coinvolgere e attrarre sempre più persone, alla scoperta di questo antico e misterioso popolo che ha lasciato tracce indelebili per lo sviluppo delle città e dei territori.

Dell’Egitto TourismA ha celebrato tre date: quando 200 anni fa il francese Jean Francois Champillon, coronò con successo la sua tenacia nel voler decifrare i geroglifici, complice la missione franco-toscana in Egitto, dopo la quale riuscì a far trasferire a Parigi l’obelisco più vicino al Nilo, che si trova a Place de la Concorde. Purtroppo la morte prematura (1832) a soli 42 anni, non gli consentì di vedere l’obelisco a Parigi. A TourismA quellascoperta è stata al centro di un corso aperto a tutti ( grandi e piccoli) di deciframento dei geroglifici. “Un bel momento esperenziale”, lo definisce Piero Pruneti. Il pubblico ha poi potuto rivivere attraverso un filmato acura dell’egittologo Pasquale Barile, l’esperienza dell’inglese Howard Carter, quando un secolo dopo, nel 1922, scoprì la più famosa tomba della storia: quella del faraone bambino Tutankhamon, definita “ la scoperta del Secolo”. Grazie alla ricostruzione in realtà virtuale della Macchina del Tempo di Bologna, i visitatori hanno potuto intraprendere un viaggio andata e ritorno nella storia per una visita “in diretta” nella tomba del faraone. L’ Egitto però non era ufficialmente presente a questo Salone, a seguito dell’assassinio politico dello studente italiano Giulio Reggeni, al quale Piero Pruneti, ideatore di TuorismA, ha manifestato la propria vicinanza e la solidarietà a quanti si stanno battendo per far piena luce sul drammatico caso e rendere giustizia al giovane studioso barbaramente ucciso. Altri momenti salienti: la candidatura all’Unesco per considerare l’Appia antica (viarum, regina delle strade) con i suoi mille chilometri di percorso, l’attraversamento di 4 regioni ( Campania, Lazio, Puglia e Basilicata) e il coinvolgimento di 74 comuni, “patrimonio dell’umanità”. Infine, la ministra greca della Cultura, Lina Mendoni ha lanciato, a conclusione di un convegno internazionale, un accorato appello al governo britannico per la restituzione alla Grecia delle celebri sculture di Fidia. Infine, con la collaborazione del Ministero degli Affari Esteri e la Cooperazione internazionale, missioni archeologiche italiane sono presenti in Iraq, Turchia, Giordania, Tunisia, Turkmenistan Perù ed altri territori.