Gli Emirati Arabi Uniti ottengono successi diplomatici con risultati incerti

È stata una buona settimana per il Principe ereditario degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed.

Le mosse frenetiche e da prima pagina rafforzano la posizione degli Emirati Arabi Uniti come potenza regionale. Evidenziano la volontà degli Emirati Arabi Uniti di tracciare una rotta che compete sempre più con l’Arabia Saudita, il colosso regionale del Golfo; è a volte in contrasto con la politica statunitense; e si fa beffe delle affermazioni sull’abuso dei diritti umani da parte di attivisti e politici occidentali.

Il controverso generale degli Emirati, Ahmed Naser al-Raisi, è stato eletto questa settimana come prossimo Presidente dell’Interpol nonostante gli appelli del Parlamento europeo per un’indagine sulle accuse di aver supervisionato l’abuso fisico dei detenuti. Il mese scorso, due cittadini britannici hanno intentato causa contro di lui.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno negato le accuse. “Il maggiore generale Al-Raisi è un illustre professionista con 40 anni di esperienza nella polizia di comunità e nazionale. In qualità di Presidente dell’Interpol, rimarrà impegnato a proteggere le persone, rendere le comunità più sicure e fornire alle forze dell’ordine globali gli strumenti più recenti nella lotta contro le reti criminali sofisticate”, ha affermato l’ambasciata degli Emirati Arabi Uniti a Londra.

Al-Raisi ha vinto le elezioni in una riunione dell’organismo di polizia internazionale a Istanbul settimane prima che gli Emirati Arabi Uniti prendessero il loro posto come membro non permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La Turchia è stata accusata di essere uno dei principali abusatori del sistema Interpol.

Gli attivisti per i diritti umani temono che Al-Raisi userà la sua nuova posizione per legittimare l’abuso da parte degli autocrati dei mandati di arresto dell’Interpol per detenere all’estero ed estradare dissidenti e rifugiati politici. Gli Emirati Arabi Uniti hanno designato quattro dissidenti in esilio come terroristi giorni prima dell’elezione di Al-Raisi.

Al-Raisi è stato eletto il giorno dopo che il principe Mohammed ha compiuto una visita ad Ankara per ricucire le relazioni con la Turchia e dare al Presidente Recep Tayyip Erdogan un’ancora di salvezza economica. La Turchia e gli Emirati Arabi Uniti sono stati in contrasto per un decennio sul sostegno turco alle rivolte popolari in Medio Oriente e Nord Africa e all’Islam politico.

Il riavvicinamento fa parte di uno sforzo più ampio dei rivali mediorientali, stimolati indipendentemente da Stati Uniti, Cina e Russia, per ridurre le tensioni regionali e impedire che controversie e conflitti vadano fuori controllo.

Gli Emirati Arabi Uniti e la Turchia sono stati su fronti opposti delle guerre civili in Libia e Siria scoppiate a seguito di rivolte popolari e contrasti nel Mediterraneo orientale. Gli Emirati Arabi Uniti hanno cercato di invertire i risultati delle rivolte sostenute dalla Turchia che sono riuscite a rovesciare un leader autocratico come in Egitto. La Turchia ha suggerito che gli Emirati Arabi Uniti abbiano finanziato un tentativo militare fallito nel 2016 di rimuovere Erdogan dal potere.

Le mosse degli Emirati includono anche un’offerta per sostituire Qatar e Turchia come gestori dell’aeroporto internazionale di Kabul; gli sforzi per riportare la Siria nell’ambito internazionale nonostante la politica statunitense che miri a isolare il paese; e misure per migliorare le relazioni con l’Iran. Inoltre, gli Emirati Arabi Uniti questa settimana hanno concluso un accordo sull’energia solare con Giordania e Israele che l’Arabia Saudita ha cercato di contrastare.

Gli Emirati Arabi Uniti sperano che il rilancio dell’adesione della Siria alla Lega araba di 22 nazioni e il finanziamento della ricostruzione persuaderanno il Presidente Bashar al-Assad ad allentare i suoi legami con l’Iran. La visita del principe Mohammed in Turchia ha coinciso con i colloqui a Dubai con un alto funzionario iraniano in vista del previsto viaggio a Teheran del fratello del principe ereditario e consigliere per la sicurezza nazionale, lo sceicco Tahnoon bin Zayed Al Nahyan.

Le mosse rafforzano la posizione degli Emirati Arabi Uniti come potenza media influente sulla scena internazionale, sfidando l’essere un piccolo Stato con un deficit di popolazione.

Tuttavia, le mosse dimostrano anche che ridurre le tensioni e gestire le differenze non seppelliscono per definizione le armi, mettono fine alle rivalità o riducono la concorrenza.

Non siamo ancora in grado di dire che quanto le mosse degli Emirati persuaderanno con successo i detrattori di una volta come la Turchia a modificare fondamentalmente le loro politiche. Ad esempio, è improbabile che la Turchia chiuda la sua base militare in Qatar che ha ampliato durante il boicottaggio diplomatico ed economico dello Stato del Golfo condotto da tre anni e mezzo tra Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita. La chiusura della base era una delle richieste del boicottaggio.

