Mentre l’Ucraina lotta contro l’invasione russa e gli orrori della guerra continuano a dispiegarsi, le élite della politica estera americana sono divise su ciò che gli Stati Uniti dovrebbero fare di più per sostenere l’Ucraina.

La recente ritirata russa da Kiev ha spostato la guerra a est, stimolando gli appelli a fornireall’Ucraina più armi per prolungare la guerra nella speranza di vittoria. Alcuni hanno sostenuto l’invio di consiglieri statunitensi in Ucraina e hanno preso in considerazione l’intervento militare diretto degli Stati Uniti.

Ma cosa ne pensa il popolo americano? I sondaggi dell’opinione pubblica rivelano che la risposta dipende dal contesto che il sondaggista fornisce agli intervistati e che il sostegno popolare alle politiche escalation diventa tiepido quando gli americani comprendono i rischi.

L’esito di questa guerra, anche senza il coinvolgimento diretto delle forze militari straniere per conto dell’Ucraina, è tutt’altro che certo, ma il coinvolgimento diretto degli Stati Uniti o l’intervento della NATO rischia un’ulteriore escalation da parte della Russia. Una no-fly zone imposta dagli Stati Uniti -un’idea molto dibattuta il mese scorso- significa che gli Stati Uniti dovrebbero abbattere gli aerei da guerra russi sull’Ucraina. Ciò metterebbe gli Stati Uniti in guerra con la Russia, mettendo l’una contro l’altra due potenze dotate di armi nucleari. Ma il rischio di una guerra tra grandi potenze non ha impedito a diversi membri del Congresso e eminenti commentatori di politica estera di sostenere una no–fly zone e un’ulteriore escalation del conflitto.

I primi sondaggi sulle opinioni americane sul dispiegamento delle forze militari statunitensi in Ucraina e sull’applicazione di una no-fly zone sembrano a prima vista confermare il sostegno alle loro posizioni. Nel luglio 2021, il Chicago Council on Global Affairs ha chiesto agli americani se avrebbero sostenuto l’uso delle truppe statunitensi se la Russia dovesse invadere il resto dell’Ucraina. Il cinquanta per cento era favorevole mentre il 48 per cento si opponeva. La quota di americani favorevoli all’uso della forza era aumentata notevolmente dal 30 per cento nel 2014, quando la Russia ha invaso per la prima volta l’Ucraina orientale. Un sondaggio YouGov dal 10 al 14 marzo 2022, ha rilevato che il 40% degli americani ha sostenuto una no-fly zone degli Stati Uniti sull’Ucraina mentre solo il 25% si è opposto.

Ma la nozione di guerra totale in Ucraina e il significato di una no-fly zone -le cui query di ricerca su Google hanno raggiunto il picco all’inizio di marzo- erano astratte per la maggior parte degli americani fino alla nuova invasione russa alla fine di febbraio. Gli intervistati ai sondaggi di cui sopra potrebbero solo valutare teoricamente il rischio di escalation derivante dall’inserimento di truppe di terra statunitensi o dall’innalzamento di una no-fly zone. Quando la portata della guerra e l’impegno della Russia in essa sono diventati chiari, tuttavia, sono diventati più chiari anche i rischi di un’escalation. A sua volta, il sostegno pubblico degli Stati Uniti alle politiche escalation è diminuito notevolmente.

Un sondaggio Ipsos/Reuters sull’atteggiamento degli Stati Uniti nei confronti dell’Ucraina è stato condotto dal 7 all’8 marzo -dopo due settimane di sostanziale copertura giornalistica del conflitto- ha rilevato che solo il 35% degli americani sosteneva l’invio di truppe statunitensi in Ucraina, una diminuzione rispetto al 50% di luglio 2021. Questa cifra era la stessa di fine marzo, secondo i sondaggidel Chicago Council .

Sulla questione della no-fly zone, il suddetto sondaggio YouGov ha posto la stessa domanda ad altri intervistati, ma includeva una spiegazione di cosa comporterebbe una no-fly zone. Solo il 23% di coloro a cui è stato effettivamente detto che cos’è una no-fly zone ha affermato di sostenerne una, mentre il 43% si è opposto: il risultato opposto della stessa domanda offerto senza una spiegazione contestuale. (Sebbene il sondaggio del Chicago Council di fine marzo abbia visto il supporto per una no-fly zone tornare al 40%, non ha definito una no-fly zone per gli intervistati come ha fatto il sondaggio YouGov.)

In poche parole, la maggior parte degli americani non vuole inviare l’esercito americano in questa battaglia.

Anche se la discussione pubblica su una no-fly zone imposta dagli Stati Uniti si è placata, la riluttanza del pubblico americano a sostenerne una è rimasta. Un sondaggio online Ipsos pubblicato di recente, condotto dal 25 marzo al 3 aprile, ha rilevato che il 65% degli intervistati ha affermato che gli Stati Uniti «dovrebbero evitare di essere coinvolti militarmente» nel conflitto in Ucraina. Poco meno di un quarto ha affermato che le truppe statunitensi dovrebbero essere inviate in Ucraina.

Un sondaggio CBS News/YouGov condotto una settimana dopo –quando la Russia aveva smessodi tentare di occupare Kiev– ha rilevato che meno di un quarto degli intervistati sostiene l’invio di truppe statunitensi in Ucraina, anche se oltre la metà ha affermato che sosterrebbe l’azione militare statunitense se venissero usate armi nucleari.

Un sondaggio dal 14 al 18 aprile dell’AP e del National Opinion Research Center, ha rilevato che il sostegno all’invio di truppe statunitensi in Ucraina è rimasto invariato al 22%. Queste cifre sono state relativamente stabili dall’inizio di marzo a metà aprile, dal momento più terribile della guerra di Kiev fino al momento del cambiamento nella strategia russa.

Al contrario, nel 1978, la maggioranza degli americani sostenne l’invio di truppe nell’Europa occidentale se i sovietici avessero invaso. Questa posizione è diventata più popolare negli anni ’80. Mentre allora gli equilibri di potere e le circostanze erano certamente diversi, come ad esempio l’obbligo degli Stati Uniti di aiutare a difendere altri Paesi della NATO, lo spettro nucleare e il rischio che l’escalation venga soddisfatta in natura permangono.

È importante che il pubblico ora ricordi come appare una vera guerra a fuoco. Dopo aver consumato questi media visivi e aver ottenuto una migliore comprensione delle opzioni, la maggioranza del pubblico americano è cauta.

L’opinione pubblica è solo una considerazione in una politica estera ben ponderata. Eppure è significativo che i sostenitori di una no-fly zone e di altri impegni militari statunitensi diretti non siano riusciti a vendere adeguatamente il loro caso agli americani che pagherebbero per queste azioni, certamente con il tesoro e potenzialmente con il sangue. Queste lezioni dovrebbero essere ricordate mentre la guerra avanza; i prossimi mesi potrebbero vedere riaccendersi gli appelli per aumentare il coinvolgimento degli Stati Uniti sul campo di battaglia. La schiettezza degli strumenti militari e l’alta posta in gioco della guerra assicurano che una sostanziale escalation militare di qualsiasi tipo comporterà rischi sostanziali. Dato il tempo e il contesto adeguati per considerare questo, i responsabili politici dovrebbero prendere atto che la maggior parte degli americani si è resa conto delle implicazioni.