Con poche eccezioni, la maggior parte degli artisti russi che si oppongono alla guerra sono stati relegati a pubblicare canzoni, pubblicare opere d’arte o pubblicare articoli sui social media.

Boris Grebenshchikov è un artista che è passato ai social media sulla scia dell’invasione russa dell’Ucraina.

Il 16 aprile 2022, Grebenshchikov ha pubblicato una canzone sull’app di messaggistica Telegram – e successivamente su YouTube, Instagram e Facebook – con la frase inquietante: “Ma nessuno di noi uscirà vivo da qui”. Pochi giorni dopo, il suo feed è diventato silenzioso. La gente iniziò a preoccuparsi per la sua sicurezza.

Un giro di vite sulla libertà di parola ha reso la vita più rischiosa per gli artisti dissidenti che criticano Vladimir Putin e la guerra.

Ha costretto molti di loro a fuggire o considerare la possibilità di fuggire del tutto dal paese – chiamata non facile, perché i russi tradizionalmente non hanno guardato di buon occhio agli artisti fuggiti durante i periodi di crisi.

La lotta contro Stalin

Durante l’era sovietica, molti autori, poeti e musicisti di talento coltivarono una cultura clandestina di opposizione per resistere alla repressione del governo.

Sono emersi diversi movimenti, ognuno con il proprio stile e scopo.

Uno di questi, il movimento Acmeist, comprendeva i poeti Anna Akhmatova, Nikolai Gumilev e Osip Mandelstam. I tre si sono espressi contro la brutalità di Joseph Stalin in un momento in cui ha tentato di mettere a tacere qualsiasi artista che non facesse eco alla sua propaganda o non sostenesse il suo programma politico.

In ‘The Stalin Epigram’, una poesia satirica scritta nel 1933, Mandelstam scrisse del clima di terrore sotto Stalin:

Circondato da una feccia di capi dal collo di pollo

gioca con i tributi dei mezzi uomini. Uno fischia, un altro miagola, un terzo ringhia.

Tira fuori il dito e lui solo fa boom. Egli forgia decreti in linea come ferri di cavallo,

Uno per l’inguine, uno per la fronte, la tempia, l’occhio. Si rotola le esecuzioni sulla lingua come bacche.

Vorrebbe poterli abbracciare come grandi amici da casa.

Questi poeti – insieme a molti altri – divennero bersagli del regime: Gumilev fu fucilato, Akhmatova emarginata fino al 1940 e Mandelstam spedito nel gulag, dove morì.

Nel frattempo, Stalin chiese ai compositori di scrivere musica che fosse ottimista e trionfante. Ma per il compositore russo Dmitri Shostakovich c’era poco da celebrare. Durante la Grande Purga – quando Stalin giustiziò o imprigionò milioni di persone sospettate di opporsi al Partito Comunista – i suoi amici continuarono a scomparire. I membri della famiglia sono stati fucilati.

Per sfuggire alla persecuzione, Shostakovich scrisse la sua Quinta Sinfonia per terminare quella che sembrava essere una nota positiva, usando la stessa tonalità dell'”Inno alla gioia” di Beethoven. Ma soprattutto, la musica contiene istruzioni da eseguire a metà della velocità prevista.

Il risultato, spiegò in seguito Shostakovich, è un suono di gioia che si sente “forzato, creato sotto minaccia. È come se qualcuno ti stesse picchiando con un bastone, dicendo ‘Il tuo business si rallegra, il tuo business si rallegra.'”

Lo scavo sottile non è stato registrato con Stalin, che ha interpretato il pezzo come un inno al suo governo.

I rocker sovietici bramano la libertà

Sebbene ci sia stato un periodo di disgelo politico sotto il successore di Stalin, Nikita Khrushchev, che ha allentato la repressione e liberato milioni di persone dai campi di lavoro dei gulag, gli artisti che si sono espressi contro il regime hanno comunque affrontato rischi considerevoli.

A partire dalla metà degli anni ’60, dopo che Leonid Brezhnev assunse la presidenza sovietica, la musica rock fiorì sottoterra, offrendo uno sbocco espressivo a una generazione che desiderava la fine definitiva della censura, dell’oppressione e della persecuzione. Questi musicisti erano gli eroi della gioventù russa e hanno rischiato la vita esibendosi in luoghi nascosti con vie di fuga ben pianificate.