Erdogan ha un disperato bisogno di investimenti. Vede il ramo d’ulivo economico del principe Mohammed come un modo per invertire una recessione nella sua economia che minaccia di precipitare ulteriormente verso il basso. La crisi ha già alimentato le proteste di piazza e le speranze dell’opposizione di sconfiggerlo alle prossime elezioni.

In un gradito passo, gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato ore dopo l’incontro di Erdogan con il Principe Mohammed che avrebbero investito 10 miliardi di dollari in un fondo di investimento destinato ai settori dell’energia, dell’alimentazione, della salute e del cambiamento climatico dell’economia turca, nonché del commercio.

È probabile che gli investimenti degli Emirati nei porti turchi rafforzino significativamente la rete della società di logistica e gestione dei porti globali di Dubai DP World nel Mediterraneo orientale.

Inoltre, i funzionari iraniani hanno affermato che le mosse degli Emirati Arabi Uniti hanno reso possibile un corridoio di trasporto dagli Emirati Arabi Uniti alla Turchia attraverso l’Iran. Una prima nave in partenza da Sharjah negli Emirati Arabi Uniti in rotta verso Mersin in Turchia è attraccata nel porto iraniano di Shahid Rajai il giorno dopo la visita del Principe Mohammed.

Erdogan si aspetta che gli investimenti degli Emirati sosterranno l’economia in difficoltà della Turchia in un momento in cui la sua valuta sta crollando. La lira turca si è apprezzata di circa un punto all’arrivo nel Paese del principe Mohammed.

Tuttavia, il Qatar, con 22 miliardi di dollari già investiti in Turchia, potrebbe non restare a guardare mentre gli Emirati Arabi Uniti migliorano le relazioni con Ankara. Al contrario, potrebbe cercare di consolidare il rapporto esistente con ulteriori investimenti.

Non è chiaro quanto sia il prezzo politico che Erdogan potrebbe pagare per il sostegno degli Emirati Arabi Uniti. Finora, ha frenato l’attività dei Fratelli Musulmani a Istanbul in risposta alle richieste degli Emirati e dell’Egitto, ma ha rifiutato di espellere i Fratelli o di estradarli in Egitto.

Allo stesso modo, l’offerta degli Emirati Arabi Uniti per spostare Qatar e Turchia all’aeroporto di Kabul potrebbe rivelarsi una battaglia in salita. È difficile capire perché i talebani vogliano creare attrito con il Qatar, rappresentando gli interessi degli Stati Uniti in Afghanistan e offrendo una sede alle missioni diplomatiche occidentali focalizzate sull’Afghanistan e ospitando colloqui tra il gruppo islamista e gli Stati Uniti.

Insomma, Erdogan potrebbe essere in difficoltà mentre ricostruisce i rapporti con gli Emirati Arabi Uniti, ma non è fuori. Ciò, a sua volta, potrebbe ostacolare il risultato politico della riconciliazione con gli Emirati Arabi Uniti.

“L’economia turca potrebbe attraversare i suoi decenni più bui, ma la politica estera consente ancora… a Erdogan di segnare punti”, ha affermato il noto giornalista turco Cengiz Cander.

In effetti, mentre cerca di migliorare le relazioni tese con gli stati del Medio Oriente – Emirati Arabi Uniti, Egitto, Arabia Saudita e Israele – Erdogan sta anche tentando di ritagliarsi la propria sfera di influenza dando nuova vita all’Organizzazione degli Stati Turchi. L’organizzazione raggruppa Turchia, Azerbaigian, Kazakistan, Kirghizistan e Uzbekistan, con una popolazione totale di circa 170 milioni di persone.

Tuttavia, il riavvicinamento tra Emirati e Turchia potrebbe aiutare a modellare gli sviluppi in zone di conflitto come la Libia, dove gli Emirati Arabi Uniti e la Turchia hanno sostenuto le parti opposte.

Con le elezioni libiche previste per il prossimo mese, gli Emirati Arabi Uniti scommettono su uno dei due cavalli in gara: il comandante ribelle Khalifa Haftar e Aref al-Nayed. Il signor Al-Nayed è un ex ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti negli Emirati, a capo di un gruppo degli Emirati Arabi Uniti che propaga la versione moderata ma autocratica dell’Islam degli Emirati Arabi Uniti. Il gruppo era uno dei tanti creati per contrastare i religiosi islamisti sostenuti dal Qatar.

Suggerendo che il riavvicinamento con gli Emirati Arabi Uniti non ha ridotto l’influenza turca in Libia, rapporti non confermati affermano che il figlio di Haftar, Saddam Haftar, ha effettuato visite separate in Turchia e Israele per sollecitare il sostegno.

In una mossa che ha sostenuto contemporaneamente la diplomazia degli Emirati Arabi Uniti, Haftar questa settimana ha rilasciato sette cittadini turchi tenuti prigionieri dalle sue forze negli ultimi due anni,

“La Turchia è in cattive condizioni economiche ed Erdogan sembra crollare politicamente. Tuttavia, potrebbe essere ancora troppo presto per cancellarlo grazie agli sviluppi stranieri”, ha affermato Candar.