Mentre band sponsorizzate dallo stato come Zemlyane e Poyushchiye Gitary sono apparse in televisione per suonare ballate d’amore sciroppose e cantare della prosperità del paese, cantanti dissidenti e rocker come Bulat Okudzhava e Victor Tsoi si esibivano in squallidi seminterrati e appartamenti angusti.

Canzoni come ‘Changes’ di Victor Tsoi hanno parlato del desiderio e della frustrazione delle giovani generazioni:

I nostri cuori chiedono cambiamenti!

I nostri occhi esigono cambiamenti!

Nelle nostre risate, nelle nostre lacrime,

E nel pulsare delle nostre vene

Stiamo aspettando il cambiamento.

Il dilemma della fuga

Mentre Putin, come Stalin, minaccia di perseguitare coloro che parlano contro di lui, gli artisti russi affrontano un dilemma secolare: soffrire con la loro gente o partire per luoghi in cui saranno più liberi di portare avanti il ​​loro lavoro.

Sotto Stalin, la poetessa Anna Akhmatova rimase famosa, nonostante alcuni dei suoi coetanei avessero scelto di andarsene. Fu proclamata per il suo eroismo e nel 1922 criticò coloro che fuggirono con una poesia intitolata “Io non sono uno di quelli che hanno lasciato la loro terra”.

I russi tendono a mettere in discussione la fedeltà degli artisti che se ne sono andati di propria iniziativa, o non sono tornati dopo essere stati esiliati e hanno avuto la possibilità di tornare.

Alexander Solzhenitsyn, che vinse il Premio Nobel per la letteratura, fu mandato in un campo di lavoro nel 1945, dove fu imprigionato per otto anni. Nel 1973 fu privato della cittadinanza sovietica ed espulso dal paese dopo aver pubblicato ‘The Gulag Archipelago’, che descriveva in dettaglio la vita nei campi di lavoro forzato sovietici.

Eppure ci furono sentimenti contrastanti dopo che Solzhenitsyn tornò in Russia nel 1994. Molti russi pensavano che, anche se era stato esiliato, sarebbe dovuto tornare nell’istante in cui gli era stato permesso – nel 1990 – e sperimentato il tumulto e le difficoltà post-sovietiche al fianco dei suoi connazionali.

I social media come strumento di resistenza

Mentre molti russi hanno ingoiato i messaggi inviati loro attraverso la macchina di propaganda di Putin, molti no. I cittadini che si sentono spaventati e disillusi prosperano grazie alla speranza che traggono dagli artisti che si esprimono contro la guerra.

In una recente conversazione con un amico in Russia, ho chiesto se e come si discute di attualità.

“Molto attentamente”, ha risposto. “Spesso discutendo delle creazioni dei nostri amati artisti.”

Eppure gli atti di disprezzo pubblico stanno diventando sempre più difficili da realizzare.

Alexandra Skochilenko, un’artista performativa di 31 anni, rischia fino a 10 anni di carcere per aver diffuso “informazioni consapevolmente false” dopo aver sostituito i cartellini dei prezzi in un negozio di alimentari con notizie sulla guerra in Ucraina. Yuri Shevchuk e la sua band, DDT, hanno smesso di esibirsi dopo che Shevchuk è stato accusato di reato minore nel maggio 2022 per aver insultato Putin durante uno spettacolo. Maria Alyokhina, la leader della band punk Pussy Riot, è recentemente fuggita dalla Russia prima che potesse essere arrestata. Per scappare, ha lasciato il cellulare per evitare di essere rintracciata.

Tuttavia, gli artisti oggi hanno accesso a qualcosa che i loro antenati sovietici non avevano: i social media.

Con Internet come uno strumento potente e prezioso per dichiarare l’opposizione a Putin, gli artisti russi stanno ripensando se ci sia del valore nel restare e se potrebbero essere in grado di resistere in modo più efficace a Putin dall’estero in quanto ‘netizen’.

Grebenshchikov, l’artista il cui feed è stato muto ad aprile, è riapparso quasi due settimane dopo, pubblicando video su Instagram, Facebook e Telegram in cui si esibisce sullo sfondo di un cielo blu. Non è chiaro dove si trovi, ma con i concerti in programma a livello internazionale, probabilmente non è la Russia; ha scritto dei suoi piani per esibirsi a Cipro, Israele e nei Paesi Bassi nei prossimi mesi.

Sì, la partenza di massa degli artisti fa presagire la perdita della cultura artistica di persona in Russia. Ma d’altra parte, i post online possono, come minimo, sostenere le culture dissidenti in via di estinzione della Russia.